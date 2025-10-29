Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely

6:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Свежий рейтинг J. D. Power China Vehicle Dependability Study 2025 показал неожиданные результаты: несмотря на бурный рост китайского автопрома, лидерами по надёжности в КНР остаются японские и европейские марки. Аналитики отметили, что автомобили Toyota и BMW демонстрируют меньшую частоту поломок, чем даже лучшие модели Chery, Geely и Haval.

Фото: commons.wikimedia.org by Nissangeniss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAC Toyota

Как проводилось исследование

Китайское подразделение агентства J.D. Power, известное своими ежегодными индексами удовлетворённости владельцев автомобилей, опросило почти 23 тысячи респондентов, купивших машины с февраля 2021-го по июнь 2024 года.

Каждый автовладелец оценивал свой автомобиль по 177 критериям, включая:

двигатель и трансмиссию,

подвеску,

электронику, мультимедиа и системы помощи водителю,

качество салона и кузова.

Для подсчёта использовался индекс PP100 (Problems Per 100 Cars) — количество зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. Чем ниже значение PP100, тем надёжнее модель.

Общие тенденции: надёжность падает

По сравнению с предыдущими годами средний уровень надёжности бензиновых автомобилей снизился на 7 пунктов, достигнув 197 проблем на 100 машин.

Главные жалобы владельцев касались:

повышенной вибрации двигателей;

сбоев мультимедийных систем;

некорректной работы электронных помощников.

Любопытно, что премиум-бренды по-прежнему показывают лучшие результаты (181 PP100), тогда как массовые марки набрали 202 PP100, а чисто китайские производители пока остаются позади — 221 PP100.

ТОП-10 самых надёжных бензиновых марок в Китае

Место Бренд Индекс PP100 1 FAW Toyota 156 2 Land Rover 157 3 GAC Toyota 158 4 Porsche 165 5 BMW 166 6 Changan Ford 172 7 GAC Honda 175 8 Mercedes-Benz 177 9 Audi 178 10 Buick 181

Таким образом, первую десятку полностью возглавили совместные предприятия с иностранным участием, а также премиальные бренды Германии и Японии.

Китайские марки: кто ближе всех к лидерам

Хотя китайские производители не вошли в первую десятку, некоторые продемонстрировали достойные результаты:

Место среди китайских брендов Марка PP100 1 Chery 188 2 Hongqi 192 3 Geely 200 4 GAC 201 5 Tank 212 6 Jetour 217

Среди китайских брендов Chery удерживает лидерство по надёжности, но даже она уступает японским и немецким конкурентам.

Лучшие модели по классам

Компактные седаны

Chery Arrizo 5.

Geely Emgrand.

Jetta VA3.

Средний класс

Toyota Corolla, Toyota Levin, Volkswagen Lamando, Chery Arrizo 8, Geely Preface.

Бизнес-сегмент

Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Avalon, BMW 5 Series.

Компактные кроссоверы

GAC GS3.

Geely Coolray.

Changan CS35 Plus.

Среднеразмерные SUV

Geely Cityray.

Chery Tiggo 8 / Tiggo 8 Pro.

Changan Uni-T.

Toyota Frontlander.

Volkswagen T-Roc.

Минивэны

Wuling Hongguang S , Wuling Jiachen: среди недорогих.

, среди недорогих. Honda Odyssey, Buick GL8, GAC M8: в бизнес-классе.

Что показывает рейтинг

Аналитики J. D. Power отметили:

совместные предприятия международных брендов по-прежнему задают стандарт надёжности в Китае;

китайские автокомпании активно сокращают отставание, но пока уступают по качеству сборки и долговечности узлов;

за последние пять лет китайские автомобили стали вдвое реже ломаться, чем в начале 2010-х, однако им ещё предстоит достичь стабильности уровня Toyota или BMW.

"Рынок Китая стремительно взрослеет. Премиальные бренды удерживают лидерство, но локальные производители уже наступают им на пятки", — отметили аналитики J.D. Power China.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать китайский автомобиль по цене, игнорируя рейтинг надёжности.

Последствие: повышенные расходы на обслуживание и потеря остаточной стоимости.

Альтернатива: проверяйте PP100 перед покупкой, особенно при выборе новой модели.

Ошибка: недооценивать совместные бренды (например, GAC Toyota, FAW Toyota).

Последствие: упускаете оптимальный баланс цены и качества.

Альтернатива: отдавайте предпочтение СП-моделям — их сборка и контроль качества ближе к японским стандартам.

Ошибка: не следить за обновлениями JD Power.

Последствие: выбор модели на основе устаревших данных.

Альтернатива: проверяйте свежие рейтинги ежегодно — результаты существенно меняются.

Три интересных факта

Индекс PP100 впервые появился в США ещё в 1989 году и стал мировым стандартом оценки надёжности.

Совместные предприятия Toyota в Китае (FAW и GAC) традиционно занимают верхние строчки рейтинга с 2018 года.

Средний срок владения бензиновым автомобилем в КНР сократился до 5,2 лет — владельцы всё чаще обновляют машины из-за технологического прогресса.

Исторический контекст