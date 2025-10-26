Российский автопром просыпается: нас ждёт волна премьер, о которой давно мечтали

Российская автоиндустрия после непростого периода адаптации постепенно возвращается к росту. Заводы перезапускают производство, инженеры создают новые модели, а покупатели снова получают выбор. В ближайшие два года отечественный рынок ждёт настоящий парад премьер — от кроссоверов и минивэнов до электрокаров и премиальных седанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Москвич 8

Перезапуск российского автопрома

После ухода иностранных брендов на рынке появились локализованные версии китайских автомобилей, возрождённые легенды и новые разработки. Теперь к ним добавятся полностью отечественные модели, созданные под российские реалии и климат.

Сравнение: главные новинки 2025-2026 годов

Производитель Модель Тип Срок выхода Особенности АвтоВАЗ Lada Azimut кроссовер лето 2026 Новый флагман, 1.6-1.8 л, вариатор АвтоВАЗ Lada B-Van минивэн 2027 Семиместный, платформа Vesta Москвич M70 кроссовер 2026 1.5 и 2.0 турбо, передний привод Москвич M90 кроссовер 7 мест 2026 2.0 турбо, 9АТ, возможен полный привод Волга Emgrand / Monjaro седан / SUV весна 2026 Совместно с Geely Senat три модели седаны и кроссовер 2026 Премиум, на базе Hongqi Атом Atom EV электрокар 2026 204 л. с., запас 500 км УАЗ Patriot new внедорожник 2026 АКПП, новый мотор ZMZ Pro Tenet Tenet 4/7/8 кроссоверы 2025 Локализованные Chery Автотор Amber электромобиль конец 2025 Каркасная конструкция, класс L7

АвтоВАЗ: ставка на инновации и семью

Главный отечественный производитель готовит кроссовер Lada Azimut, который станет новым флагманом марки. Он будет построен на модернизированной платформе Vesta и предложит бензиновые двигатели 1,6 и 1,8 л, вариатор и версию с турбомотором на 150 л. с. Позже появится автоматическая трансмиссия.

Параллельно инженеры разрабатывают 7-местный минивэн Lada B-Van, премьера которого ожидается в 2026 году. Автомобиль создадут на удлинённой "вестовской" платформе, сохранив простую и надёжную механику.

Москвич: союз с Китаем

Завод "Москвич" сотрудничает с концерном SAIC и готовит к выпуску две модели.

Москвич M70 — это адаптированный кроссовер MG HS второго поколения с турбомоторами 1.5 и 2.0 л и роботизированной коробкой.

Москвич M90 станет флагманом — семиместный кроссовер длиной почти 5 метров на базе Roewe RX9. У него — 2-литровый двигатель, 9-ступенчатый "автомат" и опциональный полный привод.

Возрождение бренда "Волга"

Проект "Волга" реализуется совместно с Geely. На выбор рассматриваются седан Emgrand и кроссовер Monjaro. Обе модели после глубокой локализации получат фирменный дизайн и шильдик легендарной марки. Выпуск стартует весной 2026 года. Цель — вернуть "Волгу" в массовый сегмент и предложить комфортный транспорт для корпоративных парков и такси.

Senat: российский премиум нового уровня

В Санкт-Петербурге готовят к запуску бренд Senat, который займёт нишу между Aurus и бизнес-классом. Под новым именем выйдут два седана и кроссовер, ориентированные на конкуренцию с Toyota Camry и BMW 5 Series. Партнёром проекта выступает китайская Hongqi, известная представительскими автомобилями.

Атом: первый российский электрокар

Компания "Кама" представит первый полностью отечественный электромобиль Atom. Хетчбэк класса B оснащён установкой на 204 л. с., батареей 77 кВт·ч и запасом хода 500 км. Поддерживается быстрая зарядка 120 кВт.

Главная особенность — операционная система собственной разработки и автопилот второго уровня. Производство наладят на заводе "Москвич". Стартовая цена — от 3 млн рублей с возможностью субсидий.

УАЗ: обновление легенд

Ульяновский завод модернизирует линейку. В 2025 году внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер" получат двигатель ZMZ Pro мощностью 150 л. с. с улучшенной герметичностью.

На начало 2026-го запланирован рестайлинг УАЗ Patriot — новая оптика, АКПП китайского производства и возможный дизельный мотор.

Tenet: Chery по-русски

Бренд Tenet развивает сборку автомобилей Chery в Калуге. Уже продаются Tenet 4, 7 и 8 — аналоги Tiggo 4 Pro, 7 Pro Max и 8 Pro Max. В скором времени ожидается кроссовер D-класса, вероятно, на базе Tiggo 9.

Автотор: электромобиль Amber

Калининградский "Автотор" представил проект электрокара Amber — лёгкого городского автомобиля с каркасно-панельной конструкцией. Модель класса L7 будет использоваться для доставки и каршеринга. Особенность — возможность быстрой замены панелей и аккумуляторов. Производство стартует в конце 2025 года.

Советы шаг за шагом: как выбрать отечественную новинку

Оцените цели покупки: для города — электрокар, для семьи — минивэн. Изучите локализацию — чем выше, тем доступнее обслуживание. Сравните срок выхода и оснащение. Учитывайте программы господдержки — они снижают цену до 20%. Следите за отзывами тестовых партий — они показывают реальные характеристики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать полную локализацию перед покупкой.

Последствие: упустите выгодные цены первых партий.

Альтернатива: брать ранние выпуски — они дешевле и почти не отличаются.

Ошибка: ориентироваться только на имя бренда.

Последствие: можно упустить новые перспективные модели.

Альтернатива: обращать внимание на технические характеристики и гарантию.

А что если…

А что, если некоторые проекты так и не дойдут до серийного производства? Вероятность есть, но отрасль получила государственную поддержку, а ключевые заводы уже показали прототипы. Даже при задержках большинство новинок выйдет на рынок в 2026 году.

Плюсы и минусы новой волны

Плюсы Минусы Возвращение отечественных брендов Долгая подготовка к серийному производству Рост уровня технологий Риск задержек и ограниченные объёмы Появление электромобилей российского дизайна Высокая цена новых моделей

FAQ

Когда выйдут первые новые модели?

Первые поставки ожидаются в конце 2025 — начале 2026 года.

Будут ли электромобили с госскидкой?

Да, предусмотрены программы лизинга и субсидирования.

Какие бренды локализуют китайские платформы?

Москвич, Волга, Tenet и Senat сотрудничают с азиатскими партнёрами, сохраняя российскую сборку.

Мифы и правда

Миф: новые "российские" авто — просто копии китайских.

Правда: многие проекты включают собственные кузовные и цифровые решения.

Миф: электрокары не подходят для зимы.

Правда: современные батареи адаптированы к морозам и имеют подогрев.

Миф: отечественные бренды не вернут доверие.

Правда: спрос на локальные машины растёт, особенно в корпоративном сегменте.

Три интересных факта

К 2030 году доля электромобилей в России может достичь 10 %. Более половины новых моделей создаются с участием российских инженеров. Уровень локализации некоторых заводов уже превышает 70 %.

Исторический контекст

Советский автопром не раз проходил через этапы обновления — от "Волги" до "Жигулей". Сегодня происходит очередной виток: отечественные марки снова объединяют усилия с партнёрами, чтобы вернуть себе позиции. Если проекты реализуются по плану, Россия получит собственную линейку автомобилей всех классов.