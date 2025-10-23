Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:42
Авто

Журнал Wheels назвал Hyundai Tucson лучшим среднеразмерным внедорожником 2025 года. Этот результат не стал неожиданностью: модель давно зарекомендовала себя как один из самых востребованных семейных автомобилей Австралии, объединяя комфорт, технологии и современную гибридную систему.

Hyundai Tucson
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

Новое поколение и обновлённая философия

Четвёртое поколение Tucson стало знаковым для бренда Hyundai. Модель заняла второе место среди самых продаваемых автомобилей компании и четвёртое — в общем сегменте среднеразмерных внедорожников. Главным направлением развития стал переход к экологичным технологиям. Производитель отказался от 1,6-литрового турбомотора, предложив покупателям два варианта: классический атмосферный 2,0-литровый двигатель и гибридную установку, сочетающую бензиновый мотор с электроприводом.

Гибрид: баланс между мощностью и экономией

Гибридный вариант Tucson развивает 169 кВт и 350 Н·м, обеспечивая отличную динамику и плавный разгон. Он демонстрирует выдающуюся экономичность в городском цикле, оставаясь уверенным на трассе. Для полноприводных и премиальных версий гибрид стал единственным доступным типом силовой установки, что воспринимается не как ограничение, а как преимущество. По балансу характеристик Tucson уверенно соперничает с Toyota RAV4 Hybrid, а по доступности комплектаций опережает Kia Sportage.

Салон: сочетание технологий и уюта

Интерьер нового Tucson — продуман до мелочей. В обновлении середины жизненного цикла модель получила современную мультимедийную систему Hyundai ccNc с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, онлайн-сервисы и автоматические обновления. Качество отделки и эргономика салона приближают Tucson к премиальному классу, а шумоизоляция делает поездки ещё комфортнее.

Простор и практичность

Одним из сильных аргументов в пользу Tucson остаётся вместительность. Задние сиденья — одни из самых просторных в классе, а объём багажника достигает 582 литров. При сложенных спинках заднего ряда пространство увеличивается до 1903 литров — показатель, сравнимый с крупными внедорожниками. Это делает модель особенно удобной для семейных путешествий, перевозки спортивного инвентаря или детских колясок.

Поведение на дороге

Hyundai адаптировал ходовую часть Tucson специально под австралийские дороги. Подвеска обеспечивает баланс между мягкостью и устойчивостью, позволяя автомобилю уверенно держать трассу и сохранять комфорт в городе. Электроусилитель руля точно реагирует на команды водителя, что делает SUV одинаково удобным и для опытных автомобилистов, и для новичков.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Тип двигателя Гарантия Цена (от)
Hyundai Tucson 169 кВт Гибрид 7 лет 38 100 $
Toyota RAV4 Hybrid 163 кВт Гибрид 5 лет 39 500 $
Kia Sportage Hybrid 169 кВт Гибрид 7 лет 41 000 $

Tucson выигрывает по сочетанию стоимости, гарантийных условий и технических характеристик. Новый срок гарантии — семь лет при обслуживании у официальных дилеров — усиливает доверие к бренду.

Советы шаг за шагом: как выбрать свою комплектацию Tucson

  1. Определите приоритет: городская экономичность или дальние поездки. Для смешанного режима — идеален гибрид.

  2. Рассмотрите систему полного привода, если часто выезжаете за город.

  3. Обратите внимание на версии Elite или Premium: они включают максимум опций безопасности и комфорта.

  4. Сравните стоимость обслуживания — у Hyundai она традиционно ниже, чем у конкурентов.

  5. Проверьте наличие акций: часто производитель предлагает расширенные пакеты по сниженной цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор базовой версии без учёта потребностей.
    → Последствие: нехватка функций, которые сложно установить позже.
    → Альтернатива: ориентироваться на комплектацию Active X или выше — оптимум цены и оснащения.
  • Ошибка: игнорирование гибридной версии.
    → Последствие: увеличение расхода топлива и эксплуатационных затрат.
    → Альтернатива: гибрид Tucson — лучший баланс мощности и экономии.

А что если…

А что если гибрид выйдет из строя? Hyundai предлагает семилетнюю гарантию, включая элементы гибридной системы. Это снижает риск непредвиденных расходов и делает эксплуатацию более предсказуемой. Кроме того, сервисная сеть компании охватывает всю Австралию, что удобно даже для региональных владельцев.

FAQ

Как выбрать двигатель для Tucson?
Если важно экономить топливо — гибрид. Если простота обслуживания — атмосферный 2,0-литровый мотор.

Сколько стоит обслуживание Hyundai Tucson?
В среднем на 20 % дешевле, чем у Kia Sportage, благодаря унифицированным деталям и доступности запчастей.

Что лучше — Tucson или RAV4 Hybrid?
По оснащению и цене Tucson выглядит привлекательнее, а по надежности сопоставим с RAV4.

Мифы и правда

Миф: гибриды слабо тянут в гору.
Правда: гибрид Tucson развивает крутящий момент 350 Н·м, уверенно преодолевая подъёмы.

Миф: батарея быстро теряет ёмкость.
Правда: производитель гарантирует стабильную работу аккумулятора на протяжении семи лет.

Миф: гибрид сложнее обслуживать.
Правда: все сервисные операции доступны в дилерских центрах без удорожания.

3 интересных факта

  1. Hyundai тестирует Tucson в пустыне и на ледяных трассах, чтобы адаптировать настройки к разным климатическим зонам.
  2. Версия для Австралии имеет особую подвеску, разработанную местными инженерами.
  3. Tucson стал одной из первых моделей Hyundai, получивших беспроводные обновления ПО "по воздуху".

Исторический контекст

Tucson появился в 2004 году как младший брат модели Santa Fe. С каждым поколением он становился технологичнее и удобнее. Сегодня это уже не просто кроссовер среднего класса, а полноценный семейный автомобиль с акцентом на комфорт и экономичность.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
