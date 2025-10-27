Он шокировал мир дизайном, но покорил сердцем: редкий японский внедорожник стал легендой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда в 2020 году японская Mitsuoka представила свой ретро-внедорожник Buddy, интернет взорвался. Его называли "самым странным" и даже "самым уродливым автомобилем последних лет". Но сегодня, спустя несколько лет, модель снова возвращается на рынок — после шестикратного увеличения производства.

Mitsuoka Buddy
Фото: Mitsuoka is licensed under public domain
Mitsuoka Buddy

От RAV4 до ретро-легенды

Buddy основан на пятом поколении Toyota RAV4 — популярного кроссовера, известного своей практичностью. Однако инженеры Mitsuoka оставили от оригинала только крышу, двери и окна. Всё остальное, включая переднюю часть и корму, было полностью переработано.

Дизайнеры вдохновлялись Chevrolet K5 Blazer 1970-х годов: массивная решётка радиатора, хромированные элементы и угловатые линии создают атмосферу американского классического внедорожника. Задняя часть, напротив, отсылает к моделям Cadillac тех же лет — с характерными фонарями и геометрией кузова.

Так появился Buddy — автомобиль, сочетающий японскую технологичность и американскую дерзость.

Таблица "Сравнение"

Модель База Стиль Особенности
Mitsuoka Buddy Toyota RAV4 Ретро 70-х Хром, угловой кузов, гибрид
Toyota RAV4 Оригинал Современный кроссовер LED-оптика, аэродинамика
Chevrolet K5 Blazer (1973) Источник вдохновения Внедорожник Решётка в стиле muscle car
Cadillac DeVille (1975) Источник дизайна кормы Люкс-класс Вертикальные задние фонари

Как Mitsuoka стала уникальной маркой

Компания была основана в 1968 году и долгое время занималась переосмыслением привычных японских машин. Её миссия — соединить надёжность Toyota и Honda с дизайном, напоминающим эпоху американских маслкаров и британских седанов.

Став десятым официально признанным автопроизводителем Японии, Mitsuoka выработала собственный почерк — намеренно эксцентричный, но узнаваемый.

Возрождение "уродца"

Когда в 2020-м Mitsuoka объявила о выпуске Buddy, планировалось ограничиться серией в 200 экземпляров. Однако интерес оказался настолько высоким, что пришлось многократно расширять производство. Всего за несколько лет продали более 1200 машин, и лишь кризис полупроводников заставил приостановить выпуск.

Теперь модель возвращается. Компания представила обновлённую лимитированную серию из 150 автомобилей.

Что изменилось

Buddy сохранил своё экстравагантное лицо, но получил новые цвета — Iceman Gray и Beach Greige. Для поклонников классики добавлен оттенок Globe One White Pearl II, доступный всего на 30 экземпляров. Интерьер тоже слегка освежили: добавили двухцветную обивку, оставив при этом приборную панель от Toyota RAV4 с цифровым щитком.

Под капотом — проверенный 2,5-литровый бензиновый двигатель, гибридная система eCVT и полный привод E-Four. Мощности достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на трассе, при этом сохраняется экономичность гибрида.

Советы шаг за шагом: стоит ли покупать Buddy

  1. Определите, зачем он вам. Это не просто транспорт, а коллекционная машина с характером.

  2. Оцените редкость. Лимитированная серия гарантирует интерес коллекционеров.

  3. Учитывайте сервис. Детали от RAV4 подходят идеально, что упрощает обслуживание.

  4. Проверьте страховку. Экзотические авто могут иметь особые тарифы.

  5. Будьте готовы к вниманию. Mitsuoka Buddy не остаётся незамеченным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить Buddy как обычный RAV4.
    Последствие: разочарование от высокой цены и необычного дизайна.
    Альтернатива: приобрести RAV4 в классическом исполнении.

  • Ошибка: рассчитывать на массовую поддержку запчастей в других странах.
    Последствие: возможны задержки с поставками.
    Альтернатива: заказывать детали напрямую у Mitsuoka — поставки стабильные.

  • Ошибка: считать модель чисто имиджевой.
    Последствие: упускается технологичность гибридной установки.
    Альтернатива: рассматривать Buddy как сочетание ретро-стиля и современных технологий.

А что если…

А что если другие производители последуют примеру Mitsuoka и начнут выпускать ретро-версии своих популярных моделей? Возможно, нас ждёт новая мода — возрождение классических форм на современной начинке. Это даст шанс тем, кто скучает по старой школе дизайна, но хочет пользоваться технологиями XXI века.

Плюсы и минусы автомобиля 

Плюсы Минусы
Уникальный дизайн и лимитированность Высокая цена
Надёжная гибридная платформа Toyota Необычный вид — на любителя
Привлекает внимание и повышает статус Ограниченные поставки
Современные системы безопасности Не предназначен для массового рынка
Ретро-стиль без потери функционала Небольшой выбор цветов и салона

FAQ

Сколько стоит Mitsuoka Buddy?
Цена начинается от 7 260 000 иен — это около 980 тысяч рублей по текущему курсу.

Где можно купить Buddy?
Продажи ведутся в Японии, но доступны заказы через официальных дилеров для экспорта.

Сколько выпустят машин?
Только 150 экземпляров в новой серии.

Есть ли гарантия на гибридную систему?
Да, Mitsuoka сохраняет гарантию Toyota на основные компоненты.

Мифы и правда

Миф: Buddy — просто шутка.
Правда: модель стабильно продаётся, а первые серии раскупали за недели.

Миф: Дизайн мешает аэродинамике.
Правда: кузов адаптирован под гибридную платформу, сопротивление минимально.

Миф: Автомобиль не надёжен.
Правда: вся техническая база позаимствована у RAV4, одной из самых надёжных моделей Toyota.

Три интересных факта

  1. Каждая машина собирается вручную на заводе в Тояме.
  2. Название "Buddy" переводится как "друг" — символ близости водителя и автомобиля.
  3. В 2024 году Buddy попал в японский топ-10 дизайнерских автомобилей года.

Исторический контекст

Mitsuoka появилась в послевоенной Японии, когда автомобильная индустрия только формировалась. Её ранние модели — это ручная сборка и подражание европейскому стилю. В 1990-е компания удивила мир спорткаром Orochi, а затем вернулась к своим истокам — к ретро-вдохновению. Buddy стал квинтэссенцией этой философии: машина, вызывающая эмоции, воспоминания и улыбку.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
