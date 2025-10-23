Камера предала водителей: Ford отзывает 1,5 миллиона машин из-за опасного сбоя

Американский автоконцерн Ford объявил о крупнейшей с 2021 года отзывной кампании: на бесплатный ремонт направят почти 1,5 миллиона автомобилей, выпущенных в период с 2015 по 2019 год. Причиной стали неполадки в работе камеры заднего вида, которые могут привести к снижению видимости и повышенному риску аварий. Об этом сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Escape

Что стало причиной отзыва

Проблема затронула системы заднего обзора, установленные на ряде моделей Ford и Lincoln. В ходе эксплуатации камеры могут перестать передавать изображение на мультимедийный экран, что делает маневрирование и парковку небезопасными.

Сбой связан с нарушением соединения внутри модуля камеры, которое приводит к потере сигнала. В результате водитель не видит пространство позади автомобиля, что противоречит стандартам безопасности NHTSA.

"Потеря изображения заднего вида увеличивает риск столкновения при движении задним ходом", — заявили представители Национального управления безопасности дорожного движения США.

Какие автомобили подлежат отзыву

Под кампанию попали 1 448 655 машин, выпущенных в разные годы. В список вошли:

Ford Flex (2015-2019 гг.);

Ford Explorer (2015 г.);

Lincoln MKT и Lincoln MKZ (2015 г.);

Ford C-Max, Escape и Taurus (2015-2016 гг.);

Ford Fusion (2016 г.);

Ford Taurus (2018-2019 гг.);

Lincoln MKT и Ford Fiesta (2019 г.).

Владельцев автомобилей пригласят на бесплатный осмотр и, при необходимости, замену камеры. Производитель заверил, что сервисные центры обеспечены деталями, а уведомления автовладельцам начнут рассылать в ближайшие недели.

Почему это опасно

Нарушение передачи сигнала камеры заднего вида может привести к потере обзора позади автомобиля — особенно опасно это при выезде с парковки или движении задним ходом в ограниченном пространстве.

По данным NHTSA, подобные сбои уже стали причиной десятков жалоб от водителей, хотя сообщений о серьёзных авариях пока не поступало. Тем не менее регулятор считает дефект потенциально опасным и требует устранения во всех затронутых автомобилях.

Что делать владельцам Ford

Проверить VIN-номер автомобиля на сайте NHTSA (nhtsa.gov) или на официальной странице Ford.

автомобиля на сайте NHTSA (nhtsa.gov) или на официальной странице Ford. Дождаться уведомления от автопроизводителя или дилера.

от автопроизводителя или дилера. Записаться на бесплатное обслуживание, где специалисты проведут диагностику и при необходимости заменят камеру.

Важно: даже если неисправность пока не проявляется, отказ от участия в кампании может привести к отказу страховщика в выплате в случае ДТП, связанного с ограничением видимости.

Ранее у Ford уже были проблемы с безопасностью

Это не первый крупный отзыв бренда за последние годы. Ранее компания отзывала более 100 тысяч пикапов Ford Super Duty 2020-2021 годов выпуска (модели F-250, F-350 и F-450) из-за риска отсоединения рулевого колеса. Причиной стал дефект вала рулевой колонки, способный привести к потере управления.

В 2023 году производитель также проводил кампанию по замене топливных насосов и систем подушек безопасности на отдельных моделях.

Крупнейшие отзывы Ford за последние годы

Год Модель Проблема Количество автомобилей 2025 Ford Flex, Explorer, Lincoln MKT и др. Отказ камеры заднего вида 1,45 млн 2023 Ford F-250, F-350, F-450 Super Duty Возможное отсоединение руля 100 тыс. 2022 Ford Escape, Bronco Sport Риск возгорания двигателя 520 тыс. 2021 Ford Mustang Mach-E Сбой батареи высокого напряжения 50 тыс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.

Последствие: потеря обзора и риск ДТП.

Альтернатива: записаться на бесплатную проверку как можно скорее.

Ошибка: ремонтировать систему у сторонних мастеров.

Последствие: потеря гарантии.

Альтернатива: проводить ремонт у официального дилера Ford.

Три интересных факта

Камера заднего вида стала обязательным элементом всех автомобилей, продающихся в США, с 2018 года.

Ford использует более 15 типов камер в своих моделях, включая системы кругового обзора.

Распространённый миф: камера заднего вида полностью заменяет зеркала — на самом деле, она лишь дополняет обзор.

Исторический контекст