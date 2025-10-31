Заряд уходит, как песок сквозь пальцы: какие электромобили теряют мощность быстрее остальных

7:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Тема износа аккумуляторов остаётся одной из самых обсуждаемых в мире электромобилей. Стоимость батареи достигает половины цены автомобиля, а значит, скорость её деградации напрямую влияет на привлекательность покупки. Новое исследование шведского сервиса KvdBil, изучившее более 1300 электрифицированных транспортных средств, помогло развеять мифы и показать, какие модели лучше других справляются с испытанием временем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зарядка электрокара под дождём

Исследование, которое перевернуло представление о батареях

Эксперты KvdBil проанализировали состояние аккумуляторов 1366 электромобилей и подключаемых гибридов разных брендов. Результаты удивили даже скептиков: подавляющее большинство машин сохраняют более 90% первоначальной ёмкости после пробега в 150 000 км.

Первое место в рейтинге заняла Kia EV6 - лидер по устойчивости аккумулятора среди чистых электромобилей. На втором месте — Kia e-Niro, а замыкает тройку Tesla Model Y, подтвердившая, что американские батареи по-прежнему входят в число самых надёжных.

"Почти 80% автомобилей сохраняют более 90% первоначальной полезной мощности после 150 тысяч км", — говорится в исследовании KvdBil.

Эти данные опровергают распространённое мнение, что аккумуляторы быстро теряют ёмкость и требуют замены уже через несколько лет эксплуатации.

Азиатские бренды — впереди планеты всей

Любопытно, что именно азиатские производители — Kia и Hyundai — заняли лидирующие позиции не только среди электрокаров, но и в категории подключаемых гибридов. Их аккумуляторы продемонстрировали стабильную производительность при разных климатических условиях, в том числе в холодной Скандинавии.

Это подтверждает, что Южная Корея стала одним из мировых лидеров в технологиях хранения энергии. В то время как европейские бренды делают ставку на скорость зарядки и дизайн, корейские инженеры сосредоточились на долговечности и надёжности.

Что влияет на долговечность аккумулятора

Исследование подчёркивает, что ключевым фактором остаётся не марка автомобиля, а то, как именно его эксплуатируют. Даже лучшая батарея может деградировать, если водитель не соблюдает базовые правила зарядки.

Основные причины ускоренного износа

Частая зарядка до 100% без необходимости.

Активное использование быстрых зарядок DC.

Езда в условиях экстремальных температур.

Хранение автомобиля с почти разряженной батареей.

Чтобы замедлить деградацию, специалисты советуют чаще использовать зарядку переменного тока (AC) и поддерживать уровень заряда между 20% и 80%. В таких условиях аккумуляторы сохраняют до 80% исходной ёмкости даже после 200 тысяч км пробега.

Сравнение: электромобили с разной устойчивостью батарей

Модель Сохранение ёмкости после 150 000 км Тип батареи Страна происхождения Kia EV6 94-95% Литий-ионная Южная Корея Kia e-Niro 93% Литий-полимерная Южная Корея Tesla Model Y 91-92% Литий-ионная США Nissan Leaf 88% Литий-ионная (без охлаждения) Япония Renault Zoe 87% Литий-ионная Франция BMW i3 86% Литий-ионная Германия

Как видно, разница между лидерами и аутсайдерами достигает почти 10%. Отсутствие жидкостного охлаждения, как в Nissan Leaf, значительно ускоряет старение элементов питания.

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь батарее

Не держите электромобиль постоянно подключённым к сети. Заряжайте до 80% и отключайте. Избегайте частых зарядок от станций постоянного тока (DC), особенно при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду не оставляйте автомобиль на солнце с полным зарядом. В холодный сезон старайтесь парковать в тёплом помещении или использовать предпусковой обогрев. Регулярно обновляйте программное обеспечение — производители внедряют улучшения в управлении зарядом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянная зарядка до 100%.

→ Последствие: преждевременная деградация ячеек.

→ Альтернатива: заряжать до 80% для ежедневных поездок.

→ Последствие: преждевременная деградация ячеек. → Альтернатива: заряжать до 80% для ежедневных поездок. Ошибка: использование быстрой зарядки каждый день.

→ Последствие: перегрев и ускоренное старение батареи.

→ Альтернатива: чередовать DC и AC зарядку.

→ Последствие: перегрев и ускоренное старение батареи. → Альтернатива: чередовать DC и AC зарядку. Ошибка: игнорирование климатического режима.

→ Последствие: потеря до 10% ёмкости за год.

→ Альтернатива: следить за температурой батареи и хранить автомобиль в тени.

А что если батарея всё-таки "устала"?

Большинство современных электрокаров позволяют заменить деградировавшие модули, не меняя весь блок целиком. Это снижает расходы почти вдвое. Кроме того, вторичные батареи можно использовать в системах домашнего накопления энергии — многие сервисы уже предлагают такие решения.

Плюсы и минусы разных типов батарей

Тип батареи Плюсы Минусы Литий-ионная Высокая плотность энергии, стабильность Чувствительность к температуре Литий-полимерная Лёгкость и гибкость форм Более высокая стоимость LFP (литий-железо-фосфатная) Долговечность и термостойкость Меньшая плотность энергии

Выбор типа батареи зависит от того, какие приоритеты ставит производитель — дальность хода или долговечность.

FAQ

Как понять, что аккумулятор начал терять ёмкость?

Основной признак — уменьшение запаса хода без видимых причин. Также могут появиться предупреждения в системе диагностики.

Можно ли полностью восстановить батарею?

Полное восстановление невозможно, но профессиональная балансировка и замена отдельных ячеек могут вернуть до 90% прежней ёмкости.

Сколько служит аккумулятор электромобиля?

При правильной эксплуатации срок службы составляет от 8 до 12 лет.

Мифы и правда

Миф: батареи электромобилей "умирают" через 3 года.

Правда: современные аккумуляторы сохраняют более 80% ёмкости даже после 200 000 км пробега.

Миф: быстрая зарядка безопасна в любых условиях.

Правда: при высокой температуре она ускоряет износ элементов.

Миф: электрокары в холоде теряют заряд необратимо.

Правда: это временное снижение мощности, не связанное с деградацией батареи.

3 интересных факта

Батарея Tesla Model 3 содержит более 4400 ячеек. Переработка литиевых батарей позволяет вернуть до 95% металлов. В 2030 году вторичные аккумуляторы станут основой домашних систем хранения энергии.

Исторический контекст

Первые массовые электромобили, такие как Nissan Leaf 2010 года, действительно страдали от быстрой потери ёмкости. Но уже через несколько лет производители внедрили жидкостное охлаждение и новые химические составы. Именно эти изменения позволили увеличить срок службы батарей почти вдвое.