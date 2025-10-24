Тихие звоночки под капотом: эти сигналы умирающего аккумулятора водители привыкли игнорировать

О скором окончании срока службы аккумулятора сигнализируют потеки электролита, ослабленный запуск двигателя и проблемы с зарядом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.
Он отметил, что современным автовладельцам важно следить за индикатором аккумулятора и поведением автомобиля при пуске двигателя. Одним из тревожных признаков являются белые солевые отложения на корпусе батареи, которые образуются из-за подтеков электролита у негерметичных аккумуляторов.
Кроме того, если запуск мотора становится вялым, стартер вращается с усилием, а работа дополнительного оборудования — фар, аудиосистемы и других энергопотребителей — заметно влияет на обороты двигателя, это указывает на то, что батарея больше не справляется со своей буферной функцией. Такие симптомы, по словам эксперта, свидетельствуют о приближающейся необходимости замены аккумулятора.
"Во многих современных аккумуляторах есть специальный индикатор уровня заряда — небольшое окошечко, которое светится зеленым, если все в порядке. Если же индикатор не горит и зарядка уже не помогает, значит, пришло время менять аккумулятор. О приближающемся конце его службы также говорят потеки электролита и затрудненный пуск двигателя", — пояснил Васильев.
По словам эксперта, даже если аккумулятор уже не подает признаков жизни, это не всегда означает, что он полностью вышел из строя. Васильев отметил, что в такой ситуации можно попытаться запустить автомобиль с помощью внешнего источника питания, чтобы добраться до сервиса.
"Даже если аккумулятор мертвый, но короткого замыкания внутри еще нет, то можно воспользоваться либо специальными бустерами, которые можно купить на любом маркетплейсе, либо попросить доброжелательных автовладельцев прикурить автомобиль при помощи так называемых крокодилов — тогда машина сможет завестись и доехать до сервиса", — заключил Васильев.
