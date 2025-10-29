Без революции, но с характером: новый кроссовер играет по старым, но выигрышным правилам

Toyota представила шестое поколение кроссовера RAV4, сохранив главное — сочетание надёжности, комфорта и практичности. Новинка прошла первые тесты в США и Японии, и журналисты изданий The Drive, MotorTrend, Car and Driver и Motor1 уже поделились своими впечатлениями.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

Эволюция без революции

Внешность нового RAV4 стала заметно смелее. Линии кузова стали угловатыми, фары получили форму бумерангов, а решётка радиатора теперь шире. Toyota не стала ломать традиции, а аккуратно обновила узнаваемый силуэт. Версия Woodland выделяется матовыми арками и шинами для бездорожья, а GR Sport — спойлером и спортивными вставками.

"Внешность стала брутальнее и утилитарнее, но без излишнего блеска", — отметили обозреватели Car and Driver.

Дизайн 2026 года отсылает к новой Camry: динамичный профиль и вертикальные линии придают автомобилю уверенность. Однако часть экспертов назвала облик слишком "спокойным" — RAV4 не стремится поражать, но и не теряет собственного характера.

Ни грамма роскоши

В салоне RAV4 царит минимализм. Toyota сделала ставку на функциональность и эргономику.

"Интерьер ничем не примечателен, но очень рационален", — отметил корреспондент The Drive.

Внутри появились удобные ниши, беспроводная зарядка и полка над бардачком. Центральная консоль получила двойную крышку, а держатель телефона расположен максимально удобно.

Эксперты MotorTrend отметили современную мультимедийную систему с голосовым управлением и встроенной навигацией. Просторный салон дополнили новыми сиденьями и улучшенной шумоизоляцией. Однако часть физических кнопок исчезла, уступив место сенсорным элементам — не всем это понравится.

Car and Driver раскритиковал материалы отделки, назвав пластик "слишком жёстким" и "бюджетным", но похвалил японцев за обилие полезных деталей: поднос-подлокотник и вместительные карманы.

На ходу без сюрпризов

RAV4 остаётся комфортным и предсказуемым. Управляемость сбалансирована, а подвеска гасит большинство неровностей.

"Средний уровень шумоизоляции и лёгкий гул мотора при работе бензиновой части гибридной установки", — резюмировали в The Drive.

MotorTrend уточняет, что руль лёгкий, но без выраженной обратной связи. В спортивной версии GR Sport управляемость заметно живее, тогда как Woodland показывает мягкость на бездорожье, но чувствует крены на скорости.

Motor1 отмечает, что все версии RAV4 теперь электрифицированы — это главный шаг вперёд. Переход между бензиновым и электрическим режимом стал мягче, но вибрации через руль и педали всё ещё ощущаются.

Сравнение версий

Версия Особенности Привод Мощность (л.с.) Характер Woodland Внедорожные шины, увеличенный клиренс Полный 229-324 Для активного отдыха GR Sport Спортивный дизайн, улучшенная управляемость Передний/полный 229-324 Динамичный Limited Комфорт, мультимедиа и кожа Передний/полный 183-304 Семейный Базовая версия Простота и экономичность Передний 183-229 Городская

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий RAV4

Определите приоритет: для города подойдёт базовая версия, для трассы — GR Sport. Если часто ездите на природу — берите Woodland с увеличенным клиренсом. Проверяйте тип трансмиссии: гибрид экономичнее, но бензиновая версия надёжнее. Выбирайте комплектацию с полным приводом, если часто ездите зимой. При заказе по параллельному импорту уточняйте наличие гарантии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка версии с 20-дюймовыми колёсами для плохих дорог.

Последствие: повышенная жёсткость и крены.

Альтернатива: выбрать 18-дюймовые диски или Woodland с адаптированной подвеской.

Ошибка: ожидание спортивной динамики от гибрида.

Последствие: разочарование в поведении на трассе.

Альтернатива: GR Sport с перенастроенным рулём.

А что если…

Даже если Toyota не возобновит прямые поставки, кроссовер, скорее всего, доберётся до нас через параллельный импорт. Уже сейчас дилеры готовят предзаказы, и RAV4 традиционно остаётся одной из самых востребованных моделей на рынке SUV.

Плюсы и минусы нового RAV4

Плюсы Минусы Современный дизайн и качественная сборка Жёстковатая подвеска на плохих дорогах Гибридная установка с мягким переходом Шум при активной езде Удобный салон и продуманная эргономика Бюджетные материалы отделки Большой багажник (749 л) Сенсорное меню вместо кнопок

FAQ

Когда начнутся продажи?

в США — к концу 2025 года, в Европе и Японии — в начале 2026-го.

Будет ли версия для России?

вероятно, да: через параллельный импорт и по предзаказу.

Какая версия самая комфортная?

Limited: оптимальный баланс между опциями и ценой.

Мифы и правда

Миф: новый RAV4 стал полностью электрическим.

Правда: все версии электрифицированы, но сохраняют бензиновый двигатель.

Миф: гибрид слишком дорог в обслуживании.

Правда: сервисные расходы ниже, чем у турбомоторов.

Миф: дизайн RAV4 радикально изменился.

Правда: он эволюционировал, сохранив узнаваемость и практичность.

Три интересных факта

Новый RAV4 представлен сразу в трёх спецверсиях: Limited, Woodland и GR Sport. Дорожный просвет вырос до 237 мм — один из лучших показателей в классе. Модель будет продаваться в 180 странах — от США до Саудовской Аравии.

Исторический контекст

Toyota RAV4 впервые вышел в 1994 году и стал первым массовым кроссовером в истории. Он сочетал компактность легковушки с проходимостью внедорожника. За тридцать лет существования модель разошлась тиражом более 14 миллионов экземпляров, а с приходом шестого поколения RAV4 окончательно укрепил статус эталона в сегменте SUV.