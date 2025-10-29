Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Землетрясение изменило карту рыболовства: Путин примет важное решение
Многодетные семьи вздохнут свободно: компенсация за садики вырастет в разы
Планета дышала: как Скучный миллиард подготовил Землю к жизни
Дело о взятке или давление на СМИ: суд над журналистом URA.RU запутал всех
Невидимая армия в земле: кто уничтожает рассаду изнутри и как спасти растения
Кухня без уюта и логики: три просчёта, которые разрушают комфорт каждый день
Последний рубеж: вот что произойдет, если НАТО переступит красную черту под Калининградом
Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely
20 тысяч превратились в 120 000: показания одного человека отправили журналиста за решетку

Без революции, но с характером: новый кроссовер играет по старым, но выигрышным правилам

0:28
Авто

Toyota представила шестое поколение кроссовера RAV4, сохранив главное — сочетание надёжности, комфорта и практичности. Новинка прошла первые тесты в США и Японии, и журналисты изданий The Drive, MotorTrend, Car and Driver и Motor1 уже поделились своими впечатлениями.

Toyota RAV4 2026
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota RAV4 2026

Эволюция без революции

Внешность нового RAV4 стала заметно смелее. Линии кузова стали угловатыми, фары получили форму бумерангов, а решётка радиатора теперь шире. Toyota не стала ломать традиции, а аккуратно обновила узнаваемый силуэт. Версия Woodland выделяется матовыми арками и шинами для бездорожья, а GR Sport — спойлером и спортивными вставками.

"Внешность стала брутальнее и утилитарнее, но без излишнего блеска", — отметили обозреватели Car and Driver.

Дизайн 2026 года отсылает к новой Camry: динамичный профиль и вертикальные линии придают автомобилю уверенность. Однако часть экспертов назвала облик слишком "спокойным" — RAV4 не стремится поражать, но и не теряет собственного характера.

Ни грамма роскоши

В салоне RAV4 царит минимализм. Toyota сделала ставку на функциональность и эргономику.

"Интерьер ничем не примечателен, но очень рационален", — отметил корреспондент The Drive.

Внутри появились удобные ниши, беспроводная зарядка и полка над бардачком. Центральная консоль получила двойную крышку, а держатель телефона расположен максимально удобно.

Эксперты MotorTrend отметили современную мультимедийную систему с голосовым управлением и встроенной навигацией. Просторный салон дополнили новыми сиденьями и улучшенной шумоизоляцией. Однако часть физических кнопок исчезла, уступив место сенсорным элементам — не всем это понравится.

Car and Driver раскритиковал материалы отделки, назвав пластик "слишком жёстким" и "бюджетным", но похвалил японцев за обилие полезных деталей: поднос-подлокотник и вместительные карманы.

На ходу без сюрпризов

RAV4 остаётся комфортным и предсказуемым. Управляемость сбалансирована, а подвеска гасит большинство неровностей.

"Средний уровень шумоизоляции и лёгкий гул мотора при работе бензиновой части гибридной установки", — резюмировали в The Drive.

MotorTrend уточняет, что руль лёгкий, но без выраженной обратной связи. В спортивной версии GR Sport управляемость заметно живее, тогда как Woodland показывает мягкость на бездорожье, но чувствует крены на скорости.

Motor1 отмечает, что все версии RAV4 теперь электрифицированы — это главный шаг вперёд. Переход между бензиновым и электрическим режимом стал мягче, но вибрации через руль и педали всё ещё ощущаются.

Сравнение версий

Версия Особенности Привод Мощность (л.с.) Характер
Woodland Внедорожные шины, увеличенный клиренс Полный 229-324 Для активного отдыха
GR Sport Спортивный дизайн, улучшенная управляемость Передний/полный 229-324 Динамичный
Limited Комфорт, мультимедиа и кожа Передний/полный 183-304 Семейный
Базовая версия Простота и экономичность Передний 183-229 Городская

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий RAV4

  1. Определите приоритет: для города подойдёт базовая версия, для трассы — GR Sport.

  2. Если часто ездите на природу — берите Woodland с увеличенным клиренсом.

  3. Проверяйте тип трансмиссии: гибрид экономичнее, но бензиновая версия надёжнее.

  4. Выбирайте комплектацию с полным приводом, если часто ездите зимой.

  5. При заказе по параллельному импорту уточняйте наличие гарантии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка версии с 20-дюймовыми колёсами для плохих дорог.
    Последствие: повышенная жёсткость и крены.
    Альтернатива: выбрать 18-дюймовые диски или Woodland с адаптированной подвеской.

  • Ошибка: ожидание спортивной динамики от гибрида.
    Последствие: разочарование в поведении на трассе.
    Альтернатива: GR Sport с перенастроенным рулём.

А что если…

Даже если Toyota не возобновит прямые поставки, кроссовер, скорее всего, доберётся до нас через параллельный импорт. Уже сейчас дилеры готовят предзаказы, и RAV4 традиционно остаётся одной из самых востребованных моделей на рынке SUV.

Плюсы и минусы нового RAV4

Плюсы Минусы
Современный дизайн и качественная сборка Жёстковатая подвеска на плохих дорогах
Гибридная установка с мягким переходом Шум при активной езде
Удобный салон и продуманная эргономика Бюджетные материалы отделки
Большой багажник (749 л) Сенсорное меню вместо кнопок

FAQ

Когда начнутся продажи?
в США — к концу 2025 года, в Европе и Японии — в начале 2026-го.

Будет ли версия для России?
вероятно, да: через параллельный импорт и по предзаказу.

Какая версия самая комфортная?
Limited: оптимальный баланс между опциями и ценой.

Мифы и правда

Миф: новый RAV4 стал полностью электрическим.
Правда: все версии электрифицированы, но сохраняют бензиновый двигатель.

Миф: гибрид слишком дорог в обслуживании.
Правда: сервисные расходы ниже, чем у турбомоторов.

Миф: дизайн RAV4 радикально изменился.
Правда: он эволюционировал, сохранив узнаваемость и практичность.

Три интересных факта

  1. Новый RAV4 представлен сразу в трёх спецверсиях: Limited, Woodland и GR Sport.
  2. Дорожный просвет вырос до 237 мм — один из лучших показателей в классе.
  3. Модель будет продаваться в 180 странах — от США до Саудовской Аравии.

Исторический контекст

Toyota RAV4 впервые вышел в 1994 году и стал первым массовым кроссовером в истории. Он сочетал компактность легковушки с проходимостью внедорожника. За тридцать лет существования модель разошлась тиражом более 14 миллионов экземпляров, а с приходом шестого поколения RAV4 окончательно укрепил статус эталона в сегменте SUV.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Невидимая армия в земле: кто уничтожает рассаду изнутри и как спасти растения
Кухня без уюта и логики: три просчёта, которые разрушают комфорт каждый день
Последний рубеж: вот что произойдет, если НАТО переступит красную черту под Калининградом
Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely
20 тысяч превратились в 120 000: показания одного человека отправили журналиста за решетку
Диетологи одобряют: этот морковный пирог без глютена можно есть и не толстеть
Дезодорант, который защищает, а не вредит: гид по безопасным средствам
В Башкирии создали петицию против Егора Крида: чего требуют жители республики
Сладкий яд красоты: что происходит с кожей, когда сахар становится ежедневной привычкой
Тренер ЦСКА раскрыл карты: вот что заставило его променять Швейцарию на Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.