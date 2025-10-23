Итальянская мощь против российских дорог: в Москве показали уникальный Ferrari в миллион евро

В Москве появился автомобиль, который уже называют одной из самых эффектных премьер 2025 года. Новый Ferrari 12Cilindri Spider - редкий спайдер в насыщенном синем цвете с жёлтым интерьером.
Его пробег — всего десять километров, а цена превышает миллион евро. Почему этот суперкар стоит таких денег и чем он отличается от своих предшественников — рассказал новостной портал "110km.ru" подробно.
Появление 12Cilindri стало знаковым событием для поклонников итальянского бренда. Модель продолжает традицию переднемоторных V12 Ferrari, начатую легендарной серией 812. Это не просто обновление, а переосмысление формулы классического "гранд-турера", сочетающего комфорт, роскошь и гоночную динамику.
Премьера состоялась весной 2024 года. В 2025-м в столице уже можно увидеть этот автомобиль вживую — полностью растаможенный, готовый к регистрации и тест-драйву. Цена московского экземпляра составляет 110 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона евро. Для сравнения: в Европе стартовая стоимость 12Cilindri Spider начинается с 435 тысяч евро, то есть российская цена почти втрое выше.
Причина не только в растаможке и ограниченных поставках. Ferrari официально не представлена в России, поэтому каждый автомобиль — штучный импорт, требующий сложной логистики и значительных таможенных расходов.
Главное, что делает 12Cilindri Spider особенным, — это двигатель. Под длинным капотом скрыт атмосферный V12 объёмом 6,5 литра, выдающий 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой, расположенной на задней оси для оптимального распределения массы. Такой баланс обеспечивает невероятную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,95 секунды, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.
Для сравнения, предыдущая модель 812 Superfast обладала аналогичной мощностью, но разгонялась чуть медленнее — за 2,9 секунды, а её трансмиссия была менее отзывчивой. В новой версии инженеры Ferrari добились не только большей эффективности, но и точности управления.
|Параметр
|Ferrari 812 Superfast
|Ferrari 12Cilindri Spider
|Двигатель
|V12, 6.5 л, 800 л. с.
|V12, 6.5 л, 830 л. с.
|Разгон 0-100 км/ч
|2,9 сек
|2,95 сек
|Коробка передач
|7-ступенчатая роботизированная
|8-ступенчатая роботизированная
|Максимальная скорость
|340 км/ч
|340+ км/ч
|Привод
|Задний
|Задний
|Расход топлива
|16,4 л/100 км
|15,7 л/100 км
Новая модель не только мощнее, но и экономичнее. Благодаря оптимизации впуска и новой системе управления зажиганием двигатель стал отзывчивее, сохранив фирменный звук Ferrari — глубокий, чистый и узнаваемый с первых секунд.
Ferrari 12Cilindri получил ряд инноваций, которые ранее применялись только в трековых моделях. Среди них — полноуправляемое шасси, позволяющее поворачивать задние колёса в противофазе с передними для повышения манёвренности. Это решение улучшает поведение автомобиля при скоростных манёврах и парковке.
Впервые в линейке V12 применена система торможения с управлением по проводам. Она заменяет традиционную гидравлику электронными сигналами, обеспечивая мгновенный отклик педали и возможность точной настройки под стиль вождения.
Для снижения массы использованы карбон и алюминиевые сплавы, а кузов спайдера спроектирован с учётом аэродинамических потоков. Сложная геометрия воздухозаборников обеспечивает стабильность на скоростях выше 300 км/ч.
Ferrari 12Cilindri Spider сочетает в себе спортивную агрессию и итальянскую элегантность. Длинный капот, короткий задний свес и низкий силуэт напоминают культовые модели 1960-х. Однако все линии подчинены аэродинамике — от переднего спойлера до активного заднего крыла.
Представленный в Москве экземпляр окрашен в насыщенный синий цвет, а салон выполнен из жёлтой алькантары. Это сочетание выглядит смело и подчёркивает индивидуальность. Каждая деталь интерьера — результат ручной работы: прострочка сидений, вставки из углеволокна, полированный алюминий и сенсорные панели на руле.
Ошибка: выбирать Ferrari только по внешнему виду.
Последствие: упустить технический потенциал и уникальность конкретной версии.
Альтернатива: учитывать спецификации — тип коробки, материалы кузова, цветовую комбинацию, редкость исполнения.
Для коллекционеров важен не только пробег, но и уникальность сочетания опций. Именно поэтому экземпляры в особых цветах или с редкими интерьерами часто растут в цене быстрее, чем стандартные версии.
|Плюсы
|Минусы
|Мощный и атмосферный V12 без турбин
|Высокая стоимость и налоги
|Исключительная управляемость
|Низкий дорожный просвет
|Уникальный дизайн и отделка
|Высокие расходы на обслуживание
|Инвестиционная привлекательность
|Отсутствие официальной гарантии в РФ
|Редкость и статусность
|Ограниченный сервис и запчасти
Даже с учётом стоимости, этот автомобиль остаётся желанным для коллекционеров и энтузиастов. Он не столько транспорт, сколько символ вкуса и технического совершенства.
Ferrari 12Cilindri Spider конкурирует с Aston Martin DBS Volante и Lamborghini Revuelto Roadster. Однако отличие Ferrari — в классической архитектуре двигателя без гибридных систем. В эпоху турбин и электромоторов 12Cilindri остаётся одним из последних чистокровных атмосферных суперкаров, что делает его особенно привлекательным для ценителей традиционной школы.
Название 12Cilindri переводится с итальянского как "двенадцать цилиндров".
Система управления тягой впервые использует искусственный интеллект, анализирующий сцепление и угол руля.
Каждая машина проходит ручную сборку в Маранелло, где выпускают не более десяти таких автомобилей в неделю.
Крыша из углепластика складывается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч.
В режиме GT автомобиль способен двигаться на минимальных оборотах, сохраняя плавность, как у люксового купе.
Миф: Ferrari 12Cilindri — исключительно трековый автомобиль.
Правда: он сертифицирован для обычных дорог и комфортен в городе.
Миф: атмосферные моторы устарели.
Правда: V12 Ferrari — это вершина инженерии, сочетающая мощность и надёжность.
Миф: спайдер уступает купе по жёсткости кузова.
Правда: благодаря новым материалам жёсткость кузова 12Cilindri Spider почти идентична версии с жёсткой крышей.
Почему цена в России выше, чем в Европе?
Из-за пошлин, логистики и статуса эксклюзивного импорта. Каждый экземпляр проходит индивидуальное оформление и сертификацию.
Можно ли заказать Ferrari 12Cilindri официально?
Официальных поставок в Россию нет, автомобили ввозятся частными дилерами.
Каков транспортный налог?
124 500 рублей в год — с учётом мощности двигателя 830 л. с.
Подходит ли спайдер для ежедневной езды?
Да, при аккуратной эксплуатации. Подвеска адаптивная, клиренс регулируется, а шумоизоляция для открытого кузова на удивление качественная.
Есть ли у модели инвестиционный потенциал?
Да. Первые партии 12Cilindri уже дорожают на вторичном рынке, особенно редкие цвета и ручные комплектации.
