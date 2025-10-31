Империя на грани обрыва: немецкий автопром терпит крупнейший кризис со времён нефтяного шока

Немецкий автопром, долгие годы остававшийся символом технологического совершенства и стабильности, переживает, пожалуй, самый тяжёлый кризис за последние десятилетия. Крупнейшие производители Германии сообщают о миллиардных убытках, падении продаж и резком снижении прибыли. Причины — давление "зелёной" политики Евросоюза, рост цен на энергоносители, торговые барьеры и потеря конкурентоспособности.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Oberreuter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW XM

Убытки и падение прибыли

Отчёты ведущих автоконцернов за три квартала 2025 года выглядят тревожно.

• Porsche AG отчиталась об операционном убытке в размере €966 млн. Прибыль за тот же период прошлого года составляла €4,04 млрд.

• BMW за полугодие потеряла 32% прибыли, заработав €1,842 млрд.

• Audi снизила чистую прибыль на 37,5%, до €1,3 млрд.

• Mercedes-Benz - минус 55,8%, с €6,1 млрд до €2,7 млрд.

• Volkswagen сообщил о падении операционной прибыли более чем на 29%.

В компании Porsche объясняют кризис необходимостью корректировки планов по выпуску электромобилей и падением спроса на них. Дополнительным ударом стали повышенные пошлины США на европейские автомобили.

"Мы ожидаем, что 2025 год станет низшей точкой, за которой последует заметное улучшение показателей начиная с 2026 года", — отметил финансовый директор Porsche AG Йохен Брекнер.

В сентябре Porsche исключили из биржевого индекса DAX: за два года акции компании подешевели на 67%, а капитализация сократилась с €25 млрд до €11 млрд.

Проблемы у всех

Трудности коснулись всех немецких автогигантов. По словам главы Volkswagen AG Оливера Блюме, компания потеряла гибкость и слишком поздно осознала, насколько стремительно меняется рынок.

"Мы слишком долго почивали на лаврах. И слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично", — заявил Оливер.

На фоне убытков Volkswagen вынуждена закрывать заводы, сокращать рабочие смены и увольнять тысячи сотрудников. Забастовки осенью 2024 года лишь подчеркнули масштаб кризиса.

Почему Германия теряет позиции

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто называет происходящее "идеальным штормом". Основная причина — чрезмерное увлечение "зелёной" повесткой Евросоюза и ставка на электромобили при недооценке рисков.

"Автоконцерны Старого Света ударились в разработку электрокаров, забыв о традиционно сильной стороне — двигателях внутреннего сгорания. Китай начал этот путь двадцать лет назад и сегодня опережает Европу на годы", — пояснил Игорь Моржаретто.

Он отметил, что европейские производители, сократив инвестиции в ДВС, потеряли своё ключевое преимущество. При этом успехов в сфере электромобилей добиться не смогли — рынок оказался под контролем Китая, а переход на "зелёные" технологии не оправдал ожиданий.

Второй удар — отказ от дешёвого российского газа. Немецкие заводы, зависящие от энергоёмкого производства, столкнулись с резким ростом затрат. Это привело к подорожанию автомобилей и снижению спроса на внутреннем рынке.

Энергия и пошлины: двойной удар

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что отказ от российских энергоресурсов стал одной из главных ошибок европейской политики.

"Это был фактически выстрел себе в ногу. Вторую "ногу" прострелили американцы, введя повышенные пошлины на автомобили из ЕС. А "контрольный выстрел" сделали чиновники Еврокомиссии, навязав автопроизводителям нереалистичные планы по переходу на "зелёные" модели", — заявил он.

Рост цен на энергию вызвал подорожание пластика, полимеров и химических компонентов, что ещё больше увеличило себестоимость машин.

Сравнение финансовых показателей автоконцернов

Компания Прибыль 2024 года Прибыль 2025 года Изменение Porsche €4,04 млрд €40 млн -99% BMW €2,71 млрд €1,84 млрд -32% Audi €2,08 млрд €1,3 млрд -37,5% Mercedes-Benz €6,1 млрд €2,7 млрд -55,8% Volkswagen €5,43 млрд €3,83 млрд -29%

Советы шаг за шагом: как компании могут адаптироваться

Диверсифицировать производство. Возврат к выпуску гибридов и улучшенных ДВС может стать временным спасением. Оптимизировать энергопотребление. Переход на возобновляемые источники энергии снизит зависимость от импортного топлива. Расширить экспортные направления. Африка, Латинская Америка и Ближний Восток могут стать новыми рынками. Сотрудничать с азиатскими брендами. Совместные разработки батарей и платформ — шанс сократить отставание. Добиваться государственной поддержки. Программы субсидий и налоговых льгот могут смягчить кризис.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: ставка только на электрокары без учёта реального спроса.

последствие: падение продаж и убытки.

альтернатива: развитие гибридных и водородных технологий.

ошибка: игнорирование изменения цен на энергоресурсы.

последствие: рост себестоимости и потеря конкурентоспособности.

альтернатива: внедрение энергосберегающих технологий и локализация поставок.

ошибка: зависимость от американского рынка.

последствие: потери из-за пошлин и политических рисков.

альтернатива: выход на нейтральные рынки и укрепление позиций в Азии.

А что если кризис затянется

Если тенденция сохранится, Германия рискует столкнуться с экономическим спадом. Автопром — ключевая отрасль, обеспечивающая миллионы рабочих мест и до 5% ВВП страны. Массовые увольнения в Volkswagen, BMW и Mercedes приведут к эффекту домино: пострадают металлургия, химическая промышленность и энергетика. Эксперты не исключают, что города вроде Вольфсбурга могут повторить судьбу Детройта — центра американского автопрома, превратившегося в депрессивный регион.

"Без срочных мер по поддержке автопрома и пересмотра планов по переходу к нулевым выбросам кризис будет только усугубляться. Это станет катастрофой для всей страны", — считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Плюсы и минусы текущей "зелёной" политики

Плюсы:

• снижение выбросов CO₂;

• развитие новых технологий;

• долгосрочная экологическая выгода.

Минусы:

• высокая себестоимость производства;

• падение спроса на внутреннем рынке;

• технологическое отставание от Китая;

• рост безработицы.

Часто задаваемые вопросы

Почему Германия теряет позиции на мировом рынке?

Из-за дорогих энергоносителей, высоких налогов и чрезмерного давления экологических норм.

Когда ожидается восстановление отрасли?

По прогнозам Porsche, улучшение начнётся с 2026 года, но многое зависит от действий правительства и рынка США.

Какие бренды пострадают сильнее всего?

Компании, наиболее зависимые от американского экспорта — Mercedes и Porsche.

Мифы и правда

миф: электрокары спасут европейский автопром.

правда: без инфраструктуры и доступных батарей переход на электромобили только увеличивает издержки.

миф: кризис временный и не затронет экономику.

правда: уже сейчас страдают смежные отрасли, и без господдержки эффект будет долгосрочным.

миф: США заинтересованы в сохранении европейского рынка.

правда: пошлины направлены на защиту собственного автопрома и ограничение конкуренции.

Интересные факты

В Германии автопром обеспечивает работу более 800 тысяч человек. На долю экспорта автомобилей приходится около 15% доходов страны. За 2025 год немецкие автогиганты потеряли суммарно более €10 млрд прибыли.

Исторический контекст

Подобные кризисы уже случались: в 1970-х — из-за нефтяного шока, в 2008-м — из-за мирового финансового кризиса. Однако нынешняя ситуация глубже: она вызвана системными ошибками политики и структурными изменениями в мировой экономике.