Пилюля вместо штрафа: в России готовят список лекарств, за которые могут лишать прав

В России готовят изменения, которые могут существенно повлиять на привычки водителей. В Госдуме обсуждают создание официального списка лекарств, прием которых за рулем может быть запрещен. Под запрет могут попасть средства, вызывающие сонливость, снижение внимания и ухудшение реакции.

"Некоторые лекарства действуют на водителя не хуже алкоголя, лишая его способности адекватно реагировать", — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Почему обсуждают лекарственный запрет

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предлагает приравнять так называемое "лекарственное опьянение" к алкогольному и наркотическому. Если документ вступит в силу, водители, принявшие препараты из перечня, смогут быть привлечены к административной ответственности.

Пока конкретных штрафов и сроков лишения прав не определено, но, по аналогии с другими видами опьянения, санкции могут составить до 45 000 рублей и двух лет без водительских прав.

Минздрав должен будет составить точный перечень запрещенных препаратов. Он станет обязательным ориентиром для инспекторов ГИБДД и медэкспертов, если поправки вступят в силу.

Что может попасть под запрет

Автоюрист Александр Шумский предполагает, что в список войдут самые распространенные препараты, которые сегодня можно купить без рецепта:

средства от простуды:

"Терпинкод", "Тедеин", "Колдрекс Найт", "Максиколд", "Стопгрипан", "Колдакт";

жаропонижающие:

"Терафлю", "Фервекс", "Форейн", "Антигриппин", "РиниКолд Макс";

обезболивающие:

"Солпадеин", "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Спазмалгон", "Спазмалгин";

спазмолитики:

"Тетралгин", "Триалгин", "Андипал";

антигистаминные:

"Тавегил", "Супрастин", "Кларитин", "Телфаст", "Цетиризин", "Левоцетиризин".

Ранее Минздрав уже составлял аналогичный перечень — в 2024 году документ насчитывал 73 страницы и более 200 препаратов. Тогда он был подготовлен по депутатскому запросу, но не получил юридической силы.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: принимать безрецептурные препараты, не изучив противопоказания перед поездкой.

Последствие: возможное ухудшение внимания, сонливость и даже лишение прав, если закон вступит в силу.

Альтернатива: заранее уточнять у фармацевта или врача, можно ли принимать лекарство водителям; выбирать аналоги без седативного эффекта.

Ошибка: запивать лекарства алкоголем.

Последствие: даже безопасное средство может усилить действие этанола и спровоцировать состояние опьянения.

Альтернатива: воздерживаться от алкоголя минимум сутки после приема препарата.

Ошибка: садиться за руль сразу после приема снотворного или обезболивающего.

Последствие: снижение концентрации и риска попасть в ДТП.

Альтернатива: подождать не менее 8-12 часов, пока эффект лекарства не пройдет.

А что если список действительно утвердят

Если документ вступит в силу, инспекторы ГИБДД смогут проверять водителей на наличие в крови веществ из утвержденного перечня. Нарушение может фиксироваться медосвидетельствованием, как в случаях с алкоголем.

Водителям стоит готовиться к тому, что контроль станет строже: даже привычный "Терафлю" или "Нурофен Плюс" может вызвать подозрения при проверке.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы:

снижение аварийности из-за невнимательности и сонливости водителей;

формирование культуры ответственного отношения к приему лекарств;

повышение доверия к системе медосвидетельствования.

Минусы:

риск ошибок при определении концентрации препаратов;

возможные злоупотребления при проверках;

дополнительные сложности для водителей, принимающих лекарства по медицинским показаниям.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, можно ли принимать лекарство перед поездкой?

Нужно внимательно читать инструкцию — если указано "возможно снижение концентрации внимания", за руль лучше не садиться.

Что делать, если лекарство нужно принимать постоянно?

Проконсультируйтесь с врачом — возможно, он подберет аналог без седативного эффекта.

Могут ли лишить прав за аптечное средство?

Пока нет. Но после утверждения списка это станет возможным при обнаружении препарата из перечня в анализах.

Мифы и правда

Миф: все безрецептурные препараты безопасны за рулем.

Правда: даже лекарства от насморка или кашля могут вызвать сонливость и ухудшить реакцию.

Миф: лекарственное опьянение невозможно доказать.

Правда: современные тесты способны выявить следы действующих веществ в крови и моче.

Миф: список лекарств уже утвержден.

Правда: на данный момент документ только готовится и не имеет юридической силы.

Интересные факты

В Европе уже действуют аналогичные списки запрещенных препаратов для водителей — в Германии и Франции их регулярно обновляют. В Японии водитель обязан сообщить врачу, что управляет автомобилем, чтобы подобрать безопасное лечение. В России с 2023 года фиксировались единичные случаи лишения прав за фенобарбитал, содержащийся в "Корвалоле".

Исторический контекст

Первое обсуждение идеи "лекарственного опьянения" началось еще в 2021 году после дела водителя из Калининграда. Тогда Верховный суд признал законным лишение его прав, поскольку в анализах нашли фенобарбитал. Это решение стало прецедентом и дало толчок разработке будущего закона.