Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлые лаки устарели: маникюр в светлых тонах больше не в тренде — вот чем их заменили
Сушка тела превращается в игру с огнём: мышцы тают, пока мозг просит углеводов
Этот напиток спасёт от вялости, но может вызвать проблемы: что нужно знать о зелёном чае
Смертельный прыжок из глубины: рыба с крокодильей пастью убила рыбака в Индии
От плановой экономики к пляжной: Куба ищет спасение в туризме и аренде отелей
Гравитация дала сбой: учёные нашли место, где Земля будто перестала держать равновесие
ОРВИ или ОРЗ: 5 главных секретов быстрого выздоровления — знать каждому
Бежевый больше не безопасный цвет: три правила, как не превратить квартиру в безжизненное уныние
Личное горе и мошенничество: почему Ида Галич заявила о терроре блогеров

Машина превращается в ловушку: как выбраться, если двери заклинило после ДТП

1:31
Авто

Никто не хочет оказаться в дорожно-транспортном происшествии, но полностью исключить такую ситуацию невозможно. Даже опытный водитель может стать участником аварии из-за погодных условий, внезапной поломки или ошибки другого участника движения. И если повреждения автомобиля оказались серьёзными, двери могут заклинить, а стеклоподъёмники перестанут работать.

Разбитое китайское авто после ДТП
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разбитое китайское авто после ДТП

Что делать в такой момент? Паника — худший помощник. Нужно знать простые, но жизненно важные действия, которые помогут выбраться из машины и спасти себя и пассажиров.

Почему двери могут заклинить после аварии

При сильном ударе кузов автомобиля деформируется. Даже если внешне повреждения кажутся незначительными, направленные усилия способны перекосить стойки, нарушить геометрию дверей и заблокировать замки. Если при этом обесточилась электросистема, стеклоподъёмники и центральный замок перестают работать.

Дополнительную опасность создаёт утечка топлива. В замкнутом пространстве пары бензина могут вспыхнуть от малейшей искры. В таких условиях счёт идёт на секунды.

"Если вы чувствуете запах бензина, покиньте салон как можно скорее, даже если придётся разбить стекло", — отметил инструктор по безопасному вождению Александр Чернов.

Почему нельзя разбивать стекло кулаком

Многие люди, оказавшись в шоке, пытаются выбить стекло руками. Это естественная реакция, но она не только бесполезна, а и опасна. Современные стёкла изготавливаются из многослойного триплекса или закалённого стекла, устойчивого к ударам. Кулаком их не пробить, зато можно получить глубокий порез, вывих или перелом кисти.

К тому же при неправильном ударе стекло не раскалывается, а лишь покрывается трещинами, продолжая удерживать форму. Это отнимает драгоценное время.

Как действовать правильно

Разбить стекло можно подручными средствами. В каждом автомобиле есть предмет, способный спасти жизнь — подголовник. На его нижней части находятся металлические стержни, которые можно использовать как ударный инструмент.

Советы шаг за шагом

  1. Снимите подголовник с ближайшего сиденья.

  2. Разверните его металлическими штырями к стеклу.

  3. Ударьте несколько раз в одно и то же место — ближе к центру бокового стекла.

  4. Если стекло начало крошиться, выбейте остатки ногой или локтем, защищённым одеждой.

  5. Важно: не бейте в лобовое стекло — оно ламинированное и крайне прочное. Выбирайтесь через боковое окно.

Если подголовник снять невозможно, используйте другие предметы — металлический элемент ремня безопасности, огнетушитель или даже каблук обуви. Главное — наносить серию точных ударов в одну область, а не хаотично по всей поверхности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться выбить стекло кулаком или открывать заклинившие двери с силой.

  • Последствие: травмы рук, потеря времени, риск возгорания или удушья.

  • Альтернатива: использовать подручные предметы — подголовник, огнетушитель, металлический элемент ремня или аварийный молоток.

Лучше заранее оборудовать машину спасательным молотком с острым наконечником. Он стоит недорого, но способен разбить стекло одним движением и даже перерезать ремень безопасности.

А что если стекло не поддаётся

Некоторые автомобили, особенно премиум-класса, оснащаются усиленными стёклами. В этом случае действуйте иначе:

  • Сначала снимите уплотнитель со стекла, чтобы снизить сопротивление.

  • Попробуйте ударить в нижний угол, ближе к краю двери.

  • Если стекло всё равно не разбивается — попытайтесь выдавить его ногами, упершись спиной в сиденье.

Иногда проще выбраться через багажник, особенно у хэтчбеков и универсалов, где задняя дверь открывается изнутри механическим рычагом.

Плюсы и минусы различных способов

Способ Плюсы Минусы
Подголовник Всегда под рукой, безопасен Не всегда легко снять
Огнетушитель Тяжёлый и прочный Может быть закреплён в труднодоступном месте
Ремень безопасности (металлическая часть) Удобен при ограниченном пространстве Требует усилий и точности
Аварийный молоток Разбивает стекло мгновенно Нужно приобрести заранее
Кулак Не требует предметов Почти бесполезен и травмоопасен

Лучше продумать действия заранее и иметь под рукой компактный аварийный набор. Он может спасти жизнь в критической ситуации.

Что делать после выхода из машины

  1. Отойдите от автомобиля на безопасное расстояние.

  2. Если чувствуете запах топлива — отходите против ветра.

  3. Не возвращайтесь в салон за вещами.

  4. Позвоните в экстренные службы.

  5. При возможности помогите другим пострадавшим, не подвергая себя опасности.

Если рядом есть аптечка — окажите первую помощь, остановите кровотечение и постарайтесь успокоиться. Паника мешает действовать рационально и может стоить лишних минут.

Интересные факты

  1. Лобовые стёкла делают из многослойного триплекса, который не рассыпается, а удерживает осколки.

  2. Боковые стёкла — закалённые: они разлетаются на мелкие фрагменты при ударе.

  3. Средний человек не способен разбить стекло голыми руками — на это требуется сила более 200 килограммов.

  4. Существуют специальные молотки с пружинным механизмом, способные пробить стекло одним нажатием.

  5. Некоторые производители внедряют электронные системы аварийного открывания дверей при срабатывании подушек безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: при аварии нужно выбивать лобовое стекло.
    Правда: лобовое стекло слишком прочное — проще разбить боковое.

  • Миф: боковые стёкла ломаются от одного удара.
    Правда: требуется несколько сильных и точных ударов в одно место.

  • Миф: можно спокойно подождать спасателей.
    Правда: при утечке топлива или задымлении счёт идёт на секунды.

FAQ

Можно ли выбить стекло ногой?
Да, если ударить несколько раз в одно и то же место, упершись спиной в сиденье. Но будьте готовы к порезам — используйте одежду для защиты.

Какой инструмент лучше иметь в машине?
Аварийный молоток с острым наконечником и встроенным ножом для ремня безопасности. Он должен быть закреплён рядом с водительским сиденьем.

Что делать, если заело ремень безопасности?
Используйте нож или специальный резак. Если его нет — натяните ремень и попробуйте срезать под углом острым предметом.

Как защитить руки при разбивании стекла?
Наденьте перчатки или оберните руку тканью. Никогда не бейте голой рукой.

Почему нельзя разбивать стекло кулаком?
Это неэффективно и травмоопасно. Стекло прочнее, чем кажется, и кулак не способен пробить его без повреждений.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Эти шоколадные шарики из картофеля удивят даже гурманов — просто и эффектно
Гардероб играет в шахматы: один ход — и фигура выглядит стройнее и моложе
Одно движение — и вы останетесь без доступа к авто: опасная привычка водителей
Рассада, что не боится холода: один простой приём превращает слабые ростки в бойцов
Сияет, но безжалостно выдаёт все недостатки: тренд, который разочаровал тысячи владельцев квартир
Россия рискует утратить важного партнёра по закупкам нефти — как это скажется на экономике страны
В театре Модерн сыграют спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Китай готов к борьбе: как санкции ЕС запускают новую эпоху отношений
Ничего не радует? Эти простые шаги помогут разбудить эмоции и вернуть интерес к жизни
Девять месяцев против двадцати двух: у кого в природе рождение — подвиг длиной в годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.