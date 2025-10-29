Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely

Свежий рейтинг J. D. Power China Vehicle Dependability Study 2025 показал неожиданные результаты: несмотря на бурный рост китайского автопрома, лидерами по надёжности в КНР остаются японские и европейские марки. Аналитики отметили, что автомобили Toyota и BMW демонстрируют меньшую частоту поломок, чем даже лучшие модели Chery, Geely и Haval.
Китайское подразделение агентства J.D. Power, известное своими ежегодными индексами удовлетворённости владельцев автомобилей, опросило почти 23 тысячи респондентов, купивших машины с февраля 2021-го по июнь 2024 года.
Каждый автовладелец оценивал свой автомобиль по 177 критериям, включая:
Для подсчёта использовался индекс PP100 (Problems Per 100 Cars) — количество зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. Чем ниже значение PP100, тем надёжнее модель.
По сравнению с предыдущими годами средний уровень надёжности бензиновых автомобилей снизился на 7 пунктов, достигнув 197 проблем на 100 машин.
Главные жалобы владельцев касались:
Любопытно, что премиум-бренды по-прежнему показывают лучшие результаты (181 PP100), тогда как массовые марки набрали 202 PP100, а чисто китайские производители пока остаются позади — 221 PP100.
|Место
|Бренд
|Индекс PP100
|1
|FAW Toyota
|156
|2
|Land Rover
|157
|3
|GAC Toyota
|158
|4
|Porsche
|165
|5
|BMW
|166
|6
|Changan Ford
|172
|7
|GAC Honda
|175
|8
|Mercedes-Benz
|177
|9
|Audi
|178
|10
|Buick
|181
Таким образом, первую десятку полностью возглавили совместные предприятия с иностранным участием, а также премиальные бренды Германии и Японии.
Хотя китайские производители не вошли в первую десятку, некоторые продемонстрировали достойные результаты:
|Место среди китайских брендов
|Марка
|PP100
|1
|Chery
|188
|2
|Hongqi
|192
|3
|Geely
|200
|4
|GAC
|201
|5
|Tank
|212
|6
|Jetour
|217
Среди китайских брендов Chery удерживает лидерство по надёжности, но даже она уступает японским и немецким конкурентам.
Toyota Corolla, Toyota Levin, Volkswagen Lamando, Chery Arrizo 8, Geely Preface.
Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Avalon, BMW 5 Series.
Аналитики J. D. Power отметили:
"Рынок Китая стремительно взрослеет. Премиальные бренды удерживают лидерство, но локальные производители уже наступают им на пятки", — отметили аналитики J.D. Power China.
Ошибка: выбирать китайский автомобиль по цене, игнорируя рейтинг надёжности.
Последствие: повышенные расходы на обслуживание и потеря остаточной стоимости.
Альтернатива: проверяйте PP100 перед покупкой, особенно при выборе новой модели.
Ошибка: недооценивать совместные бренды (например, GAC Toyota, FAW Toyota).
Последствие: упускаете оптимальный баланс цены и качества.
Альтернатива: отдавайте предпочтение СП-моделям — их сборка и контроль качества ближе к японским стандартам.
Ошибка: не следить за обновлениями JD Power.
Последствие: выбор модели на основе устаревших данных.
Альтернатива: проверяйте свежие рейтинги ежегодно — результаты существенно меняются.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.