Укачивание больше не проблема: один оттенок света изменил всё, что мы знали о поездках

Укачивание в дороге — частая проблема, особенно в ночных поездках, когда темнота и мерцание фар усиливают дезориентацию. Китайские исследователи нашли нестандартный способ уменьшить это неприятное состояние — с помощью освещения в салоне автомобиля. Эксперимент показал: оттенок подсветки способен влиять на самочувствие пассажиров не хуже лекарств или музыки.
На этот раз учёные решили проверить, поможет ли амбиентная подсветка (Ambient Light) в салоне электромобиля снизить симптомы тошноты и головокружения.
В качестве тестового автомобиля использовали SAIC Feifan F7. Испытания проходили в ночное время, чтобы смоделировать реальные условия, при которых укачивание проявляется сильнее всего. Добровольцы поочерёдно участвовали в трёх сценариях:
• с тёплым красным светом (длина волны 620-650 нм);
• с холодным синим светом (450-470 нм);
• без подсветки.
Каждый заезд длился 50 минут: 30 минут движения и два 10-минутных перерыва для восстановления. При этом учёные фиксировали биоэлектрическую активность мозга (ЭЭГ) и сердечный ритм (ЭКГ), а также просили участников оценивать уровень дискомфорта по шкале Quick Motion Sickness Scale.
Эксперимент показал, что подсветка действительно влияет на самочувствие. В режиме красного света 77,8% участников не испытывали признаков укачивания. При синем освещении этот показатель снизился до 38,9%, а в темноте — до 27,8%.
Исследователи объяснили эффект изменениями в работе мозга. Красный свет усиливал альфа-ритмы, связанные со спокойным бодрствованием, и снижал активность дельта-волн, возникающих при стрессовых состояниях. Таким образом, освещение тёплого спектра помогало телу расслабиться и уменьшало вегетативные реакции, провоцирующие укачивание.
|Цвет освещения
|Влияние на пассажиров
|Вероятность укачивания
|Физиологический эффект
|Красный (620-650 нм)
|комфорт, расслабление
|низкая
|усиливает альфа-ритмы, снижает стресс
|Синий (450-470 нм)
|лёгкий дискомфорт
|средняя
|вызывает повышенное возбуждение мозга
|Без подсветки
|усталость, дезориентация
|высокая
|усиливает сенсорное рассогласование
Используйте мягкий красный свет в салоне. Он создаёт расслабляющую атмосферу и уменьшает визуальные раздражители.
Не смотрите в телефон или планшет. Контрастные экраны усиливают дисбаланс между зрением и внутренним ухом.
Сядьте ближе к центру автомобиля. Там колебания ощущаются меньше.
Дышите равномерно и глубоко. Это стабилизирует вестибулярную систему.
Слушайте спокойную музыку. Ранее китайские исследователи уже доказали, что она ускоряет адаптацию при укачивании.
Делайте короткие остановки. Каждые 40-60 минут полезно выйти из машины, чтобы восстановить равновесие.
Ошибка: включать яркую синюю или белую подсветку ночью.
Последствие: переизбыток холодного света вызывает раздражение глаз и усиливает стресс.
Альтернатива: использовать приглушённое красное или янтарное освещение.
Ошибка: ехать в полной темноте без внутреннего света.
Последствие: мозг теряет визуальные ориентиры, что усиливает дезориентацию.
Альтернатива: слабая подсветка салона стабилизирует восприятие движения.
Ошибка: игнорировать первые признаки укачивания.
Последствие: дискомфорт быстро перерастает в тошноту и головокружение.
Альтернатива: включить вентиляцию, отрегулировать сиденье и сосредоточиться на неподвижных объектах за окном.
Учёные пошли дальше — они создали нейросеть, анализирующую данные ЭЭГ и ЭКГ для раннего выявления укачивания. Алгоритм распознавал состояние пассажира с точностью 92,5%, что выше, чем у популярных моделей машинного обучения (SVM, XGBoost и других). В будущем такую систему можно будет встроить в интеллектуальные автоплатформы, которые автоматически подстраивают освещение под самочувствие человека.
Плюсы красной подсветки:
• расслабляет нервную систему;
• снижает риск укачивания;
• не мешает концентрации водителя.
Минусы красной подсветки:
• может искажать восприятие цветов приборной панели.
Плюсы синей подсветки:
• делает интерьер современным;
• повышает внимание.
Минусы синей подсветки:
• вызывает возбуждение и усиливает стресс;
• снижает качество сна после поездки.
Плюсы отсутствия подсветки:
• экономия энергии аккумулятора.
Минусы отсутствия подсветки:
• дезориентация, повышенный риск укачивания.
Какой цвет освещения лучше для ночных поездок?
Исследования показывают, что мягкий красный свет наиболее комфортен для глаз и уменьшает укачивание.
Можно ли установить такую подсветку самостоятельно?
Да, светодиодные ленты с регулировкой оттенков доступны в продаже, и их легко подключить к питанию салона.
Поможет ли красная подсветка водителю?
Да, она снижает усталость глаз и не ослепляет при взгляде на дорогу ночью.
Миф: красный свет опасен, потому что раздражает глаза.
Правда: при слабой интенсивности он, наоборот, расслабляет зрение и стабилизирует внимание.
Миф: синяя подсветка делает поездку безопаснее.
Правда: она может повышать тревожность и вызывать усталость.
Миф: укачивание зависит только от скорости автомобиля.
Правда: большую роль играют освещение, поза и восприятие движения глазами и вестибулярным аппаратом.
Эффект укачивания возникает из-за конфликта сигналов между глазами и внутренним ухом.
Люди с низким уровнем альфа-ритмов мозга чаще страдают от укачивания.
В авиации и космонавтике красное освещение уже давно используется для стабилизации восприятия.
Первыми использовать подсветку в транспорте начали лётчики в середине XX века — красный свет помогал им сохранять ночное зрение. Позже этот приём переняли инженеры гражданских автомобилей. Сегодня технологии Ambient Light развиваются стремительно: производители, включая Mercedes-Benz, BMW и Hyundai, предлагают интеллектуальные системы, которые меняют оттенок подсветки в зависимости от времени суток и состояния водителя.
