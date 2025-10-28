Новый закон защитит кошелёк — теперь камеры не смогут бить по одному и тому же

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который ограничит частоту штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Новые правила должны защитить водителей от множества повторных взысканий, если они попались под камеры несколько раз в течение суток.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Что изменится для водителей

Сейчас действуют простые, но довольно жесткие нормы: за отсутствие действующего полиса ОСАГО предусмотрен штраф 800 рублей. Если нарушение повторяется, сумма может достигать 5 тысяч рублей. Проблема в том, что с запуском автоматической фиксации нарушений камеры могут "поймать" одного и того же водителя десятки раз за день. В результате сумма штрафов растёт лавинообразно.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил ограничить такие повторные взыскания. Законопроект предусматривает, что в течение суток с момента первого нарушения новый штраф за отсутствие страховки не будет начисляться.

Комитет рекомендовал принять законопроект, запрещающий повторные штрафы за вождение без ОСАГО в течение суток, — сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Почему это важно

Основная цель инициативы — сделать систему фиксации нарушений справедливее и гуманнее. Многие автовладельцы жаловались, что могут получить десятки уведомлений о штрафах за один день, если они просто ехали по трассе, где установлено много камер.

Предполагается, что новый закон позволит избежать финансового давления на водителей, особенно на тех, кто случайно забыл продлить страховку.

Риски и перспектива внедрения

Пока МВД готовится к запуску масштабной автоматической системы проверки полисов ОСАГО. Планируется, что дорожные камеры смогут считывать госномер автомобиля и сверять его с базой данных страховщиков. Если полиса нет, фиксируется нарушение.

Запуск системы ожидается осенью 2026 года, но тестирование начнётся раньше. На первом этапе водители будут получать только уведомления без штрафов — чтобы откалибровать систему и исключить ошибки.

Где начнут тестирование

Пилотный проект планируют реализовать в трёх регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Здесь уже есть развитая сеть камер и цифровая инфраструктура для обмена данными с ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Если тестирование пройдет успешно, система распространится по всей стране в октябре 2026 года.

Как работает фиксация по камерам

Камеры автоматически передают сведения о номере автомобиля в центральную базу. Программа проверяет наличие действующего полиса ОСАГО. При его отсутствии формируется протокол.

Чтобы избежать ошибок, предусмотрены проверки по нескольким базам — включая актуальные данные страховщиков, а также сведения о продлении договора. Это позволит исключить случаи, когда водитель оплатил полис, но информация ещё не обновилась в системе.

Сравнение: текущая и новая система

Параметр Сейчас После принятия закона Частота штрафов Каждое фиксирование камерой Только один штраф в сутки Размер штрафа 800 рублей Без изменений Повторное наказание Возможны десятки штрафов за день Исключено Цель Наказание за отсутствие страховки Предупреждение и исправление

Что делать водителям

Чтобы не попасть под санкции, эксперты советуют проверять срок действия ОСАГО заранее и хранить электронную копию полиса в телефоне. Большинство страховых компаний позволяют продлить договор онлайн, не выходя из дома.

Советы шаг за шагом

Проверьте срок действия полиса на сайте своей страховой или в приложении Госуслуг. Если полис заканчивается, продлите его заранее — минимум за три дня. Сохраняйте электронную копию или распечатку — при проверке камеры или инспектору важно быстро подтвердить наличие страховки. Если получили уведомление о штрафе, но полис был действителен, подайте обращение в ГИБДД через портал Госуслуг с приложением подтверждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: забыли продлить полис вовремя.

Последствие: штраф и временное ограничение в базе данных.

Альтернатива: подключить автопродление в личном кабинете страховой компании или установить напоминание в календарь.

А что если не оформлять ОСАГО вообще?

Некоторые водители сознательно игнорируют покупку полиса, полагая, что риск быть пойманным мал. Но с появлением автоматической проверки это становится крайне невыгодно: камеры смогут зафиксировать нарушение сразу на нескольких участках дороги. Даже с новым законом "одного штрафа в сутки" регулярное передвижение без страховки обернётся тысячами рублей убытков в месяц.

Кроме того, отсутствие полиса означает отсутствие финансовой защиты. В случае ДТП виновник оплачивает ущерб пострадавшему из собственного кармана, включая ремонт, эвакуацию и медицинские расходы.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Справедливое ограничение штрафов Возможны ошибки на этапе тестирования Меньше нагрузки на водителей Нужна актуальная база данных Автоматическая фиксация без участия инспектора Некоторые страховки могут не успеть обновиться в системе Повышение дисциплины оформления полисов Не исключены сбои в передаче данных

Мифы и правда

Миф: если нет бумажного полиса, камера всё равно оштрафует.

Правда: с 2020 года ОСАГО может быть полностью электронным — главное, чтобы он был действителен в базе страховщиков.

Миф: можно один раз оплатить штраф и ездить без страховки.

Правда: каждый день без полиса фиксируется как новое нарушение. Даже с новым законом штрафы могут повторяться ежедневно.

Миф: уведомление без штрафа можно игнорировать.

Правда: уведомления в тестовый период нужны, чтобы проверить корректность системы. Они помогут вовремя исправить проблемы с полисом.

Интересные факты

ОСАГО появилось в России в 2003 году и стало обязательным для всех автовладельцев. В среднем по стране около 5% автомобилей ездят без страховки. По данным РСА, ежегодно камеры фиксируют более 10 миллионов нарушений, связанных с ОСАГО.

Исторический контекст

В 2019 году ГИБДД уже обсуждала идею проверки страховки по камерам, но тогда проект отложили из-за технических сложностей. К 2025 году цифровая инфраструктура доросла до реализации — появились единые базы данных, а камеры научились автоматически распознавать номера даже в плохую погоду.

Сегодня внедрение этой технологии выглядит логичным шагом к цифровизации транспортного контроля.