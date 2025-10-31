Заряд уходит, как песок сквозь пальцы: какие электромобили теряют мощность быстрее остальных

Тема износа аккумуляторов остаётся одной из самых обсуждаемых в мире электромобилей. Стоимость батареи достигает половины цены автомобиля, а значит, скорость её деградации напрямую влияет на привлекательность покупки. Новое исследование шведского сервиса KvdBil, изучившее более 1300 электрифицированных транспортных средств, помогло развеять мифы и показать, какие модели лучше других справляются с испытанием временем.
Эксперты KvdBil проанализировали состояние аккумуляторов 1366 электромобилей и подключаемых гибридов разных брендов. Результаты удивили даже скептиков: подавляющее большинство машин сохраняют более 90% первоначальной ёмкости после пробега в 150 000 км.
Первое место в рейтинге заняла Kia EV6 - лидер по устойчивости аккумулятора среди чистых электромобилей. На втором месте — Kia e-Niro, а замыкает тройку Tesla Model Y, подтвердившая, что американские батареи по-прежнему входят в число самых надёжных.
"Почти 80% автомобилей сохраняют более 90% первоначальной полезной мощности после 150 тысяч км", — говорится в исследовании KvdBil.
Эти данные опровергают распространённое мнение, что аккумуляторы быстро теряют ёмкость и требуют замены уже через несколько лет эксплуатации.
Любопытно, что именно азиатские производители — Kia и Hyundai — заняли лидирующие позиции не только среди электрокаров, но и в категории подключаемых гибридов. Их аккумуляторы продемонстрировали стабильную производительность при разных климатических условиях, в том числе в холодной Скандинавии.
Это подтверждает, что Южная Корея стала одним из мировых лидеров в технологиях хранения энергии. В то время как европейские бренды делают ставку на скорость зарядки и дизайн, корейские инженеры сосредоточились на долговечности и надёжности.
Исследование подчёркивает, что ключевым фактором остаётся не марка автомобиля, а то, как именно его эксплуатируют. Даже лучшая батарея может деградировать, если водитель не соблюдает базовые правила зарядки.
Чтобы замедлить деградацию, специалисты советуют чаще использовать зарядку переменного тока (AC) и поддерживать уровень заряда между 20% и 80%. В таких условиях аккумуляторы сохраняют до 80% исходной ёмкости даже после 200 тысяч км пробега.
|Модель
|Сохранение ёмкости после 150 000 км
|Тип батареи
|Страна происхождения
|Kia EV6
|94-95%
|Литий-ионная
|Южная Корея
|Kia e-Niro
|93%
|Литий-полимерная
|Южная Корея
|Tesla Model Y
|91-92%
|Литий-ионная
|США
|Nissan Leaf
|88%
|Литий-ионная (без охлаждения)
|Япония
|Renault Zoe
|87%
|Литий-ионная
|Франция
|BMW i3
|86%
|Литий-ионная
|Германия
Как видно, разница между лидерами и аутсайдерами достигает почти 10%. Отсутствие жидкостного охлаждения, как в Nissan Leaf, значительно ускоряет старение элементов питания.
Не держите электромобиль постоянно подключённым к сети. Заряжайте до 80% и отключайте.
Избегайте частых зарядок от станций постоянного тока (DC), особенно при высокой температуре воздуха.
В жаркую погоду не оставляйте автомобиль на солнце с полным зарядом.
В холодный сезон старайтесь парковать в тёплом помещении или использовать предпусковой обогрев.
Регулярно обновляйте программное обеспечение — производители внедряют улучшения в управлении зарядом.
Большинство современных электрокаров позволяют заменить деградировавшие модули, не меняя весь блок целиком. Это снижает расходы почти вдвое. Кроме того, вторичные батареи можно использовать в системах домашнего накопления энергии — многие сервисы уже предлагают такие решения.
|Тип батареи
|Плюсы
|Минусы
|Литий-ионная
|Высокая плотность энергии, стабильность
|Чувствительность к температуре
|Литий-полимерная
|Лёгкость и гибкость форм
|Более высокая стоимость
|LFP (литий-железо-фосфатная)
|Долговечность и термостойкость
|Меньшая плотность энергии
Выбор типа батареи зависит от того, какие приоритеты ставит производитель — дальность хода или долговечность.
Как понять, что аккумулятор начал терять ёмкость?
Основной признак — уменьшение запаса хода без видимых причин. Также могут появиться предупреждения в системе диагностики.
Можно ли полностью восстановить батарею?
Полное восстановление невозможно, но профессиональная балансировка и замена отдельных ячеек могут вернуть до 90% прежней ёмкости.
Сколько служит аккумулятор электромобиля?
При правильной эксплуатации срок службы составляет от 8 до 12 лет.
Миф: батареи электромобилей "умирают" через 3 года.
Правда: современные аккумуляторы сохраняют более 80% ёмкости даже после 200 000 км пробега.
Миф: быстрая зарядка безопасна в любых условиях.
Правда: при высокой температуре она ускоряет износ элементов.
Миф: электрокары в холоде теряют заряд необратимо.
Правда: это временное снижение мощности, не связанное с деградацией батареи.
Первые массовые электромобили, такие как Nissan Leaf 2010 года, действительно страдали от быстрой потери ёмкости. Но уже через несколько лет производители внедрили жидкостное охлаждение и новые химические составы. Именно эти изменения позволили увеличить срок службы батарей почти вдвое.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.