Подержанные, но не устаревшие: иномарки, которые не теряют цену даже после 10 лет

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, несмотря на нестабильность валют и сокращение импорта новых машин. За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 4,42 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Из них почти 72% — иномарки, что говорит о неизменной любви автолюбителей к зарубежным брендам.
Первое место по числу сделок заняла KIA Rio - 85,5 тысячи машин нашли новых владельцев. Всего на 1,3 тысячи меньше продано Hyundai Solaris - 84,2 тысячи. Эти модели уже не первый год удерживают верхние строчки рейтинга благодаря сочетанию надежности, доступности запчастей и простоты обслуживания. Средний возраст обеих машин составляет около девяти лет, а цена — чуть выше миллиона рублей.
Обе модели ценят не только в крупных городах, но и в регионах. Их популярность объясняется простым обслуживанием и экономичным расходом топлива, что особенно важно для повседневных поездок.
На третьей позиции оказался Ford Focus - 77,4 тысячи проданных экземпляров. Средний возраст этих автомобилей достигает 15,6 лет, а стоимость на вторичном рынке составляет около 675 тысяч рублей. Несмотря на прекратившиеся поставки новых "Фокусов", модель по-прежнему востребована благодаря хорошей управляемости и недорогому обслуживанию.
Следом идёт Toyota Corolla - 71 тысяча проданных автомобилей. Средний возраст этой модели — 17 лет, однако спрос на неё стабильно высокий. Corolla традиционно ассоциируется с долговечностью и минимальными поломками. В среднем за подержанную Corolla просят около 900 тысяч рублей.
Интересно, что 58% таких машин имеют правый руль, что указывает на японское происхождение большинства экземпляров — их завозили напрямую из Страны восходящего солнца.
Замыкает первую пятерку Toyota Camry - 61,4 тысячи проданных машин. В отличие от Corolla, подавляющее большинство Camry продаётся с левым рулём, поскольку эти автомобили изначально поставлялись через официальных дилеров. Средний возраст модели — 11,6 года, а средняя стоимость превышает два миллиона рублей.
Camry традиционно считают выбором тех, кто ценит комфорт, плавность хода и надежность бизнес-класса. Автомобиль популярен среди такси премиум-сегмента и корпоративных парков.
Единственным представителем премиум-класса в первой пятнадцатке оказалась BMW 5 серии — продано 27,2 тысячи экземпляров со средним возрастом 15 лет и ценой около 2,5 миллионов рублей. Несмотря на возраст, многие владельцы считают эту модель эталоном баланса между динамикой и престижем.
|Модель
|Продано, тыс. шт.
|Средний возраст, лет
|Средняя цена, руб.
|Особенности
|KIA Rio
|85,5
|9,4
|1 050 000
|Надежный городской седан
|Hyundai Solaris
|84,2
|9,4
|1 030 000
|Прост в обслуживании
|Ford Focus
|77,4
|15,6
|675 900
|Хорошая управляемость
|Toyota Corolla
|71,0
|17,3
|900 000
|Праворульные из Японии
|Toyota Camry
|61,4
|11,6
|2 000 000
|Комфорт и престиж
По данным аналитического агентства "Автостат".
Даже при росте числа отечественных брендов и появлении новых китайских марок, вторичный рынок по-прежнему принадлежит привычным иномаркам. Причин несколько:
На вторичном рынке всё чаще встречаются Nissan Leaf, Tesla и китайские электромобили вроде Zeekr или BYD. Хотя пока их доля не превышает 1%, эксперты прогнозируют рост интереса к ним в ближайшие годы — особенно в крупных городах с развитой инфраструктурой зарядных станций.
|Плюсы
|Минусы
|Проверенная надёжность
|Возможные проблемы с документами
|Развитая сеть запчастей
|Возраст и износ
|Комфорт и оснащение
|Дорогие оригинальные детали
|Высокий остаточный ресурс
|Сложность проверки реального пробега
Обратите внимание на состояние кузова, двигатель и коробку передач. Лучше выбирать модели с прозрачной историей обслуживания.
Если нужен ресурс и долговечность — лучше Toyota. Если важна гарантия и низкая стоимость владения — LADA.
Наиболее доступные по запчастям — KIA, Hyundai, Renault и Skoda.
