Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции

В Нью-Йорке вступает в силу новая система дорожного контроля, которая обещает изменить поведение водителей и вернуть автобусным полосам их истинное предназначение. Теперь за блокировку движения общественного транспорта автомобилистов будут штрафовать не инспекторы, а сами автобусы.
Городская транспортная служба MTA внедрила систему ACE (Automated Camera Enforcement) — камеры, установленные на задней части автобусов. Они фиксируют автомобили, стоящие или движущиеся по выделенным полосам. Устройство автоматически записывает видео, делает фото, сохраняет номер, время и координаты нарушения. Затем данные направляются в Департамент транспорта (DOT), который выписывает штраф.
На первых порах автомобилистов решили не наказывать строго — 60 дней после запуска система будет отправлять предупреждения. После этого владельцам машин начнут приходить реальные штрафы: от $50 до $250 в зависимости от количества нарушений.
Пока система действует на маршрутах Bx22, M96, M116 и Bx2 в Манхэттене и Бронксе, но постепенно охватит весь мегаполис. Сейчас камеры установлены на 43 маршрутах, а общая длина контролируемых дорог превысила 820 километров.
Там, где камеры уже работают, эффект оказался ощутимым. Средняя скорость автобусов выросла примерно на 5%, а время в пути в некоторых районах сократилось почти на треть. Вдобавок количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 20%, а уровень выбросов загрязняющих веществ — на 5–10%.
Запуск программы курируют три ведомства: MTA, DOT и городской департамент финансов. Цель проста — сделать общественный транспорт более быстрым и надёжным, а город — чище и безопаснее. Для мегаполиса, где автобусы ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров, каждая минута на маршруте имеет значение.
Власти уверены: дело не только в штрафах. Проект направлен на формирование новой транспортной культуры, в которой водитель понимает, что выезд на автобусную полосу мешает всему городу.
"Когда вы перекрываете автобусную полосу, вы замедляете тысячи людей, которые едут на работу, в школу или к врачу", — отметил представитель MTA Майкл Чен.
В перспективе к программе могут присоединиться и грузовые компании, чтобы их водители проходили обязательные инструктажи по соблюдению выделенных линий.
Реакция горожан оказалась предсказуемо неоднозначной. Владельцы автомобилей возмущаются «тотальной слежкой», считая систему избыточной. А пассажиры общественного транспорта — наоборот, видят в ней шаг к цивилизованному движению.
"Каждый раз, когда автобус застревает из-за водителей, я опаздываю на работу. Если штраф поможет — пусть так и будет", — подытожила одна из жительниц Бронкса.
На улицах уже заметны первые изменения: автобусы стали приходить по расписанию, а пробки в утренние часы немного уменьшились.
Следите за дорожной разметкой и табличками — на некоторых улицах выделенные полосы работают только в часы пик.
Не останавливайтесь даже «на минуту» на красной линии — камеры фиксируют моментально.
При выгрузке пассажиров или товаров используйте разрешённые зоны кратковременной стоянки.
Проверяйте обновления маршрутов на сайте DOT — зоны контроля постоянно расширяются.
Ошибка: водитель считает, что можно быстро заехать на автобусную полосу, чтобы обогнать пробку.
Последствие: штраф до 250 долларов и возможное аннулирование льгот на парковку.
Альтернатива: используйте приложения с навигацией, показывающие легальные маршруты объезда.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение скорости движения автобусов
|Возможные ошибки фиксации
|Снижение пробок и выбросов
|Жалобы на вмешательство в частную жизнь
|Уменьшение аварийности
|Дополнительные расходы на обслуживание техники
|Дисциплина водителей
|Недовольство части автомобилистов
Что будет, если система докажет эффективность? MTA уже обсуждает установку аналогичных камер на трамваях и велосипедных дорожках. Это поможет защитить слабые категории участников движения — пешеходов и велосипедистов. А в долгосрочной перспективе Нью-Йорк может стать образцом «умного города», где технологии поддерживают порядок на дорогах без участия полиции.
Как узнать, что получил штраф?
Письмо приходит на домашний адрес, зарегистрированный в DMV. Также можно проверить данные онлайн на сайте DOT.
Можно ли оспорить штраф?
Да, водитель имеет право подать апелляцию в течение 30 дней. Для этого потребуется видеозапись с ACE и доказательства, что полоса была свободна или разрешена к движению.
Что делать, если автобус проехал мимо, а камера зафиксировала ошибку?
Обратитесь в MTA с заявлением. Все записи хранятся 90 дней и доступны для просмотра по запросу.
Сколько стоит установка системы для города?
По данным MTA, стоимость одного комплекта составляет около 15 тысяч долларов, включая обслуживание и связь с DOT.
Будут ли новые маршруты под контролем камер?
Да, к концу года в программу добавят ещё 20 маршрутов в Квинсе и Бруклине.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.