Немецкий гигант сбавил обороты: как дефицит чипов остановил легенды Golf и Tiguan

Автомобильный концерн Volkswagen вновь столкнулся с проблемой, которая, казалось, уже осталась в прошлом. Из-за нехватки полупроводников компания вынуждена приостановить выпуск двух ключевых моделей — Golf и Tiguan. Временная мера затронет заводы в Германии и продлится до конца недели, но специалисты предупреждают: даже краткий сбой в цепочке поставок электроники может иметь далеко идущие последствия.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Tiguan III

Почему Volkswagen останавливает производство

В концерне пояснили, что приостановка связана с дефицитом микросхем от компании Nexperia. Эта фирма является одним из главных поставщиков автомобильных полупроводников в Европе. После перехода под контроль правительства Нидерландов она пересматривает контракты и приоритеты поставок. Это вызвало временные перебои для крупных автопроизводителей.

"Остановка необходима для регулировки запасов и завершится до конца недели", — сообщили в Volkswagen.

Несмотря на спокойный тон заявления, в отрасли не исключают, что дефицит чипов может вновь ударить по всей индустрии. Производственные линии современных автомобилей зависят от микросхем практически так же, как раньше зависели от поставок стали или топлива.

Что делает проблему такой серьёзной

Сегодня в каждом автомобиле установлено от 1000 до 3000 микросхем. Они контролируют двигатель, тормоза, датчики, мультимедиа, навигацию и даже подогрев сидений. Отсутствие хотя бы одной микросхемы способно остановить выпуск всей партии машин.

В период пандемии, когда автопроизводители сократили заказы на электронику, их место быстро заняли производители смартфонов и бытовой техники. Когда спрос на автомобили восстановился, заводам просто не хватало компонентов. С тех пор автопром так и не сумел полностью вернуть себе прежние объёмы поставок.

Временная приостановка Volkswagen — симптом глубинной проблемы: автомобильная отрасль до сих пор уязвима перед внешними рисками, связанными с логистикой и геополитикой.

Сравнение: как кризис влияет на конкурентов

Производитель Модели под угрозой Продолжительность остановки Volkswagen Golf, Tiguan До конца недели BMW 3 Series, X1 Несколько дней Toyota Corolla, RAV4 Периодические задержки Ford Focus, Kuga Перебои по регионам Renault Clio, Captur Кратковременные остановки

Volkswagen оказался не одинок. Практически все крупные автоконцерны сталкиваются с нехваткой микрочипов. Разница лишь в том, кто сумел лучше адаптироваться к ситуации. Немецкий бренд решил заранее "заморозить" производство, чтобы избежать накопления машин без электроники на складах.

Как Volkswagen планирует преодолеть кризис

В концерне разрабатывают стратегию диверсификации поставщиков. Часть заказов могут быть перераспределены в пользу других европейских компаний, включая производителей из Германии, Чехии и Италии. Также обсуждается расширение собственных мощностей по выпуску микроконтроллеров, используемых в системах управления.

Параллельно компания внедряет цифровые инструменты контроля логистики, позволяющие прогнозировать перебои и заранее корректировать графики поставок. Это особенно важно для производства электромобилей, где электроника занимает до 40% себестоимости.

Советы шаг за шагом: как действуют автопроизводители

Перенаправляют микросхемы на наиболее прибыльные модели, например, кроссоверы Tiguan и Touareg. Упрощают комплектации, временно убирая второстепенные электронные функции. Подписывают долгосрочные контракты с производителями полупроводников для гарантированных поставок. Развивают собственные лаборатории для проектирования и тестирования микрочипов. Создают стратегические запасы компонентов, чтобы избежать полной остановки конвейеров.

Эти меры уже помогают минимизировать последствия текущего кризиса, хотя полностью избавиться от зависимости пока невозможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентация на одного поставщика.

Последствие: вынужденная остановка и риск потери клиентов.

Альтернатива: диверсификация контрактов и внедрение унифицированных архитектур.

Некоторые производители, такие как Hyundai, уже инвестируют в собственные микропроцессорные подразделения. Эта стратегия снижает риски и повышает устойчивость к глобальным колебаниям.

А что если дефицит затянется

Если ситуация не нормализуется в ближайшие месяцы, Volkswagen будет вынужден перераспределить производственные мощности в пользу электромобилей серии ID. В них используются микросхемы нового поколения, которые поставляются по отдельным каналам. Таким образом, компания сможет сохранить приоритетные направления, но может сократить выпуск массовых моделей с ДВС.

Экономисты отмечают, что нынешний кризис может стать стимулом для возрождения европейской микроэлектроники. ЕС уже принял программу European Chips Act, нацеленную на увеличение доли Европы в мировом производстве полупроводников до 20% к 2030 году.

Плюсы и минусы производственной паузы

Плюсы Минусы Возможность адаптировать логистику и процессы Потеря выручки за период простоя Предотвращение избыточных запасов Риски для дилеров и подрядчиков Анализ слабых мест в цепочке поставок Угроза репутации на рынке Стимул к технологическому обновлению Возможное снижение темпов продаж

Volkswagen рассматривает временную паузу не как поражение, а как возможность укрепить систему поставок и оптимизировать производственные циклы.

Исторический контекст

Мир уже сталкивался с подобным кризисом. В 2021 году нехватка микросхем сократила глобальное производство автомобилей почти на 10 миллионов единиц. Тогда концерны выпускали машины без части электронных опций, обещая установить их позже. Опыт тех лет научил производителей действовать быстро и стратегически. Именно поэтому нынешняя остановка Volkswagen выглядит контролируемой и осознанной.

Интересные факты

Средний современный автомобиль содержит около 150 управляющих модулей. На создание одной микросхемы уходит до шести месяцев технологического цикла. Nexperia специализируется на силовых транзисторах, без которых невозможны современные системы безопасности. Около 80% мировых чипов производится в Азии, в основном на Тайване и в Южной Корее. В Европе ведётся строительство нескольких крупных фабрик по выпуску полупроводников, включая совместный проект Intel в Германии.

Мифы и правда

Миф: проблема возникла из-за Азии.

Правда: в этот раз перебои связаны с европейским поставщиком.

Миф: автопроизводители могут заменить чипы любыми аналогами.

Правда: каждый блок требует сертификации и адаптации к конкретной модели.

Миф: остановка производства означает кризис компании.

Правда: это плановая мера для стабилизации внутреннего баланса.

FAQ

Когда возобновится производство?

Volkswagen рассчитывает запустить линии к концу недели, если поставки микросхем восстановятся.

Повлияет ли это на клиентов?

Да, возможны задержки с поставками новых автомобилей на несколько недель, особенно популярных моделей.

Будет ли рост цен?

Вероятен небольшой рост стоимости комплектаций с расширенной электроникой, особенно на внутреннем рынке Европы.

Может ли ситуация повториться?

Да, пока глобальная цепочка поставок не станет более автономной. Именно поэтому концерн активно инвестирует в собственные разработки.

Как реагируют дилеры?

Многие переносят сроки выдачи автомобилей, но уверяют, что клиенты получат свои машины в ближайшее время.