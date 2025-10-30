Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам

С 1 ноября 2025 года российским автовладельцам стоит внимательнее следить за новыми правилами — вступают в силу три ключевых изменения, затрагивающих налоги, таможенные сборы и страхование. Эти нововведения способны повлиять как на повседневную эксплуатацию автомобиля, так и на расходы владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Транспортировка автомобилей

Автоматическое списание транспортного налога

Главное новшество — обновлённый порядок взыскания долгов по транспортному налогу. Теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет списывать задолженности напрямую со счетов граждан без обращения в суд.

Механизм будет работать следующим образом:

Если автовладелец не оплатил налог вовремя, ФНС направит ему уведомление через личный кабинет на сайте ведомства, портал "Госуслуги" или по почте. У гражданина будет шесть месяцев, чтобы оспорить требование или добровольно погасить долг. Если ответа нет, налоговики выносят решение о взыскании и направляют поручение банку списать сумму долга со счёта должника. Если денег на счетах недостаточно, материалы направляются судебным приставам, которые начнут работу с имуществом.

Важно, что новый порядок распространяется только на долги, образовавшиеся после 1 ноября 2025 года. Все предыдущие задолженности ФНС продолжит взыскивать через суд, как и прежде.

Повышение утилизационного сбора

Второе значимое изменение касается расчёта утильсбора — единовременного платежа при ввозе автомобиля из-за границы. Новая методика расчёта значительно увеличивает размер выплат для машин:

• с двигателями мощнее 160 л. с.;

• гибридных моделей;

• электромобилей.

Повышение может составить в десятки раз.

Несмотря на массовое недовольство — проект документа получил более 100 000 отрицательных отзывов на портале общественного обсуждения, — правительство пока не перенесло дату вступления в силу. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки, однако официальных решений нет.

Таким образом, с 1 ноября 2025 года пока сохраняется действующий срок начала взимания повышенного утильсбора.

Камеры начнут фиксировать езду без ОСАГО

Третье изменение связано с автоматической фиксацией автомобилей без полиса ОСАГО. Система готовилась несколько лет: базы данных ГИБДД и страховых компаний интегрированы, камеры оснащены функцией распознавания номеров и проверки по реестру полисов.

Однако запуск механизма вновь может быть отложен. Причина — необходимость скорректировать законодательство, чтобы избежать массового "дублирования" штрафов.

Сегодня статья 12.37 КоАП предусматривает:

первый штраф — 800 ₽;

повторное нарушение в течение года — от 3 000 до 5 000 ₽.

Если система заработает без изменений, водитель может получить несколько штрафов за день — с каждой камеры, под которой проехал. Чтобы избежать этого, группа депутатов под руководством Сергея Аксакова предложила поправку: оформлять не более одного протокола в сутки за повторное нарушение. Поправку поддержало правительство и профильный комитет Госдумы, поэтому реальный старт системы ожидается только после её официального принятия.

Сравнение трёх изменений

Сфера Суть нововведения Дата вступления Статус Транспортный налог Автоматическое списание долгов ФНС без суда 1 ноября 2025 года утверждено Утилизационный сбор Повышение ставок для мощных, гибридных и электромобилей 1 ноября 2025 года ожидает подтверждения ОСАГО Штрафы с камер за отсутствие полиса после внесения поправок в КоАП отложено

Советы шаг за шагом

Проверяйте задолженности заранее. В личном кабинете ФНС можно отследить начисления и оплатить налог до начала нового порядка взысканий. Не игнорируйте уведомления. После 1 ноября жалобы "не видел сообщение" не примутся — система будет считать уведомление доставленным. Оцените выгоду при покупке авто. С ростом утильсбора ввоз мощных машин станет дороже, поэтому целесообразно оформить покупку до вступления новой методики. Проверяйте наличие действующего ОСАГО. Даже если камера ещё не фиксирует отсутствие полиса, штрафы за это нарушение всё равно сохраняются. Сохраняйте финансовую подушку. ФНС сможет списывать средства автоматически, поэтому важно контролировать движение денег на счёте.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: не оплатить транспортный налог вовремя.

последствие: автоматическое списание средств со счёта и начисление пеней.

альтернатива: настроить автоплатёж через банк или Госуслуги.

ошибка: ввозить мощный автомобиль после вступления новых ставок утильсбора.

последствие: увеличение расходов при растаможке в разы.

альтернатива: оформить покупку до ноября 2025 года.

ошибка: ездить без полиса ОСАГО, полагая, что камеры пока не работают.

последствие: штрафы от 800 ₽ до 5000 ₽ и возможное ограничение регистрации авто.

альтернатива: оформить электронный полис заранее — это займёт 5-10 минут.

А что если изменений не примут вовремя

Если правительство всё же отложит вступление в силу новых норм, ситуация на короткое время останется прежней: долги по налогам продолжат взыскивать через суд, утильсбор — по старым ставкам, а штрафы за отсутствие ОСАГО — вручную. Но эксперты уверены, что эти реформы неизбежны: ФНС, Минпромторг и Центробанк уже технически готовы к запуску систем.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы:

• упрощение взаимодействия граждан с ФНС;

• повышение собираемости налогов;

• повышение прозрачности контроля за автострахованием.

Минусы:

• риск ошибочного списания средств со счёта;

• рост цен на импортные автомобили;

• возможные сбои при запуске камер ОСАГО.

Часто задаваемые вопросы

Коснётся ли новый порядок старых долгов по налогам?

Нет, он применяется только к задолженностям, образовавшимся после 1 ноября 2025 года.

Когда реально повысят утильсбор?

Если правительство не перенесёт срок, повышение вступит в силу в тот же день — 1 ноября 2025 года.

Можно ли оспорить автоматическое списание налога?

Да, в течение шести месяцев после уведомления в личном кабинете ФНС или письмом в ведомство.

Мифы и правда

миф: ФНС сможет списывать налоги без предупреждения.

правда: уведомление обязательно направляется, а у гражданина есть полгода на обжалование.

миф: повышение утильсбора не коснётся электромобилей.

правда: новые ставки затронут и электрокары, и гибриды.

миф: штрафы за отсутствие ОСАГО начнут приходить всем с 1 ноября.

правда: запуск системы перенесён до принятия поправок в КоАП.

Интересные факты

Средний долг по транспортному налогу в России составляет около 3200 ₽. Утилизационный сбор впервые ввели в 2012 году для защиты внутреннего автопрома. С 2026 года планируется интеграция налоговых уведомлений с банковскими сервисами, чтобы уведомления приходили прямо в мобильные приложения.

Исторический контекст

Сбор транспортного налога напрямую через банки обсуждался ещё в 2019 году, но только теперь ФНС получила техническую возможность реализовать механизм. Повышение утильсбора — часть долгосрочной стратегии импортозамещения, направленной на стимулирование покупки автомобилей отечественной сборки. Что касается ОСАГО, идея автоматических штрафов обсуждается с 2020 года, но внедрение затянулось из-за сложности интеграции баз данных.