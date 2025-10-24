Гибрид, который играет в лиге спорткаров: Toyota объединила азарт и спокойствие

Новый RAV4 GR Sport 2026 года стал для Toyota шагом в сторону настоящего автомобильного удовольствия. Модель, созданная совместно с подразделением Gazoo Racing, показала, что спортивный характер и экономичный гибрид — не взаимоисключающие понятия. Этот кроссовер дарит драйв, но при этом остается практичным, удобным и современным.
RAV4 GR Sport — это не просто декоративный пакет. Он получил улучшенную подвеску, расширенную колею и переработанную систему рулевого управления. Силовая установка мощностью 324 лошадиные силы объединяет 2,5-литровый бензиновый двигатель и три электромотора. Автомобиль способен проехать до 77 километров на электротяге, что делает его одним из самых дальнобойных подключаемых гибридов в классе.
Кроме динамики инженеры уделили внимание ощущениям от вождения: автомобиль стал отзывчивее, устойчивее и четче реагирует на повороты руля.
|Параметр
|RAV4 GR Sport 2026
|RAV4 PHEV 2026
|Мощность
|324 л. с.
|302 л. с.
|Подвеска
|Спортивная, заниженная на 1,5 см
|Стандартная
|Колея
|Расширена на 2,5 см
|Обычная
|Диски
|20 дюймов, облегченные
|19 дюймов
|Привод
|Полный (электрический задний мост)
|Полный
|Запас хода на электротяге
|77 км
|68 км
|Средний расход топлива
|6,4 л/100 км
|6,8 л/100 км
Планируйте маршруты. Используйте электротягу для городских поездок, где частые остановки и низкие скорости помогают экономить топливо.
Заряжайте регулярно. Встроенное зарядное устройство на 7 кВт позволяет восполнить заряд за 4 часа. Оптимально подключать авто каждый вечер.
Выбирайте режим Sport осознанно. Он делает отклик педали газа быстрее, но увеличивает расход. Используйте его для динамичной езды, а не в повседневных пробках.
Следите за состоянием шин. Спортивные Dunlop Sportmaxx требуют контроля давления и балансировки для максимального сцепления.
Обновляйте прошивку мультимедиа. Новая система Toyota легко получает обновления "по воздуху", улучшая функциональность и стабильность.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать дешевые всесезонные шины
|Потеря управляемости на высоких скоростях
|Установить оригинальные летние шины Dunlop Sportmaxx
|Игнорировать зарядку аккумулятора
|Увеличение расхода топлива
|Заряжать авто ежедневно, особенно перед дальними поездками
|Пренебрегать режимом рекуперации
|Потеря энергии при торможении
|Активировать имитацию понижения передач для усиления рекуперации
|Использовать только бензиновый режим
|Недоиспользование потенциала гибрида
|Комбинировать электротягу и ДВС в зависимости от маршрута
Если Toyota решит расширить линейку GR среди кроссоверов, можно ожидать появления аналогичных спортивных гибридов в других моделях — например, Corolla Cross GR или Highlander GR Sport. Такой шаг откроет дорогу новому сегменту: "умные" кроссоверы с гибридной тягой и эмоциональной подачей.
|Плюсы
|Минусы
|Мощная гибридная установка
|Нет быстрозарядного порта CCS
|Улучшенная управляемость
|Более высокая цена
|Просторный салон и богатое оснащение
|Твердые пластиковые панели в интерьере
|Эффективность — до 77 км на электротяге
|Нет панорамной крыши
|Новый мультимедийный интерфейс
|Зарядка только 7 кВт
Какой разгон у Toyota RAV4 GR Sport 2026?
Разгон до 100 км/ч занимает около 5,5 секунд, что делает модель одной из самых быстрых в своем классе.
Сколько стоит автомобиль?
Цена пока не объявлена, но ожидается, что она будет немного выше 50 тысяч долларов. В России стоимость может зависеть от версии и региона.
Какие отличия от стандартного RAV4?
GR Sport получил переработанную подвеску, новые настройки рулевого управления, облегченные колеса и спортивный дизайн.
Подходит ли автомобиль для зимы?
Да. Полный привод и современные системы стабилизации делают его уверенным на снегу и льду, а электрообогрев лобового стекла помогает в холодное время.
Миф: гибриды плохо подходят для активной езды.
Правда: гибридные установки Toyota обеспечивают высокий крутящий момент с первых секунд, что делает разгон мгновенным.
Миф: спортивные кроссоверы слишком прожорливы.
Правда: RAV4 GR Sport потребляет около 6,4 литра на 100 км, что значительно меньше, чем у бензиновых аналогов.
Миф: гибрид сложно обслуживать.
Правда: плановое ТО аналогично стандартным моделям, а электромоторы не требуют частой проверки.
Gazoo Racing (GR) — спортивное подразделение Toyota, начавшее путь с участия в ралли и "24 часа Ле-Мана". Первые модели GR появились в линейке легковых авто, а затем добрались до кроссоверов. Сегодня эмблема GR означает не только скорость, но и инженерную точность, проверенную в гонках.
RAV4 GR Sport стал логичным продолжением этой традиции — теперь элементы спортивной философии Toyota доступны массовому покупателю.
Название Gazoo Racing происходит от слова gazo — "картина" на японском, символизирующего видение идеального автомобиля.
Несмотря на спортивный настрой, RAV4 GR Sport соответствует строгим нормам экологичности и выбрасывает меньше CO₂, чем обычные бензиновые кроссоверы.
Toyota использует антистатический материал в сиденьях GR Sport, чтобы избежать накопления электричества от замши — редкое решение в серийных авто.
