Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощ, который запускает метаболизм лучше любой диеты: секрет естественной стройности
Не просто запеканка, а гораздо интереснее: этот шоколадно-творожный пирог удивит даже гурманов
Наташа Королёва не исключает уколы для похудения: решение зависит от одного важного условия
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети
Заставьте деньги работать на вас: как накопить 2,2 миллиона рублей за 15 лет
Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России

Миллион за Гранту и тишина в автосалонах: как народные машины стали роскошью

5:19
Авто

Стоимость новых автомобилей в России остаётся одной из главных причин падения спроса. Даже самые простые модели становятся всё менее доступными. Сложившаяся ситуация наглядно показывает: понятие "бюджетный автомобиль" постепенно теряет смысл.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Миллион — новый минимум для покупки

В настоящее время самые доступные автомобили LADA Granta и Niva стоят около миллиона рублей. С учётом страховки, регистрации и покупки зимних шин сумма увеличивается до 1,1 млн рублей. Чтобы позволить себе новую машину без кредита, требуется доход не менее 90 тысяч рублей в месяц.

Модели более высокого класса, такие как LADA Iskra в кузове универсал, оцениваются уже в 2 млн рублей, что делает их доступными лишь для обладателей зарплаты около 180 тысяч рублей. Рост цен на фоне высокой ключевой ставки делает автокредитование малопривлекательным, поэтому большинство покупателей рассчитывают только на собственные средства.

Почему автомобили дорожают

Удорожание новых машин связано с рядом факторов:

  • высоким утилизационным сбором;

  • повышенной стоимостью заёмных средств;

  • слабой локализацией производства и импортозависимостью;

  • ростом логистических расходов.

Из-за совокупности этих факторов даже китайские бренды, активно осваивающие российский рынок, не могут предложить автомобили дешевле 2 млн рублей.

Подержанные автомобили становятся "народными"

Для большинства россиян покупка новой машины остаётся недостижимой, поэтому внимание смещается на вторичный рынок. Автомобили с пробегом стоимостью от 300 до 600 тысяч рублей становятся фактически единственным доступным вариантом. Однако производство новой машины в этом ценовом диапазоне — от 4000 до 7000 долларов — в современных экономических условиях невозможно.

Реальная цена бюджетного автомобиля

Анализ рынка показывает, что справедливая цена нового массового автомобиля в России должна составлять 900 тысяч — 1,3 млн рублей. Этот диапазон отражает баланс между уровнем доходов населения и себестоимостью производства.

Средняя стоимость автомобиля должна соотноситься с уровнем средней заработной платы, как это реализовано, например, на китайском рынке. При таком соотношении покупка машины становится доступной для основной части работающего населения.

Новая модель не должна стоить дороже качественных подержанных иномарок аналогичного класса. Если пятилетняя корейская машина оценивается в 1,3 млн рублей, то отечественная новинка за 2 млн теряет конкурентоспособность.

Как вернуть доступность

Увеличение локализации азиатских брендов может изменить ситуацию в бюджетном сегменте. При успешной организации производства и выпуске моделей стоимостью до 1,3 млн рублей возможно формирование конкурентной среды, что положительно скажется на ценовой доступности.

Основные шаги, способные повлиять на рынок:

  • снижение утилизационного сбора для локальных производителей;

  • расширение программ льготного автокредитования;

  • создание условий для развития отечественных комплектующих;

  • поддержка производителей с высоким уровнем локализации.

Почему рынок нуждается в новых решениях

Рынок остро нуждается в возвращении сегмента по-настоящему "народных" моделей. Машины стоимостью до 1,3 млн рублей должны стать основой продаж. Это позволило бы россиянам регулярно обновлять автопарк, снизить долю старых машин на дорогах и поддержать автопром.

Без доступных кредитов и налоговых послаблений автомобили продолжат дорожать, а спрос — снижаться. Уже сегодня автомобиль превращается из повседневного средства передвижения в предмет роскоши.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Активное развитие отечественных брендов Высокая стоимость новых машин
Рост интереса к локализованным моделям Недоступность автокредитов
Стабильный вторичный рынок Снижение доли массовых покупателей

Три факта о современном рынке

  1. Средняя цена новой машины в России за пять лет выросла почти вдвое.

  2. Сегодня автомобиль в России стоит около девяти средних годовых зарплат.

  3. Продажи новых машин за два года сократились почти на 50%.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети
Заставьте деньги работать на вас: как накопить 2,2 миллиона рублей за 15 лет
Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России
Быстрее моргания и невероятная точность: как змеи кусают, чтобы выжить
Диброва испугала подписчиков синяком под глазом: причина его появления оказалась неожиданной
Мудрость против возраста: как сохранить ясность ума и лёгкость тела после шестидесяти
Пиклбол ворвался в Россию — и вот почему его называют спортом будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.