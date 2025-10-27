Миллион за Гранту и тишина в автосалонах: как народные машины стали роскошью

5:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Стоимость новых автомобилей в России остаётся одной из главных причин падения спроса. Даже самые простые модели становятся всё менее доступными. Сложившаяся ситуация наглядно показывает: понятие "бюджетный автомобиль" постепенно теряет смысл.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Миллион — новый минимум для покупки

В настоящее время самые доступные автомобили LADA Granta и Niva стоят около миллиона рублей. С учётом страховки, регистрации и покупки зимних шин сумма увеличивается до 1,1 млн рублей. Чтобы позволить себе новую машину без кредита, требуется доход не менее 90 тысяч рублей в месяц.

Модели более высокого класса, такие как LADA Iskra в кузове универсал, оцениваются уже в 2 млн рублей, что делает их доступными лишь для обладателей зарплаты около 180 тысяч рублей. Рост цен на фоне высокой ключевой ставки делает автокредитование малопривлекательным, поэтому большинство покупателей рассчитывают только на собственные средства.

Почему автомобили дорожают

Удорожание новых машин связано с рядом факторов:

высоким утилизационным сбором;

повышенной стоимостью заёмных средств;

слабой локализацией производства и импортозависимостью;

ростом логистических расходов.

Из-за совокупности этих факторов даже китайские бренды, активно осваивающие российский рынок, не могут предложить автомобили дешевле 2 млн рублей.

Подержанные автомобили становятся "народными"

Для большинства россиян покупка новой машины остаётся недостижимой, поэтому внимание смещается на вторичный рынок. Автомобили с пробегом стоимостью от 300 до 600 тысяч рублей становятся фактически единственным доступным вариантом. Однако производство новой машины в этом ценовом диапазоне — от 4000 до 7000 долларов — в современных экономических условиях невозможно.

Реальная цена бюджетного автомобиля

Анализ рынка показывает, что справедливая цена нового массового автомобиля в России должна составлять 900 тысяч — 1,3 млн рублей. Этот диапазон отражает баланс между уровнем доходов населения и себестоимостью производства.

Средняя стоимость автомобиля должна соотноситься с уровнем средней заработной платы, как это реализовано, например, на китайском рынке. При таком соотношении покупка машины становится доступной для основной части работающего населения.

Новая модель не должна стоить дороже качественных подержанных иномарок аналогичного класса. Если пятилетняя корейская машина оценивается в 1,3 млн рублей, то отечественная новинка за 2 млн теряет конкурентоспособность.

Как вернуть доступность

Увеличение локализации азиатских брендов может изменить ситуацию в бюджетном сегменте. При успешной организации производства и выпуске моделей стоимостью до 1,3 млн рублей возможно формирование конкурентной среды, что положительно скажется на ценовой доступности.

Основные шаги, способные повлиять на рынок:

снижение утилизационного сбора для локальных производителей;

расширение программ льготного автокредитования;

создание условий для развития отечественных комплектующих;

поддержка производителей с высоким уровнем локализации.

Почему рынок нуждается в новых решениях

Рынок остро нуждается в возвращении сегмента по-настоящему "народных" моделей. Машины стоимостью до 1,3 млн рублей должны стать основой продаж. Это позволило бы россиянам регулярно обновлять автопарк, снизить долю старых машин на дорогах и поддержать автопром.

Без доступных кредитов и налоговых послаблений автомобили продолжат дорожать, а спрос — снижаться. Уже сегодня автомобиль превращается из повседневного средства передвижения в предмет роскоши.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Активное развитие отечественных брендов Высокая стоимость новых машин Рост интереса к локализованным моделям Недоступность автокредитов Стабильный вторичный рынок Снижение доли массовых покупателей

Три факта о современном рынке