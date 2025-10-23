Россияне спешат в автосалоны: пока реформы не вступили в силу, машины разбирают как горячие пирожки

Российский рынок новых автомобилей переживает неожиданное оживление. После месяцев падения продажи стремительно растут, и эксперты уверены — драйвером этого всплеска стал новый утилизационный сбор, из-за которого покупатели спешат приобрести авто до подорожания.
По оценке главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, по итогам октября 2025 года продажи новых машин могут достичь 150-160 тысяч единиц. Это почти на треть больше, чем в среднем за третий квартал, и на 70% выше, чем в первой половине года.
"Основной вопрос — надолго ли этот рост сохранится", — отметил Сергей Целиков.
Аналогичную динамику подтверждают и автодилеры. Заместитель директора департамента продаж Major Auto Александр Николаев заявил, что рынок "ожил" уже два месяца подряд — именно после того, как стало известно о грядущей реформе утильсбора.
Минпромторг предложил привязать утильсбор к мощности двигателя, а не только к его объёму. Согласно проекту, льготная ставка сохранится для автомобилей мощностью до 160 л. с., а все более мощные модели попадут под коммерческий сбор — в несколько раз выше.
Фактически это значит, что цены на большинство новых машин вырастут, а покупатели, услышав о нововведениях, поспешили в дилерские центры.
"На наш взгляд, рынок новых автомобилей ожил как раз из-за утильсбора", — уточнил Николаев.
|Период 2025 года
|Продажи (шт.)
|Изменение к предыдущему месяцу
|Июль
|118 400
|-
|Август
|122 235
|+3,2%
|Сентябрь
|122 659
|+0,3%
|Октябрь (прогноз)
|150 000-160 000
|+25-30%
Покупатели узнают о реформе и ускоряют покупку до повышения цен.
Дилеры фиксируют рост спроса на автомобили до 160 л. с.
Производители корректируют поставки в пользу экономичных моделей.
После вступления реформы в силу ожидается спад продаж и последующая стабилизация.
Ошибка: отложить покупку до конца года.
Последствие: рост цен и снижение выбора.
Альтернатива: приобрести машину до вступления реформы в силу.
Ошибка: игнорировать порог в 160 л. с.
Последствие: неожиданное подорожание из-за повышенного сбора.
Альтернатива: выбирать модификации с меньшей мощностью.
Ошибка: ждать скидок после реформы.
Последствие: дефицит и увеличение сроков поставки.
Альтернатива: заключить договор с фиксированной ценой заранее.
Эксперты предупреждают: всплеск продаж, вызванный реформой, может быть временным. После введения новых ставок рынок столкнётся с коррекцией, а спрос стабилизируется на уровне 110-120 тысяч машин в месяц. Однако временное оживление даёт производителям шанс увеличить поставки и расширить линейку доступных моделей.
|Плюсы
|Минусы
|стимулирует продажи в краткосрочной перспективе
|повышает стоимость новых машин
|поддерживает дилеров и производителей
|снижает доступность мощных авто
|помогает обновить автопарк
|вызывает ажиотажный спрос и дефицит
Когда вступит в силу новый утильсбор?
Планируется до конца 2025 года, но сроки могут быть перенесены на начало 2026-го.
Какие автомобили сохранят льготы?
Все машины мощностью до 160 л. с., включая популярные кроссоверы и седаны.
Насколько могут вырасти цены?
По оценкам аналитиков, на 10-25% в зависимости от мощности и происхождения модели.
Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?
Маловероятно: себестоимость производства и логистика остаются высокими.
Миф: утильсбор снижает цены на отечественные авто.
Правда: он лишь удерживает их на текущем уровне, но не делает дешевле.
Миф: реформа направлена против иностранных брендов.
Правда: правила будут одинаковыми для всех — независимо от страны происхождения.
Миф: после реформы исчезнут мощные авто.
Правда: они останутся, но станут нишевыми и более дорогими.
С 2012 года утильсбор применяется для компенсации расходов на переработку автомобилей. Первоначально он зависел от объёма двигателя, позже стали обсуждать реформу с учётом мощности. Подобная модель давно действует в Европе и Китае, где она стимулирует спрос на экономичные и экологичные машины.
Сегодня российский рынок переживает уникальную ситуацию: административная мера неожиданно вызвала рекордный рост продаж. Однако в долгосрочной перспективе успех будет зависеть от того, смогут ли производители адаптироваться к новой экономике — с меньшими моторами, но с большими ожиданиями покупателей.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.