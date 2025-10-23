Россияне спешат в автосалоны: пока реформы не вступили в силу, машины разбирают как горячие пирожки

Авто

Российский рынок новых автомобилей переживает неожиданное оживление. После месяцев падения продажи стремительно растут, и эксперты уверены — драйвером этого всплеска стал новый утилизационный сбор, из-за которого покупатели спешат приобрести авто до подорожания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей от автомобиля

Рынок выходит на пик

По оценке главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, по итогам октября 2025 года продажи новых машин могут достичь 150-160 тысяч единиц. Это почти на треть больше, чем в среднем за третий квартал, и на 70% выше, чем в первой половине года.

"Основной вопрос — надолго ли этот рост сохранится", — отметил Сергей Целиков.

Аналогичную динамику подтверждают и автодилеры. Заместитель директора департамента продаж Major Auto Александр Николаев заявил, что рынок "ожил" уже два месяца подряд — именно после того, как стало известно о грядущей реформе утильсбора.

Что изменилось

Минпромторг предложил привязать утильсбор к мощности двигателя, а не только к его объёму. Согласно проекту, льготная ставка сохранится для автомобилей мощностью до 160 л. с., а все более мощные модели попадут под коммерческий сбор — в несколько раз выше.

Фактически это значит, что цены на большинство новых машин вырастут, а покупатели, услышав о нововведениях, поспешили в дилерские центры.

"На наш взгляд, рынок новых автомобилей ожил как раз из-за утильсбора", — уточнил Николаев.

Динамика продаж по месяцам

Период 2025 года Продажи (шт.) Изменение к предыдущему месяцу Июль 118 400 - Август 122 235 +3,2% Сентябрь 122 659 +0,3% Октябрь (прогноз) 150 000-160 000 +25-30%

Как утильсбор влияет на рынок

Покупатели узнают о реформе и ускоряют покупку до повышения цен. Дилеры фиксируют рост спроса на автомобили до 160 л. с. Производители корректируют поставки в пользу экономичных моделей. После вступления реформы в силу ожидается спад продаж и последующая стабилизация.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отложить покупку до конца года.

Последствие: рост цен и снижение выбора.

Альтернатива: приобрести машину до вступления реформы в силу.

Ошибка: игнорировать порог в 160 л. с.

Последствие: неожиданное подорожание из-за повышенного сбора.

Альтернатива: выбирать модификации с меньшей мощностью.

Ошибка: ждать скидок после реформы.

Последствие: дефицит и увеличение сроков поставки.

Альтернатива: заключить договор с фиксированной ценой заранее.

А что если…

Эксперты предупреждают: всплеск продаж, вызванный реформой, может быть временным. После введения новых ставок рынок столкнётся с коррекцией, а спрос стабилизируется на уровне 110-120 тысяч машин в месяц. Однако временное оживление даёт производителям шанс увеличить поставки и расширить линейку доступных моделей.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы стимулирует продажи в краткосрочной перспективе повышает стоимость новых машин поддерживает дилеров и производителей снижает доступность мощных авто помогает обновить автопарк вызывает ажиотажный спрос и дефицит

FAQ

Когда вступит в силу новый утильсбор?

Планируется до конца 2025 года, но сроки могут быть перенесены на начало 2026-го.

Какие автомобили сохранят льготы?

Все машины мощностью до 160 л. с., включая популярные кроссоверы и седаны.

Насколько могут вырасти цены?

По оценкам аналитиков, на 10-25% в зависимости от мощности и происхождения модели.

Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?

Маловероятно: себестоимость производства и логистика остаются высокими.

Мифы и правда

Миф: утильсбор снижает цены на отечественные авто.

Правда: он лишь удерживает их на текущем уровне, но не делает дешевле.

Миф: реформа направлена против иностранных брендов.

Правда: правила будут одинаковыми для всех — независимо от страны происхождения.

Миф: после реформы исчезнут мощные авто.

Правда: они останутся, но станут нишевыми и более дорогими.

Три интересных факта

Октябрь 2025 года может стать лучшим месяцем по продажам за последние три года. Самые востребованные модели — Chery Tiggo, Lada Vesta и Geely Coolray. Доля машин мощностью до 160 л. с. выросла до 70% всех продаж.

Исторический контекст

С 2012 года утильсбор применяется для компенсации расходов на переработку автомобилей. Первоначально он зависел от объёма двигателя, позже стали обсуждать реформу с учётом мощности. Подобная модель давно действует в Европе и Китае, где она стимулирует спрос на экономичные и экологичные машины.

Сегодня российский рынок переживает уникальную ситуацию: административная мера неожиданно вызвала рекордный рост продаж. Однако в долгосрочной перспективе успех будет зависеть от того, смогут ли производители адаптироваться к новой экономике — с меньшими моторами, но с большими ожиданиями покупателей.