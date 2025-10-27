Пилюля вместо штрафа: в России готовят список лекарств, за которые могут лишать прав

В России готовят изменения, которые могут существенно повлиять на привычки водителей. В Госдуме обсуждают создание официального списка лекарств, прием которых за рулем может быть запрещен. Под запрет могут попасть средства, вызывающие сонливость, снижение внимания и ухудшение реакции.
"Некоторые лекарства действуют на водителя не хуже алкоголя, лишая его способности адекватно реагировать", — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предлагает приравнять так называемое "лекарственное опьянение" к алкогольному и наркотическому. Если документ вступит в силу, водители, принявшие препараты из перечня, смогут быть привлечены к административной ответственности.
Пока конкретных штрафов и сроков лишения прав не определено, но, по аналогии с другими видами опьянения, санкции могут составить до 45 000 рублей и двух лет без водительских прав.
Минздрав должен будет составить точный перечень запрещенных препаратов. Он станет обязательным ориентиром для инспекторов ГИБДД и медэкспертов, если поправки вступят в силу.
Автоюрист Александр Шумский предполагает, что в список войдут самые распространенные препараты, которые сегодня можно купить без рецепта:
средства от простуды:
"Терпинкод", "Тедеин", "Колдрекс Найт", "Максиколд", "Стопгрипан", "Колдакт";
жаропонижающие:
"Терафлю", "Фервекс", "Форейн", "Антигриппин", "РиниКолд Макс";
обезболивающие:
"Солпадеин", "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Спазмалгон", "Спазмалгин";
спазмолитики:
"Тетралгин", "Триалгин", "Андипал";
антигистаминные:
"Тавегил", "Супрастин", "Кларитин", "Телфаст", "Цетиризин", "Левоцетиризин".
Ранее Минздрав уже составлял аналогичный перечень — в 2024 году документ насчитывал 73 страницы и более 200 препаратов. Тогда он был подготовлен по депутатскому запросу, но не получил юридической силы.
Ошибка: принимать безрецептурные препараты, не изучив противопоказания перед поездкой.
Последствие: возможное ухудшение внимания, сонливость и даже лишение прав, если закон вступит в силу.
Альтернатива: заранее уточнять у фармацевта или врача, можно ли принимать лекарство водителям; выбирать аналоги без седативного эффекта.
Ошибка: запивать лекарства алкоголем.
Последствие: даже безопасное средство может усилить действие этанола и спровоцировать состояние опьянения.
Альтернатива: воздерживаться от алкоголя минимум сутки после приема препарата.
Ошибка: садиться за руль сразу после приема снотворного или обезболивающего.
Последствие: снижение концентрации и риска попасть в ДТП.
Альтернатива: подождать не менее 8-12 часов, пока эффект лекарства не пройдет.
Если документ вступит в силу, инспекторы ГИБДД смогут проверять водителей на наличие в крови веществ из утвержденного перечня. Нарушение может фиксироваться медосвидетельствованием, как в случаях с алкоголем.
Водителям стоит готовиться к тому, что контроль станет строже: даже привычный "Терафлю" или "Нурофен Плюс" может вызвать подозрения при проверке.
Плюсы:
снижение аварийности из-за невнимательности и сонливости водителей;
формирование культуры ответственного отношения к приему лекарств;
повышение доверия к системе медосвидетельствования.
Минусы:
риск ошибок при определении концентрации препаратов;
возможные злоупотребления при проверках;
дополнительные сложности для водителей, принимающих лекарства по медицинским показаниям.
Как узнать, можно ли принимать лекарство перед поездкой?
Нужно внимательно читать инструкцию — если указано "возможно снижение концентрации внимания", за руль лучше не садиться.
Что делать, если лекарство нужно принимать постоянно?
Проконсультируйтесь с врачом — возможно, он подберет аналог без седативного эффекта.
Могут ли лишить прав за аптечное средство?
Пока нет. Но после утверждения списка это станет возможным при обнаружении препарата из перечня в анализах.
Миф: все безрецептурные препараты безопасны за рулем.
Правда: даже лекарства от насморка или кашля могут вызвать сонливость и ухудшить реакцию.
Миф: лекарственное опьянение невозможно доказать.
Правда: современные тесты способны выявить следы действующих веществ в крови и моче.
Миф: список лекарств уже утвержден.
Правда: на данный момент документ только готовится и не имеет юридической силы.
В Европе уже действуют аналогичные списки запрещенных препаратов для водителей — в Германии и Франции их регулярно обновляют.
В Японии водитель обязан сообщить врачу, что управляет автомобилем, чтобы подобрать безопасное лечение.
В России с 2023 года фиксировались единичные случаи лишения прав за фенобарбитал, содержащийся в "Корвалоле".
Первое обсуждение идеи "лекарственного опьянения" началось еще в 2021 году после дела водителя из Калининграда. Тогда Верховный суд признал законным лишение его прав, поскольку в анализах нашли фенобарбитал. Это решение стало прецедентом и дало толчок разработке будущего закона.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.