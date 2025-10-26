Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нижегородской области вырастят роботов: команда инженеров-робототехников готовит прорывной проект
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию
Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море
Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток
Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх
Пёс тускнеет и седеет на глазах: какие породы обречены поседеть с юности

Эти твари пробираются даже в подушки безопасности: почему водителям стоит насторожиться

6:49
Авто

В последние годы страховые компании в разных странах фиксируют резкий рост числа обращений, связанных с повреждением автомобилей грызунами. Мыши, крысы и даже белки всё чаще становятся причиной дорогостоящего ремонта — от перегрызенных проводов до выведенных из строя систем безопасности.

подушки безопасности автомобиля
Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
подушки безопасности автомобиля

Опасность, о которой многие не задумываются

На первый взгляд кажется, что автомобиль и дикие животные находятся в разных мирах. Но зимой, когда температура падает, грызуны ищут тёплое укрытие — и машины становятся для них идеальным местом. Под капотом можно спрятаться от холода, устроить гнездо, а мягкие материалы салона часто оказываются удобными для постройки "домика".

Страховые компании сообщают, что за последние годы количество подобных случаев увеличилось почти на треть. В среднем ежегодный рост обращений оценивается в 25-30%, и тенденция сохраняется.

Сколько стоит "грызущая" проблема

Размер ущерба сильно зависит от страны, марки автомобиля и характера повреждений. В Европе и Азии средняя стоимость страхового ремонта после атаки грызунов превышает 2000 евро, а в отдельных случаях — достигает десятков тысяч.

Были зафиксированы инциденты, когда животные не только перегрызали электропроводку, но и повредили обивку салона, ремни безопасности, вентиляционные шланги и даже топливные магистрали. Иногда ремонт обходился дороже, чем рыночная стоимость самой машины.

Почему грызуны выбирают автомобили

Специалисты отмечают, что современное автомобилестроение само по себе стало привлекательным для мелких животных. В погоне за экологичностью производители всё чаще используют в изоляции проводов и пластиковых деталях соевые и растительные компоненты. Эти материалы безопасны для природы, но обладают приятным запахом и вкусом для грызунов.

Кроме того, в больших городах густая застройка, мусорные контейнеры и тёплые подвалы создают идеальные условия для размножения крыс и мышей. Осенью и зимой они массово перебираются в более тёплые укрытия — и нередко именно автомобиль становится "жертвой" этого переселения.

Типичные повреждения

  1. Перегрызенные провода электропитания и системы зажигания.

  2. Повреждения подушек безопасности и датчиков.

  3. Гнёзда под капотом и в вентиляционных каналах.

  4. Погрызенные сиденья, ремни и коврики.

  5. Нарушения герметичности топливных или водяных шлангов.

Последствия могут быть не только финансовыми: в некоторых случаях повреждения проводки приводили к коротким замыканиям и возгораниям, а неисправные датчики безопасности становились причиной отказа подушек при аварии.

Что советуют страховщики и специалисты

Эксперты по страхованию и автообслуживанию сходятся во мнении: профилактика обходится значительно дешевле ремонта. Они рекомендуют:

  • Регулярно проверять подкапотное пространство, особенно перед началом зимы.

  • Не хранить автомобиль рядом с мусорными баками и зелёными насаждениями.

  • Использовать ультразвуковые отпугиватели или спреи с запахом перечной мяты, лаванды или хищных животных.

  • При длительной стоянке — оставлять капот приоткрытым, чтобы избежать тёплого "убежища".

  • Проверять страховой полис: не все компании покрывают ущерб, вызванный животными.

Некоторые страховщики уже предлагают дополнительные пакеты защиты от животных, куда входят компенсации не только за грызунов, но и за птиц или насекомых, повреждающих кузов и проводку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить машину в неосвещённом дворе или рядом с мусорными контейнерами.
    Последствие: увеличивается риск появления крыс и мышей.
    Альтернатива: ставить автомобиль в гараж или на охраняемую стоянку.

  • Ошибка: Игнорировать слабый запах или странные звуки под капотом.
    Последствие: гнездо может остаться незамеченным, пока не произойдёт короткое замыкание.
    Альтернатива: проводить визуальный осмотр хотя бы раз в неделю.

  • Ошибка: Использовать пищевые приманки или яды в салоне.
    Последствие: можно повредить отделку и привлечь ещё больше животных.
    Альтернатива: применять безопасные ультразвуковые устройства.

Международная статистика и тенденции

В Германии и Франции количество страховых случаев за последние три года увеличилось более чем на 60%, в Японии — на 40%, а в США — примерно на 25%. При этом в северных странах Европы, где зимы особенно холодные, ущерб от грызунов оценивается в миллионы евро ежегодно.

Страховые компании отмечают, что пик обращений приходится на период с ноября по март, когда животные особенно активны в поисках укрытий.

Современные решения

Автовладельцы всё чаще обращают внимание на спецпокрытия проводов против грызунов и специальные обёртки с неприятным вкусом для животных. Некоторые автосервисы предлагают обработку моторного отсека средствами, отпугивающими мышей и крыс. Стоимость таких услуг варьируется от 20 до 100 евро, но может сэкономить тысячи.

Также популярны компактные ультразвуковые устройства, работающие от аккумулятора или розетки. Они не вредят людям и питомцам, но создают некомфортные условия для грызунов.

Что делать, если вы уже пострадали

Если водитель заметил следы зубов, запах, мусор под капотом или сбои электроники, нужно немедленно:

  1. Сделать фотографии повреждений.

  2. Не пытаться заводить машину — это может вызвать короткое замыкание.

  3. Обратиться в сервис и уведомить страховую компанию.

  4. Проверить, входит ли случай в страховое покрытие.

Некоторые полисы предусматривают полное возмещение, включая замену проводки, очистку и дезинфекцию салона.

Профилактика — лучшая защита

Рост числа страховых случаев показывает: проблема носит глобальный характер. Но при внимательном уходе и элементарных мерах предосторожности можно избежать серьёзных затрат.
Как отмечают специалисты, автомобили с регулярным техосмотром, частой эксплуатацией и чистым подкапотным пространством страдают от грызунов значительно реже, чем те, что простаивают на парковке неделями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию
Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море
Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток
Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх
Пёс тускнеет и седеет на глазах: какие породы обречены поседеть с юности
Секрет стройности Светланы Светиковой после третьих родов: личный опыт и честное мнение
Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.