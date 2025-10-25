Машина без смартфона: американский автогигант объявил цифровую независимость

Рынок автомобильных технологий стремительно меняется. Еще недавно многие автолюбители не представляли себе поездку без привычных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Но теперь General Motors решила отказаться от этих систем и перейти на собственную мультимедийную платформу. Этот шаг станет переломным не только для бренда, но и для всего автомобильного рынка.
GM уже начала этот процесс в своих электромобилях, а теперь планирует полностью отказаться от проекции смартфона даже в бензиновых моделях. Для российского читателя, где подобные технологии тоже набирают популярность, важно понимать, чем вызвано такое решение и как оно повлияет на будущее автопрома.
Главная причина — создание единой программной платформы для всех моделей, которая позволит производителю управлять обновлениями, навигацией и дополнительными сервисами напрямую. С 2028 года планируется внедрение централизованной вычислительной системы, которая объединит мультимедиа, навигацию, климат и безопасность в одном интерфейсе.
Компания делает ставку на интеграцию с сервисами Google и собственной экосистемой приложений. Это позволит не зависеть от внешних мобильных решений, которые Apple и Google развивают под свои устройства.
GM уверена, что ее новая система обеспечит стабильность, обновляемость и высокий уровень персонализации. Для водителей это означает, что смартфон перестанет быть основным "мозгом" автомобиля — теперь всё управление и развлечения будут внутри машины.
Для владельцев будущих моделей Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac это будет означать переход на полностью независимую систему, где всё встроено "из коробки". Навигация будет основана на Google Maps, голосовое управление — через Google Assistant, а приложения можно будет скачивать из собственного магазина.
Преимущество подхода — в том, что даже без подключения телефона водитель получит полноценный цифровой интерфейс. Однако для тех, кто привык использовать CarPlay или Android Auto, может потребоваться время на привыкание: привычные иконки и логика работы исчезнут.
В России пока нет точных данных, когда такие автомобили появятся у официальных дилеров, но тенденция к созданию "закрытых" мультимедийных систем уже прослеживается и у других производителей.
|Параметр
|Apple CarPlay / Android Auto
|Новая система GM
|Управление
|Через смартфон
|Автономно, без телефона
|Обновления
|Через телефон и ОС
|Через сервер GM
|Навигация
|Google Maps / Apple Maps
|Google Maps встроена
|Голосовой помощник
|Siri / Google Assistant
|Google Assistant
|Совместимость
|Любой телефон
|Только внутренняя платформа
|Персонализация
|Ограничена возможностями телефона
|Настраивается в машине
Ознакомьтесь с интерфейсом мультимедиа при покупке новой машины — GM обещает обучающие подсказки.
Подключите учетную запись Google — она позволит сохранять маршруты, музыку и настройки.
Настройте голосовые команды для управления навигацией, климатом и мультимедиа.
Проверьте, какие приложения доступны для скачивания в фирменном магазине.
Используйте встроенные сервисы вместо смартфона — это безопаснее и снижает отвлекаемость на дороге.
Ошибка: попытка использовать CarPlay или Android Auto в новых моделях GM.
Последствие: функции просто не активируются.
Альтернатива: использовать встроенные сервисы Google и фирменные приложения GM.
Ошибка: игнорировать обновления программного обеспечения.
Последствие: система может работать медленнее или с ошибками.
Альтернатива: подключить автомобиль к Wi-Fi и разрешить автоматические обновления.
Ошибка: не настроить голосовые команды.
Последствие: повышенное внимание на экран, риск отвлечения от дороги.
Альтернатива: активировать голосовой контроль для всех функций.
Если вы не готовы отказаться от любимых приложений, пока можно рассмотреть модели 2024-2025 годов, где CarPlay и Android Auto ещё поддерживаются. В дальнейшем же, скорее всего, все новые автомобили GM будут идти только с фирменным интерфейсом.
Для тех, кто всё же хочет синхронизировать контент телефона, будут доступны функции Bluetooth и Wi-Fi для передачи данных, но полноценной "зеркальной" проекции экрана уже не будет.
|Плюсы
|Минусы
|Полная интеграция систем автомобиля
|Отсутствие CarPlay и Android Auto
|Быстрые обновления без участия смартфона
|Сложность перехода для привычных пользователей
|Голосовое управление и встроенная навигация
|Ограниченный выбор приложений
|Меньше зависимостей от сторонних компаний
|Потеря универсальности
|Улучшенная безопасность данных
|Не все функции будут бесплатными
Как теперь слушать музыку из телефона?
Можно подключить устройство по Bluetooth или Wi-Fi и использовать встроенные плееры.
Сколько стоит новая система GM?
Она устанавливается в автомобиль по умолчанию, но некоторые функции (например, потоковые сервисы) могут быть платными по подписке.
Можно ли вернуть CarPlay или Android Auto вручную?
Нет, установка таких систем будет невозможна — производитель убрал их поддержку на уровне прошивки.
Когда появятся такие модели в России?
По прогнозам дилеров, автомобили с новой мультимедийной системой могут появиться в 2026–2027 годах.
Есть ли альтернатива у других брендов?
Да, некоторые компании, например, Tesla и Rivian, уже давно используют собственные интерфейсы без сторонних приложений.
Миф: без CarPlay пользоваться машиной неудобно.
Правда: встроенная система полностью заменяет функции телефона, включая карты и музыку.
Миф: новая система будет работать только при подключении к интернету.
Правда: основные функции, включая навигацию и голосовое управление, работают офлайн.
Миф: все автомобили GM лишатся поддержки смартфона.
Правда: базовые функции подключения через Bluetooth сохраняются.
General Motors стала первым крупным производителем, отказавшимся от CarPlay и Android Auto во всех моделях.
Новая система разрабатывается с участием Google и построена на платформе Android Automotive.
Подобные решения планируют внедрять и другие концерны — в частности, Ford и Volvo.
Ранее большинство автопроизводителей активно сотрудничали с Apple и Google, чтобы интегрировать их экосистемы в автомобили. Однако со временем компании начали стремиться к независимости. Tesla первой пошла по пути полной автономии, создав собственную ОС. Теперь к этой стратегии присоединяется и GM, желая контролировать пользовательский опыт, обновления и безопасность данных без посредников.
Такой курс показывает, что автомобильная индустрия превращается в IT-рынок — машины становятся не просто транспортом, а частью цифровой экосистемы.
