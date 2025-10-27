612 лошадей под позолотой и бархатом света: лимитированный Maybach стал домом стиля на колёсах

Maybach Haute Voiture — это не просто автомобиль, а настоящий символ роскоши и статуса. Mercedes-Benz называет его "воплощением элегантности и искусства ручной работы". Модель выпущена ограниченным тиражом и позиционируется как вершина стиля марки.
Создатели Maybach Haute Voiture решили не шокировать публику внешним дизайном. Здесь нет агрессивных аэродинамических обвесов, как у AMG-версий. Внешность автомобиля будто говорит: "если вы за рулем Maybach, вам не нужно никому ничего доказывать".
Главный акцент сделан на сочетании цветов. Верх кузова окрашен в глубокий морской синий с перламутровым отливом, нижняя часть — в утончённый бежево-розовый оттенок. Даже колёсные диски выполнены в цвет кузова, а хромированные элементы подчеркивают парадный характер автомобиля.
"Maybach Haute Voiture — это не про скорость, а про эстетическое удовольствие", — подчеркнул глава подразделения Mercedes-Maybach Дэниел Лесков.
Единственный спорный момент — пластиковая решётка радиатора. При цене автомобиля свыше $400 тысяч это вызывает вопросы. Вероятно, производитель стремится снизить вес или продемонстрировать "экоподход", но для клиентов Maybach подобная экономия выглядит странно.
Стоит открыть дверь — и попадаешь не в автомобиль, а в интерьер роскошного пентхауса. Бело-золотая цветовая гамма, мягкий свет, блестящие акценты и ткань букле с розовыми и золотыми нитями создают атмосферу старого Голливуда.
Сиденья выполнены по индивидуальным лекалам, а на потолке — нежная кожаная отделка с тиснеными логотипами Mercedes. В задней части салона установлены позолоченные бокалы и отдельный блок климат-контроля. К каждому автомобилю прилагаются эксклюзивные ковры изо льна и мохера, а также набор дорожных сумок Haute Voiture.
Передняя панель — произведение искусства. Белая глянцевая вставка тянется по всей ширине торпедо, а руль отделан черным полированным деревом. В центре — табличка с уникальным номером, напоминающая о лимитированном статусе.
Мультимедийная система MBUX получила особый интерфейс, созданный специально для Haute Voiture. Меню украшено анимациями, а владельцы могут выбирать аватары в нарядах "от-кутюр" — фраках, смокингах и вечерних платьях. Это символизирует концепцию автомобиля: он должен быть не просто средством передвижения, а частью модного образа.
Mercedes подчёркивает, что Haute Voiture ориентирован как на пассажиров, так и на водителей. Многие владельцы предпочитают сами садиться за руль по выходным, наслаждаясь управлением 612-сильным V12.
Механически Haute Voiture основан на Maybach S 680. Под капотом — 6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 900 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды — впечатляющий результат для представительского седана массой более 2,5 тонн.
Однако его философия — не скорость, а власть над дорогой. В этом автомобиле не хочется торопиться: каждая поездка превращается в церемонию. Подвеска отрабатывает неровности с бархатной мягкостью, а шумоизоляция создаёт эффект полной изоляции от внешнего мира.
|Характеристика
|Maybach Haute Voiture
|Mercedes-Maybach S 680
|Двигатель
|V12 6.0 (612 л. с.)
|V12 6.0 (612 л. с.)
|Кузов
|Двухцветный, ручная окраска
|Однотонный
|Интерьер
|Букле, золото, Kaskade, Dinamica
|Кожа Nappa
|Кол-во экземпляров
|Лимитированная серия
|Серийная модель
|Цена
|От $400 000
|От $250 000
|Особенности
|Позолоченные аксессуары, ковры Haute Voiture, уникальный интерфейс
|Классическая роскошь и комфорт
Главное отличие — не в технике, а в ощущениях. Haute Voiture ближе к ювелирному изделию, чем к автомобилю.
Изучите происхождение автомобиля. Модель лимитирована, поэтому важно убедиться в подлинности.
Проверьте комплектацию. Каждая деталь — уникальна, подмена или ремонт могут существенно снизить ценность.
Закажите персонализацию. Mercedes позволяет адаптировать отделку и аксессуары под владельца.
Оформите хранение. Из-за редкости модели важно предусмотреть отдельное место — автосейф или закрытый гараж.
Не рассматривайте как инвестицию. Haute Voiture — про удовольствие, а не про выгоду.
Можно сказать, что Mercedes создал произведение искусства на колесах. Haute Voiture — это автомобиль для тех, кто хочет не ехать, а демонстрировать вкус и статус. Возможно, он не рационален, но в этом и заключается его смысл.
Плюсы:
уникальный дизайн и палитра;
высочайшее качество отделки;
мощный V12 и плавный ход;
атмосфера абсолютного уюта;
коллекционная ценность.
Минусы:
цена выше 35 млн рублей;
пластиковая решетка радиатора;
отсутствие "звездного неба" в потолке.
Тем не менее, для поклонников марки эти недостатки несущественны — главное, что это настоящий Maybach.
Сколько экземпляров Haute Voiture выпущено?
Всего 150 машин на весь мир, каждая имеет индивидуальный номер.
Можно ли купить такой Maybach в России?
Да, но только через параллельный импорт или коллекционные агентства.
Чем Haute Voiture отличается от обычного Maybach?
Главное отличие — в ручной отделке, лимитированном статусе и эксклюзивных аксессуарах.
Миф: Haute Voiture создан только для выставок.
Правда: автомобиль полностью сертифицирован и может использоваться на дорогах общего пользования.
Миф: он ничем не отличается от стандартного S 680.
Правда: отделка, цвета и интерфейс разработаны специально для лимитированной версии.
Миф: пластиковая решётка — признак экономии.
Правда: дизайнеры выбрали этот материал ради визуальной легкости и гармонии с двухцветным кузовом.
Название Haute Voiture вдохновлено миром высокой моды — "Haute Couture".
Каждую машину вручную окрашивают два мастера, а процесс занимает более недели.
В комплекте к автомобилю прилагается модель в масштабе 1:18, полностью повторяющая оригинал.
Бренд Maybach появился в 1909 году и долгое время был синонимом инженерной роскоши. После возрождения в 2002 году под управлением Mercedes он стал вершиной модельной линейки компании. Серия Haute Voiture — логичное продолжение этой философии: сочетание искусства, технологий и индивидуальности.
