Переход на электротягу затормозили — кто нажал на тормоз

Когда в Казахстане в 2023 году запустили льготную программу для импорта электромобилей, это стало важным стимулом для развития рынка экологичного транспорта. За два года страна получила около 15 тысяч новых электрокаров без уплаты ввозной пошлины, однако к октябрю 2025 года лимит исчерпался. Теперь все, кто планирует приобрести электромобиль за рубежом, должны готовиться к новым условиям оформления и дополнительным расходам.

Tesla на зарядке

Конец льготного периода

По данным Комитета государственных доходов, квота на беспошлинный ввоз электромобилей завершилась 14 октября 2025 года. Это значит, что освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины больше не действует.

Ранее владельцы электрокаров могли ввозить транспорт из Китая, Южной Кореи, Европы или США, не платя стандартные сборы. Спрос на такие авто вырос в несколько раз, а вместе с ним и число частных компаний, занимающихся доставкой. Теперь ситуация изменилась — рынок постепенно возвращается к общим правилам таможенного оформления.

Новая процедура оформления

После исчерпания квоты ввоз электромобилей возможен только на общих основаниях с уплатой всех налогов и сборов. Для физических лиц существует три законных способа растаможки: подача декларации на товары (ДТ), применение Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС или оформление через пассажирскую таможенную декларацию (ПТД).

Вариант 1. Декларация на товары (ДТ)

Этот способ подходит для тех, кто ввозит автомобиль для личного пользования и готов оформить полную документацию.

Таможенный сбор — 6 МРП.

НДС — 12%.

Для отдельных моделей из перечня изъятий Совета ЕЭК применяются пониженные ставки.

Однако важно помнить, что автомобили, ввезённые по этому пункту, нельзя вывозить в другие страны ЕАЭС.

Вариант 2. Единый таможенный тариф (ЕТТ)

Если автомобиль не входит в льготный перечень, применяется стандартная ставка — 15% от таможенной стоимости. Этот вариант ближе к классической схеме растаможки, знакомой по бензиновым и гибридным машинам.

Вариант 3. Пассажирская таможенная декларация (ПТД)

Этот путь проще, но менее выгоден с финансовой стороны. Здесь действует совокупный таможенный платеж — 27% от стоимости транспортного средства. Подходит он в основном для тех, кто ввозит машину один раз и не хочет заниматься полной документацией.

Сравнение трёх схем оформления

Параметр ДТ ЕТТ ПТД Таможенный сбор 6 МРП включён в ставку включён в ставку НДС 12% 12% включён Ввозная пошлина 0-15% 15% 27% совокупно Возможность вывоза в страны ЕАЭС Нет Да Да Уровень сложности Высокий Средний Низкий

Как видно из таблицы, при выборе ДТ можно немного сэкономить, но потребуется больше времени и усилий. ПТД — вариант для тех, кто готов заплатить больше ради простоты.

Почему льготы закончились

Программа была рассчитана на стимулирование рынка и развитие инфраструктуры — зарядных станций, сервисов, поставок комплектующих. Квота в 15 тысяч машин позволила протестировать интерес граждан и оценить потенциал внутреннего спроса.

С начала программы в страну активно ввозили электромобили марок Tesla, BYD, Zeekr, а также Nissan Leaf и Hyundai Ioniq. За счёт льгот автомобили стали доступнее, но рост спроса привёл к быстрому исчерпанию лимита.

Будут ли новые послабления

Вопрос о продлении льгот обсуждается в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

"Считаем, что прекращение льгот подорвет перспективы оздоровления воздуха в городах, а также приведет к дальнейшему ухудшению экологии. В загрязнении атмосферы Алматы 80% приходится на именно автомобильные выхлопы", — подчеркнул депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов и предложил продлить действие льгот еще на три года, а также содействовать развитию инфраструктуры для электромобилей, в том числе расширению сети зарядных станций.

По мнению парламентариев, рынок электрокаров всё ещё нуждается в государственной поддержке, ведь инфраструктура пока не достигла уровня развитых стран. Однако решение пока не принято, и водителям стоит учитывать действующие правила.

Советы шаг за шагом: как оформить электромобиль в 2025 году

Уточните, входит ли модель вашего автомобиля в перечень изъятий Совета ЕЭК. Это позволит понять, есть ли шанс на пониженную ставку. Определите наиболее выгодный способ оформления — ДТ, ЕТТ или ПТД. Рассчитайте полную стоимость растаможки с учётом НДС и пошлины. Подготовьте комплект документов: договор купли-продажи, инвойс, транспортную накладную и сертификат происхождения. Подайте документы через таможенного представителя или самостоятельно на портале eGov. После прохождения всех процедур получите свидетельство о регистрации и доступ к электронному ПТС.

А что если купить электрокар внутри страны

С ростом числа дилеров и запуском локальных сборочных линий покупка внутри Казахстана становится всё привлекательнее. Уже сейчас в стране доступны модели JAC e-JS4, BYD Atto 3, Hyundai Kona Electric и Tesla Model 3.

Хотя цена выше, чем при прямом импорте, покупатель получает гарантию, сервисное обслуживание и отсутствие таможенных хлопот. Кроме того, при покупке нового электромобиля в официальном автосалоне владельцы могут рассчитывать на скидку при оформлении страховки КАСКО.

Плюсы и минусы покупки электромобиля после отмены льгот

Плюсы Минусы Развитие рынка и инфраструктуры Повышение цены при ввозе Широкий выбор моделей Увеличение сроков оформления Прозрачность таможенных процедур Отсутствие государственной поддержки Возможность покупки у дилеров Рост налоговой нагрузки

FAQ

Как рассчитать стоимость растаможки?

Можно использовать официальный калькулятор на сайте Комитета государственных доходов, указав таможенную стоимость и объём батареи.

Можно ли купить электромобиль по старым льготным условиям?

Нет, квота закончилась 14 октября 2025 года, и все льготы аннулированы.

Есть ли смысл ждать новых льгот?

Вероятность продления обсуждается, но решение пока не принято. Если автомобиль нужен в ближайшее время — стоит действовать по текущим правилам.

Мифы и правда

Миф: электромобили полностью освобождены от налогов.

Правда: освобождение касалось только ввозной пошлины, но НДС и сборы сохранялись.

Миф: оформление через ПТД всегда выгоднее.

Правда: при высокой стоимости авто совокупный платёж может оказаться дороже стандартного тарифа.

Миф: в Казахстане нет зарядных станций.

Правда: инфраструктура активно развивается — к концу 2025 года ожидается более 1000 публичных зарядных точек.

3 интересных факта о казахстанском рынке электромобилей

В 2023 году доля электрокаров в Казахстане выросла почти в 10 раз по сравнению с 2021-м. Самым популярным брендом среди частных импортёров стала Tesla, на втором месте — BYD. Средний пробег электромобиля в городах республики не превышает 60 км в день, что делает их идеальными для городских условий.

Исторический контекст

Программа льготного импорта стартовала в 2023 году и стала частью стратегии по снижению выбросов углекислого газа. Она способствовала созданию первых зарядных сетей и развитию интереса к зелёным технологиям. Однако по мере роста популярности электрокаров правительство решило перейти к рыночным механизмам регулирования.