Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции

Авто

В Нью-Йорке вступает в силу новая система дорожного контроля, которая обещает изменить поведение водителей и вернуть автобусным полосам их истинное предназначение. Теперь за блокировку движения общественного транспорта автомобилистов будут штрафовать не инспекторы, а сами автобусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ben Schumin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Автобус

Как это работает

Городская транспортная служба MTA внедрила систему ACE (Automated Camera Enforcement) — камеры, установленные на задней части автобусов. Они фиксируют автомобили, стоящие или движущиеся по выделенным полосам. Устройство автоматически записывает видео, делает фото, сохраняет номер, время и координаты нарушения. Затем данные направляются в Департамент транспорта (DOT), который выписывает штраф.

На первых порах автомобилистов решили не наказывать строго — 60 дней после запуска система будет отправлять предупреждения. После этого владельцам машин начнут приходить реальные штрафы: от $50 до $250 в зависимости от количества нарушений.

Где уже работает ACE

Пока система действует на маршрутах Bx22, M96, M116 и Bx2 в Манхэттене и Бронксе, но постепенно охватит весь мегаполис. Сейчас камеры установлены на 43 маршрутах, а общая длина контролируемых дорог превысила 820 километров.

Первые результаты

Там, где камеры уже работают, эффект оказался ощутимым. Средняя скорость автобусов выросла примерно на 5%, а время в пути в некоторых районах сократилось почти на треть. Вдобавок количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 20%, а уровень выбросов загрязняющих веществ — на 5–10%.

Кто управляет проектом

Запуск программы курируют три ведомства: MTA, DOT и городской департамент финансов. Цель проста — сделать общественный транспорт более быстрым и надёжным, а город — чище и безопаснее. Для мегаполиса, где автобусы ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров, каждая минута на маршруте имеет значение.

Изменение культуры вождения

Власти уверены: дело не только в штрафах. Проект направлен на формирование новой транспортной культуры, в которой водитель понимает, что выезд на автобусную полосу мешает всему городу.

"Когда вы перекрываете автобусную полосу, вы замедляете тысячи людей, которые едут на работу, в школу или к врачу", — отметил представитель MTA Майкл Чен.

В перспективе к программе могут присоединиться и грузовые компании, чтобы их водители проходили обязательные инструктажи по соблюдению выделенных линий.

Что думают жители

Реакция горожан оказалась предсказуемо неоднозначной. Владельцы автомобилей возмущаются «тотальной слежкой», считая систему избыточной. А пассажиры общественного транспорта — наоборот, видят в ней шаг к цивилизованному движению.

"Каждый раз, когда автобус застревает из-за водителей, я опаздываю на работу. Если штраф поможет — пусть так и будет", — подытожила одна из жительниц Бронкса.

На улицах уже заметны первые изменения: автобусы стали приходить по расписанию, а пробки в утренние часы немного уменьшились.

Советы водителям: как избежать штрафа

Следите за дорожной разметкой и табличками — на некоторых улицах выделенные полосы работают только в часы пик. Не останавливайтесь даже «на минуту» на красной линии — камеры фиксируют моментально. При выгрузке пассажиров или товаров используйте разрешённые зоны кратковременной стоянки. Проверяйте обновления маршрутов на сайте DOT — зоны контроля постоянно расширяются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель считает, что можно быстро заехать на автобусную полосу, чтобы обогнать пробку.

Последствие: штраф до 250 долларов и возможное аннулирование льгот на парковку.

Альтернатива: используйте приложения с навигацией, показывающие легальные маршруты объезда.

Плюсы и минусы системы ACE

Плюсы Минусы Повышение скорости движения автобусов Возможные ошибки фиксации Снижение пробок и выбросов Жалобы на вмешательство в частную жизнь Уменьшение аварийности Дополнительные расходы на обслуживание техники Дисциплина водителей Недовольство части автомобилистов

А что если…

Что будет, если система докажет эффективность? MTA уже обсуждает установку аналогичных камер на трамваях и велосипедных дорожках. Это поможет защитить слабые категории участников движения — пешеходов и велосипедистов. А в долгосрочной перспективе Нью-Йорк может стать образцом «умного города», где технологии поддерживают порядок на дорогах без участия полиции.

Интересные факты

Подобные системы уже работают в Лондоне и Сингапуре, где помогли сократить пробки почти на 40%.

Каждый автобус MTA перевозит в среднем 35 тысяч человек в год — и даже минута задержки умножается на миллионы потерянных часов.

Камеры ACE потребляют меньше энергии, чем стандартная камера видеонаблюдения, и оснащены функцией ночной съёмки.

FAQ

Как узнать, что получил штраф?

Письмо приходит на домашний адрес, зарегистрированный в DMV. Также можно проверить данные онлайн на сайте DOT.

Можно ли оспорить штраф?

Да, водитель имеет право подать апелляцию в течение 30 дней. Для этого потребуется видеозапись с ACE и доказательства, что полоса была свободна или разрешена к движению.

Что делать, если автобус проехал мимо, а камера зафиксировала ошибку?

Обратитесь в MTA с заявлением. Все записи хранятся 90 дней и доступны для просмотра по запросу.

Сколько стоит установка системы для города?

По данным MTA, стоимость одного комплекта составляет около 15 тысяч долларов, включая обслуживание и связь с DOT.

Будут ли новые маршруты под контролем камер?

Да, к концу года в программу добавят ещё 20 маршрутов в Квинсе и Бруклине.