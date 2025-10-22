Глобальная перестройка началась: мир прощается с машинами, на которых выросло поколение

Мировая автоиндустрия переживает крупнейшую перестройку за последние десятилетия. Производители стремятся сократить количество бензиновых моделей, освобождая место для электромобилей и SUV. В этой гонке за экологичность и прибыль не всем удалось удержаться на рынке — к 2026 году сразу несколько популярных моделей исчезнут из модельных линеек.
Переход на "зелёные" технологии требует не только инвестиций, но и отказа от старых проектов. Компании всё чаще делают ставку на электрокары и кроссоверы, а классические купе, седаны и спортивные версии становятся жертвами обновлений. В лидерах сокращений — Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, Porsche, Nissan и другие.
Эксперты считают, что тенденция необратима: уже в ближайшие годы доля электрических моделей в Европе и США превысит 50%, а малотиражные бензиновые версии просто перестанут быть рентабельными.
|Бренд
|Модель
|Причина снятия
|Замена
|Audi
|A4, A7, S7
|Электрификация и сокращение седанов
|Электрическая A5 и RS7 Performance
|BMW
|X4, 8-Series, M8
|Падение спроса на купе и V8
|Новый X2 и электроверсии
|Genesis
|Electrified G80
|Слабые продажи электроверсии
|Бензиновый G80
|Infiniti
|QX50, QX55
|Смена поколений, низкий спрос
|Новый QX60
|Kia
|Soul
|Устаревание платформы
|Seltos, K4
|Mercedes-Benz
|EQB, GLC Coupe, GLE Coupe
|неудачный старт продаж EV, оптимизация
|объединённый купе-SUV
|Lexus
|LC500h, RC, RC F
|гибриды уступают V8, низкий спрос
|обновлённый LC500
|Porsche
|718 Boxster, 718 Cayman
|переход на электроверсии
|Cayman EV
|Volvo
|S60, S90, V60 Polestar, V90
|отказ от универсалов
|электрокроссоверы EX
|Acura
|TLX
|низкие продажи
|электромобиль RSX
|Nissan
|Altima
|уход седанов, ставка на кроссоверы
|Ariya EV
Оптимизация модельных рядов. Компании анализируют продажи и маржинальность каждой модели, убирая нерентабельные версии.
Инвестиции в электрификацию. Средства направляют на создание гибридных и электрических платформ.
Обновление дизайна. Упор делается на универсальные кузова SUV, способные заменить сразу несколько классов.
Переход к глобальным платформам. Позволяет выпускать разные модели на одной производственной базе.
По данным консалтинговых агентств, подобная стратегия позволит компаниям снизить расходы на производство на 20-25% уже к 2027 году.
Ошибка: сохранять малотиражные модели без спроса.
Последствие: убытки и падение продаж.
Альтернатива: рестайлинг с электрическим приводом.
Ошибка: ставить на одномоторные спортивные купе.
Последствие: высокая себестоимость, низкая маржа.
Альтернатива: универсальные гибридные купе-кроссоверы.
Ошибка: игнорировать тренд на SUV и EV.
Последствие: потеря доли рынка.
Альтернатива: ускоренная электрификация модельного ряда.
Уже сейчас компании пересматривают темпы перехода. Снижение спроса на электрички в Европе и США заставляет производителей думать о компромиссах — гибридах и маломощных турбодвигателях. Если тренд продолжится, часть брендов может вернуть отдельные бензиновые модели в ограниченных сериях, как это обсуждается у Porsche с моделью Macan.
|Плюсы
|Минусы
|ускорение перехода к "зелёным" технологиям
|потеря культовых моделей
|снижение затрат на производство
|риски падения продаж в премиум-сегменте
|рост SUV-сегмента
|унификация дизайна, меньше разнообразия
|возможность для новых стартапов
|сокращение рабочих мест на заводах
Почему производители отказываются от седанов и купе?
Рынок сместился в сторону кроссоверов и электромобилей. Седаны теряют популярность, особенно в США и Китае.
Вернутся ли эти модели в будущем?
Некоторые — да. Audi, BMW и Porsche планируют перезапустить культовые модели уже в электрическом виде.
Какие авто пока в безопасности?
Модели с гибридными установками и SUV любого класса.
Кто выигрывает от реформы?
Те бренды, которые раньше начали переход к электрификации — Tesla, Hyundai, BYD, Geely.
Миф: компании просто сокращают производство из-за кризиса.
Правда: это часть долгосрочной стратегии по электрификации и оптимизации.
Миф: спорткары исчезнут полностью.
Правда: многие бренды переводят их на электротягу (например, Porsche Cayman EV).
Миф: спрос на электромобили не падает.
Правда: на фоне роста цен и проблем с инфраструктурой интерес к EV действительно замедлился.
Подобные волны обновлений уже происходили: в 1990-х массово исчезали спортивные купе, а в 2010-х — большие седаны бизнес-класса. Сейчас тенденция сместилась в сторону электрификации. Производители уходят от "тяжёлых" V8 и V12, делая ставку на лёгкие шасси, модульные платформы и универсальные кузова. С 2026 года глобальный автопарк вступит в новую эпоху — эпоху электромобильного доминирования. Те модели, что покидают рынок, становятся не просто жертвами обновления, а символами конца эпохи ДВС.
