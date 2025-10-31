Когда лёд становится экзаменом: один бренд рискнул доказать, что финская школа ещё жива

Российский бренд Ikon Tyres постепенно закрепляется на рынке, продолжая традиции финской Nokian Tyres, чьи технологии и оборудование достались ему после выхода Nokian из России. Летние модели Ikon уже доказали, что не уступают оригиналу, а теперь пришло время зимних шин. Корреспондент Auto Mail испытал шипованные Ikon Autograph Ice 9 SUV и фрикционные Ikon Autograph Snow 3 SUV в экстремальных условиях Заполярья и проверил, действительно ли они так же надёжны, как легендарные "Хаккапеллиты".
Модель Autograph Ice 9 — это прямой потомок Nokian Hakkapeliitta 9, одной из самых титулованных зимних шин последних лет. По словам представителей Ikon Tyres, рисунок протектора и состав резиновой смеси полностью повторяют оригинальные решения Nokian.
Главные отличия — в дизайне боковин и конструкции шипов. Теперь вместо логотипа Nokian красуется фирменная надпись Autograph с узором кристаллов льда, а шипы созданы инженерами Ikon с нуля. Тестирование проходило на заснеженных трассах и замерзшем озере, где покрытие менялось от плотного снега до льда.
Испытания проводились на полноприводных кроссоверах Hongqi HS5 и HS3. Уже с первых километров HS5 показал стабильное сцепление: крупный кроссовер не уходил в глубокие заносы, даже при агрессивном входе в повороты.
На укатанном снегу Ice 9 SUV демонстрировали уверенное торможение и разгон, сохраняя предсказуемость в скольжениях. Знакомый по "девятке" гул шипов на асфальте никуда не делся, но в остальном поведение на сухом покрытии осталось комфортным и безопасным.
Фрикционные шины Ikon Autograph Snow 3 — практически клон Nokian Hakkapeliitta R3, одной из лучших "липучек" последних лет. Они достались тестовой модели Hongqi HS3, и поведение оказалось впечатляющим. Несмотря на отсутствие шипов, Snow 3 позволяли машине проходить повороты уверенно и сохраняли устойчивость при резких манёврах.
Сцепление на льду оказалось выше ожидаемого — шины не "плывут" и дают точное ощущение момента потери сцепления, что особенно важно при езде по скользким дорогам. Разница между HS5 на Ice 9 и HS3 на Snow 3 ощущалась, но не критически: в динамике шипованные модели выигрывали лишь секунды.
Ice 9 обеспечивают лучшее сцепление на льду и снегу, но громче и дороже в обслуживании. Snow 3 работают тише, комфортнее и подойдут тем, кто часто ездит по очищенным трассам. Обе модели сохранили узнаваемую управляемость Nokian, что подтверждает качество локального производства.
В 2025 году компания представила абсолютно новые модели: Ikon Autograph Ice 10 и Snow 5. Несмотря на схожие названия, это уже не копии Nokian Hakkapeliitta 10P и R5, а полностью российская разработка. В продажу они поступили летом, и теперь доступны с диаметрами от R16 до R22.
Но "старые" Ice 9 и Snow 3 пока остаются популярными — во-первых, они дешевле примерно на 10-15%, а во-вторых, у многих водителей к ним больше доверия благодаря финским корням.
|Модель
|Тип
|Прототип Nokian
|Особенности
|Предназначение
|Autograph Ice 9 SUV
|шипованная
|Hakkapeliitta 9
|собственные шипы Ikon, высокая проходимость
|лёд, снег, гололёд
|Autograph Snow 3 SUV
|фрикционная
|Hakkapeliitta R3
|мягкая смесь, устойчивость на снегу
|город, трасса
|Autograph Ice 10
|шипованная
|оригинальная разработка Ikon
|улучшенные ламели, широкий диапазон R16-R22
|северные регионы
|Autograph Snow 5
|фрикционная
|оригинальная разработка Ikon
|усиленный каркас, оптимизированная сцепка
|универсальные условия
Определите регион эксплуатации. Для частых поездок по обледенелым дорогам подойдут Ice 9 или Ice 10.
Учтите стиль вождения. Если предпочитаете спокойную езду в городе — выбирайте Snow 3 или Snow 5.
Смотрите на дату выпуска. Чем свежее партия, тем лучше свойства резины.
Проверяйте наличие шипов и маркировку. У Ice 9 установлено до 190 шипов в зависимости от размера.
Не экономьте на балансировке. После установки обязательно проведите проверку — это продлит срок службы.
ошибка: покупать шины прошлых сезонов без проверки хранения.
последствие: потеря эластичности и ухудшение сцепления.
альтернатива: выбирать свежие партии у официальных дилеров Ikon.
ошибка: использовать фрикционные шины на льду.
последствие: увеличенный тормозной путь и риск заноса.
альтернатива: шипованные Ice 9 или Ice 10 обеспечат уверенность на замёрзшем покрытии.
ошибка: менять только ведущие колёса.
последствие: потеря устойчивости на поворотах.
альтернатива: всегда устанавливать комплектом все четыре шины.
По результатам тестов Ikon Tyres не уступают оригинальным Nokian ни по управляемости, ни по сцепным свойствам. Да, на асфальте слышен типичный шум шипов, но разницы в поведении на снегу и льду практически нет. Учитывая, что цена на 10-15% ниже, Ikon может стать разумной альтернативой даже для требовательных водителей.
Плюсы:
• качество, близкое к Nokian;
• надёжное сцепление на льду и снегу;
• доступная цена;
• широкий выбор типоразмеров.
Минусы:
• заметный шум шипованных моделей;
• пока ограниченные данные о новых разработках Ice 10 и Snow 5.
Отличаются ли Ice 9 от оригинальных Nokian Hakkapeliitta 9?
Минимально — изменились только шипы и боковой дизайн, состав смеси идентичен.
Можно ли использовать Snow 3 на асфальте?
Да, но эффективность максимальна именно на снегу и укатанной дороге.
Стоит ли ждать новые модели Ikon Ice 10 и Snow 5?
Да, если вы хотите поддержать локального производителя и протестировать полностью российскую разработку.
миф: российские Ikon Tyres — это дешёвые копии.
правда: они производятся на современном оборудовании бывшего завода Nokian с сохранением технологий.
миф: фрикционные шины хуже любых шипованных.
правда: в городе на очищенных дорогах фрикционные модели безопаснее и комфортнее.
миф: новые Ice 10 — это та же "девятка" под другим названием.
правда: это совершенно новая разработка Ikon с улучшенным рисунком протектора.
Завод Ikon Tyres в Ленинградской области производит более 3 млн шин в год.
Первая партия зимних шин под брендом Ikon вышла в 2023 году.
Новые шины Ice 10 и Snow 5 уже экспортируются в Казахстан и Белоруссию.
После ухода Nokian Tyres из России в 2022 году завод в Ленинградской области был выкуплен отечественными инвесторами. На его основе создан бренд Ikon Tyres, сохранивший производственную базу, рецептуры и специалистов. Благодаря этому переход оказался почти незаметным для потребителей: качество шин осталось прежним, а ассортимент расширился.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.