Эти внедорожники не боятся ни колеи, ни брода: 10 зверей, созданных для настоящего оффроуда

Внедорожники на раме не исчезли — они просто заняли свою нишу. Тем, кто часто ездит по просёлкам, тащит прицеп, выбирается в экспедиции или хочет максимально простую и ремонтопригодную технику, именно такие машины всё ещё дают то самое чувство уверенности. Мы собрали десятку актуальных моделей 2025 года, которые официально продаются в России, и разложили по полочкам: где их сильные стороны, что получают покупатели за свои деньги и кому какая конфигурация подойдёт лучше всего. Текст оформлен и структурирован по требованиям брифа.

Что важно знать перед выбором

Рамная конструкция — это про выносливость, тягу и "железную" геометрию на бездорожье. Взамен вы получаете больший расход, более "грузовую" повадку на асфальте и внушительные габариты. В 2025 году на рынке представлены как "классические" решения с подключаемым полным приводом Part-Time и понижайкой, так и умные системы Torque-on-Demand с блокировками. Важные практические пункты: клиренс от 200 мм, короткие свесы, наличие пониженной передачи, блокировки межколёсных дифференциалов, а также доступные пакеты дооснащения — лебёдка, защита, экспедиционный багажник, резина М/Т, фаркоп и усилинная страховка на офф-роуд.

10 моделей: кратко о каждой

УАЗ "Патриот"

Доступный вход в "рамный мир" с простой механикой, раздаткой с жёстким подключением переднего моста и понижайкой. Клиренс 210 мм, рабочая геометрия, много "железа" для тюнинга и полезные фирменные пакеты Offroad и "Экспедиция Лайт".

BAIC BJ40

Пятидверный "брутальник" в духе Wrangler: турбодизель 162 л. с. или турбобензин 218 л. с., 8-АКП, Part-Time и понижайка. Есть блокировки, камеры кругового обзора и заводская "электроника под бездорожье".

BAIC BJ60

Трёхрядный "большой" рамник с 48-вольтовой надстройкой к турбодизелю. Независимая подвеска всех колёс, клиренс 215 мм, брод до 750 мм и богатая единственная комплектация — от ассистентов до панорамной крыши.

BAW 212 T01

Современный переосмысленный "армейский" вездеход с прочной рессорной подвеской, Part-Time, понижайкой и блокировками. Бензин 238 л. с. или дизель 170 л. с., 8-АКП, пять комплектаций и расширенная гарантия 5 лет/150 тыс. км.

Haval H5

Полноразмерный универсал на раме, унифицированный с пикапом. Бензин 200 л. с. или дизель 150 л. с., 8-АКП, Part-Time, понижайка, блокировка заднего дифференциала. Простор, "железная" практичность и нужные опции в базе.

Haval H9

Второе поколение: ToD-привод с понижайкой, режимы "Снег/Грязь/Песок", защита узлов. Бензин 218 л. с. (8-АКП) или дизель 184 л. с. (9-АКП). В топе — блокировка переднего дифференциала, массаж сидений и пакет ассистентов.

Tank 300

Средний класс с неоретро-дизайном и "умным" полным приводом, опциональной системой "Tank Turn" и режимом "Эксперт". Турбобензин 224 л. с., 8-АКП; четыре хорошо различающихся комплектации.

Tank 400

Свежий "угловатый" полноразмерник с 2.0T 245 л. с. и 9-АКП. ToD с автоматическим подключением передка, межосевая муфта, понижайка, жёсткие блокировки спереди и сзади, богатые пакеты комфорта и ассистентов.

Tank 500

Габариты, три ряда, клиренс 224 мм и силовая линейка от гибрида до V6 3.0. Всегда ToD, понижайка и блокировка. В версиях Premium/Blacktrail — расширенные внедорожные и туристические возможности.

Tank 700

Флагман с пневмоподвеской, 3.0 V6 в мягком или подзаряжаемом гибриде, до 517 л. с. и 800 Нм. Брод до 900 мм, регулируемый клиренс, роскошный салон и набор "дальнобойных" опций.

Сравнение: кто чем берет

Модель Привод Понижайка Клиренс, мм Мощность, л. с. Особенности УАЗ "Патриот" Part-Time Да 210 150 Простота, доступность, тюнинг BAIC BJ40 Part-Time Да 210 162-218 Блокировки, современная электроника BAW 212 T01 Part-Time Да 215 170-238 Рессоры, надёжность, гарантия Haval H9 ToD Да 224 184-218 Комфорт, ассистенты, защита Tank 300 Part-Time/ToD Да 224 224 Режим "Эксперт", "Tank Turn" Tank 700 ToD Да 205-325 до 517 Пневма, гибрид, премиум-класс

Советы шаг за шагом: как выбрать и не промахнуться

Определите сценарий. Город+дача, охота/рыбалка, экспедиции, караванинг с прицепом, горные тропы. От этого зависят тип привода и необходимость блокировок. Сверьте геометрию. Клиренс от 210 мм для лёгкого офф-роуда, углы въезда/съезда не хуже 30°/30° для рытвин и бровок. Посмотрите на трансмиссию. Понижайка обязательна, если тянете прицеп, лазите в колею или снег по бампер. Выберите резину. Для города — A/T с индексами нагрузки; для сурового бездорожья — M/T. Не забудьте про второй комплект шин и компрессор. Добавьте железо. Защита картера/трансмиссии, лебёдка 9-12 тыс. lbs, силовые бамперы, шноркель, фаркоп, экспедиционный багажник, светодиодная балка. Прокачайте безопасность и "быт". Камеры 360°, датчики давления в шинах, дополнительная страховка с покрытием бездорожья, силовой огнетушитель, аптечка и ремнабор. Считайте ТСО. Топливо, налоги, страховка КАСКО/ОСАГО, регламент ТО, шины 33-35", межсезонные расходы на хранение и химчистку салона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Взять "красивый" ToD без понижайки → Буксовка и перегрев муфты в раскисшей колее → Выбирайте комплектацию с раздаткой-понижайкой и блокировками (Tank 300/400 с нужными пакетами, H9 Premium). Сэкономить на резине → Длинный тормозной путь и слабая тяга на грунте → Переход на A/T с правильным индексом нагрузки и установкой датчиков TPMS. Игнорировать защиту узлов → Повреждение бака/КПП/раздатки на камнях → Комплект стальной защиты + "силовые" пороги. Перегрузить багаж "на крышу" → Высокий центр тяжести, крены → Экспедиционный багажник с ограничением веса и перестройка укладки (тяжёлое — вниз, между арками). Ездить на "дорожной" страховке → Отказ в выплате после офф-роуда → Полис с опцией "внедорожные риски" и расширенные условия эвакуации 4x4.

А что если…

А что если хочется один автомобиль на все случаи жизни? Тогда стоит обратить внимание на Haval H9 или Tank 300 — они уверенно чувствуют себя и в городе, и на бездорожье. Для экспедиций и длительных поездок лучше подойдут BAIC BJ60 или Tank 500 с просторным салоном и большим запасом хода. А тем, кто ищет максимум технологий и комфорта, стоит присмотреться к флагманскому Tank 700 с пневмоподвеской и гибридной установкой.

Плюсы и минусы моделей

Модель Плюсы Минусы УАЗ "Патриот" Дешёвый, ремонтопригодный Высокий расход BAIC BJ40 Блокировки, дизайн Жёсткая подвеска Haval H9 Комфорт, дизель Дорогие версии Tank 300 Манёвренность, технологии Небольшой багажник Tank 700 Мощность, пневмоподвеска Очень высокая цена

FAQ

Как выбрать резину для рамного внедорожника?

Если 80% город/трасса — берите A/T с индексом нагрузки под ваш снаряжённый вес и прицеп. Для глины/снега по арки — M/T, но миритесь с шумом и расходом. Обязательно комплект штатных шин "на лето" и компрессор.

Сколько стоит базовое дооснащение?

Минимальный офф-роуд пакет: защита узлов, крюки, шнорхель, фаркоп, коврики-ванны, радиостанция и лебёдка 9-12 тыс. lbs — ориентируйтесь на 150-300 тыс. ₽ плюс установка и перерегистрация изменений, если требуется.

Что лучше для путешествий: дизель или бензин?

Дизель даёт тягу "снизу" и экономичнее на дальних пробегах с грузом. Бензин тише и чаще мощнее в верхах. Важно наличие понижайки, охлаждения АКП и правильной передаточной пары под колёса.

Мифы и правда

"Рама всегда неуправляемая на трассе". Правда наполовину: современные ToD-системы, независимые подвески и ассистенты у H9/BJ60/Tank 400/700 делают ход спокойным на скоростях. "Понижайка не нужна — всё сделает электроника". Неверно: электроника помогает, но передаточное число раздатки и блокировки — основа тяги и контроля. "Большой клиренс решает всё". Нет: важны углы въезда/съезда, колёсная база, свесы и резина.

Три интересных факта

"Понижайка" снижает нагрузку на АКП/сцепление и охлаждает узлы за счёт работы на меньших передачах при той же тяге. Шноркель полезен не только в бродах: он подаёт более чистый воздух на пыльных грейдерах, продлевая жизнь фильтру. Давление в шинах — инструмент проходимости: спуск до 1,2-1,4 бар на песке резко увеличивает "пятно контакта", но требует компрессора и аккуратности.

Исторический контекст

В начале 2000-х рамные внедорожники были "по умолчанию" для тех, кто ездил дальше асфальта: простая кинематика, понижайка, блокировки и минимум электроники делали их выносливыми рабочими машинами. Затем рынок накрыла волна кроссоверов: несущий кузов, удобство в городе и расход как у легковушки вытеснили рамные модели с витрин, оставив им роль утилитарной техники для охоты, рыбалки и вахт.