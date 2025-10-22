Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад, видимый из спальни: что посадить под окном, чтобы начать день с вдохновения
Тонкая грань между бодростью и болью: как чай натощак разрушает слизистую желудка
Шоколадный взрыв в яблочном пироге: попробуйте этот рецепт, и вы забудете о классике
Кошелёк плачет: аренда квартир в Москве и Питере дорожает с космической скоростью
За один вечер — как за квартиру в Москве: почему Лепс и Шаман ценят себя так дорого
Бир-Биллинг: как азиатская мекка парапланеризма превратилась в смертельную ловушку
Удивительное дерево в Бразилии: как один кешью захватил почти футбольное поле
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться

Глобальная перестройка началась: мир прощается с машинами, на которых выросло поколение

6:45
Авто

Мировая автоиндустрия переживает крупнейшую перестройку за последние десятилетия. Производители стремятся сократить количество бензиновых моделей, освобождая место для электромобилей и SUV. В этой гонке за экологичность и прибыль не всем удалось удержаться на рынке — к 2026 году сразу несколько популярных моделей исчезнут из модельных линеек.

2017 Infiniti QX70
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2017 Infiniti QX70

Глобальная чистка модельных рядов

Переход на "зелёные" технологии требует не только инвестиций, но и отказа от старых проектов. Компании всё чаще делают ставку на электрокары и кроссоверы, а классические купе, седаны и спортивные версии становятся жертвами обновлений. В лидерах сокращений — Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, Porsche, Nissan и другие.

Эксперты считают, что тенденция необратима: уже в ближайшие годы доля электрических моделей в Европе и США превысит 50%, а малотиражные бензиновые версии просто перестанут быть рентабельными.

Кто покинет конвейер первым

Бренд Модель Причина снятия Замена
Audi A4, A7, S7 Электрификация и сокращение седанов Электрическая A5 и RS7 Performance
BMW X4, 8-Series, M8 Падение спроса на купе и V8 Новый X2 и электроверсии
Genesis Electrified G80 Слабые продажи электроверсии Бензиновый G80
Infiniti QX50, QX55 Смена поколений, низкий спрос Новый QX60
Kia Soul Устаревание платформы Seltos, K4
Mercedes-Benz EQB, GLC Coupe, GLE Coupe неудачный старт продаж EV, оптимизация объединённый купе-SUV
Lexus LC500h, RC, RC F гибриды уступают V8, низкий спрос обновлённый LC500
Porsche 718 Boxster, 718 Cayman переход на электроверсии Cayman EV
Volvo S60, S90, V60 Polestar, V90 отказ от универсалов электрокроссоверы EX
Acura TLX низкие продажи электромобиль RSX
Nissan Altima уход седанов, ставка на кроссоверы Ariya EV

Как бренды готовятся к обновлению

  1. Оптимизация модельных рядов. Компании анализируют продажи и маржинальность каждой модели, убирая нерентабельные версии.

  2. Инвестиции в электрификацию. Средства направляют на создание гибридных и электрических платформ.

  3. Обновление дизайна. Упор делается на универсальные кузова SUV, способные заменить сразу несколько классов.

  4. Переход к глобальным платформам. Позволяет выпускать разные модели на одной производственной базе.

По данным консалтинговых агентств, подобная стратегия позволит компаниям снизить расходы на производство на 20-25% уже к 2027 году.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сохранять малотиражные модели без спроса.
    Последствие: убытки и падение продаж.
    Альтернатива: рестайлинг с электрическим приводом.

  • Ошибка: ставить на одномоторные спортивные купе.
    Последствие: высокая себестоимость, низкая маржа.
    Альтернатива: универсальные гибридные купе-кроссоверы.

  • Ошибка: игнорировать тренд на SUV и EV.
    Последствие: потеря доли рынка.
    Альтернатива: ускоренная электрификация модельного ряда.

А что если...

Уже сейчас компании пересматривают темпы перехода. Снижение спроса на электрички в Европе и США заставляет производителей думать о компромиссах — гибридах и маломощных турбодвигателях. Если тренд продолжится, часть брендов может вернуть отдельные бензиновые модели в ограниченных сериях, как это обсуждается у Porsche с моделью Macan.

Плюсы и минусы обновления модельных линеек

Плюсы Минусы
ускорение перехода к "зелёным" технологиям потеря культовых моделей
снижение затрат на производство риски падения продаж в премиум-сегменте
рост SUV-сегмента унификация дизайна, меньше разнообразия
возможность для новых стартапов сокращение рабочих мест на заводах

FAQ

Почему производители отказываются от седанов и купе?
Рынок сместился в сторону кроссоверов и электромобилей. Седаны теряют популярность, особенно в США и Китае.

Вернутся ли эти модели в будущем?
Некоторые — да. Audi, BMW и Porsche планируют перезапустить культовые модели уже в электрическом виде.

Какие авто пока в безопасности?
Модели с гибридными установками и SUV любого класса.

Кто выигрывает от реформы?
Те бренды, которые раньше начали переход к электрификации — Tesla, Hyundai, BYD, Geely.

Мифы и правда

Миф: компании просто сокращают производство из-за кризиса.
Правда: это часть долгосрочной стратегии по электрификации и оптимизации.

Миф: спорткары исчезнут полностью.
Правда: многие бренды переводят их на электротягу (например, Porsche Cayman EV).

Миф: спрос на электромобили не падает.
Правда: на фоне роста цен и проблем с инфраструктурой интерес к EV действительно замедлился.

Три интересных факта

  1. BMW X4 уходит после 10 лет выпуска, уступая место более молодому X2.
  2. Porsche 718 Cayman станет первой моделью марки с центральной компоновкой батареи.
  3. Infiniti QX50 и QX55 снимают с производства одновременно — редкий случай для японского бренда.

Исторический контекст

Подобные волны обновлений уже происходили: в 1990-х массово исчезали спортивные купе, а в 2010-х — большие седаны бизнес-класса. Сейчас тенденция сместилась в сторону электрификации. Производители уходят от "тяжёлых" V8 и V12, делая ставку на лёгкие шасси, модульные платформы и универсальные кузова. С 2026 года глобальный автопарк вступит в новую эпоху — эпоху электромобильного доминирования. Те модели, что покидают рынок, становятся не просто жертвами обновления, а символами конца эпохи ДВС.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Происшествия
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Последние материалы
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться
Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой
Сливочная легенда Нью-Йорка: простой способ сотворить десерт, который любят миллионы
Пока другие полют, ваша морковь сама растёт: секрет грядки без лишней возни
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Прощай, дешевая недвижимость: услуги риелторов подорожают до 5% — успейте купить до 2026 года
Пляжный сезон круглый год? Узнайте, как Новороссийск удивляет туристов
След очень древней Земли находится под ногами: что произошло после столкновения с астероидом Тейей
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.