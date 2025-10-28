Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:03
Авто

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, несмотря на возможные изменения в расчёте утилизационного сбора. По итогам первых девяти месяцев 2025 года в страну ввезли более 320 тысяч машин с пробегом — и большая часть из них не попадёт под подорожание. Причина проста: большинство автомобилей оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что позволяет сохранить льготную ставку.

KIA K5
Фото: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA K5

Откуда чаще всего ввозят автомобили

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов на форуме CarXL 25 отметил, что почти половина всех подержанных машин, прибывающих в Россию, — из Японии. За январь-сентябрь 2025 года было ввезено 150,4 тысячи автомобилей, что составляет 47% от общего импорта.

"Многие из этих автомобилей оборудованы двигателями мощностью менее 160 л. с., поэтому реформа утильсбора не приведёт к их резкому подорожанию", — отметил исполнительный директор "Автостат" Сергей Удалов.

Второе место занимает Южная Корея с долей 22% (72,3 тысячи машин), а замыкает тройку лидеров Китай — 15% (около 48 тысяч автомобилей).

Сравнение: какие модели наиболее востребованы

Страна Популярные модели Мощность двигателя
Япония Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn, Toyota Yaris <160 л. с.
Южная Корея Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW 5-Series, Kia K5 160-300 л. с.
Китай Toyota RAV4, Toyota Corolla, Honda Breeze, Honda CR-V, Volkswagen Golf <200 л. с.

Как видно, японские автомобили остаются безусловными лидерами по объёмам ввоза. Они ценятся за надёжность, экономичность и простоту обслуживания.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить подержанный автомобиль

  1. Выбирайте модели с двигателем до 160 л. с. — они не попадут под повышение утильсбора.

  2. Проверяйте документы на автомобиль: ПТС, историю регистраций и наличие таможенного оформления.

  3. При покупке японских авто убедитесь, что пробег подтверждён — аукционные листы помогут в этом.

  4. Рассмотрите праворульные машины: они часто дешевле, но требуют адаптации к российским условиям.

  5. Не торопитесь с покупкой после 1 декабря — дождитесь подтверждения новых ставок, чтобы не переплачивать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль мощностью выше 160 л. с. прямо перед реформой.
    Последствие: увеличение утильсбора и рост цены до 25%.
    Альтернатива: выбрать экономичный вариант — Honda Fit, Toyota Corolla или Kia K5.

  • Ошибка: ввозить автомобиль без проверки юридической чистоты.
    Последствие: сложности с регистрацией и риски конфискации.
    Альтернатива: пользоваться услугами проверенных импортёров или специализированных площадок.

А что если…

Если правительство снова перенесёт введение новых ставок, покупатели получат ещё один шанс приобрести машину по старым условиям. Однако аналитики предупреждают, что отсрочка может вызвать кратковременный всплеск спроса, а значит, и рост цен на вторичном рынке. Поэтому эксперты советуют тем, кто давно планировал покупку, действовать уже сейчас.

Плюсы и минусы подержанных иномарок из-за рубежа

Плюсы Минусы
Доступная цена и надёжность Возможность скрытого повреждения
Богатое оснащение даже в старших поколениях Не всегда подходит под российские условия
Множество запчастей на японские и корейские модели Правый руль может быть неудобен для города

FAQ

Какую страну выбрать для покупки подержанного авто?
японские машины — самые надёжные, а корейские — лучше оснащены.

Сколько стоит доставка машины из Японии?
в среднем от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от модели и состояния.

Какие автомобили не подорожают?
все модели с мощностью до 160 л. с., включая Toyota Corolla, Honda Fit и Kia K5.

Мифы и правда

Миф: праворульные автомобили запрещено ввозить.
Правда: разрешено, но они должны соответствовать техническим требованиям России.

Миф: подержанные машины из Японии всегда с маленьким пробегом.
Правда: не всегда — проверяйте аукционный лист и историю обслуживания.

Миф: утильсбор касается только новых автомобилей.
Правда: его рассчитывают при любом ввозе, включая машины с пробегом.

Три интересных факта

  1. Toyota Corolla остаётся самым импортируемым подержанным седаном в России.
  2. Доля китайских машин выросла почти вдвое по сравнению с 2024 годом.
  3. В 2025 году около 80% всех ввезённых авто имеют мощность ниже 200 л. с.

Исторический контекст

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году как компенсацию расходов на переработку старых автомобилей. Сначала он зависел только от объёма двигателя, но уже в 2025-м власти решили учитывать и мощность. Это должно стимулировать покупателей выбирать более экономичные машины. Аналогичная практика давно действует в Японии и Европе, где размер налога напрямую связан с уровнем выбросов и лошадиными силами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
