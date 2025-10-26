То, что стоило 3 тысячи, теперь обойдётся в миллионы: эксперты предупреждают — лучше купить сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:51
Авто

Изменение правил расчёта утилизационного сбора в России способно серьёзно изменить цены на автомобили. В некоторых случаях речь идёт о разнице до 3 млн рублей — фактически стоимости новой машины. Autonews. ru подсчитал, какие модели можно было бы приобрести только на разницу между старой и новой версией "утили".

Hyundai_Palisade
Фото: wikipediа by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai_Palisade

Что такое утилизационный сбор

Первоначально утильсбор задумывался как инструмент экологической ответственности. Его платят при покупке нового автомобиля, а деньги направляются на безопасное уничтожение старых машин. По сути, это "налог за прощание": автомобиль разбирают, опасные элементы утилизируют, а металл и стекло отправляют на переработку.

В реальности процесс стоит несколько тысяч рублей, но взимаемые суммы куда больше. Сегодня сбор превратился скорее в финансовый инструмент поддержки автопрома, нежели в механизм переработки. Отечественные производители получают компенсации, а импортёры — платят по полной.

Как меняются ставки

Министерство промышленности и торговли предложило новую методику: учитывать не только объём двигателя, но и мощность мотора. Для автомобилей мощнее 160 л. с. ставка резко возрастёт. Льготные условия сохранятся только для машин с умеренной отдачей.

Действующие и планируемые ставки (для юридических лиц)

Тип автомобиля До 3 лет / Свыше 3 лет
Электромобили, гибриды 667 400 ₽ / 1 174 000 ₽
ДВС до 1,0 л 180 200 ₽ / 460 000 ₽
ДВС 1,0-2,0 л 667 400 ₽ / 1 174 000 ₽
ДВС 2,0-3,0 л 1 875 400 ₽ / 2 839 400 ₽
ДВС 3,0-3,5 л 2 153 400 ₽ / 3 296 800 ₽
ДВС свыше 3,5 л 2 742 200 ₽ / 3 608 000 ₽

Новое правило должны были ввести 1 ноября, но срок перенесли минимум на месяц. Однако повышение ставок — лишь вопрос времени.

Сколько "съест" новый утильсбор

В некоторых случаях будущий платёж может прибавить к цене 2-3 млн рублей, особенно если речь идёт о гибридах, электрокарах и мощных SUV. Рассмотрим примеры.

Toyota RAV4

  • Мотор: 2,5 л (205 л. с.)

  • Текущий утиль: 3 400 ₽

  • Новый утиль: 1 970 000 ₽

  • Разница: +1 966 600 ₽

На эти деньги можно приобрести Lada Niva Travel KHL'24, которая стоит от 1 639 000 ₽ - с полным приводом, механикой и базовой защитой днища.

BMW X5

  • Мотор: 3,0 л (352 л. с.)

  • Разница: +2 358 600 ₽

Эта сумма равна стоимости нового Belgee X50 — современного городского кроссовера с "роботом" и 150-сильным мотором.

Hyundai Palisade

  • Мотор: 2,5 л (281 л. с.)

  • Разница: +2 180 600 ₽

На такую сумму можно приобрести Lada Vesta SW Cross Techno'24 за 2,19 млн ₽ - универсал повышенной проходимости.

LiXiang L7

  • Гибрид, 1,5 л (449 л. с.)

  • Разница: +3 036 600 ₽

Этих трёх миллионов достаточно, чтобы купить BAIC BJ40 2024 года, рамный внедорожник с 2-литровым турбомотором и настоящим полным приводом.

Aito M8

  • Гибрид, 533 л. с.

  • Разница: +3 036 600 ₽

На эти деньги можно добавить к покупке Evolute i-Space, электрического минивэна, который при субсидии стоит всего 2,49 млн ₽.

Tesla Model Y

  • Электропривод, 331 кВт

  • Разница: +3 036 600 ₽

На такую сумму можно приобрести Changan Uni-V, эффектный бензиновый фастбэк с 181-сильным мотором.

Советы шаг за шагом: как действовать при изменении утильсбора

  1. Покупайте заранее. Если вы планировали покупку машины мощнее 160 л. с., лучше оформить сделку до введения новых правил.

  2. Уточняйте статус ввозимого авто. Для личного пользования ставки пока ниже, чем для юридических лиц.

  3. Проверяйте альтернативы. Иногда выгоднее выбрать гибрид с меньшей мощностью — например, 150 л. с., чем переплачивать миллионы за утиль.

  4. Следите за льготами. Программы утилизации старых авто могут частично компенсировать сбор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на цену авто, не учитывая утильсбор.
    Последствие: неожиданное удорожание при растаможке.
    Альтернатива: проверяйте расчёт с учётом объёма и мощности двигателя.

  • Ошибка: ожидать, что правила не вступят в силу.
    Последствие: резкий скачок цен уже к январю.
    Альтернатива: зафиксируйте покупку сейчас — даже с предоплатой.

А что если...

Даже в этом случае утильсбор продолжит расти. Согласно плану Минпромторга, до 2030 года ставки будут ежегодно индексироваться на 10-20%. То есть повышение — лишь вопрос времени, а не решения.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Стимулирует покупку экономичных авто Увеличивает цену на мощные модели
Поддерживает локальных производителей Снижает доступность премиальных машин
Экологический эффект при массовом обновлении автопарка Может сократить выбор на рынке

FAQ

Сколько стоит утилизация автомобиля на самом деле?
Фактическая переработка обходится в несколько тысяч рублей, но ставка утильсбора — административный платёж, не связанный с реальными расходами.

Какие машины подорожают сильнее всего?
Электрокары, гибриды и бензиновые модели мощнее 160 л. с. — то есть практически весь премиум-сегмент.

Можно ли избежать уплаты?
Физлица при покупке авто "для личного пользования" платят по сниженной ставке, но при ввозе из-за рубежа даже им не избежать подорожания.

Мифы и правда

Миф: утильсбор идёт на переработку старых машин.
Правда: на деле это финансовая мера регулирования рынка, а не плата за утилизацию.

Миф: повышение сборов затронет только импорт.
Правда: рост цен ощутят и российские бренды, хотя часть суммы им компенсируют.

Миф: электромобили останутся льготными.
Правда: новые правила отменяют льготы для машин с мощностью свыше 160 л. с., включая электрокары.

Три интересных факта

  1. Первый утильсбор в России ввели в 2012 году.

  2. В 2025 году сбор приносит бюджету более 400 млрд рублей.

  3. Даже переработанные батареи и шины могут повторно использоваться в производстве дорог и изоляционных материалов.

Исторический контекст

Изначально идея утильсбора была заимствована из практики ЕС, где производители обязаны утилизировать старую технику. В России же механизм приобрёл фискальный характер: государство компенсирует сбор только локальным заводам, поддерживая тем самым внутренний автопром.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
