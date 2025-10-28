Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычки, которые включают защиту организма на максимум: простые шаги к крепкому иммунитету
Запах детства и вкус праздника: творожная запеканка, которую захочется готовить снова и снова
Питомец выпрашивает, а хозяин травит: список продуктов, превращающих ласку в угрозу
Космическая археология: какими были первые мгновения Вселенной
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Nvidia покупает кусок Nokia: что задумали два гиганта, и почему это может изменить весь рынок связи
Да, я продвигаю своих детей: Сергей Жуков объяснил, почему не стыдится звёздного кумовства
Ставрополье на колёсах: 5 маршрутов, чтобы увидеть Кавказ по-новому
Футбольный блиц: Сергей Пиняев удивил выбором между Лигой чемпионов и чемпионством в России

Одна цифра в паспорте решает судьбу машины: и эта мелочь способна изменить рынок целиком

0:08
Авто

Российский автомобильный рынок стоит на пороге новой волны подорожания. В конце года власти планируют изменить механизм расчёта утилизационного сбора, и эксперты предупреждают: как только документ вступит в силу, цены на многие автомобили вырастут. Особенно это затронет машины, ввезённые по параллельному импорту, — для них сбор станет заметно выше. Однако среди потенциальных "жертв" реформы есть и исключения — 16 моделей седанов, которые сохранят прежнюю стоимость благодаря умеренной мощности двигателей.

mazda 3
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние
mazda 3

Почему меняют расчёт утильсбора

Минпромторг предложил новую формулу расчёта утилизационного сбора, где важным параметром станет не только объём, но и мощность мотора. Ведомство хочет сохранить льготную ставку для физических лиц — но только для автомобилей с двигателями до 160 л. с. Всё, что мощнее, попадёт под повышенный коэффициент.

Первоначально планировалось запустить нововведение уже 1 ноября, однако старт перенесли как минимум на месяц. Пока же покупатели успевают выбрать те модели, что останутся в доступном диапазоне цен.

Сравнение: какие седаны под льготой

Модель Двигатель Мощность КПП Привод Примерная цена (₽)
Skoda Octavia 1.5 л 150 л. с. Механика / робот Передний 2.7 млн
Mercedes-Benz A-Class 1.3 л 136 л. с. Робот Передний 2.9 млн
Audi A3 1.5 л 160 л. с. Робот Передний 3.0 млн
Skoda Superb 1.4 л 150 л. с. Робот Передний 3.8 млн
Hyundai Avante 1.6 л 123 л. с. Вариатор Передний 1.1 млн
Kia K5 2.0 л 160 л. с. Автомат Передний 1.5 млн
Hyundai Sonata 2.0 л 160 л. с. Автомат Передний 1.6 млн
Toyota Prius 1.8 л (гибрид) 140 л. с. Вариатор Передний 2.2 млн
Toyota Corolla Axio 1.5 л 109 л. с. Механика / вариатор Передний 1.1 млн
Toyota Corolla 1.2 л 116 л. с. Вариатор Передний 1.7 млн
Honda Civic 2.0 л 150 л. с. Вариатор Передний 2.0 млн
Hyundai Elantra 2.0 л 147 л. с. Вариатор Передний 1.8 млн
Toyota Levin 1.2 л 116 л. с. Вариатор Передний 1.3 млн
Skoda Oktavia Pro 1.4 л 150 л. с. Робот Передний 1.6 млн
Audi A3 L 1.5 л 160 л. с. Робот Передний 2.1 млн
Mazda 3 Axela 1.5 / 2.0 л 117 / 158 л. с. Механика / автомат Передний 1.0 млн

Большинство перечисленных машин выпускаются в странах Азии — именно они и сохраняют баланс между производительностью и экономичностью.

Советы шаг за шагом: как выбрать выгодный седан

  1. Перед покупкой уточните мощность двигателя. Даже 161 л. с. выведет машину из-под льготного режима.

  2. Сравните стоимость обслуживания: у "европейцев" запчасти дороже, чем у японских и корейских моделей.

  3. Проверьте происхождение автомобиля: машины, ввезённые официально, надёжнее по гарантии.

  4. Обратите внимание на гибриды — они часто укладываются в лимит мощности, но экономят топливо.

  5. Если планируете перепродажу, выбирайте модели с известной историей на рынке: Corolla, Octavia, Sonata.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор модели с двигателем выше 160 л. с.
    Последствие: рост утильсбора и удорожание автомобиля.
    Альтернатива: рассмотреть Corolla, Avante или Civic — они мощные, но попадают в льготную категорию.

  • Ошибка: покупка машины по "серым" каналам.
    Последствие: отсутствие гарантии и риск проблем с регистрацией.
    Альтернатива: выбирать официальные поставки или автомобили с ПТС нового образца.

А что если...

Если ставки действительно увеличатся, то рынок может временно "застыть": дилеры поднимут цены, а покупатели — возьмут паузу. В этом случае возрастёт интерес к подержанным седанам и электромобилям, которые не подпадают под сбор вовсе. Поэтому в 2026 году спрос может сместиться в сторону гибридов и моделей с альтернативными силовыми установками.

Плюсы и минусы седанов с мощностью до 160 л. с.

Плюсы Минусы
Низкий утильсбор и доступная цена Умеренная динамика
Простое обслуживание и надёжность Меньше комплектаций
Расход топлива 5-7 л/100 км Ограниченные версии с "автоматом"

FAQ

Как выбрать седан под льготную ставку?
ориентируйтесь на мощность не выше 160 л. с. и двигатель до 2 литров.

Что будет с ценами после введения новой формулы?
скорее всего, стоимость моделей с мощностью выше лимита вырастет на 15-25%.

Стоит ли покупать гибрид?
да, если нужен экономичный автомобиль с небольшими налогами и льготным утильсбором.

Мифы и правда

Миф: реформа утильсбора не коснётся частных покупателей.
Правда: коснётся — но только владельцев более мощных машин.

Миф: льготы распространяются на все автомобили.
Правда: только на те, что не превышают 160 л. с. и оформлены на физлиц.

Миф: повышение утильсбора временно.
Правда: поправки вводятся на постоянной основе.

Три интересных факта

  1. Mazda 3 Axela в Китае дешевле миллиона рублей — одна из самых доступных иномарок с автоматом.
  2. Toyota Prius остаётся самым экономичным седаном в подборке — всего 4,3 л/100 км.
  3. Skoda Superb при 150 л. с. предлагает уровень комфорта бизнес-класса за цену массового сегмента.

Исторический контекст

Реформа утильсбора в России обсуждается с 2012 года, когда впервые ввели сбор как компенсацию затрат на утилизацию старых машин. С тех пор его ставки корректировались несколько раз, но впервые в формулу включают мощность. Подобный подход уже действует в странах ЕС, где налоговая нагрузка растёт с увеличением выбросов и лошадиных сил.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Шоу-бизнес
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Последние материалы
Привычки, которые включают защиту организма на максимум: простые шаги к крепкому иммунитету
Запах детства и вкус праздника: творожная запеканка, которую захочется готовить снова и снова
Питомец выпрашивает, а хозяин травит: список продуктов, превращающих ласку в угрозу
Космическая археология: какими были первые мгновения Вселенной
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Nvidia покупает кусок Nokia: что задумали два гиганта, и почему это может изменить весь рынок связи
Да, я продвигаю своих детей: Сергей Жуков объяснил, почему не стыдится звёздного кумовства
Ставрополье на колёсах: 5 маршрутов, чтобы увидеть Кавказ по-новому
Футбольный блиц: Сергей Пиняев удивил выбором между Лигой чемпионов и чемпионством в России
Забудьте про уксус: этот копеечный дуэт выведет плесень из стиралки навсегда — вот секрет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.