Когда философия встречает реальность: Mazda решила, что экран важнее идеалов

Компания Mazda долгие годы придерживалась собственной философии, стараясь избежать увлечения сенсорными панелями, которое охватило почти всех автопроизводителей. Но времена меняются — и теперь даже Mazda решила пересмотреть свои подходы к интерфейсам управления.

Современные автомобили марки известны точной управляемостью, высоким качеством сборки и комфортом, но также и тем, что их мультимедийные системы не всегда удобны в использовании. В то время как почти все производители давно перешли на сенсорные экраны, Mazda долго держалась за систему Mazda Connect, управляемую при помощи поворотного контроллера и кнопок на центральной консоли.

Система впервые появилась на Mazda3 в 2014 году и задумывалась как безопасная альтернатива экрану, требующему постоянных касаний. Разработчики стремились сделать интерфейс менее отвлекающим, чтобы водитель не отрывал внимания от дороги. На практике, однако, многие владельцы жаловались на сложность управления и необходимость лишних манипуляций во время движения.

Наконец, Mazda изменила своё отношение. Новая версия кроссовера CX-5 получила полностью переработанную мультимедийную систему с большим 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, установленным прямо на приборной панели. Это самый крупный экран, когда-либо устанавливавшийся в автомобиле бренда.

Новый подход к мультимедиа

Новая система, встроенная в CX-5 2026 модельного года, создана на платформе Google и поддерживает встроенную навигацию, голосового помощника и доступ к приложениям. Также предусмотрена совместимость с беспроводными версиями Apple CarPlay и Android Auto.

Mazda подчёркивает, что экран теперь отвечает не только за мультимедиа, но и за управление климатом и звуком. При этом количество физических кнопок на панели заметно уменьшилось. Некоторые эксперты выражают опасения, что водителям может не хватать привычных ручек и клавиш. Тем не менее Mazda уверена, что часть этих функций теперь можно удобно выполнять с помощью кнопок на руле и голосового управления.

Рулевое колесо CX-5 переработано: теперь на нём расположены кнопки для большинства основных функций автомобиля. Таким образом, водитель сможет выполнять многие операции, не отвлекаясь от дороги.

Что ещё изменилось в CX-5

Кроме нового сенсорного дисплея, CX-5 2026 года получил обновлённый 12,9-дюймовый экран в базовой версии, улучшенные ассистенты водителя и переработанную архитектуру систем безопасности. Модель должна появиться у дилеров до конца 2025 года.

Информации о силовой установке пока немного, но известно, что в 2027 году появится гибридная версия, разработанная самой Mazda. Она будет отличаться от предыдущего гибрида CX-50, созданного совместно с Toyota. Новый гибрид объединит фирменный двигатель Skyactiv-Z и собственную гибридную технологию Mazda, ориентированную на повышение эффективности и производительности.

Инженеры компании продолжают совершенствовать моторы внутреннего сгорания, добиваясь от них высокой экономичности и чистоты выхлопа без полной электрификации. Двигатели Skyactiv-Z разрабатывались с прицелом на интеграцию с гибридными системами и применяют новый подход к теплоизоляции — теперь часть тепла, которое раньше просто терялось, преобразуется в дополнительную мощность. Это должно повысить КПД и улучшить отклик двигателя.

Сравнение с конкурентами

Параметр Mazda CX-5 (2026) Toyota RAV4 Hyundai Tucson Экран мультимедиа до 15,6 дюйма, сенсорный 10,5 дюйма 12,3 дюйма Система Google Built-in Toyota Smart Connect Hyundai Bluelink Управление сенсор + кнопки на руле сенсор + кнопки сенсор Ассистенты водителя обновлённые стандартные продвинутые Гибридная версия в 2027 году доступна доступна

Как пользоваться новой системой Mazda

Включите зажигание — система активируется автоматически. Настройте свой профиль через Google-аккаунт, чтобы синхронизировать приложения. Используйте голосового помощника для навигации и управления климатом. Подключите смартфон к Apple CarPlay или Android Auto без проводов. Настройте кнопки на руле под свои предпочтения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка управлять системой через экран во время движения.

Последствие: отвлечение и риск ДТП.

Альтернатива: использование голосового управления и кнопок на руле.

Ошибка: подключение смартфона через провод при включённом беспроводном режиме.

Последствие: система может зависнуть.

Альтернатива: выбрать один способ подключения.

Ошибка: пренебрежение обновлениями программного обеспечения.

Последствие: сбои или ошибки интерфейса.

Альтернатива: регулярно устанавливать обновления через Google.

А что если экран перестанет работать

Mazda предусмотрела резервное управление большинством функций через кнопки на руле. Даже в случае сбоя мультимедийного экрана водитель сможет настроить климат, громкость и некоторые настройки безопасности. Это редкое решение среди современных брендов, где при поломке сенсора часто теряется доступ к ключевым функциям.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Крупный экран и интуитивное меню Меньше физических кнопок Поддержка Google и голосового управления Возможны отвлечения при касаниях Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto Не всем понравится новая компоновка Увеличенные возможности персонализации Более высокая стоимость комплектаций

FAQ

Какой размер экрана у новой Mazda CX-5?

В максимальной версии — 15,6 дюйма, в базовой — 12,9 дюйма.

Можно ли использовать Android Auto и Apple CarPlay без проводов?

Да, система поддерживает беспроводное подключение обеих платформ.

Когда появится гибридная версия CX-5?

Планируется к выпуску в 2027 году.

Сколько кнопок осталось на панели управления?

Большинство функций перенесены на руль и экран, но основные органы управления сохранены.

Мифы и правда

Миф: Mazda полностью отказалась от физических кнопок.

Правда: часть функций теперь на руле, так что управление осталось удобным.

Миф: сенсорный экран заменил весь интерфейс.

Правда: система объединяет сенсор, кнопки и голосовое управление.

Миф: новая система сложнее старой.

Правда: интерфейс стал интуитивнее, особенно при использовании Google Assistant.

Интересные факты

Mazda уже экспериментировала с сенсорными экранами в 1990 году — в модели Eunos Cosmo. Новый CX-5 станет первым автомобилем марки с интегрированным Google-помощником. В системе используется отдельный модуль охлаждения, чтобы экран не перегревался летом.

Исторический контекст

Mazda долгое время оставалась верна своей философии "водитель — в центре внимания". Компания стремилась минимизировать отвлекающие факторы и сохранить физический контакт между человеком и машиной. Но с развитием технологий даже консервативные бренды поняли, что комфорт и цифровизация становятся неотъемлемыми элементами современного автомобиля.

Переход на сенсорное управление не разрушает фирменный стиль Mazda, а дополняет его. Новая мультимедийная система CX-5 стала символом того, что даже самые устойчивые к моде бренды умеют адаптироваться к изменениям времени.