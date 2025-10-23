Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой

Российский автомобильный рынок готовится к серьёзным изменениям. До конца 2025 года может вступить в силу новая методика расчёта утилизационного сбора, которая напрямую скажется на стоимости большинства машин. Минпромторг предложил учитывать не только объём двигателя, но и мощность автомобиля. Для покупателей это означает одно: чем меньше "лошадей" под капотом, тем выгоднее покупка.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda kamiq

Почему реформа важна

Нынешняя система утильсбора формируется исходя из объёма двигателя. Однако в министерстве считают этот подход устаревшим: одинаковый объём может давать разную мощность, а значит, и разную нагрузку на окружающую среду. Новый принцип — по мощности — должен сделать расчёт более справедливым и стимулировать развитие экономичных моделей.

Планируется, что льготная ставка сохранится только для автомобилей с мощностью до 160 л. с… Более производительные версии потеряют преимущества: сбор для них вырастет в разы. Первоначально реформа должна была вступить в силу с 1 ноября 2025 года, но сроки перенесли минимум на месяц.

Какие модели сохранят льготы

Рынок уже начал адаптироваться. Импортёры готовят кроссоверы с моторами средней мощности, а автопроизводители вносят изменения в линейки двигателей. Наиболее выгодными останутся популярные городские SUV из Европы, Кореи, Японии и США.

Сравнение моделей, подходящих под льготу

Модель Мощность Привод Цена (октябрь 2025) Renault Duster 100-130 л. с. FWD/AWD от €19 200 (~1,8 млн руб.) Skoda Kamiq 95-150 л. с. FWD от €25 980 (~2,5 млн руб.) Volkswagen T-Roc 116 л. с. FWD от €30 845 (~2,9 млн руб.) Renault Arkana 140 л. с. FWD от €34 700 (~3,3 млн руб.) BMW X1 136 л. с. FWD от €44 600 (~4,2 млн руб.) Hyundai Casper 76-100 л. с. FWD от 856 тыс. руб. Kia Seltos 136 л. с. FWD от 1,2 млн руб. Hyundai Kona 147 л. с. FWD от 1,4 млн руб. Toyota Raize 98 л. с. FWD от 1,3 млн руб. Toyota Yaris Cross 125 л. с. FWD от 1,7 млн руб. Honda Vezel 124 л. с. FWD от 1,5 млн руб. Mazda CX-3 111 л. с. FWD от 1,2 млн руб. Nissan Kicks 141 л. с. FWD от 1,6 млн руб. Chevrolet Trax 139 л. с. FWD от $20 500 (~1,7 млн руб.) Buick Encore GX 139-157 л. с. FWD/AWD от $26 500 (~2,2 млн руб.)

Как изменится процедура расчёта

Определяется мощность двигателя по официальным данным производителя. Применяется базовая ставка утильсбора. Для машин свыше 160 л. с. ставка умножается на повышающий коэффициент. Для автомобилей до 160 л. с. сохраняется текущая льгота для физических лиц. После ввоза автомобиль регистрируется с учётом новой ставки и мощности.

По словам представителей отрасли, этот алгоритм будет максимально прозрачным и позволит прогнозировать конечную стоимость до оформления контракта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на объём двигателя.

Последствие: покупатель переплачивает за мощность.

Альтернатива: выбирать кроссоверы с мощностью до 160 л. с.

Ошибка: заказывать параллельный импорт мощных версий.

Последствие: рост стоимости и задержки на таможне.

Альтернатива: искать официальные поставки или гибридные модификации.

Ошибка: ожидать снижения цен на все иномарки.

Последствие: разочарование при покупке.

Альтернатива: сравнивать предложения в пределах одной категории мощности.

А что если…

Автодилеры считают, что перенос сроков даст рынку больше времени для адаптации. Производители смогут локализовать сборку экономичных моторов, а покупатели — приобрести машины до подорожания. Но если реформа затянется, возможен всплеск импорта мощных версий "впрок" до ужесточения правил.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы Минусы стимулирует импорт экономичных моделей удорожание мощных машин поддерживает массовый сегмент ограничение выбора снижает экологическую нагрузку рост цен в премиум-классе повышает прозрачность рынка неясные сроки внедрения

FAQ

Когда вступят новые правила?

Предварительно — в конце 2025 года, но сроки могут сдвинуться.

Кому сохранится льгота?

Физическим лицам, приобретающим автомобили мощностью до 160 л. с.

Как это повлияет на цены?

Для экономичных моделей стоимость почти не изменится, для мощных — может вырасти на 20-40%.

Будет ли это касаться электромобилей?

Нет, для них сохраняются отдельные льготы и господдержка.

Что будет с автомобилями, ввезёнными до реформы?

Старые ставки сохраняются, пересчёт не предусмотрен.

Мифы и правда

Миф: утильсбор заменит таможенные пошлины.

Правда: это отдельный налог, влияющий только на переработку автомобилей.

Миф: после реформы исчезнут иномарки.

Правда: на рынке останутся доступные и среднебюджетные модели, особенно азиатские.

Миф: отечественные автомобили не пострадают.

Правда: они выиграют — локализованные модели с небольшими моторами сохранят привлекательность.

Три интересных факта

Доля автомобилей мощностью до 160 л. с. в России уже превышает 65% всех продаж. Renault Duster и Kia Seltos остаются лидерами в сегменте доступных кроссоверов. Переход на мощностную систему утильсбора приближает Россию к практике стран ЕС и Китая.

Исторический контекст

Утилизационный сбор впервые появился в России в 2012 году. Его цель — компенсировать затраты на переработку автомобилей по окончании их службы. Сначала он зависел исключительно от объёма двигателя, но по мере роста рынка стало очевидно, что этот критерий не отражает реальную нагрузку. Новая методика — попытка сделать систему гибче и стимулировать покупку экономичных, экологичных машин.