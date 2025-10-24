Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку
Тело просит не дивана, а движения: простой способ ускорить восстановление без боли и усталости

Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок

Авто

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает оставаться одним из самых устойчивых сегментов автоторговли. Несмотря на падение продаж новых машин и рост цен, спрос на авто с пробегом остаётся стабильно высоким. Только в сентябре 2025 года владельцев сменили более 553 тысяч автомобилей, подсчитали аналитики агентства "Автостат".

Что происходит на рынке

По сравнению с августом продажи упали всего на 2,1%, а в годовом выражении рынок, напротив, показал рост. В сентябре 2024-го было реализовано на 4,5% меньше машин, чем сейчас. Эксперты связывают устойчивость вторичного рынка с тем, что автомобили с пробегом стали основной альтернативой новым моделям, которые дорожают из-за утильсбора и логистических затрат.

"Рынок подержанных машин чувствует себя увереннее новых: покупатели предпочитают надёжность и прогнозируемость", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.

Лидеры продаж в сентябре

Модель Количество проданных авто Средняя цена*
1 Lada 2107 12 158 179,9 тыс. руб.
2 Kia Rio 11 016 814,4 тыс.-1,29 млн руб.
3 Hyundai Solaris 10 440 756 тыс.-1,19 млн руб.
4 Lada 2114 9 517 216,9 тыс. руб.
5 Ford Focus 9 267 450,2 тыс.-813 тыс. руб.
6 Lada 4x4 9 125 457,9 тыс. руб.
7 Toyota Corolla 9 034 605 тыс.-1,92 млн руб.
8 Lada Priora 8 446 334,5 тыс. руб.
9 Toyota Camry 7 714 1,1 млн-3,35 млн руб.
10 Lada Granta 7 290 466,3 тыс.-795,8 тыс. руб.

Почему эти модели популярны

Lada сохраняет безусловное лидерство: автомобили этой марки занимают четыре позиции в десятке. Их преимущество — простая конструкция, низкая стоимость обслуживания и доступные запчасти. На втором месте — корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которые остаются самыми ликвидными иномарками на рынке. Замыкают список Toyota Corolla и Camry, давно ставшие синонимом надёжности среди подержанных машин.

"Японские седаны традиционно хорошо держат цену и пользуются спросом даже при большом пробеге", — пояснил эксперт "Авто.ру".

Как меняются цены

  1. Цены на Lada и отечественные модели растут умеренно — 5-7% в год.

  2. Иномарки старше 10 лет дорожают из-за дефицита запчастей и сложностей с импортом.

  3. Средний чек покупки подержанного авто в 2025 году превысил 1 млн руб.

  4. Автомобили с автоматической коробкой и низким пробегом дорожают быстрее остальных.

  5. Снижение цен возможно лишь в старшем сегменте (15+ лет), где падает спрос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на год выпуска.
    Последствие: покупка изношенного автомобиля.
    Альтернатива: обращать внимание на техническое состояние и историю обслуживания.

  • Ошибка: искать самые дешёвые варианты.
    Последствие: скрытые дефекты и дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: выбирать проверенные площадки с диагностикой.

  • Ошибка: откладывать покупку, ожидая снижения цен.
    Последствие: рост стоимости и уменьшение выбора.
    Альтернатива: покупать в межсезонье, когда спрос ниже.

А что если...

Если динамика сохранится, то к концу года общий объём продаж подержанных машин превысит 6 млн единиц, что станет лучшим результатом с 2021 года. При этом эксперты прогнозируют постепенный уход дешёвых моделей — рынок смещается в сторону автомобилей стоимостью от 700 тыс. до 1,5 млн руб.

Плюсы и минусы рынка авто с пробегом

Плюсы Минусы
широкий выбор и быстрая покупка риск скрытых дефектов
стабильный спрос даже при кризисах сложность с проверкой истории авто
возможность выгодного обмена рост цен на сервис и запчасти
медленное падение стоимости повышенные риски мошенничества

FAQ

Почему продажи подержанных авто растут?
Из-за роста цен на новые машины и долгих сроков поставок россияне чаще выбирают вторичный рынок.

Какая машина с пробегом самая ликвидная?
Kia Rio и Hyundai Solaris — их можно продать за несколько дней при адекватной цене.

Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль?
Да, пока рост цен умеренный и предложение широкое. Но эксперты советуют не откладывать надолго.

Какие машины дешевеют быстрее всего?
Редкие модели премиум-брендов и дизельные версии с высоким пробегом.

Мифы и правда

Миф: старые машины всегда ненадёжны.
Правда: при хорошем уходе авто 10-летнего возраста может быть безопаснее дешёвой новой модели.

Миф: купить "честную" иномарку с пробегом невозможно.
Правда: при проверке VIN и диагностике риск минимален.

Миф: вторичный рынок скоро рухнет.
Правда: пока спрос превышает предложение, цены будут стабильны.

Три интересных факта

  1. В сентябре 2025 года в Россию ввезено рекордное количество подержанных машин за два года.
  2. На долю Lada приходится более 130 тыс. продаж — почти четверть рынка.
  3. Средний возраст подержанного автомобиля в России — 13 лет.

Исторический контекст

Сегмент подержанных автомобилей традиционно остаётся индикатором экономической стабильности. После кризиса 2022-2023 годов именно вторичный рынок помог удержать общий объём продаж. За последние три года число покупок автомобилей с пробегом выросло почти на 20%, а отечественные модели вернули лидерство. Рынок продолжает меняться: в ближайшие годы прогнозируется переход к онлайн-сделкам и развитию гарантийных программ для машин с пробегом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Садоводство, цветоводство
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр
Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом
Никакой химии — а муравьёв как не бывало: старинный рецепт, который до сих пор работает безотказно
Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов
Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок
Кто проживает на дне океана: существа, будто сошедшие со страниц фантастики — тьма полная жизни
Осень стелет дорожку для вшей: что запускает скрытую эпидемию прямо в школьных классах
Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.