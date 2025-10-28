Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, несмотря на возможные изменения в расчёте утилизационного сбора. По итогам первых девяти месяцев 2025 года в страну ввезли более 320 тысяч машин с пробегом — и большая часть из них не попадёт под подорожание. Причина проста: большинство автомобилей оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что позволяет сохранить льготную ставку.
Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов на форуме CarXL 25 отметил, что почти половина всех подержанных машин, прибывающих в Россию, — из Японии. За январь-сентябрь 2025 года было ввезено 150,4 тысячи автомобилей, что составляет 47% от общего импорта.
"Многие из этих автомобилей оборудованы двигателями мощностью менее 160 л. с., поэтому реформа утильсбора не приведёт к их резкому подорожанию", — отметил исполнительный директор "Автостат" Сергей Удалов.
Второе место занимает Южная Корея с долей 22% (72,3 тысячи машин), а замыкает тройку лидеров Китай — 15% (около 48 тысяч автомобилей).
|Страна
|Популярные модели
|Мощность двигателя
|Япония
|Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn, Toyota Yaris
|<160 л. с.
|Южная Корея
|Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW 5-Series, Kia K5
|160-300 л. с.
|Китай
|Toyota RAV4, Toyota Corolla, Honda Breeze, Honda CR-V, Volkswagen Golf
|<200 л. с.
Как видно, японские автомобили остаются безусловными лидерами по объёмам ввоза. Они ценятся за надёжность, экономичность и простоту обслуживания.
Выбирайте модели с двигателем до 160 л. с. — они не попадут под повышение утильсбора.
Проверяйте документы на автомобиль: ПТС, историю регистраций и наличие таможенного оформления.
При покупке японских авто убедитесь, что пробег подтверждён — аукционные листы помогут в этом.
Рассмотрите праворульные машины: они часто дешевле, но требуют адаптации к российским условиям.
Не торопитесь с покупкой после 1 декабря — дождитесь подтверждения новых ставок, чтобы не переплачивать.
Ошибка: покупать автомобиль мощностью выше 160 л. с. прямо перед реформой.
Последствие: увеличение утильсбора и рост цены до 25%.
Альтернатива: выбрать экономичный вариант — Honda Fit, Toyota Corolla или Kia K5.
Ошибка: ввозить автомобиль без проверки юридической чистоты.
Последствие: сложности с регистрацией и риски конфискации.
Альтернатива: пользоваться услугами проверенных импортёров или специализированных площадок.
Если правительство снова перенесёт введение новых ставок, покупатели получат ещё один шанс приобрести машину по старым условиям. Однако аналитики предупреждают, что отсрочка может вызвать кратковременный всплеск спроса, а значит, и рост цен на вторичном рынке. Поэтому эксперты советуют тем, кто давно планировал покупку, действовать уже сейчас.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена и надёжность
|Возможность скрытого повреждения
|Богатое оснащение даже в старших поколениях
|Не всегда подходит под российские условия
|Множество запчастей на японские и корейские модели
|Правый руль может быть неудобен для города
Какую страну выбрать для покупки подержанного авто?
японские машины — самые надёжные, а корейские — лучше оснащены.
Сколько стоит доставка машины из Японии?
в среднем от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от модели и состояния.
Какие автомобили не подорожают?
все модели с мощностью до 160 л. с., включая Toyota Corolla, Honda Fit и Kia K5.
Миф: праворульные автомобили запрещено ввозить.
Правда: разрешено, но они должны соответствовать техническим требованиям России.
Миф: подержанные машины из Японии всегда с маленьким пробегом.
Правда: не всегда — проверяйте аукционный лист и историю обслуживания.
Миф: утильсбор касается только новых автомобилей.
Правда: его рассчитывают при любом ввозе, включая машины с пробегом.
Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году как компенсацию расходов на переработку старых автомобилей. Сначала он зависел только от объёма двигателя, но уже в 2025-м власти решили учитывать и мощность. Это должно стимулировать покупателей выбирать более экономичные машины. Аналогичная практика давно действует в Японии и Европе, где размер налога напрямую связан с уровнем выбросов и лошадиными силами.
