Зима в России — не просто сезон, а испытание на прочность для автомобиля. Когда столбик термометра опускается ниже -25 °C, многое зависит от того, насколько продуманно машина подготовлена к морозу. Мы собрали десять самых доступных моделей, для которых холод — не повод переживать.
Отопитель, подогрев сидений и зеркал давно стали стандартом даже для недорогих машин. Но в реальности комфорт зимой дают дополнительные опции — подогрев руля, нитевое обогревание ветрового стекла, обогрев форсунок и заднего дивана. Именно эти функции делают вождение в минусовую погоду по-настоящему безопасным и уютным.
|Модель
|Версия с полным зимним пакетом
|Цена, ₽
|Особенности
|Lada Iskra
|Techno
|1 579 000
|Обогрев руля, стекла, заднего дивана, форсунок
|Lada Vesta
|Enjoy'24
|1 726 000
|Полный комплект, включая Cross и универсал
|Solaris KRS
|Luxe AV
|1 980 000
|Подогрев руля, стекла и форсунок
|Solaris KRX
|Prestige
|2 551 000
|Те же опции, повышенный клиренс
|Solaris HS
|Comfort Winter
|1 975 000
|Обогрев руля, стекла и форсунок
|Belgee S50
|Style
|2 089 990
|Подогрев руля, форсунок, частичный обогрев стекла
|Chery Tiggo 4 Pro
|Prime
|2 370 000
|Полный набор "тепла", включая задний диван
|Haval Jolion
|Premium
|2 429 000
|Подогрев всех зон и форсунок
|BAIC U5 Plus
|Honor
|2 424 391
|Обогрев руля и ветрового стекла
|Geely Emgrand
|Luxury
|2 483 990
|Максимум "зимы" при АКПП
Самый бюджетный способ пережить холод — Lada Iskra Techno. Помимо подогрева руля и лобового стекла, у нее есть двухступенчатый обогрев заднего дивана. Версия SW Cross предлагает тот же комфорт, но чуть дороже.
Vesta в версии Enjoy'24 сочетает доступную цену и полный набор зимних функций, включая зеркала, лобовое и руль. Универсалы и кросс-версии сохраняют всё то же оснащение.
Уже в базе Comfort есть обогрев руля, а в Luxe AV — обогрев стекла и форсунок. В версии Prestige — даже задний диван. Универсал KRX повторяет оснащение, но получил больший клиренс — для тех, кто часто ездит по снегу.
В версии Comfort с пакетом Winter водитель получает обогрев руля и лобового стекла. Правда, подогрева задних сидений здесь нет — компромисс ради цены.
Модель отличилась частичным обогревом лобового стекла, но уже в базе предлагает тёплые форсунки. В Style добавляется обогрев руля — редкость для этой ценовой категории.
Версия Prime включает все опции: обогрев руля, стёкол, зеркал и второго ряда сидений. Для тех, кто хочет максимум уюта зимой, это один из лучших выборов за свои деньги.
Комплектация Elite предлагает полный набор подогревов, а в Premium добавляется задний диван. Jolion уже доказал, что комфортен даже при -35 °C.
В топовой версии Honor есть подогрев руля и лобового стекла — минимализм с удобством. Для ежедневных поездок зимой этого набора достаточно.
Как и Belgee S50, Emgrand в версии Luxury предлагает максимальные зимние опции только с автоматической коробкой, но по цене выше среднего.
Проверьте состояние аккумулятора — при морозе слабая батарея не справится с пуском.
Замените омыватель на зимний и проверьте форсунки.
Смажьте дверные уплотнители силиконом, чтобы двери не замерзали.
Поддерживайте давление в шинах — при похолодании оно падает.
Держите в багажнике щётку, скребок и аэрозоль-размораживатель.
Ошибка: экономия на зимнем пакете.
Последствие: запотевание стёкол, плохая видимость, дискомфорт.
Альтернатива: выбирать комплектации с подогревом руля и стекла.
Ошибка: использование летнего омывателя.
Последствие: замерзание трубок.
Альтернатива: зимняя жидкость с температурой кристаллизации до -30 °C.
А что, если мороз ударит внезапно, а авто не оснащено подогревами? В этом случае помогают внешние решения: чехол на руль, электроподогрев сидений и автозапуск двигателя. Они не заменят заводские опции, но сделают поездку терпимой до весны.
|Плюсы
|Минусы
|Комфорт и безопасность
|Повышенная стоимость комплектации
|Быстрое оттаивание стёкол
|Дополнительная нагрузка на аккумулятор
|Продление срока службы зеркал и дворников
|Возможные поломки нагревательных нитей
Как выбрать авто для зимы?
Смотрите на наличие обогрева руля, лобового стекла и форсунок, а также систему автозапуска.
Сколько стоит полный "зимний" пакет?
В среднем доплата к базе — 150-200 тысяч рублей.
Что лучше — подогрев ветрового стекла или автономный предпусковой обогреватель?
Для города достаточно подогрева стекла, а для севера и гаражного хранения — автономного подогрева двигателя.
Миф: подогрев руля быстро разряжает аккумулятор.
Правда: современная система потребляет минимум энергии — меньше, чем фары.
Миф: стекло с нитями ухудшает обзор.
Правда: нагревательные нити почти незаметны и не мешают видимости.
Миф: зимний пакет — это роскошь.
Правда: в реальности это вопрос безопасности и здоровья водителя.
Первым подогрев ветрового стекла получил Saab 99 в 1970-х.
В России обогрев руля впервые появился у Lada Kalina Sport.
В Китае подогрев заднего дивана встречается даже в компактных седанах.
Современные зимние пакеты — результат развития технологий комфорт-класса. Если раньше такие опции предлагались только премиальным маркам, то сегодня они есть даже у бюджетных моделей. Суровый климат сделал их стандартом российского рынка.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.