Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года

Журнал Wheels назвал Hyundai Tucson лучшим среднеразмерным внедорожником 2025 года. Этот результат не стал неожиданностью: модель давно зарекомендовала себя как один из самых востребованных семейных автомобилей Австралии, объединяя комфорт, технологии и современную гибридную систему.
Четвёртое поколение Tucson стало знаковым для бренда Hyundai. Модель заняла второе место среди самых продаваемых автомобилей компании и четвёртое — в общем сегменте среднеразмерных внедорожников. Главным направлением развития стал переход к экологичным технологиям. Производитель отказался от 1,6-литрового турбомотора, предложив покупателям два варианта: классический атмосферный 2,0-литровый двигатель и гибридную установку, сочетающую бензиновый мотор с электроприводом.
Гибридный вариант Tucson развивает 169 кВт и 350 Н·м, обеспечивая отличную динамику и плавный разгон. Он демонстрирует выдающуюся экономичность в городском цикле, оставаясь уверенным на трассе. Для полноприводных и премиальных версий гибрид стал единственным доступным типом силовой установки, что воспринимается не как ограничение, а как преимущество. По балансу характеристик Tucson уверенно соперничает с Toyota RAV4 Hybrid, а по доступности комплектаций опережает Kia Sportage.
Интерьер нового Tucson — продуман до мелочей. В обновлении середины жизненного цикла модель получила современную мультимедийную систему Hyundai ccNc с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, онлайн-сервисы и автоматические обновления. Качество отделки и эргономика салона приближают Tucson к премиальному классу, а шумоизоляция делает поездки ещё комфортнее.
Одним из сильных аргументов в пользу Tucson остаётся вместительность. Задние сиденья — одни из самых просторных в классе, а объём багажника достигает 582 литров. При сложенных спинках заднего ряда пространство увеличивается до 1903 литров — показатель, сравнимый с крупными внедорожниками. Это делает модель особенно удобной для семейных путешествий, перевозки спортивного инвентаря или детских колясок.
Hyundai адаптировал ходовую часть Tucson специально под австралийские дороги. Подвеска обеспечивает баланс между мягкостью и устойчивостью, позволяя автомобилю уверенно держать трассу и сохранять комфорт в городе. Электроусилитель руля точно реагирует на команды водителя, что делает SUV одинаково удобным и для опытных автомобилистов, и для новичков.
|Модель
|Мощность
|Тип двигателя
|Гарантия
|Цена (от)
|Hyundai Tucson
|169 кВт
|Гибрид
|7 лет
|38 100 $
|Toyota RAV4 Hybrid
|163 кВт
|Гибрид
|5 лет
|39 500 $
|Kia Sportage Hybrid
|169 кВт
|Гибрид
|7 лет
|41 000 $
Tucson выигрывает по сочетанию стоимости, гарантийных условий и технических характеристик. Новый срок гарантии — семь лет при обслуживании у официальных дилеров — усиливает доверие к бренду.
Определите приоритет: городская экономичность или дальние поездки. Для смешанного режима — идеален гибрид.
Рассмотрите систему полного привода, если часто выезжаете за город.
Обратите внимание на версии Elite или Premium: они включают максимум опций безопасности и комфорта.
Сравните стоимость обслуживания — у Hyundai она традиционно ниже, чем у конкурентов.
Проверьте наличие акций: часто производитель предлагает расширенные пакеты по сниженной цене.
А что если гибрид выйдет из строя? Hyundai предлагает семилетнюю гарантию, включая элементы гибридной системы. Это снижает риск непредвиденных расходов и делает эксплуатацию более предсказуемой. Кроме того, сервисная сеть компании охватывает всю Австралию, что удобно даже для региональных владельцев.
Как выбрать двигатель для Tucson?
Если важно экономить топливо — гибрид. Если простота обслуживания — атмосферный 2,0-литровый мотор.
Сколько стоит обслуживание Hyundai Tucson?
В среднем на 20 % дешевле, чем у Kia Sportage, благодаря унифицированным деталям и доступности запчастей.
Что лучше — Tucson или RAV4 Hybrid?
По оснащению и цене Tucson выглядит привлекательнее, а по надежности сопоставим с RAV4.
Миф: гибриды слабо тянут в гору.
Правда: гибрид Tucson развивает крутящий момент 350 Н·м, уверенно преодолевая подъёмы.
Миф: батарея быстро теряет ёмкость.
Правда: производитель гарантирует стабильную работу аккумулятора на протяжении семи лет.
Миф: гибрид сложнее обслуживать.
Правда: все сервисные операции доступны в дилерских центрах без удорожания.
Tucson появился в 2004 году как младший брат модели Santa Fe. С каждым поколением он становился технологичнее и удобнее. Сегодня это уже не просто кроссовер среднего класса, а полноценный семейный автомобиль с акцентом на комфорт и экономичность.
