1:11
Авто

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с неожиданной и весьма неприятной проблемой — птичьим помётом. Оказывается, риск попасть под "бомбардировку" зависит не только от места парковки, но и от цвета машины. Несколько исследований показали: птицы действительно проявляют избирательность, и некоторые оттенки им нравятся больше других.

Голубь на машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голубь на машине

Почему птицы выбирают определённые цвета

Американская компания Alan's Factory Outlet, специализирующаяся на продаже металлоконструкций и навесов для парковок, опросила тысячу автовладельцев. Респондентами стали мужчины и женщины среднего возраста — около 40 лет. Их попросили рассказать, как часто птицы "прицельно атакуют" их машины.

Результаты оказались неожиданными: чаще всего от помёта страдали автомобили тёмных и насыщенных оттенков — коричневые, красные и чёрные. Белые и серебристые машины, наоборот, оказались менее привлекательными для пернатых. Учёные предположили, что светлые цвета лучше отражают солнечный свет, а тёмные — сильнее привлекают внимание птиц в ультрафиолетовом спектре.

Похожее исследование проводили и в Великобритании. Торговая сеть Halfords, занимающаяся продажей автозапчастей и аксессуаров, опросила более тысячи водителей из пяти крупных городов. Там лидерами "бомбардировок" стали красные, синие и чёрные автомобили, а серебристые и зелёные — снова оказались в безопасности.

Что влияет на поведение птиц

Биологи считают, что птиц может привлекать не только цвет, но и блеск поверхности. Например, в зеркалах и отполированных капотах они нередко видят собственное отражение. В брачный сезон голуби или другие территориальные виды могут воспринимать это как появление соперника и, защищая "свою" зону, помечать её испражнениями.

Дополнительный фактор — место парковки. Машины, оставленные под деревьями, линиями электропередач или рядом с вывесками, гораздо чаще подвергаются атакам. Эти места птицы выбирают для отдыха и ночёвки, поэтому риск загрязнения возрастает.

Сравнение предпочтений птиц

Цвет автомобиля Вероятность попасть под "атаку" Комментарий
Красный высокая активно привлекает внимание птиц
Чёрный высокая отражает меньше света, заметен в ультрафиолете
Коричневый средняя менее яркий, но всё же заметный
Синий средняя зависит от оттенка и освещённости
Серебристый низкая отражает ультрафиолет, выглядит "холодно"
Белый низкая сливается с фоном и менее заметен

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте место парковки. Старайтесь избегать зон под деревьями, балконами и линиями электропередач — это излюбленные места отдыха птиц.

  2. Используйте защитный тент. Чехол для автомобиля или навес поможет не только от птичьего помёта, но и от смолы, пыли и солнца.

  3. Смывайте загрязнения сразу. Помёт содержит кислоты, которые быстро разъедают лакокрасочное покрытие. Используйте автошампунь или специализированные средства.

  4. Регулярно мойте кузов. Плановая мойка 1-2 раза в неделю предотвращает въедание загрязнений в краску.

  5. Проверьте отражающие элементы. Если птицы часто атакуют зеркала — временно закройте их тканью или чехлом.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: оставить помёт на кузове до следующей мойки.
Последствие: пятна разъедают лак и краску, оставляя матовые участки.
Альтернатива: использовать мягкую микрофибру и раствор для удаления органических загрязнений сразу после происшествия.

Ошибка: парковка под деревьями в жаркую погоду.
Последствие: не только помёт, но и смола может повредить поверхность авто.
Альтернатива: крытая стоянка или навес из металла, как предлагают поставщики Alan's Factory Outlet.

Ошибка: игнорировать частые загрязнения.
Последствие: влага и кислоты из помёта ускоряют коррозию кузова.
Альтернатива: нанести защитное покрытие — керамику или восковую плёнку.

А что если птицы действуют специально

Интересно, что почти треть участников опроса уверены: птицы будто бы "затаили обиду" на их авто. 29% респондентов считают, что атаки носят намеренный характер. У 60% испражнения появлялись на кузове несколько раз за день, а треть водителей сталкиваются с этим еженедельно. Биологи поясняют, что у птиц нет такого уровня сознательности — это всего лишь совпадение и поведенческая реакция на цвета и отражения.

Плюсы и минусы цветов

Плюсы светлых машин:
• меньше нагреваются на солнце;
• реже подвергаются атакам птиц;
• дольше сохраняют чистый вид.

Минусы светлых машин:
• сильнее заметны загрязнения и пыль;
• чаще требуют мойки.

Плюсы тёмных машин:
• выглядят эффектно и презентабельно;
• маскируют мелкие дефекты.

Минусы тёмных машин:
• сильнее нагреваются;
• чаще становятся целью пернатых.

Часто задаваемые вопросы

Как удалить помёт, не повредив лак?
Используйте тёплую воду и мягкую губку, не трите сухую поверхность. Подойдут средства с нейтральным pH.

Сколько стоит мойка после птичьей атаки?
Средняя цена на экспресс-мойку составляет от 300 до 600 ₽, а полная химчистка кузова — до 2000 ₽.

Какие средства помогают защитить авто?
Лучше всего работают защитные покрытия — восковые, полимерные или керамические. Они создают барьер между краской и кислотами.

Мифы и правда

Миф: птицы специально выбирают дорогие автомобили.
Правда: выбор не связан с ценой, а определяется цветом и отражением.

Миф: белые машины вообще не пачкаются.
Правда: просто следы на них менее заметны, но загрязнение всё же происходит.

Миф: помёт безопасен, если быстро высох.
Правда: даже высохший помёт оставляет следы кислот и соли, которые портят краску.

Интересные факты

  1. Некоторые виды буревестников действительно испражняются только в полёте, чтобы не загрязнять гнёзда.

  2. У голубей зрение охватывает ультрафиолет, поэтому они воспринимают цвета иначе, чем люди.

  3. В среднем владелец автомобиля тратит до 40 000 ₽ в год на чистку кузова от птичьего помёта.

Исторический контекст

Проблема загрязнения автомобилей помётом не нова. Ещё в 1980-х британские учёные фиксировали массовые случаи повреждения лакокрасочного покрытия от кислотных соединений, содержащихся в птичьих испражнениях. Тогда автопроизводители начали разрабатывать более устойчивые краски, а позже появились первые защитные плёнки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
