Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древнее эхо Евфрата: затопленные 12 000-летние рисунки рассказывают о жизни до цивилизации
Забота о теле превращается в зависимость, а цифры — в судью настроения: как работает расчёт калорий
Хороший куст превращается в хворост: три сентябрьские ошибки, которые добивают смородину
Роснефть и Лукойл на тонкой нити: смогут ли компании выстоять под давлением
Гигант, который не успел стать чудовищем: почему Земля избавилась от своего последнего титана
Последние 24 часа динозавров: день, когда астероид изменил жизнь на планете
Овсяные котлеты-секрет: попробуйте, и мясо покажется лишним
Два природных компонента вступили в союз: воспаление в кишечнике отступило рекордно быстро
Дом, где пахнет садом: лучшие садовые цветы, которые долго стоят после срезки

Подержанные, но не устаревшие: иномарки, которые не теряют цену даже после 10 лет

8:39
Авто

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, несмотря на нестабильность валют и сокращение импорта новых машин. За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 4,42 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Из них почти 72% — иномарки, что говорит о неизменной любви автолюбителей к зарубежным брендам.

Kia Rio
Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Rio

Лидеры вторичного рынка: корейская двойка

Первое место по числу сделок заняла KIA Rio - 85,5 тысячи машин нашли новых владельцев. Всего на 1,3 тысячи меньше продано Hyundai Solaris - 84,2 тысячи. Эти модели уже не первый год удерживают верхние строчки рейтинга благодаря сочетанию надежности, доступности запчастей и простоты обслуживания. Средний возраст обеих машин составляет около девяти лет, а цена — чуть выше миллиона рублей.

Обе модели ценят не только в крупных городах, но и в регионах. Их популярность объясняется простым обслуживанием и экономичным расходом топлива, что особенно важно для повседневных поездок.

Ford Focus и Toyota Corolla: проверенная классика

На третьей позиции оказался Ford Focus - 77,4 тысячи проданных экземпляров. Средний возраст этих автомобилей достигает 15,6 лет, а стоимость на вторичном рынке составляет около 675 тысяч рублей. Несмотря на прекратившиеся поставки новых "Фокусов", модель по-прежнему востребована благодаря хорошей управляемости и недорогому обслуживанию.

Следом идёт Toyota Corolla - 71 тысяча проданных автомобилей. Средний возраст этой модели — 17 лет, однако спрос на неё стабильно высокий. Corolla традиционно ассоциируется с долговечностью и минимальными поломками. В среднем за подержанную Corolla просят около 900 тысяч рублей.

Интересно, что 58% таких машин имеют правый руль, что указывает на японское происхождение большинства экземпляров — их завозили напрямую из Страны восходящего солнца.

Camry и BMW: символы комфорта и статуса

Замыкает первую пятерку Toyota Camry - 61,4 тысячи проданных машин. В отличие от Corolla, подавляющее большинство Camry продаётся с левым рулём, поскольку эти автомобили изначально поставлялись через официальных дилеров. Средний возраст модели — 11,6 года, а средняя стоимость превышает два миллиона рублей.

Camry традиционно считают выбором тех, кто ценит комфорт, плавность хода и надежность бизнес-класса. Автомобиль популярен среди такси премиум-сегмента и корпоративных парков.

Единственным представителем премиум-класса в первой пятнадцатке оказалась BMW 5 серии — продано 27,2 тысячи экземпляров со средним возрастом 15 лет и ценой около 2,5 миллионов рублей. Несмотря на возраст, многие владельцы считают эту модель эталоном баланса между динамикой и престижем.

Сравнение популярных моделей

Модель Продано, тыс. шт. Средний возраст, лет Средняя цена, руб. Особенности
KIA Rio 85,5 9,4 1 050 000 Надежный городской седан
Hyundai Solaris 84,2 9,4 1 030 000 Прост в обслуживании
Ford Focus 77,4 15,6 675 900 Хорошая управляемость
Toyota Corolla 71,0 17,3 900 000 Праворульные из Японии
Toyota Camry 61,4 11,6 2 000 000 Комфорт и престиж

По данным аналитического агентства "Автостат".

Почему иномарки всё ещё лидируют

Даже при росте числа отечественных брендов и появлении новых китайских марок, вторичный рынок по-прежнему принадлежит привычным иномаркам. Причин несколько:

  • привычка и доверие к брендам, которые десятилетиями доказывали качество;
  • широкий выбор запчастей — оригинальных и аналогов;
  • возможность самостоятельного ремонта;
  • умеренная потеря стоимости со временем.

Как выгодно купить подержанную иномарку

  • Проверяйте историю автомобиля: используйте сервисы проверки VIN (например, "Автотека" или госавтоинспекция.рф).
  • Изучайте состояние кузова: даже небольшие перекрасы могут говорить о серьёзных ДТП.
  • Оценивайте техническую часть: лучше провести диагностику на независимом СТО.
  • Сравнивайте цены: порталы "Авито.Авто" и "Дром" помогут понять реальную стоимость.
  • Проверяйте юридическую чистоту: машина не должна числиться в залоге или розыске.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка без проверки сервиса обслуживания → Последствие: скрытые дефекты двигателя и коробки → Альтернатива: требовать сервисную книжку или электронные данные ТО.
  • Ошибка: экономия на диагностике → Последствие: непредвиденные затраты после покупки → Альтернатива: независимая проверка перед сделкой.
  • Ошибка: выбор слишком дешевого варианта → Последствие: высокий риск скрученного пробега → Альтернатива: брать авто у официальных трейд-ин или крупных дилеров.

А что если купить электромобиль

На вторичном рынке всё чаще встречаются Nissan Leaf, Tesla и китайские электромобили вроде Zeekr или BYD. Хотя пока их доля не превышает 1%, эксперты прогнозируют рост интереса к ним в ближайшие годы — особенно в крупных городах с развитой инфраструктурой зарядных станций.

Плюсы и минусы подержанных иномарок

Плюсы Минусы
Проверенная надёжность Возможные проблемы с документами
Развитая сеть запчастей Возраст и износ
Комфорт и оснащение Дорогие оригинальные детали
Высокий остаточный ресурс Сложность проверки реального пробега

FAQ

Как выбрать надёжную подержанную иномарку

Обратите внимание на состояние кузова, двигатель и коробку передач. Лучше выбирать модели с прозрачной историей обслуживания.

Что выгоднее: купить старую Toyota или новую LADA

Если нужен ресурс и долговечность — лучше Toyota. Если важна гарантия и низкая стоимость владения — LADA.

Какие марки проще и дешевле обслуживать

Наиболее доступные по запчастям — KIA, Hyundai, Renault и Skoda.

Мифы и правда

  • Миф: у иномарок дорогие запчасти.
    Правда: аналоги и контрактные детали часто стоят не дороже российских.
  • Миф: старые машины непременно ломаются.
    Правда: многое зависит от ухода и своевременного обслуживания.
  • Миф: праворульные авто запрещены.
    Правда: они разрешены, если соответствуют требованиям безопасности.

Три интересных факта

  • KIA Rio и Hyundai Solaris собирались в России на одном заводе в Санкт-Петербурге.
  • Toyota Corolla - самая массовая модель в истории: продано более 50 миллионов экземпляров.
  • Ford Focus полностью ушёл с российского рынка в 2019 году, но остаётся лидером по числу предложений с пробегом.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х Ford и Renault первыми наладили сборку иномарок в России.
  • В 2010-х доля подержанных машин превышала долю новых в 1,5 раза.
  • После 2022 года вторичный рынок стал основным источником иномарок для россиян.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Еда и рецепты
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Бизнес
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Еда и рецепты
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Роснефть и Лукойл на тонкой нити: смогут ли компании выстоять под давлением
Гигант, который не успел стать чудовищем: почему Земля избавилась от своего последнего титана
Последние 24 часа динозавров: день, когда астероид изменил жизнь на планете
Подержанные, но не устаревшие: иномарки, которые не теряют цену даже после 10 лет
Овсяные котлеты-секрет: попробуйте, и мясо покажется лишним
Два природных компонента вступили в союз: воспаление в кишечнике отступило рекордно быстро
Дом, где пахнет садом: лучшие садовые цветы, которые долго стоят после срезки
Скрытая угроза фигурного катания: Евгения Медведева на грани инвалидности? Врачи бьют тревогу
Свекровь, любовь и немного философии: жена Реввы заставила всех задуматься внезапным признанием
Хозяева так и не пришли: пермский кот проехал свой маршрут в полном одиночестве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.