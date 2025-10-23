Итальянская мощь против российских дорог: в Москве показали уникальный Ferrari в миллион евро

В Москве появился автомобиль, который уже называют одной из самых эффектных премьер 2025 года. Новый Ferrari 12Cilindri Spider - редкий спайдер в насыщенном синем цвете с жёлтым интерьером.

Его пробег — всего десять километров, а цена превышает миллион евро. Почему этот суперкар стоит таких денег и чем он отличается от своих предшественников — рассказал новостной портал "110km.ru" подробно.

Возвращение классики: рождение нового V12

Появление 12Cilindri стало знаковым событием для поклонников итальянского бренда. Модель продолжает традицию переднемоторных V12 Ferrari, начатую легендарной серией 812. Это не просто обновление, а переосмысление формулы классического "гранд-турера", сочетающего комфорт, роскошь и гоночную динамику.

Премьера состоялась весной 2024 года. В 2025-м в столице уже можно увидеть этот автомобиль вживую — полностью растаможенный, готовый к регистрации и тест-драйву. Цена московского экземпляра составляет 110 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона евро. Для сравнения: в Европе стартовая стоимость 12Cilindri Spider начинается с 435 тысяч евро, то есть российская цена почти втрое выше.

Причина не только в растаможке и ограниченных поставках. Ferrari официально не представлена в России, поэтому каждый автомобиль — штучный импорт, требующий сложной логистики и значительных таможенных расходов.

Сила двенадцати цилиндров

Главное, что делает 12Cilindri Spider особенным, — это двигатель. Под длинным капотом скрыт атмосферный V12 объёмом 6,5 литра, выдающий 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой, расположенной на задней оси для оптимального распределения массы. Такой баланс обеспечивает невероятную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,95 секунды, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Для сравнения, предыдущая модель 812 Superfast обладала аналогичной мощностью, но разгонялась чуть медленнее — за 2,9 секунды, а её трансмиссия была менее отзывчивой. В новой версии инженеры Ferrari добились не только большей эффективности, но и точности управления.

Сравнение: преемник против предшественника

Параметр Ferrari 812 Superfast Ferrari 12Cilindri Spider Двигатель V12, 6.5 л, 800 л. с. V12, 6.5 л, 830 л. с. Разгон 0-100 км/ч 2,9 сек 2,95 сек Коробка передач 7-ступенчатая роботизированная 8-ступенчатая роботизированная Максимальная скорость 340 км/ч 340+ км/ч Привод Задний Задний Расход топлива 16,4 л/100 км 15,7 л/100 км

Новая модель не только мощнее, но и экономичнее. Благодаря оптимизации впуска и новой системе управления зажиганием двигатель стал отзывчивее, сохранив фирменный звук Ferrari — глубокий, чистый и узнаваемый с первых секунд.

Технологии будущего

Ferrari 12Cilindri получил ряд инноваций, которые ранее применялись только в трековых моделях. Среди них — полноуправляемое шасси, позволяющее поворачивать задние колёса в противофазе с передними для повышения манёвренности. Это решение улучшает поведение автомобиля при скоростных манёврах и парковке.

Впервые в линейке V12 применена система торможения с управлением по проводам. Она заменяет традиционную гидравлику электронными сигналами, обеспечивая мгновенный отклик педали и возможность точной настройки под стиль вождения.

Для снижения массы использованы карбон и алюминиевые сплавы, а кузов спайдера спроектирован с учётом аэродинамических потоков. Сложная геометрия воздухозаборников обеспечивает стабильность на скоростях выше 300 км/ч.

Дизайн: современная интерпретация классики

Ferrari 12Cilindri Spider сочетает в себе спортивную агрессию и итальянскую элегантность. Длинный капот, короткий задний свес и низкий силуэт напоминают культовые модели 1960-х. Однако все линии подчинены аэродинамике — от переднего спойлера до активного заднего крыла.

Представленный в Москве экземпляр окрашен в насыщенный синий цвет, а салон выполнен из жёлтой алькантары. Это сочетание выглядит смело и подчёркивает индивидуальность. Каждая деталь интерьера — результат ручной работы: прострочка сидений, вставки из углеволокна, полированный алюминий и сенсорные панели на руле.

Плюсы и минусы Ferrari 12Cilindri Spider

Плюсы Минусы Мощный и атмосферный V12 без турбин Высокая стоимость и налоги Исключительная управляемость Низкий дорожный просвет Уникальный дизайн и отделка Высокие расходы на обслуживание Инвестиционная привлекательность Отсутствие официальной гарантии в РФ Редкость и статусность Ограниченный сервис и запчасти

Даже с учётом стоимости, этот автомобиль остаётся желанным для коллекционеров и энтузиастов. Он не столько транспорт, сколько символ вкуса и технического совершенства.

А что если сравнить с конкурентами?

Ferrari 12Cilindri Spider конкурирует с Aston Martin DBS Volante и Lamborghini Revuelto Roadster. Однако отличие Ferrari — в классической архитектуре двигателя без гибридных систем. В эпоху турбин и электромоторов 12Cilindri остаётся одним из последних чистокровных атмосферных суперкаров, что делает его особенно привлекательным для ценителей традиционной школы.

Интересные факты

Название 12Cilindri переводится с итальянского как "двенадцать цилиндров". Система управления тягой впервые использует искусственный интеллект, анализирующий сцепление и угол руля. Каждая машина проходит ручную сборку в Маранелло, где выпускают не более десяти таких автомобилей в неделю. Крыша из углепластика складывается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. В режиме GT автомобиль способен двигаться на минимальных оборотах, сохраняя плавность, как у люксового купе.

Мифы и правда

Миф: Ferrari 12Cilindri — исключительно трековый автомобиль.

Правда: он сертифицирован для обычных дорог и комфортен в городе.

Миф: атмосферные моторы устарели.

Правда: V12 Ferrari — это вершина инженерии, сочетающая мощность и надёжность.

Миф: спайдер уступает купе по жёсткости кузова.

Правда: благодаря новым материалам жёсткость кузова 12Cilindri Spider почти идентична версии с жёсткой крышей.

FAQ

Почему цена в России выше, чем в Европе?

Из-за пошлин, логистики и статуса эксклюзивного импорта. Каждый экземпляр проходит индивидуальное оформление и сертификацию.

Можно ли заказать Ferrari 12Cilindri официально?

Официальных поставок в Россию нет, автомобили ввозятся частными дилерами.

Каков транспортный налог?

124 500 рублей в год — с учётом мощности двигателя 830 л. с.

Подходит ли спайдер для ежедневной езды?

Да, при аккуратной эксплуатации. Подвеска адаптивная, клиренс регулируется, а шумоизоляция для открытого кузова на удивление качественная.

Есть ли у модели инвестиционный потенциал?

Да. Первые партии 12Cilindri уже дорожают на вторичном рынке, особенно редкие цвета и ручные комплектации.