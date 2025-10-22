Глобальная перестройка началась: мир прощается с машинами, на которых выросло поколение

Мировая автоиндустрия переживает крупнейшую перестройку за последние десятилетия. Производители стремятся сократить количество бензиновых моделей, освобождая место для электромобилей и SUV. В этой гонке за экологичность и прибыль не всем удалось удержаться на рынке — к 2026 году сразу несколько популярных моделей исчезнут из модельных линеек.

Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 2017 Infiniti QX70

Глобальная чистка модельных рядов

Переход на "зелёные" технологии требует не только инвестиций, но и отказа от старых проектов. Компании всё чаще делают ставку на электрокары и кроссоверы, а классические купе, седаны и спортивные версии становятся жертвами обновлений. В лидерах сокращений — Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, Porsche, Nissan и другие.

Эксперты считают, что тенденция необратима: уже в ближайшие годы доля электрических моделей в Европе и США превысит 50%, а малотиражные бензиновые версии просто перестанут быть рентабельными.

Кто покинет конвейер первым

Бренд Модель Причина снятия Замена Audi A4, A7, S7 Электрификация и сокращение седанов Электрическая A5 и RS7 Performance BMW X4, 8-Series, M8 Падение спроса на купе и V8 Новый X2 и электроверсии Genesis Electrified G80 Слабые продажи электроверсии Бензиновый G80 Infiniti QX50, QX55 Смена поколений, низкий спрос Новый QX60 Kia Soul Устаревание платформы Seltos, K4 Mercedes-Benz EQB, GLC Coupe, GLE Coupe неудачный старт продаж EV, оптимизация объединённый купе-SUV Lexus LC500h, RC, RC F гибриды уступают V8, низкий спрос обновлённый LC500 Porsche 718 Boxster, 718 Cayman переход на электроверсии Cayman EV Volvo S60, S90, V60 Polestar, V90 отказ от универсалов электрокроссоверы EX Acura TLX низкие продажи электромобиль RSX Nissan Altima уход седанов, ставка на кроссоверы Ariya EV

Как бренды готовятся к обновлению

Оптимизация модельных рядов. Компании анализируют продажи и маржинальность каждой модели, убирая нерентабельные версии. Инвестиции в электрификацию. Средства направляют на создание гибридных и электрических платформ. Обновление дизайна. Упор делается на универсальные кузова SUV, способные заменить сразу несколько классов. Переход к глобальным платформам. Позволяет выпускать разные модели на одной производственной базе.

По данным консалтинговых агентств, подобная стратегия позволит компаниям снизить расходы на производство на 20-25% уже к 2027 году.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сохранять малотиражные модели без спроса.

Последствие: убытки и падение продаж.

Альтернатива: рестайлинг с электрическим приводом.

Ошибка: ставить на одномоторные спортивные купе.

Последствие: высокая себестоимость, низкая маржа.

Альтернатива: универсальные гибридные купе-кроссоверы.

Ошибка: игнорировать тренд на SUV и EV.

Последствие: потеря доли рынка.

Альтернатива: ускоренная электрификация модельного ряда.

А что если...

Уже сейчас компании пересматривают темпы перехода. Снижение спроса на электрички в Европе и США заставляет производителей думать о компромиссах — гибридах и маломощных турбодвигателях. Если тренд продолжится, часть брендов может вернуть отдельные бензиновые модели в ограниченных сериях, как это обсуждается у Porsche с моделью Macan.

Плюсы и минусы обновления модельных линеек

Плюсы Минусы ускорение перехода к "зелёным" технологиям потеря культовых моделей снижение затрат на производство риски падения продаж в премиум-сегменте рост SUV-сегмента унификация дизайна, меньше разнообразия возможность для новых стартапов сокращение рабочих мест на заводах

FAQ

Почему производители отказываются от седанов и купе?

Рынок сместился в сторону кроссоверов и электромобилей. Седаны теряют популярность, особенно в США и Китае.

Вернутся ли эти модели в будущем?

Некоторые — да. Audi, BMW и Porsche планируют перезапустить культовые модели уже в электрическом виде.

Какие авто пока в безопасности?

Модели с гибридными установками и SUV любого класса.

Кто выигрывает от реформы?

Те бренды, которые раньше начали переход к электрификации — Tesla, Hyundai, BYD, Geely.

Мифы и правда

Миф: компании просто сокращают производство из-за кризиса.

Правда: это часть долгосрочной стратегии по электрификации и оптимизации.

Миф: спорткары исчезнут полностью.

Правда: многие бренды переводят их на электротягу (например, Porsche Cayman EV).

Миф: спрос на электромобили не падает.

Правда: на фоне роста цен и проблем с инфраструктурой интерес к EV действительно замедлился.

Три интересных факта

BMW X4 уходит после 10 лет выпуска, уступая место более молодому X2. Porsche 718 Cayman станет первой моделью марки с центральной компоновкой батареи. Infiniti QX50 и QX55 снимают с производства одновременно — редкий случай для японского бренда.

Исторический контекст

Подобные волны обновлений уже происходили: в 1990-х массово исчезали спортивные купе, а в 2010-х — большие седаны бизнес-класса. Сейчас тенденция сместилась в сторону электрификации. Производители уходят от "тяжёлых" V8 и V12, делая ставку на лёгкие шасси, модульные платформы и универсальные кузова. С 2026 года глобальный автопарк вступит в новую эпоху — эпоху электромобильного доминирования. Те модели, что покидают рынок, становятся не просто жертвами обновления, а символами конца эпохи ДВС.