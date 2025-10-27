Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный способ, который переворачивает всё: морковь растёт ровной и сладкой без усилий
Нежное тесто, тающий творог: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Забудьте о ломкости ресниц: неожиданные ошибки, разрушающие их здоровье
Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок
Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут

Машина тормозит сама? Водители недооценивают приём, который спасает тормоза и кошелёк

8:30
Авто

Когда водитель отпускает педаль газа, автомобиль не просто катится по инерции — в этот момент работает сам двигатель, помогая замедлить машину. Такой способ называется торможением двигателем. Его часто применяют в горной местности, на скользкой дороге или просто для плавного замедления без нагрузки на тормоза. Несмотря на кажущуюся простоту, у этого метода есть свои особенности и ошибки, которые важно не допускать.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Как работает торможение двигателем

Когда водитель убирает ногу с педали акселератора, поток топлива и воздуха в цилиндры сокращается, и во впускном коллекторе создаётся разрежение. Это сопротивление передаётся на поршни, которые продолжают вращаться за счёт движения колёс. Фактически, двигатель превращается в "тормоз", удерживающий колёса от свободного вращения.

Такой процесс помогает плавно снижать скорость без использования тормозных колодок. На автомобилях с механической коробкой передач эффект усиливается при переходе на пониженную передачу. Разница в передаточных числах заставляет колёса вращаться медленнее, создавая дополнительное сопротивление.

В результате машина замедляется естественным образом, без рывков и износа тормозной системы.

Как правильно использовать торможение двигателем

Главный принцип — не торопиться. Торможение двигателем начинается с простого отпуска педали газа. Машина начинает замедляться, и в этот момент можно перейти на пониженную передачу, чтобы усилить эффект.

  1. Сначала уберите ногу с газа, чтобы двигатель начал создавать сопротивление.

  2. Затем плавно выжмите сцепление и переключитесь на более низкую передачу.

  3. Отпустите сцепление, стараясь не дергать педаль, и при необходимости слегка подайте газ, чтобы выровнять обороты.

Главная ошибка многих водителей — резкое переключение передач без выравнивания оборотов. В этом случае двигатель получает слишком большую нагрузку, обороты резко возрастают, и возможен серьёзный перегрев или повреждение деталей.

Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, не нужно вручную вмешиваться в процесс. Современные трансмиссии сами снижают передачу, имитируя торможение двигателем. У некоторых моделей есть отдельный режим — B или L, который активирует более интенсивное замедление.

Когда стоит применять этот приём

Торможение двигателем особенно полезно на затяжных спусках, где длительное использование педали тормоза может привести к перегреву тормозных колодок и потере эффективности. Также этот способ помогает сохранить контроль над автомобилем на скользкой или мокрой дороге, когда резкое торможение может вызвать занос.

Зимой или в дождь торможение двигателем позволяет равномерно замедляться без блокировки колёс. На трассе оно помогает плавно снизить скорость перед поворотом, не вызывая резких манёвров.

Чем полезно торможение двигателем

Главное преимущество — экономия ресурса тормозной системы. Колодки и диски изнашиваются медленнее, поскольку часть нагрузки берёт на себя двигатель. Кроме того, такое замедление более безопасно — особенно при движении по наклонным участкам, где требуется стабильность.

Второе преимущество — топливная экономичность. Когда педаль газа отпущена, подача топлива в цилиндры почти прекращается, а значит, расход снижается.

Есть и третий плюс — устойчивость машины. Во время обычного торможения нагрузка на передние колёса увеличивается, задняя часть авто может стать менее управляемой. При торможении двигателем распределение усилий более равномерное, что помогает лучше контролировать движение.

Основные ошибки при торможении двигателем

  1. Резкое понижение передачи. Если перейти сразу с четвёртой на вторую, обороты взлетают, что может привести к повреждению двигателя.

  2. Неправильное использование сцепления. Задержка при отпускании или слишком быстрое включение может вызвать рывок.

  3. Постоянное включение нейтрали. Накат "на нейтралке" не является торможением двигателем — наоборот, машина теряет управляемость, а тормозная система перегружается.

  4. Переоценка возможностей АКПП. Не все автоматы способны эффективно использовать этот приём — стоит проверить инструкцию именно для вашего автомобиля.

А что если двигатель перегружен

Если при понижении передачи обороты резко поднимаются и слышен вой — значит, нагрузка слишком велика. В этом случае лучше плавно увеличить обороты на предыдущей передаче или слегка нажать на тормоз, а уже потом включить более низкую ступень.

При систематических перегрузках страдают шатуны, поршни и коленвал. Даже прочные современные двигатели рассчитаны на определённые обороты, и постоянное их превышение может привести к серьёзной поломке.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экономит тормоза Требует навыков и внимательности
Повышает управляемость на спуске Неправильное использование может повредить двигатель
Снижает расход топлива Менее эффективно при низких оборотах
Увеличивает плавность езды Не подходит для всех автоматов

Советы по безопасному применению

  1. Используйте торможение двигателем только при устойчивом сцеплении с дорогой.

  2. Перед переходом на низшую передачу оцените скорость и обороты двигателя.

  3. Не отпускайте сцепление резко.

  4. При длительном спуске комбинируйте двигатель и тормоза.

  5. Не используйте нейтраль во время движения.

Для дополнительной безопасности можно периодически проверять работу тормозной системы, уровень масла и состояние коробки передач. В сервисах рекомендуют уделять внимание сцеплению и карданному валу, особенно если вы часто ездите в горах или по трассе.

FAQ

Как понять, что торможение двигателем работает?
Если при отпускании педали газа машина начинает замедляться без нажатия на тормоз, значит двигатель создаёт сопротивление — процесс идёт правильно.

Можно ли использовать торможение двигателем с вариатором (CVT)?
Да, но эффект будет мягче. Некоторые вариаторы имеют специальный режим имитации понижения передачи.

Вредит ли торможение двигателем мотору?
Нет, если соблюдать правильную последовательность действий. Опасность возникает только при резком сбросе передач.

Подходит ли метод для электромобилей?
Да, но в электротранспорте он реализуется иначе — через рекуперацию энергии, когда двигатель-генератор замедляет машину и подзаряжает аккумулятор.

Мифы и правда

Миф: торможение двигателем изнашивает мотор.
Правда: при правильном использовании износ минимален — нагрузки меньше, чем при резких ускорениях.

Миф: автоматическая коробка не может тормозить двигателем.
Правда: современные автоматы и вариаторы имеют встроенные режимы для этого.

Миф: торможение двигателем бесполезно в городе.
Правда: наоборот, оно помогает плавно останавливаться на светофорах и экономить топливо.

Интересные факты

  1. В старых грузовиках и автобусах торможение двигателем называли "тормозом-замедлителем" и использовали при длительных спусках.

  2. На некоторых спортивных авто электронные системы специально имитируют торможение двигателем при переключении передач для улучшения динамики.

  3. В электромобилях рекуперация энергии — это по сути то же торможение двигателем, только с пользой для батареи.

Исторический контекст

В эпоху первых автомобилей механические тормоза были слабыми, и водители активно использовали двигатель для замедления. На старых грузовиках с дизельными моторами даже ставили специальные заслонки, перекрывающие выхлоп, чтобы усилить эффект. Сегодня технология стала частью интеллектуальных систем управления — от автоматических коробок до рекуперативных тормозов в гибридах.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок
Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут
Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО РусГидро в объёме 20 млрд рублей
7 шагов к жизни без диабета: перестаньте винить во всём сахар, начните делать это
Дубай не прощает легкомыслия: эти мелочи превращаются в штрафы на отдыхе в Эмиратах
Эти ошибки в билете не лишат вас поездки — но больше двух не прощают
Спорт, который вписывается в жизнь: почему короткие тренировки — путь к долголетию и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.