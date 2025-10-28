Одна цифра в паспорте решает судьбу машины: и эта мелочь способна изменить рынок целиком

Российский автомобильный рынок стоит на пороге новой волны подорожания. В конце года власти планируют изменить механизм расчёта утилизационного сбора, и эксперты предупреждают: как только документ вступит в силу, цены на многие автомобили вырастут. Особенно это затронет машины, ввезённые по параллельному импорту, — для них сбор станет заметно выше. Однако среди потенциальных "жертв" реформы есть и исключения — 16 моделей седанов, которые сохранят прежнюю стоимость благодаря умеренной мощности двигателей.
Минпромторг предложил новую формулу расчёта утилизационного сбора, где важным параметром станет не только объём, но и мощность мотора. Ведомство хочет сохранить льготную ставку для физических лиц — но только для автомобилей с двигателями до 160 л. с. Всё, что мощнее, попадёт под повышенный коэффициент.
Первоначально планировалось запустить нововведение уже 1 ноября, однако старт перенесли как минимум на месяц. Пока же покупатели успевают выбрать те модели, что останутся в доступном диапазоне цен.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|КПП
|Привод
|Примерная цена (₽)
|Skoda Octavia
|1.5 л
|150 л. с.
|Механика / робот
|Передний
|2.7 млн
|Mercedes-Benz A-Class
|1.3 л
|136 л. с.
|Робот
|Передний
|2.9 млн
|Audi A3
|1.5 л
|160 л. с.
|Робот
|Передний
|3.0 млн
|Skoda Superb
|1.4 л
|150 л. с.
|Робот
|Передний
|3.8 млн
|Hyundai Avante
|1.6 л
|123 л. с.
|Вариатор
|Передний
|1.1 млн
|Kia K5
|2.0 л
|160 л. с.
|Автомат
|Передний
|1.5 млн
|Hyundai Sonata
|2.0 л
|160 л. с.
|Автомат
|Передний
|1.6 млн
|Toyota Prius
|1.8 л (гибрид)
|140 л. с.
|Вариатор
|Передний
|2.2 млн
|Toyota Corolla Axio
|1.5 л
|109 л. с.
|Механика / вариатор
|Передний
|1.1 млн
|Toyota Corolla
|1.2 л
|116 л. с.
|Вариатор
|Передний
|1.7 млн
|Honda Civic
|2.0 л
|150 л. с.
|Вариатор
|Передний
|2.0 млн
|Hyundai Elantra
|2.0 л
|147 л. с.
|Вариатор
|Передний
|1.8 млн
|Toyota Levin
|1.2 л
|116 л. с.
|Вариатор
|Передний
|1.3 млн
|Skoda Oktavia Pro
|1.4 л
|150 л. с.
|Робот
|Передний
|1.6 млн
|Audi A3 L
|1.5 л
|160 л. с.
|Робот
|Передний
|2.1 млн
|Mazda 3 Axela
|1.5 / 2.0 л
|117 / 158 л. с.
|Механика / автомат
|Передний
|1.0 млн
Большинство перечисленных машин выпускаются в странах Азии — именно они и сохраняют баланс между производительностью и экономичностью.
Перед покупкой уточните мощность двигателя. Даже 161 л. с. выведет машину из-под льготного режима.
Сравните стоимость обслуживания: у "европейцев" запчасти дороже, чем у японских и корейских моделей.
Проверьте происхождение автомобиля: машины, ввезённые официально, надёжнее по гарантии.
Обратите внимание на гибриды — они часто укладываются в лимит мощности, но экономят топливо.
Если планируете перепродажу, выбирайте модели с известной историей на рынке: Corolla, Octavia, Sonata.
Ошибка: выбор модели с двигателем выше 160 л. с.
Последствие: рост утильсбора и удорожание автомобиля.
Альтернатива: рассмотреть Corolla, Avante или Civic — они мощные, но попадают в льготную категорию.
Ошибка: покупка машины по "серым" каналам.
Последствие: отсутствие гарантии и риск проблем с регистрацией.
Альтернатива: выбирать официальные поставки или автомобили с ПТС нового образца.
Если ставки действительно увеличатся, то рынок может временно "застыть": дилеры поднимут цены, а покупатели — возьмут паузу. В этом случае возрастёт интерес к подержанным седанам и электромобилям, которые не подпадают под сбор вовсе. Поэтому в 2026 году спрос может сместиться в сторону гибридов и моделей с альтернативными силовыми установками.
|Плюсы
|Минусы
|Низкий утильсбор и доступная цена
|Умеренная динамика
|Простое обслуживание и надёжность
|Меньше комплектаций
|Расход топлива 5-7 л/100 км
|Ограниченные версии с "автоматом"
Как выбрать седан под льготную ставку?
ориентируйтесь на мощность не выше 160 л. с. и двигатель до 2 литров.
Что будет с ценами после введения новой формулы?
скорее всего, стоимость моделей с мощностью выше лимита вырастет на 15-25%.
Стоит ли покупать гибрид?
да, если нужен экономичный автомобиль с небольшими налогами и льготным утильсбором.
Миф: реформа утильсбора не коснётся частных покупателей.
Правда: коснётся — но только владельцев более мощных машин.
Миф: льготы распространяются на все автомобили.
Правда: только на те, что не превышают 160 л. с. и оформлены на физлиц.
Миф: повышение утильсбора временно.
Правда: поправки вводятся на постоянной основе.
Реформа утильсбора в России обсуждается с 2012 года, когда впервые ввели сбор как компенсацию затрат на утилизацию старых машин. С тех пор его ставки корректировались несколько раз, но впервые в формулу включают мощность. Подобный подход уже действует в странах ЕС, где налоговая нагрузка растёт с увеличением выбросов и лошадиных сил.
