Мороз кусает, а этим авто хоть бы что: 10 моделей, которые заводятся, когда остальным нужен эвакуатор

Зима в России — не просто сезон, а испытание на прочность для автомобиля. Когда столбик термометра опускается ниже -25 °C, многое зависит от того, насколько продуманно машина подготовлена к морозу. Мы собрали десять самых доступных моделей, для которых холод — не повод переживать.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Почему важен "тёплый" пакет

Отопитель, подогрев сидений и зеркал давно стали стандартом даже для недорогих машин. Но в реальности комфорт зимой дают дополнительные опции — подогрев руля, нитевое обогревание ветрового стекла, обогрев форсунок и заднего дивана. Именно эти функции делают вождение в минусовую погоду по-настоящему безопасным и уютным.

Сравнение: 10 авто, готовых к морозу

Модель Версия с полным зимним пакетом Цена, ₽ Особенности
Lada Iskra Techno 1 579 000 Обогрев руля, стекла, заднего дивана, форсунок
Lada Vesta Enjoy'24 1 726 000 Полный комплект, включая Cross и универсал
Solaris KRS Luxe AV 1 980 000 Подогрев руля, стекла и форсунок
Solaris KRX Prestige 2 551 000 Те же опции, повышенный клиренс
Solaris HS Comfort Winter 1 975 000 Обогрев руля, стекла и форсунок
Belgee S50 Style 2 089 990 Подогрев руля, форсунок, частичный обогрев стекла
Chery Tiggo 4 Pro Prime 2 370 000 Полный набор "тепла", включая задний диван
Haval Jolion Premium 2 429 000 Подогрев всех зон и форсунок
BAIC U5 Plus Honor 2 424 391 Обогрев руля и ветрового стекла
Geely Emgrand Luxury 2 483 990 Максимум "зимы" при АКПП

Lada Iskra — лидер по цене

Самый бюджетный способ пережить холод — Lada Iskra Techno. Помимо подогрева руля и лобового стекла, у нее есть двухступенчатый обогрев заднего дивана. Версия SW Cross предлагает тот же комфорт, но чуть дороже.

Lada Vesta — универсальность и тёплые опции

Vesta в версии Enjoy'24 сочетает доступную цену и полный набор зимних функций, включая зеркала, лобовое и руль. Универсалы и кросс-версии сохраняют всё то же оснащение.

Solaris KRS и KRX — преемники Kia Rio

Уже в базе Comfort есть обогрев руля, а в Luxe AV — обогрев стекла и форсунок. В версии Prestige — даже задний диван. Универсал KRX повторяет оснащение, но получил больший клиренс — для тех, кто часто ездит по снегу.

Solaris HS — почти весь набор

В версии Comfort с пакетом Winter водитель получает обогрев руля и лобового стекла. Правда, подогрева задних сидений здесь нет — компромисс ради цены.

Belgee S50 — белорусская новинка

Модель отличилась частичным обогревом лобового стекла, но уже в базе предлагает тёплые форсунки. В Style добавляется обогрев руля — редкость для этой ценовой категории.

Chery Tiggo 4 Pro — тепло без компромиссов

Версия Prime включает все опции: обогрев руля, стёкол, зеркал и второго ряда сидений. Для тех, кто хочет максимум уюта зимой, это один из лучших выборов за свои деньги.

Haval Jolion — популярный и тёплый

Комплектация Elite предлагает полный набор подогревов, а в Premium добавляется задний диван. Jolion уже доказал, что комфортен даже при -35 °C.

BAIC U5 Plus — тёплый седан из Калининграда

В топовой версии Honor есть подогрев руля и лобового стекла — минимализм с удобством. Для ежедневных поездок зимой этого набора достаточно.

Geely Emgrand — клон с комфортом

Как и Belgee S50, Emgrand в версии Luxury предлагает максимальные зимние опции только с автоматической коробкой, но по цене выше среднего.

Советы шаг за шагом: как подготовить авто к зиме

  1. Проверьте состояние аккумулятора — при морозе слабая батарея не справится с пуском.

  2. Замените омыватель на зимний и проверьте форсунки.

  3. Смажьте дверные уплотнители силиконом, чтобы двери не замерзали.

  4. Поддерживайте давление в шинах — при похолодании оно падает.

  5. Держите в багажнике щётку, скребок и аэрозоль-размораживатель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: экономия на зимнем пакете.
Последствие: запотевание стёкол, плохая видимость, дискомфорт.
Альтернатива: выбирать комплектации с подогревом руля и стекла.

Ошибка: использование летнего омывателя.
Последствие: замерзание трубок.
Альтернатива: зимняя жидкость с температурой кристаллизации до -30 °C.

А что если…

А что, если мороз ударит внезапно, а авто не оснащено подогревами? В этом случае помогают внешние решения: чехол на руль, электроподогрев сидений и автозапуск двигателя. Они не заменят заводские опции, но сделают поездку терпимой до весны.

Плюсы и минусы зимних пакетов

Плюсы Минусы
Комфорт и безопасность Повышенная стоимость комплектации
Быстрое оттаивание стёкол Дополнительная нагрузка на аккумулятор
Продление срока службы зеркал и дворников Возможные поломки нагревательных нитей

FAQ

Как выбрать авто для зимы?
Смотрите на наличие обогрева руля, лобового стекла и форсунок, а также систему автозапуска.

Сколько стоит полный "зимний" пакет?
В среднем доплата к базе — 150-200 тысяч рублей.

Что лучше — подогрев ветрового стекла или автономный предпусковой обогреватель?
Для города достаточно подогрева стекла, а для севера и гаражного хранения — автономного подогрева двигателя.

Мифы и правда

Миф: подогрев руля быстро разряжает аккумулятор.
Правда: современная система потребляет минимум энергии — меньше, чем фары.

Миф: стекло с нитями ухудшает обзор.
Правда: нагревательные нити почти незаметны и не мешают видимости.

Миф: зимний пакет — это роскошь.
Правда: в реальности это вопрос безопасности и здоровья водителя.

Три интересных факта

  1. Первым подогрев ветрового стекла получил Saab 99 в 1970-х.

  2. В России обогрев руля впервые появился у Lada Kalina Sport.

  3. В Китае подогрев заднего дивана встречается даже в компактных седанах.

Исторический контекст

Современные зимние пакеты — результат развития технологий комфорт-класса. Если раньше такие опции предлагались только премиальным маркам, то сегодня они есть даже у бюджетных моделей. Суровый климат сделал их стандартом российского рынка.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
