Хотите, чтобы резина служила дольше? Тогда забудьте об универсальности

Если вы проводите большую часть времени на асфальте, но мечтаете о поездках за город, универсальные A/T-шины (All-Terrain) могут показаться идеальным выбором. Однако реальность оказывается сложнее: то, что хорошо для бездорожья, не всегда работает на скоростных трассах. Разберём, почему такие шины — не лучший вариант для постоянной езды по шоссе, чем они уступают highway- и touring-моделям, и какие есть разумные альтернативы.
All-Terrain — это промежуточный тип шин, который сочетает элементы внедорожных и дорожных моделей. Их отличают крупные блоки протектора, усиленные боковины и повышенная износостойкость. Эти шины созданы для автомобилей SUV, пикапов и кроссоверов, которые часто съезжают с асфальта. Они справляются с каменистой дорогой, грязью и снегом, но при этом остаются пригодными для городского трафика.
Однако ключевое слово здесь — "универсальные". Они делают всё понемногу, но не идеально. И именно поэтому при езде по шоссе их недостатки становятся очевидными.
Главный минус A/T-шин на асфальте — длинный тормозной путь. Из-за глубокого рисунка протектора площадь сцепления с дорогой меньше, особенно на мокром покрытии. В результате автомобиль теряет устойчивость при резком торможении.
Вторая проблема — повышенное сопротивление качению. Агрессивный рисунок протектора создаёт большее трение, и двигатель тратит больше топлива. По данным шинных тестов, разница может достигать 5-10% в расходе бензина.
Наконец, шум. Шершавые блоки протектора создают характерное гудение, особенно заметное на скорости выше 90 км/ч. Для кого-то это мелочь, но при длительных поездках усталость от постоянного шума неизбежна.
|Тип шин
|Поведение на асфальте
|Производительность вне дороги
|Расход топлива
|Уровень шума
|Срок службы
|A/T (All-Terrain)
|Среднее, ухудшается на мокрой дороге
|Отличное
|Выше среднего
|Высокий
|До 80 000 км
|H/T (Highway Terrain)
|Отличное
|Слабое
|Оптимальный
|Низкий
|До 100 000 км
|Touring
|Превосходное
|Не предназначены
|Минимальный
|Очень низкий
|До 90 000 км
Из таблицы видно: если вы редко съезжаете с асфальта, H/T или Touring-шины будут куда логичнее. Они создавались именно для скоростных дорог и обеспечивают лучший комфорт, управляемость и экономичность.
Определите свой стиль езды. Если ваши поездки — это трассы и город, выбирайте H/T или Touring. Для редких выездов на природу A/T — компромисс, но не универсальное решение.
Проверяйте индекс нагрузки и скорости. Touring-шины обычно имеют более высокий индекс скорости, что важно для стабильности на трассе.
Учитывайте сезонность. Многие A/T-модели — всесезонные, но на мокром асфальте они не всегда справляются лучше летних шин.
Следите за давлением. Недостаток давления в A/T-шинах усиливает их шум и ускоряет износ протектора.
Регулярно балансируйте колёса. Из-за крупного рисунка A/T более чувствительны к дисбалансу.
Ошибка: установка A/T-шин ради "внедорожного" вида.
Последствие: повышенный расход топлива, гул на трассе, быстрее стирается протектор.
Альтернатива: выбрать H/T-шины, например Michelin Latitude Tour или Bridgestone Dueler H/L.
Ошибка: езда на A/T-шинах зимой по асфальту.
Последствие: ухудшенное сцепление и риск заноса.
Альтернатива: сезонные шины с маркировкой M+S или зимние с шипами.
Ошибка: эксплуатация A/T без регулярного обслуживания.
Последствие: неравномерный износ и вибрации.
Альтернатива: балансировка и ротация каждые 10 000 км.
Если вы живёте в регионе, где асфальт разбит или часто встречаются гравийные участки, A/T-шины могут стать компромиссом. Они лучше переносят ямы, камни и грязь. Однако даже в этом случае стоит выбирать модели с пометкой "mild all-terrain" — они более тихие и адаптированы к городским условиям (например, Continental CrossContact ATR или Yokohama Geolandar A/T G015).
|Плюсы
|Минусы
|Универсальны и подходят для разных дорог
|Повышенный расход топлива
|Устойчивы к проколам и нагрузкам
|Более шумные на трассе
|Обеспечивают хорошее сцепление вне дорог
|Менее предсказуемое торможение на асфальте
|Прочный протектор и усиленные боковины
|Быстрее изнашиваются на шоссе
Как понять, что A/T-шины мне не подходят?
Если вы ездите преимущественно по асфальту и замечаете гул, вибрации или ухудшение управляемости, значит, стоит перейти на H/T или Touring-модель.
Сколько служат A/T-шины?
Средний срок — около 50 000-80 000 км. Highway-шины часто живут дольше — до 100 000 км при бережной езде.
Можно ли ездить на A/T-шинах зимой?
Некоторые модели маркируются символом снежинки (3PMSF), но для настоящих зимних условий они всё же уступают сезонным зимним шинам.
Какие бренды предлагают лучшие A/T-шины?
Популярны BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, Goodyear Wrangler AT Adventure и Falken Wildpeak A/T3W — надёжные варианты для активного отдыха и дальних поездок.
Миф: A/T-шины безопаснее на всех дорогах.
Правда: на трассе они уступают H/T-моделям в торможении и комфорте.
Миф: шум от шин не влияет на усталость.
Правда: постоянный гул повышает утомляемость и снижает концентрацию.
Миф: A/T — это то же самое, что и off-road.
Правда: A/T — компромисс, тогда как off-road-шины (M/T) предназначены для экстремального бездорожья.
Многие водители выбирают A/T-шины ради внешнего вида, не задумываясь о последствиях для управляемости.
Производители внедряют технологии шумоподавления, например, канавки переменной глубины, чтобы сделать A/T-шины тише.
Некоторые гибридные кроссоверы теперь поставляются с облегчёнными A/T-шинами, адаптированными под городские условия.
Первое поколение A/T-шин появилось в 1970-х годах, когда в США начали активно развиваться пикапы и внедорожники. В то время эти шины были настоящим прорывом, позволив владельцам автомобилей ездить и по шоссе, и по бездорожью. Со временем, с развитием технологий и появлением более специализированных моделей, роль A/T стала больше нишевой.
