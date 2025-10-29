Без революции, но с характером: новый кроссовер играет по старым, но выигрышным правилам

Toyota представила шестое поколение кроссовера RAV4, сохранив главное — сочетание надёжности, комфорта и практичности. Новинка прошла первые тесты в США и Японии, и журналисты изданий The Drive, MotorTrend, Car and Driver и Motor1 уже поделились своими впечатлениями.
Внешность нового RAV4 стала заметно смелее. Линии кузова стали угловатыми, фары получили форму бумерангов, а решётка радиатора теперь шире. Toyota не стала ломать традиции, а аккуратно обновила узнаваемый силуэт. Версия Woodland выделяется матовыми арками и шинами для бездорожья, а GR Sport — спойлером и спортивными вставками.
"Внешность стала брутальнее и утилитарнее, но без излишнего блеска", — отметили обозреватели Car and Driver.
Дизайн 2026 года отсылает к новой Camry: динамичный профиль и вертикальные линии придают автомобилю уверенность. Однако часть экспертов назвала облик слишком "спокойным" — RAV4 не стремится поражать, но и не теряет собственного характера.
В салоне RAV4 царит минимализм. Toyota сделала ставку на функциональность и эргономику.
"Интерьер ничем не примечателен, но очень рационален", — отметил корреспондент The Drive.
Внутри появились удобные ниши, беспроводная зарядка и полка над бардачком. Центральная консоль получила двойную крышку, а держатель телефона расположен максимально удобно.
Эксперты MotorTrend отметили современную мультимедийную систему с голосовым управлением и встроенной навигацией. Просторный салон дополнили новыми сиденьями и улучшенной шумоизоляцией. Однако часть физических кнопок исчезла, уступив место сенсорным элементам — не всем это понравится.
Car and Driver раскритиковал материалы отделки, назвав пластик "слишком жёстким" и "бюджетным", но похвалил японцев за обилие полезных деталей: поднос-подлокотник и вместительные карманы.
RAV4 остаётся комфортным и предсказуемым. Управляемость сбалансирована, а подвеска гасит большинство неровностей.
"Средний уровень шумоизоляции и лёгкий гул мотора при работе бензиновой части гибридной установки", — резюмировали в The Drive.
MotorTrend уточняет, что руль лёгкий, но без выраженной обратной связи. В спортивной версии GR Sport управляемость заметно живее, тогда как Woodland показывает мягкость на бездорожье, но чувствует крены на скорости.
Motor1 отмечает, что все версии RAV4 теперь электрифицированы — это главный шаг вперёд. Переход между бензиновым и электрическим режимом стал мягче, но вибрации через руль и педали всё ещё ощущаются.
|Версия
|Особенности
|Привод
|Мощность (л.с.)
|Характер
|Woodland
|Внедорожные шины, увеличенный клиренс
|Полный
|229-324
|Для активного отдыха
|GR Sport
|Спортивный дизайн, улучшенная управляемость
|Передний/полный
|229-324
|Динамичный
|Limited
|Комфорт, мультимедиа и кожа
|Передний/полный
|183-304
|Семейный
|Базовая версия
|Простота и экономичность
|Передний
|183-229
|Городская
Определите приоритет: для города подойдёт базовая версия, для трассы — GR Sport.
Если часто ездите на природу — берите Woodland с увеличенным клиренсом.
Проверяйте тип трансмиссии: гибрид экономичнее, но бензиновая версия надёжнее.
Выбирайте комплектацию с полным приводом, если часто ездите зимой.
При заказе по параллельному импорту уточняйте наличие гарантии.
Ошибка: покупка версии с 20-дюймовыми колёсами для плохих дорог.
Последствие: повышенная жёсткость и крены.
Альтернатива: выбрать 18-дюймовые диски или Woodland с адаптированной подвеской.
Ошибка: ожидание спортивной динамики от гибрида.
Последствие: разочарование в поведении на трассе.
Альтернатива: GR Sport с перенастроенным рулём.
Даже если Toyota не возобновит прямые поставки, кроссовер, скорее всего, доберётся до нас через параллельный импорт. Уже сейчас дилеры готовят предзаказы, и RAV4 традиционно остаётся одной из самых востребованных моделей на рынке SUV.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн и качественная сборка
|Жёстковатая подвеска на плохих дорогах
|Гибридная установка с мягким переходом
|Шум при активной езде
|Удобный салон и продуманная эргономика
|Бюджетные материалы отделки
|Большой багажник (749 л)
|Сенсорное меню вместо кнопок
Когда начнутся продажи?
в США — к концу 2025 года, в Европе и Японии — в начале 2026-го.
Будет ли версия для России?
вероятно, да: через параллельный импорт и по предзаказу.
Какая версия самая комфортная?
Limited: оптимальный баланс между опциями и ценой.
Миф: новый RAV4 стал полностью электрическим.
Правда: все версии электрифицированы, но сохраняют бензиновый двигатель.
Миф: гибрид слишком дорог в обслуживании.
Правда: сервисные расходы ниже, чем у турбомоторов.
Миф: дизайн RAV4 радикально изменился.
Правда: он эволюционировал, сохранив узнаваемость и практичность.
Toyota RAV4 впервые вышел в 1994 году и стал первым массовым кроссовером в истории. Он сочетал компактность легковушки с проходимостью внедорожника. За тридцать лет существования модель разошлась тиражом более 14 миллионов экземпляров, а с приходом шестого поколения RAV4 окончательно укрепил статус эталона в сегменте SUV.
