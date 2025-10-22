Он не просто едет — он сияет: новый кроссовер превратили в произведение искусства

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский бренд Omoda, принадлежащий компании Chery, представил новый кроссовер C4 — самую обсуждаемую премьеру осеннего сезона. Модель дебютировала на международной выставке брендов Omoda и Jaecoo и сразу привлекла внимание необычным дизайном и смелой концепцией.

Фото: commons.wikimedia.org by Jigugo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Omoda 4

Концепция "кибермеха"

Главная идея новинки — философия "кибермеха". Этот стиль вдохновлён цифровыми мирами, научной фантастикой и эстетикой киберпанка. Дизайнеры Omoda создали автомобиль, будто сошедший со страниц футуристического комикса: кузов состоит из острых граней и визуально "ломаных" линий, фары и решётка выполнены в едином стиле с подсветкой.

Такой подход делает C4 одним из самых необычных кроссоверов в своём сегменте. Машина словно балансирует между реальностью и виртуальным пространством, сохраняя при этом узнаваемые черты бренда.

Сходство с "флагманом" Omoda C7

Задняя часть кроссовера вызывает ассоциации с более крупной моделью Omoda C7, уже представленной в России. Оптика визуально напоминает молнию — фирменный элемент нового дизайна марки. Это решение создаёт эффект движения даже в статике, добавляя динамики и визуальной лёгкости.

В остальном C4 выглядит более компактно, что делает его привлекательным для городских условий. При этом стилистика кузова подчёркивает премиальные амбиции модели — сочетание глянцевых поверхностей, контрастных вставок и спортивных пропорций.

Персонализация без границ

Одной из самых любопытных особенностей C4 стала возможность индивидуального оформления. На презентации компания анонсировала необычный формат кастомизации: владелец сможет выбрать "подсветку в стиле граффити", флуоресцентные винилы и даже светящиеся "татуировки" для кузова.

Также Omoda планирует предложить оформление в духе косплея — с цветами и элементами, вдохновлёнными персонажами видеоигр и фильмов. Это первый случай, когда массовый производитель предлагает такой уровень персонализации. Вероятно, компания рассчитывает привлечь молодую аудиторию, для которой автомобиль — не только транспорт, но и способ самовыражения.

Интерьер без сюрпризов

Внутреннее оформление кроссовера выполнено в стиле старших моделей бренда — C5 и C7. Здесь также присутствуют минимализм, два больших экрана, сенсорное управление климатом и характерные горизонтальные линии панели.

Отделка выполнена из качественных материалов с использованием мягкого пластика и тканевых вставок. В верхних версиях можно ожидать подсветку салона, мультимедиа с голосовым управлением и фирменную систему "O-Universe" для подключения гаджетов.

Сравнение в линейке Omoda

Модель Тип кузова Позиционирование Ключевая особенность Omoda S5 / S5 GT Седан Городская модель Спортивный характер Omoda C5 Кроссовер Массовый сегмент Технологичность и доступность Omoda C7 Кроссовер Флагман Простор и премиум-дизайн Omoda C4 Кроссовер Новинка Дизайн "кибермеха" и персонализация

Новая модель, вероятно, займёт место между C3 и C5, став одной из самых доступных в линейке, но при этом сохранив фирменный стиль и акцент на молодёжной аудитории.

Советы шаг за шагом: на что обратить внимание при выборе Omoda C4

Дизайн. Обратите внимание на варианты кузова и подсветки — некоторые элементы кастомизации могут предлагаться только в ограниченных сериях. Оснащение. Проверьте список опций — мультимедиа и ассистенты водителя могут отличаться по регионам. Тест-драйв. Из-за короткой базы автомобиль должен быть манёвренным, но стоит оценить комфорт подвески. Выбор комплектации. Базовые версии подойдут для города, а топовые — для поклонников технологий и стиля. Цвет и оформление. Используйте возможности персонализации — они делают C4 уникальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать комплектацию "наугад".

Последствие: отсутствие нужных функций мультимедиа и систем безопасности.

Альтернатива: изучите конфигурации заранее и проверьте официальные опции.

Ошибка: считать C4 чисто городской машиной.

Последствие: недооценка его кроссоверных качеств.

Альтернатива: используйте автомобиль для путешествий и активного отдыха.

Ошибка: игнорировать возможности персонализации.

Последствие: автомобиль теряет уникальность.

Альтернатива: подберите индивидуальный стиль с фирменным оформлением кузова.

А что если…

По мнению экспертов, Omoda C4 может стать младшей моделью в российской линейке бренда. Пока срок выхода не объявлен, но с высокой вероятностью автомобиль представят уже в 2026 году. Судя по интересу к C5 и C7, новинка имеет все шансы стать популярной — особенно если сохранит баланс между ценой и технологиями.

Плюсы и минусы Omoda C4

Плюсы Минусы Уникальный дизайн "кибермеха" Неизвестная дата выхода в России Возможность кастомизации Технические характеристики пока не раскрыты Современный интерьер Вероятно, общий дизайн с другими моделями Потенциал популярности Возможен ограниченный выбор комплектаций

Мифы и правда

Миф: C4 — копия Omoda C5.

Правда: у модели иной дизайн и концепция, она рассчитана на другую аудиторию.

Миф: кастомизация — просто маркетинг.

Правда: компания действительно готовит набор визуальных аксессуаров.

Миф: китайские кроссоверы однотипны.

Правда: бренды, такие как Omoda, делают ставку на индивидуальность и эмоции.

Исторический контекст

Бренд Omoda появился в 2022 году как молодёжное подразделение Chery. Его философия — объединение цифрового дизайна, моды и технологий. За короткое время марка завоевала популярность в России: сегодня у нас уже представлены C5, C7 и седан S5 GT. Модель C4 станет следующим шагом — более доступным, но при этом не менее футуристичным.

Три интересных факта