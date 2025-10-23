Камера предала водителей: Ford отзывает 1,5 миллиона машин из-за опасного сбоя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:48
Авто

Американский автоконцерн Ford объявил о крупнейшей с 2021 года отзывной кампании: на бесплатный ремонт направят почти 1,5 миллиона автомобилей, выпущенных в период с 2015 по 2019 год. Причиной стали неполадки в работе камеры заднего вида, которые могут привести к снижению видимости и повышенному риску аварий. Об этом сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Ford Escape
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Escape

Что стало причиной отзыва

Проблема затронула системы заднего обзора, установленные на ряде моделей Ford и Lincoln. В ходе эксплуатации камеры могут перестать передавать изображение на мультимедийный экран, что делает маневрирование и парковку небезопасными.

Сбой связан с нарушением соединения внутри модуля камеры, которое приводит к потере сигнала. В результате водитель не видит пространство позади автомобиля, что противоречит стандартам безопасности NHTSA.

"Потеря изображения заднего вида увеличивает риск столкновения при движении задним ходом", — заявили представители Национального управления безопасности дорожного движения США.

Какие автомобили подлежат отзыву

Под кампанию попали 1 448 655 машин, выпущенных в разные годы. В список вошли:

  • Ford Flex (2015-2019 гг.);
  • Ford Explorer (2015 г.);
  • Lincoln MKT и Lincoln MKZ (2015 г.);
  • Ford C-Max, Escape и Taurus (2015-2016 гг.);
  • Ford Fusion (2016 г.);
  • Ford Taurus (2018-2019 гг.);
  • Lincoln MKT и Ford Fiesta (2019 г.).

Владельцев автомобилей пригласят на бесплатный осмотр и, при необходимости, замену камеры. Производитель заверил, что сервисные центры обеспечены деталями, а уведомления автовладельцам начнут рассылать в ближайшие недели.

Почему это опасно

Нарушение передачи сигнала камеры заднего вида может привести к потере обзора позади автомобиля — особенно опасно это при выезде с парковки или движении задним ходом в ограниченном пространстве.

По данным NHTSA, подобные сбои уже стали причиной десятков жалоб от водителей, хотя сообщений о серьёзных авариях пока не поступало. Тем не менее регулятор считает дефект потенциально опасным и требует устранения во всех затронутых автомобилях.

Что делать владельцам Ford

  • Проверить VIN-номер автомобиля на сайте NHTSA (nhtsa.gov) или на официальной странице Ford.
  • Дождаться уведомления от автопроизводителя или дилера.
  • Записаться на бесплатное обслуживание, где специалисты проведут диагностику и при необходимости заменят камеру.

Важно: даже если неисправность пока не проявляется, отказ от участия в кампании может привести к отказу страховщика в выплате в случае ДТП, связанного с ограничением видимости.

Ранее у Ford уже были проблемы с безопасностью

Это не первый крупный отзыв бренда за последние годы. Ранее компания отзывала более 100 тысяч пикапов Ford Super Duty 2020-2021 годов выпуска (модели F-250, F-350 и F-450) из-за риска отсоединения рулевого колеса. Причиной стал дефект вала рулевой колонки, способный привести к потере управления.

В 2023 году производитель также проводил кампанию по замене топливных насосов и систем подушек безопасности на отдельных моделях.

Крупнейшие отзывы Ford за последние годы

Год Модель Проблема Количество автомобилей
2025 Ford Flex, Explorer, Lincoln MKT и др. Отказ камеры заднего вида 1,45 млн
2023 Ford F-250, F-350, F-450 Super Duty Возможное отсоединение руля 100 тыс.
2022 Ford Escape, Bronco Sport Риск возгорания двигателя 520 тыс.
2021 Ford Mustang Mach-E Сбой батареи высокого напряжения 50 тыс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.
    Последствие: потеря обзора и риск ДТП.
    Альтернатива: записаться на бесплатную проверку как можно скорее.

  • Ошибка: ремонтировать систему у сторонних мастеров.
    Последствие: потеря гарантии.
    Альтернатива: проводить ремонт у официального дилера Ford.

Три интересных факта

  • Камера заднего вида стала обязательным элементом всех автомобилей, продающихся в США, с 2018 года.
  • Ford использует более 15 типов камер в своих моделях, включая системы кругового обзора.
  • Распространённый миф: камера заднего вида полностью заменяет зеркала — на самом деле, она лишь дополняет обзор.

Исторический контекст

  • Первые камеры заднего вида появились на серийных авто ещё в 1956 году, в концепте Buick Centurion.
  • Массовое внедрение технологии началось только в 2000-х после ужесточения требований к безопасности.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
