Камеры ловят чаще, чем вы моргаете: водителям напомнили, когда два штрафа за 1 промежуток — законно

Многие автовладельцы уверены, что двойное наказание за одно и то же нарушение противоречит закону. Однако на практике всё не так просто. Порой водители получают два штрафа за превышение скорости на коротком участке дороги, и кажется, что это одно и то же событие. Верховный Суд недавно поставил точку в одном из таких дел, объяснив, когда наказание можно считать законным.

Дело из Воронежа

Жалобу подало ООО "Автомобильно-транспортное предприятие-1" из Воронежа. Поводом стал случай, произошедший весной 2023 года: полицейские камеры зафиксировали, как микроавтобус "Луидор 2250DS" превысил скорость дважды в течение 22 секунд. Первая камера сработала на одном участке дамбы Чернявского моста, вторая — немного дальше по направлению движения. В обоих случаях скорость составляла 85 км/ч при разрешённых 60 км/ч.

Компания получила два постановления по части 2 статьи 12.9 КоАП — каждое на 500 рублей. Руководство предприятия посчитало это несправедливым: ведь речь шла о едином эпизоде превышения скорости, а не о двух отдельных нарушениях.

Аргументы автовладельца

Директор компании Юрий Телепняк подал жалобу, указав, что наказание вынесено дважды за одно и то же действие — движение с превышением скорости на одном участке дороги. По его мнению, штраф должен быть один, поскольку водитель не успел снизить скорость между фиксациями камер, а значит, не мог прекратить нарушение физически.

Решение Верховного Суда

Суд встал на сторону ГИБДД. В решении указано, что нарушения были зафиксированы в разное время и в разных точках дороги, а значит, каждое из них образует самостоятельный состав административного правонарушения. Даже если между моментами фиксации прошло всего несколько секунд, это считается двумя событиями. Таким образом, каждое из данных противоправных деяний образует самостоятельный состав указанного административного правонарушения. Отменять один из штрафов суд отказался.

Комментарий эксперта

"На мой взгляд, решение по конкретному делу противоречит разъяснениям, содержащимся в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20. Частота размещения камер, не позволившая водителю снизить скорость без создания аварийной ситуации, может свидетельствовать об отсутствии его вины в повторном нарушении", — отметил юрист проекта "Штраф-OFF" Михаил Никитин.

Юрист подчеркнул, что на скорости около 85 км/ч за 22 секунды автомобиль проходит примерно 550 метров. Именно на таком расстоянии, по данным дела, находились камеры фиксации в Воронеже.

Почему такие ситуации происходят

До недавнего времени закон не устанавливал минимального расстояния между камерами фиксации скорости. Поэтому региональные подразделения ГАИ могли размещать устройства хоть через несколько сотен метров. С 1 сентября 2024 года вступило в силу постановление правительства № 754, установившее чёткие нормы:

в населённых пунктах - не менее одного километра между камерами;

на загородных трассах - не менее пяти километров.

Однако сделаны и исключения: на аварийно-опасных участках и перекрёстках камеры разрешено ставить чаще, если это снижает риск ДТП.

Сравнение: старые и новые правила

Период Расстояние между камерами Исключения До сентября 2024 года не регламентировалось любое расстояние по усмотрению ГИБДД После сентября 2024 года от 1 км в городе, от 5 км на трассе аварийные зоны, перекрёстки, места массовых ДТП

Советы шаг за шагом: как избежать двойного штрафа

Проверяйте маршрут заранее. В приложениях "Яндекс.Карты" и "Навигатор" отмечены камеры контроля скорости. Держите постоянный скоростной режим. Не ускоряйтесь между участками с ограничением, даже если дорога свободна. Своевременно оспаривайте ошибки. Если два штрафа пришли за одно место и время, стоит направить жалобу в региональное управление ГИБДД. Сохраняйте квитанции и записи видеорегистратора. Это поможет доказать, что нарушение действительно было единичным.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: игнорировать двойные постановления, считая их "автоматическим дублем".

последствие: оба штрафа вступят в силу, а при повторении — возможна приостановка регистрации авто.

альтернатива: подать жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления.

ошибка: резко тормозить при виде камеры.

последствие: можно создать аварийную ситуацию.

альтернатива: заранее соблюдать скоростной режим и контролировать спидометр.

ошибка: оплачивать штраф без проверки данных.

последствие: утрата возможности обжалования и возврата средств.

альтернатива: сверить координаты нарушений — если они совпадают, есть шанс отменить второе постановление.

А что если камеры стоят слишком близко

Даже если камеры установлены на расстоянии менее километра, двойное наказание не всегда признаётся незаконным. Главное — чтобы в документах были указаны разные координаты и время фиксации. Только если доказано, что камеры стояли слишком близко и водитель физически не мог скорректировать скорость, есть основания для отмены одного из штрафов.

На практике таких случаев немного, а судебная статистика показывает: большинство решений остаются в силе.

Плюсы и минусы новой нормы о размещении камер

Плюсы:

• снижение числа спорных ситуаций;

• повышение прозрачности контроля;

• уменьшение нагрузки на суды.

Минусы:

• в аварийных зонах камеры всё ещё могут стоять близко;

• возможны ошибки координат, особенно в городах с плотной застройкой.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оспорить два штрафа за одно превышение скорости?

Да, если указаны одинаковые координаты и время фиксации. Но если данные различаются — это два отдельных нарушения.

Как узнать расстояние между камерами?

Используйте онлайн-карты с метками комплексов фиксации — они показывают расположение и направление съёмки.

Вернут ли деньги, если штраф отменят?

Да, в течение 30 дней после вступления решения суда в силу.

Мифы и правда

миф: камеры фиксируют любое превышение.

правда: погрешность составляет до 3 км/ч, и мелкие колебания скорости не учитываются.

миф: если штраф пришёл дважды, один обязательно ошибочный.

правда: часто это два разных эпизода, даже если они произошли почти одновременно.

миф: отменить постановление невозможно.

правда: можно, если доказать техническую ошибку или неправильно указанные координаты.

Интересные факты

Первая камера фиксации скорости появилась в России в 2008 году. Сегодня в стране работает более 25 тысяч комплексов автоматического контроля. По данным МВД, внедрение камер снизило число ДТП с превышением скорости на 18%.

Исторический контекст

Проблема двойных штрафов обсуждается с момента внедрения автоматической фиксации. В начале 2010-х годов юристы неоднократно добивались отмены постановлений, когда камеры стояли слишком близко. Но по мере развития нормативной базы спорных дел стало меньше. Постановление правительства № 754 стало логическим шагом — оно установило баланс между безопасностью и правами водителей.