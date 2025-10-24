Тихие звоночки под капотом: эти сигналы умирающего аккумулятора водители привыкли игнорировать

Авто

О скором окончании срока службы аккумулятора сигнализируют потеки электролита, ослабленный запуск двигателя и проблемы с зарядом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прикуривание автомобиля зимой

Он отметил, что современным автовладельцам важно следить за индикатором аккумулятора и поведением автомобиля при пуске двигателя. Одним из тревожных признаков являются белые солевые отложения на корпусе батареи, которые образуются из-за подтеков электролита у негерметичных аккумуляторов.

Кроме того, если запуск мотора становится вялым, стартер вращается с усилием, а работа дополнительного оборудования — фар, аудиосистемы и других энергопотребителей — заметно влияет на обороты двигателя, это указывает на то, что батарея больше не справляется со своей буферной функцией. Такие симптомы, по словам эксперта, свидетельствуют о приближающейся необходимости замены аккумулятора.

"Во многих современных аккумуляторах есть специальный индикатор уровня заряда — небольшое окошечко, которое светится зеленым, если все в порядке. Если же индикатор не горит и зарядка уже не помогает, значит, пришло время менять аккумулятор. О приближающемся конце его службы также говорят потеки электролита и затрудненный пуск двигателя", — пояснил Васильев.

По словам эксперта, даже если аккумулятор уже не подает признаков жизни, это не всегда означает, что он полностью вышел из строя. Васильев отметил, что в такой ситуации можно попытаться запустить автомобиль с помощью внешнего источника питания, чтобы добраться до сервиса.