Машина без смартфона: американский автогигант объявил цифровую независимость

8:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок автомобильных технологий стремительно меняется. Еще недавно многие автолюбители не представляли себе поездку без привычных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Но теперь General Motors решила отказаться от этих систем и перейти на собственную мультимедийную платформу. Этот шаг станет переломным не только для бренда, но и для всего автомобильного рынка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

GM уже начала этот процесс в своих электромобилях, а теперь планирует полностью отказаться от проекции смартфона даже в бензиновых моделях. Для российского читателя, где подобные технологии тоже набирают популярность, важно понимать, чем вызвано такое решение и как оно повлияет на будущее автопрома.

Почему GM уходит от CarPlay и Android Auto

Главная причина — создание единой программной платформы для всех моделей, которая позволит производителю управлять обновлениями, навигацией и дополнительными сервисами напрямую. С 2028 года планируется внедрение централизованной вычислительной системы, которая объединит мультимедиа, навигацию, климат и безопасность в одном интерфейсе.

Компания делает ставку на интеграцию с сервисами Google и собственной экосистемой приложений. Это позволит не зависеть от внешних мобильных решений, которые Apple и Google развивают под свои устройства.

GM уверена, что ее новая система обеспечит стабильность, обновляемость и высокий уровень персонализации. Для водителей это означает, что смартфон перестанет быть основным "мозгом" автомобиля — теперь всё управление и развлечения будут внутри машины.

Что изменится для водителей

Для владельцев будущих моделей Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac это будет означать переход на полностью независимую систему, где всё встроено "из коробки". Навигация будет основана на Google Maps, голосовое управление — через Google Assistant, а приложения можно будет скачивать из собственного магазина.

Преимущество подхода — в том, что даже без подключения телефона водитель получит полноценный цифровой интерфейс. Однако для тех, кто привык использовать CarPlay или Android Auto, может потребоваться время на привыкание: привычные иконки и логика работы исчезнут.

В России пока нет точных данных, когда такие автомобили появятся у официальных дилеров, но тенденция к созданию "закрытых" мультимедийных систем уже прослеживается и у других производителей.

Собственная система GM против Apple CarPlay и Android Auto

Параметр Apple CarPlay / Android Auto Новая система GM Управление Через смартфон Автономно, без телефона Обновления Через телефон и ОС Через сервер GM Навигация Google Maps / Apple Maps Google Maps встроена Голосовой помощник Siri / Google Assistant Google Assistant Совместимость Любой телефон Только внутренняя платформа Персонализация Ограничена возможностями телефона Настраивается в машине

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новой системе

Ознакомьтесь с интерфейсом мультимедиа при покупке новой машины — GM обещает обучающие подсказки. Подключите учетную запись Google — она позволит сохранять маршруты, музыку и настройки. Настройте голосовые команды для управления навигацией, климатом и мультимедиа. Проверьте, какие приложения доступны для скачивания в фирменном магазине. Используйте встроенные сервисы вместо смартфона — это безопаснее и снижает отвлекаемость на дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка использовать CarPlay или Android Auto в новых моделях GM.

Последствие: функции просто не активируются.

Альтернатива: использовать встроенные сервисы Google и фирменные приложения GM.

Ошибка: игнорировать обновления программного обеспечения.

Последствие: система может работать медленнее или с ошибками.

Альтернатива: подключить автомобиль к Wi-Fi и разрешить автоматические обновления.

Ошибка: не настроить голосовые команды.

Последствие: повышенное внимание на экран, риск отвлечения от дороги.

Альтернатива: активировать голосовой контроль для всех функций.

А что если мне нужна проекция телефона

Если вы не готовы отказаться от любимых приложений, пока можно рассмотреть модели 2024-2025 годов, где CarPlay и Android Auto ещё поддерживаются. В дальнейшем же, скорее всего, все новые автомобили GM будут идти только с фирменным интерфейсом.

Для тех, кто всё же хочет синхронизировать контент телефона, будут доступны функции Bluetooth и Wi-Fi для передачи данных, но полноценной "зеркальной" проекции экрана уже не будет.

Плюсы и минусы решения GM

Плюсы Минусы Полная интеграция систем автомобиля Отсутствие CarPlay и Android Auto Быстрые обновления без участия смартфона Сложность перехода для привычных пользователей Голосовое управление и встроенная навигация Ограниченный выбор приложений Меньше зависимостей от сторонних компаний Потеря универсальности Улучшенная безопасность данных Не все функции будут бесплатными

FAQ

Как теперь слушать музыку из телефона?

Можно подключить устройство по Bluetooth или Wi-Fi и использовать встроенные плееры.

Сколько стоит новая система GM?

Она устанавливается в автомобиль по умолчанию, но некоторые функции (например, потоковые сервисы) могут быть платными по подписке.

Можно ли вернуть CarPlay или Android Auto вручную?

Нет, установка таких систем будет невозможна — производитель убрал их поддержку на уровне прошивки.

Когда появятся такие модели в России?

По прогнозам дилеров, автомобили с новой мультимедийной системой могут появиться в 2026–2027 годах.

Есть ли альтернатива у других брендов?

Да, некоторые компании, например, Tesla и Rivian, уже давно используют собственные интерфейсы без сторонних приложений.

Мифы и правда

Миф: без CarPlay пользоваться машиной неудобно.

Правда: встроенная система полностью заменяет функции телефона, включая карты и музыку.

Миф: новая система будет работать только при подключении к интернету.

Правда: основные функции, включая навигацию и голосовое управление, работают офлайн.

Миф: все автомобили GM лишатся поддержки смартфона.

Правда: базовые функции подключения через Bluetooth сохраняются.

3 интересных факта

General Motors стала первым крупным производителем, отказавшимся от CarPlay и Android Auto во всех моделях. Новая система разрабатывается с участием Google и построена на платформе Android Automotive. Подобные решения планируют внедрять и другие концерны — в частности, Ford и Volvo.

Исторический контекст

Ранее большинство автопроизводителей активно сотрудничали с Apple и Google, чтобы интегрировать их экосистемы в автомобили. Однако со временем компании начали стремиться к независимости. Tesla первой пошла по пути полной автономии, создав собственную ОС. Теперь к этой стратегии присоединяется и GM, желая контролировать пользовательский опыт, обновления и безопасность данных без посредников.

Такой курс показывает, что автомобильная индустрия превращается в IT-рынок — машины становятся не просто транспортом, а частью цифровой экосистемы.