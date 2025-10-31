Когда лёд становится экзаменом: один бренд рискнул доказать, что финская школа ещё жива

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский бренд Ikon Tyres постепенно закрепляется на рынке, продолжая традиции финской Nokian Tyres, чьи технологии и оборудование достались ему после выхода Nokian из России. Летние модели Ikon уже доказали, что не уступают оригиналу, а теперь пришло время зимних шин. Корреспондент Auto Mail испытал шипованные Ikon Autograph Ice 9 SUV и фрикционные Ikon Autograph Snow 3 SUV в экстремальных условиях Заполярья и проверил, действительно ли они так же надёжны, как легендарные "Хаккапеллиты".

Зимние шины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимние шины

Ikon Autograph Ice 9: наследие Nokian с новыми шипами

Модель Autograph Ice 9 — это прямой потомок Nokian Hakkapeliitta 9, одной из самых титулованных зимних шин последних лет. По словам представителей Ikon Tyres, рисунок протектора и состав резиновой смеси полностью повторяют оригинальные решения Nokian.

Главные отличия — в дизайне боковин и конструкции шипов. Теперь вместо логотипа Nokian красуется фирменная надпись Autograph с узором кристаллов льда, а шипы созданы инженерами Ikon с нуля. Тестирование проходило на заснеженных трассах и замерзшем озере, где покрытие менялось от плотного снега до льда.

Поведение на льду и снегу

Испытания проводились на полноприводных кроссоверах Hongqi HS5 и HS3. Уже с первых километров HS5 показал стабильное сцепление: крупный кроссовер не уходил в глубокие заносы, даже при агрессивном входе в повороты.

На укатанном снегу Ice 9 SUV демонстрировали уверенное торможение и разгон, сохраняя предсказуемость в скольжениях. Знакомый по "девятке" гул шипов на асфальте никуда не делся, но в остальном поведение на сухом покрытии осталось комфортным и безопасным.

Ikon Autograph Snow 3: фрикционные "копии" Hakkapeliitta R3

Фрикционные шины Ikon Autograph Snow 3 — практически клон Nokian Hakkapeliitta R3, одной из лучших "липучек" последних лет. Они достались тестовой модели Hongqi HS3, и поведение оказалось впечатляющим. Несмотря на отсутствие шипов, Snow 3 позволяли машине проходить повороты уверенно и сохраняли устойчивость при резких манёврах.

Сцепление на льду оказалось выше ожидаемого — шины не "плывут" и дают точное ощущение момента потери сцепления, что особенно важно при езде по скользким дорогам. Разница между HS5 на Ice 9 и HS3 на Snow 3 ощущалась, но не критически: в динамике шипованные модели выигрывали лишь секунды.

Баланс характеристик

Ice 9 обеспечивают лучшее сцепление на льду и снегу, но громче и дороже в обслуживании. Snow 3 работают тише, комфортнее и подойдут тем, кто часто ездит по очищенным трассам. Обе модели сохранили узнаваемую управляемость Nokian, что подтверждает качество локального производства.

Новое поколение — российская разработка

В 2025 году компания представила абсолютно новые модели: Ikon Autograph Ice 10 и Snow 5. Несмотря на схожие названия, это уже не копии Nokian Hakkapeliitta 10P и R5, а полностью российская разработка. В продажу они поступили летом, и теперь доступны с диаметрами от R16 до R22.

Но "старые" Ice 9 и Snow 3 пока остаются популярными — во-первых, они дешевле примерно на 10-15%, а во-вторых, у многих водителей к ним больше доверия благодаря финским корням.

Сравнение моделей Ikon Tyres

Модель Тип Прототип Nokian Особенности Предназначение
Autograph Ice 9 SUV шипованная Hakkapeliitta 9 собственные шипы Ikon, высокая проходимость лёд, снег, гололёд
Autograph Snow 3 SUV фрикционная Hakkapeliitta R3 мягкая смесь, устойчивость на снегу город, трасса
Autograph Ice 10 шипованная оригинальная разработка Ikon улучшенные ламели, широкий диапазон R16-R22 северные регионы
Autograph Snow 5 фрикционная оригинальная разработка Ikon усиленный каркас, оптимизированная сцепка универсальные условия

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящие шины

  1. Определите регион эксплуатации. Для частых поездок по обледенелым дорогам подойдут Ice 9 или Ice 10.

  2. Учтите стиль вождения. Если предпочитаете спокойную езду в городе — выбирайте Snow 3 или Snow 5.

  3. Смотрите на дату выпуска. Чем свежее партия, тем лучше свойства резины.

  4. Проверяйте наличие шипов и маркировку. У Ice 9 установлено до 190 шипов в зависимости от размера.

  5. Не экономьте на балансировке. После установки обязательно проведите проверку — это продлит срок службы.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: покупать шины прошлых сезонов без проверки хранения.
последствие: потеря эластичности и ухудшение сцепления.
альтернатива: выбирать свежие партии у официальных дилеров Ikon.

ошибка: использовать фрикционные шины на льду.
последствие: увеличенный тормозной путь и риск заноса.
альтернатива: шипованные Ice 9 или Ice 10 обеспечат уверенность на замёрзшем покрытии.

ошибка: менять только ведущие колёса.
последствие: потеря устойчивости на поворотах.
альтернатива: всегда устанавливать комплектом все четыре шины.

А что если сравнить с Nokian

По результатам тестов Ikon Tyres не уступают оригинальным Nokian ни по управляемости, ни по сцепным свойствам. Да, на асфальте слышен типичный шум шипов, но разницы в поведении на снегу и льду практически нет. Учитывая, что цена на 10-15% ниже, Ikon может стать разумной альтернативой даже для требовательных водителей.

Плюсы и минусы Ikon Tyres

Плюсы:
• качество, близкое к Nokian;
• надёжное сцепление на льду и снегу;
• доступная цена;
• широкий выбор типоразмеров.

Минусы:
• заметный шум шипованных моделей;
• пока ограниченные данные о новых разработках Ice 10 и Snow 5.

Часто задаваемые вопросы

Отличаются ли Ice 9 от оригинальных Nokian Hakkapeliitta 9?
Минимально — изменились только шипы и боковой дизайн, состав смеси идентичен.

Можно ли использовать Snow 3 на асфальте?
Да, но эффективность максимальна именно на снегу и укатанной дороге.

Стоит ли ждать новые модели Ikon Ice 10 и Snow 5?
Да, если вы хотите поддержать локального производителя и протестировать полностью российскую разработку.

Мифы и правда

миф: российские Ikon Tyres — это дешёвые копии.
правда: они производятся на современном оборудовании бывшего завода Nokian с сохранением технологий.

миф: фрикционные шины хуже любых шипованных.
правда: в городе на очищенных дорогах фрикционные модели безопаснее и комфортнее.

миф: новые Ice 10 — это та же "девятка" под другим названием.
правда: это совершенно новая разработка Ikon с улучшенным рисунком протектора.

Интересные факты

  1. Завод Ikon Tyres в Ленинградской области производит более 3 млн шин в год.

  2. Первая партия зимних шин под брендом Ikon вышла в 2023 году.

  3. Новые шины Ice 10 и Snow 5 уже экспортируются в Казахстан и Белоруссию.

Исторический контекст

После ухода Nokian Tyres из России в 2022 году завод в Ленинградской области был выкуплен отечественными инвесторами. На его основе создан бренд Ikon Tyres, сохранивший производственную базу, рецептуры и специалистов. Благодаря этому переход оказался почти незаметным для потребителей: качество шин осталось прежним, а ассортимент расширился.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
