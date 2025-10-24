Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку

Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции

6:38
Авто

В Нью-Йорке вступает в силу новая система дорожного контроля, которая обещает изменить поведение водителей и вернуть автобусным полосам их истинное предназначение. Теперь за блокировку движения общественного транспорта автомобилистов будут штрафовать не инспекторы, а сами автобусы.

Автобус
Фото: commons.wikimedia.org by Ben Schumin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Автобус

Как это работает

Городская транспортная служба MTA внедрила систему ACE (Automated Camera Enforcement) — камеры, установленные на задней части автобусов. Они фиксируют автомобили, стоящие или движущиеся по выделенным полосам. Устройство автоматически записывает видео, делает фото, сохраняет номер, время и координаты нарушения. Затем данные направляются в Департамент транспорта (DOT), который выписывает штраф.

На первых порах автомобилистов решили не наказывать строго — 60 дней после запуска система будет отправлять предупреждения. После этого владельцам машин начнут приходить реальные штрафы: от $50 до $250 в зависимости от количества нарушений.

Где уже работает ACE

Пока система действует на маршрутах Bx22, M96, M116 и Bx2 в Манхэттене и Бронксе, но постепенно охватит весь мегаполис. Сейчас камеры установлены на 43 маршрутах, а общая длина контролируемых дорог превысила 820 километров.

Первые результаты

Там, где камеры уже работают, эффект оказался ощутимым. Средняя скорость автобусов выросла примерно на 5%, а время в пути в некоторых районах сократилось почти на треть. Вдобавок количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 20%, а уровень выбросов загрязняющих веществ — на 5–10%.

Кто управляет проектом

Запуск программы курируют три ведомства: MTA, DOT и городской департамент финансов. Цель проста — сделать общественный транспорт более быстрым и надёжным, а город — чище и безопаснее. Для мегаполиса, где автобусы ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров, каждая минута на маршруте имеет значение.

Изменение культуры вождения

Власти уверены: дело не только в штрафах. Проект направлен на формирование новой транспортной культуры, в которой водитель понимает, что выезд на автобусную полосу мешает всему городу.

"Когда вы перекрываете автобусную полосу, вы замедляете тысячи людей, которые едут на работу, в школу или к врачу", — отметил представитель MTA Майкл Чен.

В перспективе к программе могут присоединиться и грузовые компании, чтобы их водители проходили обязательные инструктажи по соблюдению выделенных линий.

Что думают жители

Реакция горожан оказалась предсказуемо неоднозначной. Владельцы автомобилей возмущаются «тотальной слежкой», считая систему избыточной. А пассажиры общественного транспорта — наоборот, видят в ней шаг к цивилизованному движению.

"Каждый раз, когда автобус застревает из-за водителей, я опаздываю на работу. Если штраф поможет — пусть так и будет", — подытожила одна из жительниц Бронкса.

На улицах уже заметны первые изменения: автобусы стали приходить по расписанию, а пробки в утренние часы немного уменьшились.

Советы водителям: как избежать штрафа

  1. Следите за дорожной разметкой и табличками — на некоторых улицах выделенные полосы работают только в часы пик.

  2. Не останавливайтесь даже «на минуту» на красной линии — камеры фиксируют моментально.

  3. При выгрузке пассажиров или товаров используйте разрешённые зоны кратковременной стоянки.

  4. Проверяйте обновления маршрутов на сайте DOT — зоны контроля постоянно расширяются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель считает, что можно быстро заехать на автобусную полосу, чтобы обогнать пробку.

Последствие: штраф до 250 долларов и возможное аннулирование льгот на парковку.

Альтернатива: используйте приложения с навигацией, показывающие легальные маршруты объезда.

Плюсы и минусы системы ACE

Плюсы Минусы
Повышение скорости движения автобусов Возможные ошибки фиксации
Снижение пробок и выбросов Жалобы на вмешательство в частную жизнь
Уменьшение аварийности Дополнительные расходы на обслуживание техники
Дисциплина водителей Недовольство части автомобилистов

А что если…

Что будет, если система докажет эффективность? MTA уже обсуждает установку аналогичных камер на трамваях и велосипедных дорожках. Это поможет защитить слабые категории участников движения — пешеходов и велосипедистов. А в долгосрочной перспективе Нью-Йорк может стать образцом «умного города», где технологии поддерживают порядок на дорогах без участия полиции.

Интересные факты

  • Подобные системы уже работают в Лондоне и Сингапуре, где помогли сократить пробки почти на 40%.
  • Каждый автобус MTA перевозит в среднем 35 тысяч человек в год — и даже минута задержки умножается на миллионы потерянных часов.
  • Камеры ACE потребляют меньше энергии, чем стандартная камера видеонаблюдения, и оснащены функцией ночной съёмки.

FAQ

Как узнать, что получил штраф?
Письмо приходит на домашний адрес, зарегистрированный в DMV. Также можно проверить данные онлайн на сайте DOT.

Можно ли оспорить штраф?
Да, водитель имеет право подать апелляцию в течение 30 дней. Для этого потребуется видеозапись с ACE и доказательства, что полоса была свободна или разрешена к движению.

Что делать, если автобус проехал мимо, а камера зафиксировала ошибку?
Обратитесь в MTA с заявлением. Все записи хранятся 90 дней и доступны для просмотра по запросу.

Сколько стоит установка системы для города?
По данным MTA, стоимость одного комплекта составляет около 15 тысяч долларов, включая обслуживание и связь с DOT.

Будут ли новые маршруты под контролем камер?
Да, к концу года в программу добавят ещё 20 маршрутов в Квинсе и Бруклине.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Бизнес
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр
Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом
Никакой химии — а муравьёв как не бывало: старинный рецепт, который до сих пор работает безотказно
Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов
Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок
Кто проживает на дне океана: существа, будто сошедшие со страниц фантастики — тьма полная жизни
Осень стелет дорожку для вшей: что запускает скрытую эпидемию прямо в школьных классах
Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.