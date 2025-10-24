Подержанные, но не устаревшие: иномарки, которые не теряют цену даже после 10 лет

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает расти, несмотря на нестабильность валют и сокращение импорта новых машин. За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 4,42 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Из них почти 72% — иномарки, что говорит о неизменной любви автолюбителей к зарубежным брендам.

Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Rio

Лидеры вторичного рынка: корейская двойка

Первое место по числу сделок заняла KIA Rio - 85,5 тысячи машин нашли новых владельцев. Всего на 1,3 тысячи меньше продано Hyundai Solaris - 84,2 тысячи. Эти модели уже не первый год удерживают верхние строчки рейтинга благодаря сочетанию надежности, доступности запчастей и простоты обслуживания. Средний возраст обеих машин составляет около девяти лет, а цена — чуть выше миллиона рублей.

Обе модели ценят не только в крупных городах, но и в регионах. Их популярность объясняется простым обслуживанием и экономичным расходом топлива, что особенно важно для повседневных поездок.

Ford Focus и Toyota Corolla: проверенная классика

На третьей позиции оказался Ford Focus - 77,4 тысячи проданных экземпляров. Средний возраст этих автомобилей достигает 15,6 лет, а стоимость на вторичном рынке составляет около 675 тысяч рублей. Несмотря на прекратившиеся поставки новых "Фокусов", модель по-прежнему востребована благодаря хорошей управляемости и недорогому обслуживанию.

Следом идёт Toyota Corolla - 71 тысяча проданных автомобилей. Средний возраст этой модели — 17 лет, однако спрос на неё стабильно высокий. Corolla традиционно ассоциируется с долговечностью и минимальными поломками. В среднем за подержанную Corolla просят около 900 тысяч рублей.

Интересно, что 58% таких машин имеют правый руль, что указывает на японское происхождение большинства экземпляров — их завозили напрямую из Страны восходящего солнца.

Camry и BMW: символы комфорта и статуса

Замыкает первую пятерку Toyota Camry - 61,4 тысячи проданных машин. В отличие от Corolla, подавляющее большинство Camry продаётся с левым рулём, поскольку эти автомобили изначально поставлялись через официальных дилеров. Средний возраст модели — 11,6 года, а средняя стоимость превышает два миллиона рублей.

Camry традиционно считают выбором тех, кто ценит комфорт, плавность хода и надежность бизнес-класса. Автомобиль популярен среди такси премиум-сегмента и корпоративных парков.

Единственным представителем премиум-класса в первой пятнадцатке оказалась BMW 5 серии — продано 27,2 тысячи экземпляров со средним возрастом 15 лет и ценой около 2,5 миллионов рублей. Несмотря на возраст, многие владельцы считают эту модель эталоном баланса между динамикой и престижем.

Сравнение популярных моделей

Модель Продано, тыс. шт. Средний возраст, лет Средняя цена, руб. Особенности KIA Rio 85,5 9,4 1 050 000 Надежный городской седан Hyundai Solaris 84,2 9,4 1 030 000 Прост в обслуживании Ford Focus 77,4 15,6 675 900 Хорошая управляемость Toyota Corolla 71,0 17,3 900 000 Праворульные из Японии Toyota Camry 61,4 11,6 2 000 000 Комфорт и престиж

По данным аналитического агентства "Автостат".

Почему иномарки всё ещё лидируют

Даже при росте числа отечественных брендов и появлении новых китайских марок, вторичный рынок по-прежнему принадлежит привычным иномаркам. Причин несколько:

привычка и доверие к брендам, которые десятилетиями доказывали качество;

широкий выбор запчастей — оригинальных и аналогов;

возможность самостоятельного ремонта;

умеренная потеря стоимости со временем.

Как выгодно купить подержанную иномарку

Проверяйте историю автомобиля: используйте сервисы проверки VIN (например, "Автотека" или госавтоинспекция.рф).

используйте сервисы проверки VIN (например, "Автотека" или госавтоинспекция.рф). Изучайте состояние кузова: даже небольшие перекрасы могут говорить о серьёзных ДТП.

даже небольшие перекрасы могут говорить о серьёзных ДТП. Оценивайте техническую часть: лучше провести диагностику на независимом СТО.

лучше провести диагностику на независимом СТО. Сравнивайте цены: порталы "Авито.Авто" и "Дром" помогут понять реальную стоимость.

порталы "Авито.Авто" и "Дром" помогут понять реальную стоимость. Проверяйте юридическую чистоту: машина не должна числиться в залоге или розыске.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка без проверки сервиса обслуживания → Последствие: скрытые дефекты двигателя и коробки → Альтернатива: требовать сервисную книжку или электронные данные ТО.

покупка без проверки сервиса обслуживания → скрытые дефекты двигателя и коробки → требовать сервисную книжку или электронные данные ТО. Ошибка: экономия на диагностике → Последствие: непредвиденные затраты после покупки → Альтернатива: независимая проверка перед сделкой.

экономия на диагностике → непредвиденные затраты после покупки → независимая проверка перед сделкой. Ошибка: выбор слишком дешевого варианта → Последствие: высокий риск скрученного пробега → Альтернатива: брать авто у официальных трейд-ин или крупных дилеров.

А что если купить электромобиль

На вторичном рынке всё чаще встречаются Nissan Leaf, Tesla и китайские электромобили вроде Zeekr или BYD. Хотя пока их доля не превышает 1%, эксперты прогнозируют рост интереса к ним в ближайшие годы — особенно в крупных городах с развитой инфраструктурой зарядных станций.

Плюсы и минусы подержанных иномарок

Плюсы Минусы Проверенная надёжность Возможные проблемы с документами Развитая сеть запчастей Возраст и износ Комфорт и оснащение Дорогие оригинальные детали Высокий остаточный ресурс Сложность проверки реального пробега

FAQ

Как выбрать надёжную подержанную иномарку

Обратите внимание на состояние кузова, двигатель и коробку передач. Лучше выбирать модели с прозрачной историей обслуживания.

Что выгоднее: купить старую Toyota или новую LADA

Если нужен ресурс и долговечность — лучше Toyota. Если важна гарантия и низкая стоимость владения — LADA.

Какие марки проще и дешевле обслуживать

Наиболее доступные по запчастям — KIA, Hyundai, Renault и Skoda.

Мифы и правда

Миф: у иномарок дорогие запчасти.

Правда: аналоги и контрактные детали часто стоят не дороже российских.

у иномарок дорогие запчасти. аналоги и контрактные детали часто стоят не дороже российских. Миф: старые машины непременно ломаются.

Правда: многое зависит от ухода и своевременного обслуживания.

старые машины непременно ломаются. многое зависит от ухода и своевременного обслуживания. Миф: праворульные авто запрещены.

Правда: они разрешены, если соответствуют требованиям безопасности.

Три интересных факта

KIA Rio и Hyundai Solaris собирались в России на одном заводе в Санкт-Петербурге.

Toyota Corolla - самая массовая модель в истории: продано более 50 миллионов экземпляров.

Ford Focus полностью ушёл с российского рынка в 2019 году, но остаётся лидером по числу предложений с пробегом.

Исторический контекст