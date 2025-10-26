Китайские кроссоверы больше не шутка: они проезжают дальше, стоят дешевле и выглядят дороже

За последние два года китайские автомобили уверенно заняли место на российском рынке, где когда-то доминировали немецкие бренды. Наиболее показательным примером стал рост популярности кроссоверов Li Auto, которые выбирают те, кто раньше ездил на BMW, Audi и Mercedes-Benz.
Опрос, проведённый агентством "Автостат" совместно с клубом владельцев Li Auto, показал: 52,8% владельцев этих кроссоверов ранее ездили на немецких марках. На первом месте — BMW (20,7%), следом Audi/Volkswagen (19,7%) и Mercedes-Benz (12,4%).
Кроме того, среди бывших владельцев отметились и поклонники Toyota/Lexus (11,9%), Land Rover (5,2%), Mazda и Hyundai (по 4,1%), а также Volvo (3,1%). Оставшиеся 14% пересели на Li Auto с других марок, включая Nissan, Geely и Honda.
Интересно, что 94% опрошенных готовы снова выбрать автомобиль этого бренда. Это высокий показатель лояльности для новой марки, особенно на фоне привычки россиян к проверенным премиум-брендам.
Исследование охватило более 190 владельцев Li Auto по всей России. Большинство — водители в возрасте от 36 до 45 лет (53,1%), ещё 25,3% — поколение 46-55 лет, а доля молодых (26-35 лет) составила 14,9%.
Эти данные подтверждают, что марка пришлась по вкусу зрелой аудитории, привыкшей к комфорту, статусу и технологичности.
"Бренд Li Auto намерен открыть свой первый официальный дилерский центр в России до конца текущего года", — заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Сегодня автомобили марки продаются через Sinomach Auto, которая развивает сеть сертифицированных шоурумов и обеспечивает сервисное обслуживание.
|Параметр
|BMW X5 (3.0)
|Li Auto L7
|Тип привода
|Полный
|Гибридный полный
|Мощность
|340 л. с.
|449 л. с.
|Запас хода
|~700 км
|До 1100 км (включая ДВС)
|Средняя цена (2025)
|от 9,5 млн ₽
|от 6,3 млн ₽
|Гарантия
|3 года
|5 лет
Разница в цене и возможностях очевидна: китайский кроссовер предлагает премиальный уровень оснащения при меньшей стоимости и большем запасе хода.
Определите приоритеты. Если важны дальние поездки, выбирайте Li L9 или L7 с увеличенным запасом хода.
Проверьте инфраструктуру. Наличие официального сервиса в регионе — ключевой фактор.
Изучите комплектации. У Li Auto даже базовые версии богато оснащены — панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система помощи водителю.
Сравните альтернативы. Рассмотрите Zeekr 001 или HiPhi X, если ищете ещё больше технологий.
Ошибка: покупать "серый" автомобиль без проверки документов.
Последствие: отсутствие гарантии и сервисной поддержки.
Альтернатива: выбирать модели только у сертифицированных дилеров Sinomach Auto или официальных партнёров.
Ошибка: ожидать идентичной динамики, как у классических ДВС-премиумов.
Последствие: разочарование в поведении гибридной трансмиссии.
Альтернатива: протестировать модель перед покупкой, обратив внимание на работу рекуперации и шумоизоляцию.
Если сопоставить Li Auto с Zeekr, Voyah и AITO, заметно, что Li делает ставку не на дизайн, а на удобство и автономность. Эти кроссоверы ориентированы на семейную аудиторию, а не только на имидж.
|Плюсы
|Минусы
|Большой запас хода
|Пока нет официального представительства
|Просторный и технологичный салон
|Высокая цена обслуживания
|Уровень комфорта, сравнимый с немецкими SUV
|Не везде есть дилеры
|Богатая базовая комплектация
|Ограниченный выбор кузовов
Как выбрать модель Li Auto?
Выбор зависит от задач: L7 подойдёт для города, L8 — универсален, L9 — флагман для дальних поездок.
Сколько стоит Li Auto в России?
Цены начинаются примерно от 6,2 млн рублей и доходят до 9 млн рублей в зависимости от версии и комплектации.
Что лучше — Li Auto или Zeekr?
Li Auto выигрывает по запасу хода и практичности, Zeekr — по дизайну и спортивной динамике.
Миф: китайские кроссоверы быстро теряют в цене.
Правда: Li Auto сохраняет остаточную стоимость на уровне Lexus и Volvo благодаря растущему спросу и ограниченному предложению.
Миф: электро-гибриды не подходят для российских зим.
Правда: система подогрева батареи и двигателя позволяет спокойно эксплуатировать Li Auto при -30°C.
Миф: Li Auto сложно обслуживать.
Правда: сеть сертифицированных центров уже работает в 20+ городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Li Auto — один из немногих китайских брендов, где все модели оснащаются удлинённым гибридом EREV (двигатель работает как генератор).
Салон оснащён четырьмя экранами, включая дисплей для пассажира.
Компания входит в топ-3 китайских производителей премиум-гибридов вместе с NIO и Xpeng.
Компания Li Auto основана в 2015 году инженером Ли Сяном, ранее создавшим автомобильный портал Autohome. Первый серийный автомобиль, Li One, появился в 2019 году и стал сенсацией в Китае благодаря запасу хода более 1000 км. В 2023 году марка вышла на международный рынок, а уже в 2025-м заняла заметное место среди российских покупателей.
