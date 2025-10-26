Российский автопром просыпается: нас ждёт волна премьер, о которой давно мечтали

Российская автоиндустрия после непростого периода адаптации постепенно возвращается к росту. Заводы перезапускают производство, инженеры создают новые модели, а покупатели снова получают выбор. В ближайшие два года отечественный рынок ждёт настоящий парад премьер — от кроссоверов и минивэнов до электрокаров и премиальных седанов.
После ухода иностранных брендов на рынке появились локализованные версии китайских автомобилей, возрождённые легенды и новые разработки. Теперь к ним добавятся полностью отечественные модели, созданные под российские реалии и климат.
|Производитель
|Модель
|Тип
|Срок выхода
|Особенности
|АвтоВАЗ
|Lada Azimut
|кроссовер
|лето 2026
|Новый флагман, 1.6-1.8 л, вариатор
|АвтоВАЗ
|Lada B-Van
|минивэн
|2027
|Семиместный, платформа Vesta
|Москвич
|M70
|кроссовер
|2026
|1.5 и 2.0 турбо, передний привод
|Москвич
|M90
|кроссовер 7 мест
|2026
|2.0 турбо, 9АТ, возможен полный привод
|Волга
|Emgrand / Monjaro
|седан / SUV
|весна 2026
|Совместно с Geely
|Senat
|три модели
|седаны и кроссовер
|2026
|Премиум, на базе Hongqi
|Атом
|Atom EV
|электрокар
|2026
|204 л. с., запас 500 км
|УАЗ
|Patriot new
|внедорожник
|2026
|АКПП, новый мотор ZMZ Pro
|Tenet
|Tenet 4/7/8
|кроссоверы
|2025
|Локализованные Chery
|Автотор
|Amber
|электромобиль
|конец 2025
|Каркасная конструкция, класс L7
Главный отечественный производитель готовит кроссовер Lada Azimut, который станет новым флагманом марки. Он будет построен на модернизированной платформе Vesta и предложит бензиновые двигатели 1,6 и 1,8 л, вариатор и версию с турбомотором на 150 л. с. Позже появится автоматическая трансмиссия.
Параллельно инженеры разрабатывают 7-местный минивэн Lada B-Van, премьера которого ожидается в 2026 году. Автомобиль создадут на удлинённой "вестовской" платформе, сохранив простую и надёжную механику.
Завод "Москвич" сотрудничает с концерном SAIC и готовит к выпуску две модели.
Москвич M70 — это адаптированный кроссовер MG HS второго поколения с турбомоторами 1.5 и 2.0 л и роботизированной коробкой.
Москвич M90 станет флагманом — семиместный кроссовер длиной почти 5 метров на базе Roewe RX9. У него — 2-литровый двигатель, 9-ступенчатый "автомат" и опциональный полный привод.
Проект "Волга" реализуется совместно с Geely. На выбор рассматриваются седан Emgrand и кроссовер Monjaro. Обе модели после глубокой локализации получат фирменный дизайн и шильдик легендарной марки. Выпуск стартует весной 2026 года. Цель — вернуть "Волгу" в массовый сегмент и предложить комфортный транспорт для корпоративных парков и такси.
В Санкт-Петербурге готовят к запуску бренд Senat, который займёт нишу между Aurus и бизнес-классом. Под новым именем выйдут два седана и кроссовер, ориентированные на конкуренцию с Toyota Camry и BMW 5 Series. Партнёром проекта выступает китайская Hongqi, известная представительскими автомобилями.
Компания "Кама" представит первый полностью отечественный электромобиль Atom. Хетчбэк класса B оснащён установкой на 204 л. с., батареей 77 кВт·ч и запасом хода 500 км. Поддерживается быстрая зарядка 120 кВт.
Главная особенность — операционная система собственной разработки и автопилот второго уровня. Производство наладят на заводе "Москвич". Стартовая цена — от 3 млн рублей с возможностью субсидий.
Ульяновский завод модернизирует линейку. В 2025 году внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер" получат двигатель ZMZ Pro мощностью 150 л. с. с улучшенной герметичностью.
На начало 2026-го запланирован рестайлинг УАЗ Patriot — новая оптика, АКПП китайского производства и возможный дизельный мотор.
Бренд Tenet развивает сборку автомобилей Chery в Калуге. Уже продаются Tenet 4, 7 и 8 — аналоги Tiggo 4 Pro, 7 Pro Max и 8 Pro Max. В скором времени ожидается кроссовер D-класса, вероятно, на базе Tiggo 9.
Калининградский "Автотор" представил проект электрокара Amber — лёгкого городского автомобиля с каркасно-панельной конструкцией. Модель класса L7 будет использоваться для доставки и каршеринга. Особенность — возможность быстрой замены панелей и аккумуляторов. Производство стартует в конце 2025 года.
Оцените цели покупки: для города — электрокар, для семьи — минивэн.
Изучите локализацию — чем выше, тем доступнее обслуживание.
Сравните срок выхода и оснащение.
Учитывайте программы господдержки — они снижают цену до 20%.
Следите за отзывами тестовых партий — они показывают реальные характеристики.
Ошибка: ждать полную локализацию перед покупкой.
Последствие: упустите выгодные цены первых партий.
Альтернатива: брать ранние выпуски — они дешевле и почти не отличаются.
Ошибка: ориентироваться только на имя бренда.
Последствие: можно упустить новые перспективные модели.
Альтернатива: обращать внимание на технические характеристики и гарантию.
А что, если некоторые проекты так и не дойдут до серийного производства? Вероятность есть, но отрасль получила государственную поддержку, а ключевые заводы уже показали прототипы. Даже при задержках большинство новинок выйдет на рынок в 2026 году.
|Плюсы
|Минусы
|Возвращение отечественных брендов
|Долгая подготовка к серийному производству
|Рост уровня технологий
|Риск задержек и ограниченные объёмы
|Появление электромобилей российского дизайна
|Высокая цена новых моделей
Когда выйдут первые новые модели?
Первые поставки ожидаются в конце 2025 — начале 2026 года.
Будут ли электромобили с госскидкой?
Да, предусмотрены программы лизинга и субсидирования.
Какие бренды локализуют китайские платформы?
Москвич, Волга, Tenet и Senat сотрудничают с азиатскими партнёрами, сохраняя российскую сборку.
Миф: новые "российские" авто — просто копии китайских.
Правда: многие проекты включают собственные кузовные и цифровые решения.
Миф: электрокары не подходят для зимы.
Правда: современные батареи адаптированы к морозам и имеют подогрев.
Миф: отечественные бренды не вернут доверие.
Правда: спрос на локальные машины растёт, особенно в корпоративном сегменте.
К 2030 году доля электромобилей в России может достичь 10 %.
Более половины новых моделей создаются с участием российских инженеров.
Уровень локализации некоторых заводов уже превышает 70 %.
Советский автопром не раз проходил через этапы обновления — от "Волги" до "Жигулей". Сегодня происходит очередной виток: отечественные марки снова объединяют усилия с партнёрами, чтобы вернуть себе позиции. Если проекты реализуются по плану, Россия получит собственную линейку автомобилей всех классов.
