Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely

6:37
Авто

Свежий рейтинг J. D. Power China Vehicle Dependability Study 2025 показал неожиданные результаты: несмотря на бурный рост китайского автопрома, лидерами по надёжности в КНР остаются японские и европейские марки. Аналитики отметили, что автомобили Toyota и BMW демонстрируют меньшую частоту поломок, чем даже лучшие модели Chery, Geely и Haval.

GAC Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by Nissangeniss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
GAC Toyota

Как проводилось исследование

Китайское подразделение агентства J.D. Power, известное своими ежегодными индексами удовлетворённости владельцев автомобилей, опросило почти 23 тысячи респондентов, купивших машины с февраля 2021-го по июнь 2024 года.

Каждый автовладелец оценивал свой автомобиль по 177 критериям, включая:

  • двигатель и трансмиссию,
  • подвеску,
  • электронику, мультимедиа и системы помощи водителю,
  • качество салона и кузова.

Для подсчёта использовался индекс PP100 (Problems Per 100 Cars) — количество зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. Чем ниже значение PP100, тем надёжнее модель.

Общие тенденции: надёжность падает

По сравнению с предыдущими годами средний уровень надёжности бензиновых автомобилей снизился на 7 пунктов, достигнув 197 проблем на 100 машин.

Главные жалобы владельцев касались:

  • повышенной вибрации двигателей;
  • сбоев мультимедийных систем;
  • некорректной работы электронных помощников.

Любопытно, что премиум-бренды по-прежнему показывают лучшие результаты (181 PP100), тогда как массовые марки набрали 202 PP100, а чисто китайские производители пока остаются позади — 221 PP100.

ТОП-10 самых надёжных бензиновых марок в Китае

Место Бренд Индекс PP100
1 FAW Toyota 156
2 Land Rover 157
3 GAC Toyota 158
4 Porsche 165
5 BMW 166
6 Changan Ford 172
7 GAC Honda 175
8 Mercedes-Benz 177
9 Audi 178
10 Buick 181

Таким образом, первую десятку полностью возглавили совместные предприятия с иностранным участием, а также премиальные бренды Германии и Японии.

Китайские марки: кто ближе всех к лидерам

Хотя китайские производители не вошли в первую десятку, некоторые продемонстрировали достойные результаты:

Место среди китайских брендов Марка PP100
1 Chery 188
2 Hongqi 192
3 Geely 200
4 GAC 201
5 Tank 212
6 Jetour 217

Среди китайских брендов Chery удерживает лидерство по надёжности, но даже она уступает японским и немецким конкурентам.

Лучшие модели по классам

Компактные седаны

  • Chery Arrizo 5.
  • Geely Emgrand.
  • Jetta VA3.

Средний класс

  • Toyota Corolla, Toyota Levin, Volkswagen Lamando, Chery Arrizo 8, Geely Preface.

Бизнес-сегмент

  • Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Avalon, BMW 5 Series.

Компактные кроссоверы

  • GAC GS3.
  • Geely Coolray.
  • Changan CS35 Plus.

Среднеразмерные SUV

  • Geely Cityray.
  • Chery Tiggo 8 / Tiggo 8 Pro.
  • Changan Uni-T.
  • Toyota Frontlander.
  • Volkswagen T-Roc.

Минивэны

  • Wuling Hongguang S, Wuling Jiachen: среди недорогих.
  • Honda Odyssey, Buick GL8, GAC M8: в бизнес-классе.

Что показывает рейтинг

Аналитики J. D. Power отметили:

  • совместные предприятия международных брендов по-прежнему задают стандарт надёжности в Китае;
  • китайские автокомпании активно сокращают отставание, но пока уступают по качеству сборки и долговечности узлов;
  • за последние пять лет китайские автомобили стали вдвое реже ломаться, чем в начале 2010-х, однако им ещё предстоит достичь стабильности уровня Toyota или BMW.

"Рынок Китая стремительно взрослеет. Премиальные бренды удерживают лидерство, но локальные производители уже наступают им на пятки", — отметили аналитики J.D. Power China.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать китайский автомобиль по цене, игнорируя рейтинг надёжности.
    Последствие: повышенные расходы на обслуживание и потеря остаточной стоимости.
    Альтернатива: проверяйте PP100 перед покупкой, особенно при выборе новой модели.

  • Ошибка: недооценивать совместные бренды (например, GAC Toyota, FAW Toyota).
    Последствие: упускаете оптимальный баланс цены и качества.
    Альтернатива: отдавайте предпочтение СП-моделям — их сборка и контроль качества ближе к японским стандартам.

  • Ошибка: не следить за обновлениями JD Power.
    Последствие: выбор модели на основе устаревших данных.
    Альтернатива: проверяйте свежие рейтинги ежегодно — результаты существенно меняются.

Три интересных факта

  • Индекс PP100 впервые появился в США ещё в 1989 году и стал мировым стандартом оценки надёжности.
  • Совместные предприятия Toyota в Китае (FAW и GAC) традиционно занимают верхние строчки рейтинга с 2018 года.
  • Средний срок владения бензиновым автомобилем в КНР сократился до 5,2 лет — владельцы всё чаще обновляют машины из-за технологического прогресса.

Исторический контекст

  • Китай участвует в исследованиях J. D. Power с 2000 года.
  • До 2015 года китайские марки отставали от мировых лидеров почти на 100 пунктов PP100.
  • В 2025 году разрыв сократился до 30 пунктов — лучший результат за всю историю рейтинга.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
