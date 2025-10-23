Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой

Российский автомобильный рынок готовится к серьёзным изменениям. До конца 2025 года может вступить в силу новая методика расчёта утилизационного сбора, которая напрямую скажется на стоимости большинства машин. Минпромторг предложил учитывать не только объём двигателя, но и мощность автомобиля. Для покупателей это означает одно: чем меньше "лошадей" под капотом, тем выгоднее покупка.
Нынешняя система утильсбора формируется исходя из объёма двигателя. Однако в министерстве считают этот подход устаревшим: одинаковый объём может давать разную мощность, а значит, и разную нагрузку на окружающую среду. Новый принцип — по мощности — должен сделать расчёт более справедливым и стимулировать развитие экономичных моделей.
Планируется, что льготная ставка сохранится только для автомобилей с мощностью до 160 л. с… Более производительные версии потеряют преимущества: сбор для них вырастет в разы. Первоначально реформа должна была вступить в силу с 1 ноября 2025 года, но сроки перенесли минимум на месяц.
Рынок уже начал адаптироваться. Импортёры готовят кроссоверы с моторами средней мощности, а автопроизводители вносят изменения в линейки двигателей. Наиболее выгодными останутся популярные городские SUV из Европы, Кореи, Японии и США.
|Модель
|Мощность
|Привод
|Цена (октябрь 2025)
|Renault Duster
|100-130 л. с.
|FWD/AWD
|от €19 200 (~1,8 млн руб.)
|Skoda Kamiq
|95-150 л. с.
|FWD
|от €25 980 (~2,5 млн руб.)
|Volkswagen T-Roc
|116 л. с.
|FWD
|от €30 845 (~2,9 млн руб.)
|Renault Arkana
|140 л. с.
|FWD
|от €34 700 (~3,3 млн руб.)
|BMW X1
|136 л. с.
|FWD
|от €44 600 (~4,2 млн руб.)
|Hyundai Casper
|76-100 л. с.
|FWD
|от 856 тыс. руб.
|Kia Seltos
|136 л. с.
|FWD
|от 1,2 млн руб.
|Hyundai Kona
|147 л. с.
|FWD
|от 1,4 млн руб.
|Toyota Raize
|98 л. с.
|FWD
|от 1,3 млн руб.
|Toyota Yaris Cross
|125 л. с.
|FWD
|от 1,7 млн руб.
|Honda Vezel
|124 л. с.
|FWD
|от 1,5 млн руб.
|Mazda CX-3
|111 л. с.
|FWD
|от 1,2 млн руб.
|Nissan Kicks
|141 л. с.
|FWD
|от 1,6 млн руб.
|Chevrolet Trax
|139 л. с.
|FWD
|от $20 500 (~1,7 млн руб.)
|Buick Encore GX
|139-157 л. с.
|FWD/AWD
|от $26 500 (~2,2 млн руб.)
Определяется мощность двигателя по официальным данным производителя.
Применяется базовая ставка утильсбора.
Для машин свыше 160 л. с. ставка умножается на повышающий коэффициент.
Для автомобилей до 160 л. с. сохраняется текущая льгота для физических лиц.
После ввоза автомобиль регистрируется с учётом новой ставки и мощности.
По словам представителей отрасли, этот алгоритм будет максимально прозрачным и позволит прогнозировать конечную стоимость до оформления контракта.
Ошибка: ориентироваться только на объём двигателя.
Последствие: покупатель переплачивает за мощность.
Альтернатива: выбирать кроссоверы с мощностью до 160 л. с.
Ошибка: заказывать параллельный импорт мощных версий.
Последствие: рост стоимости и задержки на таможне.
Альтернатива: искать официальные поставки или гибридные модификации.
Ошибка: ожидать снижения цен на все иномарки.
Последствие: разочарование при покупке.
Альтернатива: сравнивать предложения в пределах одной категории мощности.
Автодилеры считают, что перенос сроков даст рынку больше времени для адаптации. Производители смогут локализовать сборку экономичных моторов, а покупатели — приобрести машины до подорожания. Но если реформа затянется, возможен всплеск импорта мощных версий "впрок" до ужесточения правил.
|Плюсы
|Минусы
|стимулирует импорт экономичных моделей
|удорожание мощных машин
|поддерживает массовый сегмент
|ограничение выбора
|снижает экологическую нагрузку
|рост цен в премиум-классе
|повышает прозрачность рынка
|неясные сроки внедрения
Когда вступят новые правила?
Предварительно — в конце 2025 года, но сроки могут сдвинуться.
Кому сохранится льгота?
Физическим лицам, приобретающим автомобили мощностью до 160 л. с.
Как это повлияет на цены?
Для экономичных моделей стоимость почти не изменится, для мощных — может вырасти на 20-40%.
Будет ли это касаться электромобилей?
Нет, для них сохраняются отдельные льготы и господдержка.
Что будет с автомобилями, ввезёнными до реформы?
Старые ставки сохраняются, пересчёт не предусмотрен.
Миф: утильсбор заменит таможенные пошлины.
Правда: это отдельный налог, влияющий только на переработку автомобилей.
Миф: после реформы исчезнут иномарки.
Правда: на рынке останутся доступные и среднебюджетные модели, особенно азиатские.
Миф: отечественные автомобили не пострадают.
Правда: они выиграют — локализованные модели с небольшими моторами сохранят привлекательность.
Утилизационный сбор впервые появился в России в 2012 году. Его цель — компенсировать затраты на переработку автомобилей по окончании их службы. Сначала он зависел исключительно от объёма двигателя, но по мере роста рынка стало очевидно, что этот критерий не отражает реальную нагрузку. Новая методика — попытка сделать систему гибче и стимулировать покупку экономичных, экологичных машин.
