Эти внедорожники не боятся ни колеи, ни брода: 10 зверей, созданных для настоящего оффроуда

Внедорожники на раме не исчезли — они просто заняли свою нишу. Тем, кто часто ездит по просёлкам, тащит прицеп, выбирается в экспедиции или хочет максимально простую и ремонтопригодную технику, именно такие машины всё ещё дают то самое чувство уверенности. Мы собрали десятку актуальных моделей 2025 года, которые официально продаются в России, и разложили по полочкам: где их сильные стороны, что получают покупатели за свои деньги и кому какая конфигурация подойдёт лучше всего. Текст оформлен и структурирован по требованиям брифа.
Рамная конструкция — это про выносливость, тягу и "железную" геометрию на бездорожье. Взамен вы получаете больший расход, более "грузовую" повадку на асфальте и внушительные габариты. В 2025 году на рынке представлены как "классические" решения с подключаемым полным приводом Part-Time и понижайкой, так и умные системы Torque-on-Demand с блокировками. Важные практические пункты: клиренс от 200 мм, короткие свесы, наличие пониженной передачи, блокировки межколёсных дифференциалов, а также доступные пакеты дооснащения — лебёдка, защита, экспедиционный багажник, резина М/Т, фаркоп и усилинная страховка на офф-роуд.
Доступный вход в "рамный мир" с простой механикой, раздаткой с жёстким подключением переднего моста и понижайкой. Клиренс 210 мм, рабочая геометрия, много "железа" для тюнинга и полезные фирменные пакеты Offroad и "Экспедиция Лайт".
Пятидверный "брутальник" в духе Wrangler: турбодизель 162 л. с. или турбобензин 218 л. с., 8-АКП, Part-Time и понижайка. Есть блокировки, камеры кругового обзора и заводская "электроника под бездорожье".
Трёхрядный "большой" рамник с 48-вольтовой надстройкой к турбодизелю. Независимая подвеска всех колёс, клиренс 215 мм, брод до 750 мм и богатая единственная комплектация — от ассистентов до панорамной крыши.
Современный переосмысленный "армейский" вездеход с прочной рессорной подвеской, Part-Time, понижайкой и блокировками. Бензин 238 л. с. или дизель 170 л. с., 8-АКП, пять комплектаций и расширенная гарантия 5 лет/150 тыс. км.
Полноразмерный универсал на раме, унифицированный с пикапом. Бензин 200 л. с. или дизель 150 л. с., 8-АКП, Part-Time, понижайка, блокировка заднего дифференциала. Простор, "железная" практичность и нужные опции в базе.
Второе поколение: ToD-привод с понижайкой, режимы "Снег/Грязь/Песок", защита узлов. Бензин 218 л. с. (8-АКП) или дизель 184 л. с. (9-АКП). В топе — блокировка переднего дифференциала, массаж сидений и пакет ассистентов.
Средний класс с неоретро-дизайном и "умным" полным приводом, опциональной системой "Tank Turn" и режимом "Эксперт". Турбобензин 224 л. с., 8-АКП; четыре хорошо различающихся комплектации.
Свежий "угловатый" полноразмерник с 2.0T 245 л. с. и 9-АКП. ToD с автоматическим подключением передка, межосевая муфта, понижайка, жёсткие блокировки спереди и сзади, богатые пакеты комфорта и ассистентов.
Габариты, три ряда, клиренс 224 мм и силовая линейка от гибрида до V6 3.0. Всегда ToD, понижайка и блокировка. В версиях Premium/Blacktrail — расширенные внедорожные и туристические возможности.
Флагман с пневмоподвеской, 3.0 V6 в мягком или подзаряжаемом гибриде, до 517 л. с. и 800 Нм. Брод до 900 мм, регулируемый клиренс, роскошный салон и набор "дальнобойных" опций.
|Модель
|Привод
|Понижайка
|Клиренс, мм
|Мощность, л. с.
|Особенности
|УАЗ "Патриот"
|Part-Time
|Да
|210
|150
|Простота, доступность, тюнинг
|BAIC BJ40
|Part-Time
|Да
|210
|162-218
|Блокировки, современная электроника
|BAW 212 T01
|Part-Time
|Да
|215
|170-238
|Рессоры, надёжность, гарантия
|Haval H9
|ToD
|Да
|224
|184-218
|Комфорт, ассистенты, защита
|Tank 300
|Part-Time/ToD
|Да
|224
|224
|Режим "Эксперт", "Tank Turn"
|Tank 700
|ToD
|Да
|205-325
|до 517
|Пневма, гибрид, премиум-класс
Определите сценарий. Город+дача, охота/рыбалка, экспедиции, караванинг с прицепом, горные тропы. От этого зависят тип привода и необходимость блокировок.
Сверьте геометрию. Клиренс от 210 мм для лёгкого офф-роуда, углы въезда/съезда не хуже 30°/30° для рытвин и бровок.
Посмотрите на трансмиссию. Понижайка обязательна, если тянете прицеп, лазите в колею или снег по бампер.
Выберите резину. Для города — A/T с индексами нагрузки; для сурового бездорожья — M/T. Не забудьте про второй комплект шин и компрессор.
Добавьте железо. Защита картера/трансмиссии, лебёдка 9-12 тыс. lbs, силовые бамперы, шноркель, фаркоп, экспедиционный багажник, светодиодная балка.
Прокачайте безопасность и "быт". Камеры 360°, датчики давления в шинах, дополнительная страховка с покрытием бездорожья, силовой огнетушитель, аптечка и ремнабор.
Считайте ТСО. Топливо, налоги, страховка КАСКО/ОСАГО, регламент ТО, шины 33-35", межсезонные расходы на хранение и химчистку салона.
Взять "красивый" ToD без понижайки → Буксовка и перегрев муфты в раскисшей колее → Выбирайте комплектацию с раздаткой-понижайкой и блокировками (Tank 300/400 с нужными пакетами, H9 Premium).
Сэкономить на резине → Длинный тормозной путь и слабая тяга на грунте → Переход на A/T с правильным индексом нагрузки и установкой датчиков TPMS.
Игнорировать защиту узлов → Повреждение бака/КПП/раздатки на камнях → Комплект стальной защиты + "силовые" пороги.
Перегрузить багаж "на крышу" → Высокий центр тяжести, крены → Экспедиционный багажник с ограничением веса и перестройка укладки (тяжёлое — вниз, между арками).
Ездить на "дорожной" страховке → Отказ в выплате после офф-роуда → Полис с опцией "внедорожные риски" и расширенные условия эвакуации 4x4.
А что если хочется один автомобиль на все случаи жизни? Тогда стоит обратить внимание на Haval H9 или Tank 300 — они уверенно чувствуют себя и в городе, и на бездорожье. Для экспедиций и длительных поездок лучше подойдут BAIC BJ60 или Tank 500 с просторным салоном и большим запасом хода. А тем, кто ищет максимум технологий и комфорта, стоит присмотреться к флагманскому Tank 700 с пневмоподвеской и гибридной установкой.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|УАЗ "Патриот"
|Дешёвый, ремонтопригодный
|Высокий расход
|BAIC BJ40
|Блокировки, дизайн
|Жёсткая подвеска
|Haval H9
|Комфорт, дизель
|Дорогие версии
|Tank 300
|Манёвренность, технологии
|Небольшой багажник
|Tank 700
|Мощность, пневмоподвеска
|Очень высокая цена
Как выбрать резину для рамного внедорожника?
Если 80% город/трасса — берите A/T с индексом нагрузки под ваш снаряжённый вес и прицеп. Для глины/снега по арки — M/T, но миритесь с шумом и расходом. Обязательно комплект штатных шин "на лето" и компрессор.
Сколько стоит базовое дооснащение?
Минимальный офф-роуд пакет: защита узлов, крюки, шнорхель, фаркоп, коврики-ванны, радиостанция и лебёдка 9-12 тыс. lbs — ориентируйтесь на 150-300 тыс. ₽ плюс установка и перерегистрация изменений, если требуется.
Что лучше для путешествий: дизель или бензин?
Дизель даёт тягу "снизу" и экономичнее на дальних пробегах с грузом. Бензин тише и чаще мощнее в верхах. Важно наличие понижайки, охлаждения АКП и правильной передаточной пары под колёса.
"Рама всегда неуправляемая на трассе". Правда наполовину: современные ToD-системы, независимые подвески и ассистенты у H9/BJ60/Tank 400/700 делают ход спокойным на скоростях.
"Понижайка не нужна — всё сделает электроника". Неверно: электроника помогает, но передаточное число раздатки и блокировки — основа тяги и контроля.
"Большой клиренс решает всё". Нет: важны углы въезда/съезда, колёсная база, свесы и резина.
В начале 2000-х рамные внедорожники были "по умолчанию" для тех, кто ездил дальше асфальта: простая кинематика, понижайка, блокировки и минимум электроники делали их выносливыми рабочими машинами. Затем рынок накрыла волна кроссоверов: несущий кузов, удобство в городе и расход как у легковушки вытеснили рамные модели с витрин, оставив им роль утилитарной техники для охоты, рыбалки и вахт.
