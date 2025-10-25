Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков
Салат Мимоза подорожал: что показал барометр реальной инфляции
Скандал вокруг Оземпика: почему Яна Рудковская забила тревогу
Сладости к Хэллоуину как зеркало общества — как выбор конфет говорит о настроении нации
Превратите картошку и лук-порей в шедевр: греческая гургулопита — проще не бывает
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир
Любите — значит спрашивайте: 5 тем, о которых нельзя молчать на приёме у ветеринара
Кости не прощают дефицита: сколько кальция нужно после 50, чтобы кости не стали хрупкими

Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков

1:01
Авто

Рынок автомобилей в России переживает очередной период ценовых колебаний. После серии корректировок утильсбора и изменения логистики дилеры снова пересматривают прайс-листы. Даже если правительство отсрочит повышение сборов, сами машины уже дорожают. Мы изучили, как изменились цены на самые популярные модели за последний год.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Что повлияло на рост цен

Снижение продаж в начале года вынудило производителей делать скидки и временно замораживать стоимость. Но с наступлением осени ситуация изменилась: интерес покупателей вырос, а спецпредложения исчезли. Подорожание коснулось как импортных, так и локализованных машин.
Основная причина — повышение издержек, курс валют и ожидание увеличения утильсбора.

Сравнение: динамика цен ТОП-10 моделей

Модель Начальная цена 2024 г. Текущая цена 2025 г. Изменение Рост, %
Lada Granta 699 900 ₽ 749 900 ₽ +50 000 ₽ +7,1 %
Lada Niva Legend 927 500 ₽ 1 059 000 ₽ +132 400 ₽ +14,3 %
Lada Niva Travel 1 215 500 ₽ 1 314 000 ₽ +98 500 ₽ +8,1 %
Lada Vesta 1 513 900 ₽ 1 525 000 ₽ +11 100 ₽ +0,73 %
Geely Monjaro 4 274 990 ₽ 4 549 990 ₽ +275 000 ₽ +6,43 %
Chery Tiggo 4 Pro 2 049 900 ₽ 2 100 000 ₽ +50 100 ₽ +2,44 %
Chery Tiggo 7 Pro Max 2 700 000 ₽ 2 680 000 ₽ –20 000 ₽ –0,74 %
Haval Jolion 1 999 000 ₽ 2 299 000 ₽ +300 000 ₽ +2,2 %
Haval M6 1 999 000 ₽ 2 169 000 ₽ +170 000 ₽ +2,36 %
Omoda C5 2 279 900 ₽ 2 379 900 ₽ +100 000 ₽ +4,3 %

Базовые тенденции

Lada Granta — недорогая, но уже не дешевая

Самая доступная «Лада» подорожала на 7 %. Базовый седан теперь стоит от 749 900 рублей. Рост невелик, но для бюджетного сегмента ощутим.

Lada Niva Legend — классика подорожала сильнее всех

Отмена упрощённых версий без АБС и ЭРА-ГЛОНАСС подняла стартовую цену до 1 059 000 ₽. Увеличение — более 14 %, что делает Niva Legend самым «выросшим» автомобилем года.

Lada Niva Travel — рост перед рестайлингом

Текущая цена — 1 314 000 ₽, прирост 8,1 %. Ожидаемая рестайлинговая версия может стоить до 1,4 млн ₽, что закрепит тренд.

Lada Vesta — почти без изменений

Подорожание на 1 %, что делает «Весту» примером ценовой стабильности. Но дилеры признаются: найти базовую комплектацию трудно.

Geely Monjaro — подорожание в премиум-сегменте

Все комплектации прибавили около 6 %. Базовая — 4,55 млн ₽, топ — 5,05 млн. При этом оснащение улучшилось, что частично компенсирует рост.

Chery Tiggo 4 Pro — рост на фоне обновления

Рестайлинг и упрощение гаммы повысили цену на 2,4 %, но реальная стоимость с учётом оснащения даже снизилась: вариатор теперь в базе.

Chery Tiggo 7 Pro Max — редкий пример удешевления

По сравнению с первой половиной 2024 года машина подешевела на 0,74 %. Производитель удерживает цену, предлагая акции и гибкие условия у дилеров.

Haval Jolion — рост из-за обновления

Рестайлинг и повышение «максимальной цены перепродажи» добавили около 2 %. На практике же стоимость зависит от комплектации и наличия.

Haval M6 — умеренное подорожание

Базовая версия осталась на уровне 1,99 млн, но топовая прибавила 170 тысяч. Рост 2,36 % объясняется переходом на новую роботизированную коробку.

Omoda C5 — эффект утильсбора

После ноябрьского повышения утильсбора и рестайлинга цена выросла до 2 379 900 ₽ (+4,3 %). Позже стоимость немного скорректировали вниз, но тренд остался восходящим.

Советы шаг за шагом: как сэкономить при покупке

  1. Сравнивайте РРЦ и фактические цены у дилеров — часто разница доходит до 100 000 рублей.

  2. Уточняйте, входит ли утильсбор в стоимость.

  3. Пользуйтесь акциями производителей: сезонные скидки и трейд-ин могут компенсировать рост цен.

  4. Рассматривайте машины прошлого года выпуска — их распродают дешевле.

  5. Проверяйте комплектацию: иногда версия «до рестайлинга» выгоднее и функциональнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль в первый день после повышения утильсбора.
    Последствие: переплата 10–15 %.
    Альтернатива: дождаться окончания ажиотажа, когда дилеры вновь предложат скидки.

  • Ошибка: брать базовую комплектацию без учёта потребностей.
    Последствие: придётся доплачивать за опции.
    Альтернатива: выбрать среднюю версию — часто она выгоднее.

  • Ошибка: ориентироваться только на официальные прайс-листы.
    Последствие: неучтённые скидки или, наоборот, надбавки.
    Альтернатива: уточняйте цены у нескольких дилеров и в разных городах.

А что если…

А что, если цены продолжат расти после декабря? Вероятно, новые утильсборы поднимут стоимость ещё на 3–5 %. Это значит, что осень — оптимальное время для покупки. Позже подорожают даже машины локальной сборки, ведь комплектующие ввозятся по новому курсу.

Плюсы и минусы нынешнего рынка

Плюсы Минусы
Снижение навязанных услуг у дилеров Рост цен из-за утильсбора
Расширение ассортимента китайских марок Уменьшение доступных базовых комплектаций
Появление скидок при оплате наличными Рост средней цены сделки

FAQ

Как утильсбор влияет на цену?
Он напрямую увеличивает себестоимость ввоза, что закладывается в РРЦ.

Стоит ли ждать скидок к новому году?
Да, традиционно в декабре производители устраивают акции, чтобы очистить склады.

Какие модели выгоднее покупать сейчас?
Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6 — минимальный рост и хорошая оснащённость.

Мифы и правда

Миф: дилеры завышают цены искусственно.
Правда: часть роста связана с валютой и логистикой, а не только с жадностью продавцов.

Миф: китайские авто дорожают быстрее всех.
Правда: в среднем их рост ниже, чем у европейцев.

Миф: скидок больше не будет.
Правда: акции возвращаются каждые несколько месяцев, особенно под конец года.

Три интересных факта

  1. За последний год средняя цена нового автомобиля превысила 2,4 млн рублей.

  2. Lada Granta остаётся самой дешёвой моделью, несмотря на рост.

  3. Китайские бренды заняли свыше 60 % рынка новых машин.

Исторический контекст

После 2014 года российский рынок уже переживал резкие скачки из-за валюты и утильсбора. Однако нынешний рост умеренный и контролируемый. Впервые за долгое время автопроизводители стараются сдерживать цены, предлагая локальную сборку и расширенные гарантии.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
