Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает оставаться одним из самых устойчивых сегментов автоторговли. Несмотря на падение продаж новых машин и рост цен, спрос на авто с пробегом остаётся стабильно высоким. Только в сентябре 2025 года владельцев сменили более 553 тысяч автомобилей, подсчитали аналитики агентства "Автостат".

Что происходит на рынке

По сравнению с августом продажи упали всего на 2,1%, а в годовом выражении рынок, напротив, показал рост. В сентябре 2024-го было реализовано на 4,5% меньше машин, чем сейчас. Эксперты связывают устойчивость вторичного рынка с тем, что автомобили с пробегом стали основной альтернативой новым моделям, которые дорожают из-за утильсбора и логистических затрат.

"Рынок подержанных машин чувствует себя увереннее новых: покупатели предпочитают надёжность и прогнозируемость", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.

Лидеры продаж в сентябре

№ Модель Количество проданных авто Средняя цена* 1 Lada 2107 12 158 179,9 тыс. руб. 2 Kia Rio 11 016 814,4 тыс.-1,29 млн руб. 3 Hyundai Solaris 10 440 756 тыс.-1,19 млн руб. 4 Lada 2114 9 517 216,9 тыс. руб. 5 Ford Focus 9 267 450,2 тыс.-813 тыс. руб. 6 Lada 4x4 9 125 457,9 тыс. руб. 7 Toyota Corolla 9 034 605 тыс.-1,92 млн руб. 8 Lada Priora 8 446 334,5 тыс. руб. 9 Toyota Camry 7 714 1,1 млн-3,35 млн руб. 10 Lada Granta 7 290 466,3 тыс.-795,8 тыс. руб.

Почему эти модели популярны

Lada сохраняет безусловное лидерство: автомобили этой марки занимают четыре позиции в десятке. Их преимущество — простая конструкция, низкая стоимость обслуживания и доступные запчасти. На втором месте — корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которые остаются самыми ликвидными иномарками на рынке. Замыкают список Toyota Corolla и Camry, давно ставшие синонимом надёжности среди подержанных машин.

"Японские седаны традиционно хорошо держат цену и пользуются спросом даже при большом пробеге", — пояснил эксперт "Авто.ру".

Как меняются цены

Цены на Lada и отечественные модели растут умеренно — 5-7% в год. Иномарки старше 10 лет дорожают из-за дефицита запчастей и сложностей с импортом. Средний чек покупки подержанного авто в 2025 году превысил 1 млн руб. Автомобили с автоматической коробкой и низким пробегом дорожают быстрее остальных. Снижение цен возможно лишь в старшем сегменте (15+ лет), где падает спрос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на год выпуска.

Последствие: покупка изношенного автомобиля.

Альтернатива: обращать внимание на техническое состояние и историю обслуживания.

Ошибка: искать самые дешёвые варианты.

Последствие: скрытые дефекты и дорогостоящий ремонт.

Альтернатива: выбирать проверенные площадки с диагностикой.

Ошибка: откладывать покупку, ожидая снижения цен.

Последствие: рост стоимости и уменьшение выбора.

Альтернатива: покупать в межсезонье, когда спрос ниже.

А что если...

Если динамика сохранится, то к концу года общий объём продаж подержанных машин превысит 6 млн единиц, что станет лучшим результатом с 2021 года. При этом эксперты прогнозируют постепенный уход дешёвых моделей — рынок смещается в сторону автомобилей стоимостью от 700 тыс. до 1,5 млн руб.

Плюсы и минусы рынка авто с пробегом

Плюсы Минусы широкий выбор и быстрая покупка риск скрытых дефектов стабильный спрос даже при кризисах сложность с проверкой истории авто возможность выгодного обмена рост цен на сервис и запчасти медленное падение стоимости повышенные риски мошенничества

FAQ

Почему продажи подержанных авто растут?

Из-за роста цен на новые машины и долгих сроков поставок россияне чаще выбирают вторичный рынок.

Какая машина с пробегом самая ликвидная?

Kia Rio и Hyundai Solaris — их можно продать за несколько дней при адекватной цене.

Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль?

Да, пока рост цен умеренный и предложение широкое. Но эксперты советуют не откладывать надолго.

Какие машины дешевеют быстрее всего?

Редкие модели премиум-брендов и дизельные версии с высоким пробегом.

Мифы и правда

Миф: старые машины всегда ненадёжны.

Правда: при хорошем уходе авто 10-летнего возраста может быть безопаснее дешёвой новой модели.

Миф: купить "честную" иномарку с пробегом невозможно.

Правда: при проверке VIN и диагностике риск минимален.

Миф: вторичный рынок скоро рухнет.

Правда: пока спрос превышает предложение, цены будут стабильны.

Три интересных факта

В сентябре 2025 года в Россию ввезено рекордное количество подержанных машин за два года. На долю Lada приходится более 130 тыс. продаж — почти четверть рынка. Средний возраст подержанного автомобиля в России — 13 лет.

Исторический контекст

Сегмент подержанных автомобилей традиционно остаётся индикатором экономической стабильности. После кризиса 2022-2023 годов именно вторичный рынок помог удержать общий объём продаж. За последние три года число покупок автомобилей с пробегом выросло почти на 20%, а отечественные модели вернули лидерство. Рынок продолжает меняться: в ближайшие годы прогнозируется переход к онлайн-сделкам и развитию гарантийных программ для машин с пробегом.