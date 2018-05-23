Чеченская молодежь возмущена - будут горы, не будет "Приоры"

Самые большие поклонники детищ "АвтоВАЗа" сожалеют о решении завода. Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире радиостанции ""Говорит Москва рассказал о том, почему так дорога сердцу южанина Priora.

Гость пояснил, что машина, во-первых, соблазняла ценой и качеством. Еще одно достоинство этой марки — простой и недорогой ремонт. "Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства", — подытожил Тапаев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "АвтоВАЗ" решил уйти от моделей Granta, Kalina, а также Priora и посвятить себя машинам нового поколения Xray, более детально проработать дизайн внешнего и вида, а также салона. Стоит отметить, что завод отказался от одних из самых популярных машин в РФ. Granta в начале 2018 года заняла второе место по продажам. Priora же была в топе по продаваемости на "заре своей карьеры" в 2007.

Напомним, что группа "АвтоВАЗ" — часть альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, она выпускает автомобили под 4 брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производство находится в Тольятти и Ижевске.

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