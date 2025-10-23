Камера предала водителей: Ford отзывает 1,5 миллиона машин из-за опасного сбоя

Американский автоконцерн Ford объявил о крупнейшей с 2021 года отзывной кампании: на бесплатный ремонт направят почти 1,5 миллиона автомобилей, выпущенных в период с 2015 по 2019 год. Причиной стали неполадки в работе камеры заднего вида, которые могут привести к снижению видимости и повышенному риску аварий. Об этом сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Проблема затронула системы заднего обзора, установленные на ряде моделей Ford и Lincoln. В ходе эксплуатации камеры могут перестать передавать изображение на мультимедийный экран, что делает маневрирование и парковку небезопасными.
Сбой связан с нарушением соединения внутри модуля камеры, которое приводит к потере сигнала. В результате водитель не видит пространство позади автомобиля, что противоречит стандартам безопасности NHTSA.
"Потеря изображения заднего вида увеличивает риск столкновения при движении задним ходом", — заявили представители Национального управления безопасности дорожного движения США.
Под кампанию попали 1 448 655 машин, выпущенных в разные годы. В список вошли:
Владельцев автомобилей пригласят на бесплатный осмотр и, при необходимости, замену камеры. Производитель заверил, что сервисные центры обеспечены деталями, а уведомления автовладельцам начнут рассылать в ближайшие недели.
Нарушение передачи сигнала камеры заднего вида может привести к потере обзора позади автомобиля — особенно опасно это при выезде с парковки или движении задним ходом в ограниченном пространстве.
По данным NHTSA, подобные сбои уже стали причиной десятков жалоб от водителей, хотя сообщений о серьёзных авариях пока не поступало. Тем не менее регулятор считает дефект потенциально опасным и требует устранения во всех затронутых автомобилях.
Важно: даже если неисправность пока не проявляется, отказ от участия в кампании может привести к отказу страховщика в выплате в случае ДТП, связанного с ограничением видимости.
Это не первый крупный отзыв бренда за последние годы. Ранее компания отзывала более 100 тысяч пикапов Ford Super Duty 2020-2021 годов выпуска (модели F-250, F-350 и F-450) из-за риска отсоединения рулевого колеса. Причиной стал дефект вала рулевой колонки, способный привести к потере управления.
В 2023 году производитель также проводил кампанию по замене топливных насосов и систем подушек безопасности на отдельных моделях.
|Год
|Модель
|Проблема
|Количество автомобилей
|2025
|Ford Flex, Explorer, Lincoln MKT и др.
|Отказ камеры заднего вида
|1,45 млн
|2023
|Ford F-250, F-350, F-450 Super Duty
|Возможное отсоединение руля
|100 тыс.
|2022
|Ford Escape, Bronco Sport
|Риск возгорания двигателя
|520 тыс.
|2021
|Ford Mustang Mach-E
|Сбой батареи высокого напряжения
|50 тыс.
Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.
Последствие: потеря обзора и риск ДТП.
Альтернатива: записаться на бесплатную проверку как можно скорее.
Ошибка: ремонтировать систему у сторонних мастеров.
Последствие: потеря гарантии.
Альтернатива: проводить ремонт у официального дилера Ford.
