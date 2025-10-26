Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Калорийная ловушка с привкусом свинца: чай, который обожают подростки признали опасным для здоровья
Инженерное чудо Гизы: как блоки весом 60 тонн взлетали к вершине пирамиды
Маленький зубчик, большой урожай: осенняя хитрость, о которой забывают даже агрономы
Китч снова в моде: 5 безвкусных трендов в домашнем декоре, которые снова будут в моде в 2026 году
Салат Мимоза подорожал: что показал барометр реальной инфляции
Скандал вокруг Оземпика: почему Яна Рудковская забила тревогу
Сладости к Хэллоуину как зеркало общества — как выбор конфет говорит о настроении нации
Превратите картошку и лук-порей в шедевр: греческая гургулопита — проще не бывает
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине

Российский автопром просыпается: нас ждёт волна премьер, о которой давно мечтали

2:14
Авто

Российская автоиндустрия после непростого периода адаптации постепенно возвращается к росту. Заводы перезапускают производство, инженеры создают новые модели, а покупатели снова получают выбор. В ближайшие два года отечественный рынок ждёт настоящий парад премьер — от кроссоверов и минивэнов до электрокаров и премиальных седанов.

Москвич 8
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 8

Перезапуск российского автопрома

После ухода иностранных брендов на рынке появились локализованные версии китайских автомобилей, возрождённые легенды и новые разработки. Теперь к ним добавятся полностью отечественные модели, созданные под российские реалии и климат.

Сравнение: главные новинки 2025-2026 годов

Производитель Модель Тип Срок выхода Особенности
АвтоВАЗ Lada Azimut кроссовер лето 2026 Новый флагман, 1.6-1.8 л, вариатор
АвтоВАЗ Lada B-Van минивэн 2027 Семиместный, платформа Vesta
Москвич M70 кроссовер 2026 1.5 и 2.0 турбо, передний привод
Москвич M90 кроссовер 7 мест 2026 2.0 турбо, 9АТ, возможен полный привод
Волга Emgrand / Monjaro седан / SUV весна 2026 Совместно с Geely
Senat три модели седаны и кроссовер 2026 Премиум, на базе Hongqi
Атом Atom EV электрокар 2026 204 л. с., запас 500 км
УАЗ Patriot new внедорожник 2026 АКПП, новый мотор ZMZ Pro
Tenet Tenet 4/7/8 кроссоверы 2025 Локализованные Chery
Автотор Amber электромобиль конец 2025 Каркасная конструкция, класс L7

АвтоВАЗ: ставка на инновации и семью

Главный отечественный производитель готовит кроссовер Lada Azimut, который станет новым флагманом марки. Он будет построен на модернизированной платформе Vesta и предложит бензиновые двигатели 1,6 и 1,8 л, вариатор и версию с турбомотором на 150 л. с. Позже появится автоматическая трансмиссия.
Параллельно инженеры разрабатывают 7-местный минивэн Lada B-Van, премьера которого ожидается в 2026 году. Автомобиль создадут на удлинённой "вестовской" платформе, сохранив простую и надёжную механику.

Москвич: союз с Китаем

Завод "Москвич" сотрудничает с концерном SAIC и готовит к выпуску две модели.
Москвич M70 — это адаптированный кроссовер MG HS второго поколения с турбомоторами 1.5 и 2.0 л и роботизированной коробкой.
Москвич M90 станет флагманом — семиместный кроссовер длиной почти 5 метров на базе Roewe RX9. У него — 2-литровый двигатель, 9-ступенчатый "автомат" и опциональный полный привод.

Возрождение бренда "Волга"

Проект "Волга" реализуется совместно с Geely. На выбор рассматриваются седан Emgrand и кроссовер Monjaro. Обе модели после глубокой локализации получат фирменный дизайн и шильдик легендарной марки. Выпуск стартует весной 2026 года. Цель — вернуть "Волгу" в массовый сегмент и предложить комфортный транспорт для корпоративных парков и такси.

Senat: российский премиум нового уровня

В Санкт-Петербурге готовят к запуску бренд Senat, который займёт нишу между Aurus и бизнес-классом. Под новым именем выйдут два седана и кроссовер, ориентированные на конкуренцию с Toyota Camry и BMW 5 Series. Партнёром проекта выступает китайская Hongqi, известная представительскими автомобилями.

Атом: первый российский электрокар

Компания "Кама" представит первый полностью отечественный электромобиль Atom. Хетчбэк класса B оснащён установкой на 204 л. с., батареей 77 кВт·ч и запасом хода 500 км. Поддерживается быстрая зарядка 120 кВт.
Главная особенность — операционная система собственной разработки и автопилот второго уровня. Производство наладят на заводе "Москвич". Стартовая цена — от 3 млн рублей с возможностью субсидий.

УАЗ: обновление легенд

Ульяновский завод модернизирует линейку. В 2025 году внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер" получат двигатель ZMZ Pro мощностью 150 л. с. с улучшенной герметичностью.
На начало 2026-го запланирован рестайлинг УАЗ Patriot — новая оптика, АКПП китайского производства и возможный дизельный мотор.

Tenet: Chery по-русски

Бренд Tenet развивает сборку автомобилей Chery в Калуге. Уже продаются Tenet 4, 7 и 8 — аналоги Tiggo 4 Pro, 7 Pro Max и 8 Pro Max. В скором времени ожидается кроссовер D-класса, вероятно, на базе Tiggo 9.

Автотор: электромобиль Amber

Калининградский "Автотор" представил проект электрокара Amber — лёгкого городского автомобиля с каркасно-панельной конструкцией. Модель класса L7 будет использоваться для доставки и каршеринга. Особенность — возможность быстрой замены панелей и аккумуляторов. Производство стартует в конце 2025 года.

Советы шаг за шагом: как выбрать отечественную новинку

  1. Оцените цели покупки: для города — электрокар, для семьи — минивэн.

  2. Изучите локализацию — чем выше, тем доступнее обслуживание.

  3. Сравните срок выхода и оснащение.

  4. Учитывайте программы господдержки — они снижают цену до 20%.

  5. Следите за отзывами тестовых партий — они показывают реальные характеристики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать полную локализацию перед покупкой.
Последствие: упустите выгодные цены первых партий.
Альтернатива: брать ранние выпуски — они дешевле и почти не отличаются.

Ошибка: ориентироваться только на имя бренда.
Последствие: можно упустить новые перспективные модели.
Альтернатива: обращать внимание на технические характеристики и гарантию.

А что если…

А что, если некоторые проекты так и не дойдут до серийного производства? Вероятность есть, но отрасль получила государственную поддержку, а ключевые заводы уже показали прототипы. Даже при задержках большинство новинок выйдет на рынок в 2026 году.

Плюсы и минусы новой волны

Плюсы Минусы
Возвращение отечественных брендов Долгая подготовка к серийному производству
Рост уровня технологий Риск задержек и ограниченные объёмы
Появление электромобилей российского дизайна Высокая цена новых моделей

FAQ

Когда выйдут первые новые модели?
Первые поставки ожидаются в конце 2025 — начале 2026 года.

Будут ли электромобили с госскидкой?
Да, предусмотрены программы лизинга и субсидирования.

Какие бренды локализуют китайские платформы?
Москвич, Волга, Tenet и Senat сотрудничают с азиатскими партнёрами, сохраняя российскую сборку.

Мифы и правда

Миф: новые "российские" авто — просто копии китайских.
Правда: многие проекты включают собственные кузовные и цифровые решения.

Миф: электрокары не подходят для зимы.
Правда: современные батареи адаптированы к морозам и имеют подогрев.

Миф: отечественные бренды не вернут доверие.
Правда: спрос на локальные машины растёт, особенно в корпоративном сегменте.

Три интересных факта

  1. К 2030 году доля электромобилей в России может достичь 10 %.

  2. Более половины новых моделей создаются с участием российских инженеров.

  3. Уровень локализации некоторых заводов уже превышает 70 %.

Исторический контекст

Советский автопром не раз проходил через этапы обновления — от "Волги" до "Жигулей". Сегодня происходит очередной виток: отечественные марки снова объединяют усилия с партнёрами, чтобы вернуть себе позиции. Если проекты реализуются по плану, Россия получит собственную линейку автомобилей всех классов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир
Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков
Любите — значит спрашивайте: 5 тем, о которых нельзя молчать на приёме у ветеринара
Кости не прощают дефицита: сколько кальция нужно после 50, чтобы кости не стали хрупкими
Помидоры лопаются, ягоды текут: главные ошибки садоводов и способы их исправить
Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать
Прохор Шаляпин раскрыл секрет: где искать свою любовь — неожиданные места для знакомств
Как фитнес-мечта разбивается о физиологию: правда о тренировках ягодиц, которую не любят слышать
Природный энергетик: как жёлуди меняют представление о бодрости в коктейлях и кофе — новый вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.