Он шокировал мир дизайном, но покорил сердцем: редкий японский внедорожник стал легендой

Когда в 2020 году японская Mitsuoka представила свой ретро-внедорожник Buddy, интернет взорвался. Его называли "самым странным" и даже "самым уродливым автомобилем последних лет". Но сегодня, спустя несколько лет, модель снова возвращается на рынок — после шестикратного увеличения производства.
Buddy основан на пятом поколении Toyota RAV4 — популярного кроссовера, известного своей практичностью. Однако инженеры Mitsuoka оставили от оригинала только крышу, двери и окна. Всё остальное, включая переднюю часть и корму, было полностью переработано.
Дизайнеры вдохновлялись Chevrolet K5 Blazer 1970-х годов: массивная решётка радиатора, хромированные элементы и угловатые линии создают атмосферу американского классического внедорожника. Задняя часть, напротив, отсылает к моделям Cadillac тех же лет — с характерными фонарями и геометрией кузова.
Так появился Buddy — автомобиль, сочетающий японскую технологичность и американскую дерзость.
|Модель
|База
|Стиль
|Особенности
|Mitsuoka Buddy
|Toyota RAV4
|Ретро 70-х
|Хром, угловой кузов, гибрид
|Toyota RAV4
|Оригинал
|Современный кроссовер
|LED-оптика, аэродинамика
|Chevrolet K5 Blazer (1973)
|Источник вдохновения
|Внедорожник
|Решётка в стиле muscle car
|Cadillac DeVille (1975)
|Источник дизайна кормы
|Люкс-класс
|Вертикальные задние фонари
Компания была основана в 1968 году и долгое время занималась переосмыслением привычных японских машин. Её миссия — соединить надёжность Toyota и Honda с дизайном, напоминающим эпоху американских маслкаров и британских седанов.
Став десятым официально признанным автопроизводителем Японии, Mitsuoka выработала собственный почерк — намеренно эксцентричный, но узнаваемый.
Когда в 2020-м Mitsuoka объявила о выпуске Buddy, планировалось ограничиться серией в 200 экземпляров. Однако интерес оказался настолько высоким, что пришлось многократно расширять производство. Всего за несколько лет продали более 1200 машин, и лишь кризис полупроводников заставил приостановить выпуск.
Теперь модель возвращается. Компания представила обновлённую лимитированную серию из 150 автомобилей.
Buddy сохранил своё экстравагантное лицо, но получил новые цвета — Iceman Gray и Beach Greige. Для поклонников классики добавлен оттенок Globe One White Pearl II, доступный всего на 30 экземпляров. Интерьер тоже слегка освежили: добавили двухцветную обивку, оставив при этом приборную панель от Toyota RAV4 с цифровым щитком.
Под капотом — проверенный 2,5-литровый бензиновый двигатель, гибридная система eCVT и полный привод E-Four. Мощности достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на трассе, при этом сохраняется экономичность гибрида.
Определите, зачем он вам. Это не просто транспорт, а коллекционная машина с характером.
Оцените редкость. Лимитированная серия гарантирует интерес коллекционеров.
Учитывайте сервис. Детали от RAV4 подходят идеально, что упрощает обслуживание.
Проверьте страховку. Экзотические авто могут иметь особые тарифы.
Будьте готовы к вниманию. Mitsuoka Buddy не остаётся незамеченным.
Ошибка: купить Buddy как обычный RAV4.
Последствие: разочарование от высокой цены и необычного дизайна.
Альтернатива: приобрести RAV4 в классическом исполнении.
Ошибка: рассчитывать на массовую поддержку запчастей в других странах.
Последствие: возможны задержки с поставками.
Альтернатива: заказывать детали напрямую у Mitsuoka — поставки стабильные.
Ошибка: считать модель чисто имиджевой.
Последствие: упускается технологичность гибридной установки.
Альтернатива: рассматривать Buddy как сочетание ретро-стиля и современных технологий.
А что если другие производители последуют примеру Mitsuoka и начнут выпускать ретро-версии своих популярных моделей? Возможно, нас ждёт новая мода — возрождение классических форм на современной начинке. Это даст шанс тем, кто скучает по старой школе дизайна, но хочет пользоваться технологиями XXI века.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный дизайн и лимитированность
|Высокая цена
|Надёжная гибридная платформа Toyota
|Необычный вид — на любителя
|Привлекает внимание и повышает статус
|Ограниченные поставки
|Современные системы безопасности
|Не предназначен для массового рынка
|Ретро-стиль без потери функционала
|Небольшой выбор цветов и салона
Сколько стоит Mitsuoka Buddy?
Цена начинается от 7 260 000 иен — это около 980 тысяч рублей по текущему курсу.
Где можно купить Buddy?
Продажи ведутся в Японии, но доступны заказы через официальных дилеров для экспорта.
Сколько выпустят машин?
Только 150 экземпляров в новой серии.
Есть ли гарантия на гибридную систему?
Да, Mitsuoka сохраняет гарантию Toyota на основные компоненты.
Миф: Buddy — просто шутка.
Правда: модель стабильно продаётся, а первые серии раскупали за недели.
Миф: Дизайн мешает аэродинамике.
Правда: кузов адаптирован под гибридную платформу, сопротивление минимально.
Миф: Автомобиль не надёжен.
Правда: вся техническая база позаимствована у RAV4, одной из самых надёжных моделей Toyota.
Mitsuoka появилась в послевоенной Японии, когда автомобильная индустрия только формировалась. Её ранние модели — это ручная сборка и подражание европейскому стилю. В 1990-е компания удивила мир спорткаром Orochi, а затем вернулась к своим истокам — к ретро-вдохновению. Buddy стал квинтэссенцией этой философии: машина, вызывающая эмоции, воспоминания и улыбку.
