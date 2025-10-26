Китайские кроссоверы больше не шутка: они проезжают дальше, стоят дешевле и выглядят дороже

7:02 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние два года китайские автомобили уверенно заняли место на российском рынке, где когда-то доминировали немецкие бренды. Наиболее показательным примером стал рост популярности кроссоверов Li Auto, которые выбирают те, кто раньше ездил на BMW, Audi и Mercedes-Benz.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LiXiang

Кто пересел на Li Auto

Опрос, проведённый агентством "Автостат" совместно с клубом владельцев Li Auto, показал: 52,8% владельцев этих кроссоверов ранее ездили на немецких марках. На первом месте — BMW (20,7%), следом Audi/Volkswagen (19,7%) и Mercedes-Benz (12,4%).

Кроме того, среди бывших владельцев отметились и поклонники Toyota/Lexus (11,9%), Land Rover (5,2%), Mazda и Hyundai (по 4,1%), а также Volvo (3,1%). Оставшиеся 14% пересели на Li Auto с других марок, включая Nissan, Geely и Honda.

Интересно, что 94% опрошенных готовы снова выбрать автомобиль этого бренда. Это высокий показатель лояльности для новой марки, особенно на фоне привычки россиян к проверенным премиум-брендам.

Кто покупает Li Auto

Исследование охватило более 190 владельцев Li Auto по всей России. Большинство — водители в возрасте от 36 до 45 лет (53,1%), ещё 25,3% — поколение 46-55 лет, а доля молодых (26-35 лет) составила 14,9%.

Эти данные подтверждают, что марка пришлась по вкусу зрелой аудитории, привыкшей к комфорту, статусу и технологичности.

"Бренд Li Auto намерен открыть свой первый официальный дилерский центр в России до конца текущего года", — заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Сегодня автомобили марки продаются через Sinomach Auto, которая развивает сеть сертифицированных шоурумов и обеспечивает сервисное обслуживание.

Сравнение: от BMW к Li Auto

Параметр BMW X5 (3.0) Li Auto L7 Тип привода Полный Гибридный полный Мощность 340 л. с. 449 л. с. Запас хода ~700 км До 1100 км (включая ДВС) Средняя цена (2025) от 9,5 млн ₽ от 6,3 млн ₽ Гарантия 3 года 5 лет

Разница в цене и возможностях очевидна: китайский кроссовер предлагает премиальный уровень оснащения при меньшей стоимости и большем запасе хода.

Советы шаг за шагом: как выбрать Li Auto

Определите приоритеты. Если важны дальние поездки, выбирайте Li L9 или L7 с увеличенным запасом хода. Проверьте инфраструктуру. Наличие официального сервиса в регионе — ключевой фактор. Изучите комплектации. У Li Auto даже базовые версии богато оснащены — панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система помощи водителю. Сравните альтернативы. Рассмотрите Zeekr 001 или HiPhi X, если ищете ещё больше технологий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать "серый" автомобиль без проверки документов.

Последствие: отсутствие гарантии и сервисной поддержки.

Альтернатива: выбирать модели только у сертифицированных дилеров Sinomach Auto или официальных партнёров.

Ошибка: ожидать идентичной динамики, как у классических ДВС-премиумов.

Последствие: разочарование в поведении гибридной трансмиссии.

Альтернатива: протестировать модель перед покупкой, обратив внимание на работу рекуперации и шумоизоляцию.

А что если...

Если сопоставить Li Auto с Zeekr, Voyah и AITO, заметно, что Li делает ставку не на дизайн, а на удобство и автономность. Эти кроссоверы ориентированы на семейную аудиторию, а не только на имидж.

Плюсы и минусы Li Auto

Плюсы Минусы Большой запас хода Пока нет официального представительства Просторный и технологичный салон Высокая цена обслуживания Уровень комфорта, сравнимый с немецкими SUV Не везде есть дилеры Богатая базовая комплектация Ограниченный выбор кузовов

FAQ

Как выбрать модель Li Auto?

Выбор зависит от задач: L7 подойдёт для города, L8 — универсален, L9 — флагман для дальних поездок.

Сколько стоит Li Auto в России?

Цены начинаются примерно от 6,2 млн рублей и доходят до 9 млн рублей в зависимости от версии и комплектации.

Что лучше — Li Auto или Zeekr?

Li Auto выигрывает по запасу хода и практичности, Zeekr — по дизайну и спортивной динамике.

Мифы и правда

Миф: китайские кроссоверы быстро теряют в цене.

Правда: Li Auto сохраняет остаточную стоимость на уровне Lexus и Volvo благодаря растущему спросу и ограниченному предложению.

Миф: электро-гибриды не подходят для российских зим.

Правда: система подогрева батареи и двигателя позволяет спокойно эксплуатировать Li Auto при -30°C.

Миф: Li Auto сложно обслуживать.

Правда: сеть сертифицированных центров уже работает в 20+ городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Три интересных факта

Li Auto — один из немногих китайских брендов, где все модели оснащаются удлинённым гибридом EREV (двигатель работает как генератор). Салон оснащён четырьмя экранами, включая дисплей для пассажира. Компания входит в топ-3 китайских производителей премиум-гибридов вместе с NIO и Xpeng.

Исторический контекст

Компания Li Auto основана в 2015 году инженером Ли Сяном, ранее создавшим автомобильный портал Autohome. Первый серийный автомобиль, Li One, появился в 2019 году и стал сенсацией в Китае благодаря запасу хода более 1000 км. В 2023 году марка вышла на международный рынок, а уже в 2025-м заняла заметное место среди российских покупателей.