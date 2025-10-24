Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает оставаться одним из самых устойчивых сегментов автоторговли. Несмотря на падение продаж новых машин и рост цен, спрос на авто с пробегом остаётся стабильно высоким. Только в сентябре 2025 года владельцев сменили более 553 тысяч автомобилей, подсчитали аналитики агентства "Автостат".
По сравнению с августом продажи упали всего на 2,1%, а в годовом выражении рынок, напротив, показал рост. В сентябре 2024-го было реализовано на 4,5% меньше машин, чем сейчас. Эксперты связывают устойчивость вторичного рынка с тем, что автомобили с пробегом стали основной альтернативой новым моделям, которые дорожают из-за утильсбора и логистических затрат.
"Рынок подержанных машин чувствует себя увереннее новых: покупатели предпочитают надёжность и прогнозируемость", — отметил аналитик "Автостата" Сергей Целиков.
|№
|Модель
|Количество проданных авто
|Средняя цена*
|1
|Lada 2107
|12 158
|179,9 тыс. руб.
|2
|Kia Rio
|11 016
|814,4 тыс.-1,29 млн руб.
|3
|Hyundai Solaris
|10 440
|756 тыс.-1,19 млн руб.
|4
|Lada 2114
|9 517
|216,9 тыс. руб.
|5
|Ford Focus
|9 267
|450,2 тыс.-813 тыс. руб.
|6
|Lada 4x4
|9 125
|457,9 тыс. руб.
|7
|Toyota Corolla
|9 034
|605 тыс.-1,92 млн руб.
|8
|Lada Priora
|8 446
|334,5 тыс. руб.
|9
|Toyota Camry
|7 714
|1,1 млн-3,35 млн руб.
|10
|Lada Granta
|7 290
|466,3 тыс.-795,8 тыс. руб.
Lada сохраняет безусловное лидерство: автомобили этой марки занимают четыре позиции в десятке. Их преимущество — простая конструкция, низкая стоимость обслуживания и доступные запчасти. На втором месте — корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которые остаются самыми ликвидными иномарками на рынке. Замыкают список Toyota Corolla и Camry, давно ставшие синонимом надёжности среди подержанных машин.
"Японские седаны традиционно хорошо держат цену и пользуются спросом даже при большом пробеге", — пояснил эксперт "Авто.ру".
Цены на Lada и отечественные модели растут умеренно — 5-7% в год.
Иномарки старше 10 лет дорожают из-за дефицита запчастей и сложностей с импортом.
Средний чек покупки подержанного авто в 2025 году превысил 1 млн руб.
Автомобили с автоматической коробкой и низким пробегом дорожают быстрее остальных.
Снижение цен возможно лишь в старшем сегменте (15+ лет), где падает спрос.
Ошибка: ориентироваться только на год выпуска.
Последствие: покупка изношенного автомобиля.
Альтернатива: обращать внимание на техническое состояние и историю обслуживания.
Ошибка: искать самые дешёвые варианты.
Последствие: скрытые дефекты и дорогостоящий ремонт.
Альтернатива: выбирать проверенные площадки с диагностикой.
Ошибка: откладывать покупку, ожидая снижения цен.
Последствие: рост стоимости и уменьшение выбора.
Альтернатива: покупать в межсезонье, когда спрос ниже.
Если динамика сохранится, то к концу года общий объём продаж подержанных машин превысит 6 млн единиц, что станет лучшим результатом с 2021 года. При этом эксперты прогнозируют постепенный уход дешёвых моделей — рынок смещается в сторону автомобилей стоимостью от 700 тыс. до 1,5 млн руб.
|Плюсы
|Минусы
|широкий выбор и быстрая покупка
|риск скрытых дефектов
|стабильный спрос даже при кризисах
|сложность с проверкой истории авто
|возможность выгодного обмена
|рост цен на сервис и запчасти
|медленное падение стоимости
|повышенные риски мошенничества
Почему продажи подержанных авто растут?
Из-за роста цен на новые машины и долгих сроков поставок россияне чаще выбирают вторичный рынок.
Какая машина с пробегом самая ликвидная?
Kia Rio и Hyundai Solaris — их можно продать за несколько дней при адекватной цене.
Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль?
Да, пока рост цен умеренный и предложение широкое. Но эксперты советуют не откладывать надолго.
Какие машины дешевеют быстрее всего?
Редкие модели премиум-брендов и дизельные версии с высоким пробегом.
Миф: старые машины всегда ненадёжны.
Правда: при хорошем уходе авто 10-летнего возраста может быть безопаснее дешёвой новой модели.
Миф: купить "честную" иномарку с пробегом невозможно.
Правда: при проверке VIN и диагностике риск минимален.
Миф: вторичный рынок скоро рухнет.
Правда: пока спрос превышает предложение, цены будут стабильны.
Сегмент подержанных автомобилей традиционно остаётся индикатором экономической стабильности. После кризиса 2022-2023 годов именно вторичный рынок помог удержать общий объём продаж. За последние три года число покупок автомобилей с пробегом выросло почти на 20%, а отечественные модели вернули лидерство. Рынок продолжает меняться: в ближайшие годы прогнозируется переход к онлайн-сделкам и развитию гарантийных программ для машин с пробегом.
