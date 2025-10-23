Немецкий характер на колёсах: 10 моделей BMW, которые задают стандарты роскоши и драйва

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:08
Авто

Автомобили BMW давно считаются эталоном немецкого качества и инженерного подхода. Каждая модель создаётся с акцентом на баланс между скоростью, надёжностью и комфортом. Технологичность, продуманная эргономика и узнаваемый стиль делают их востребованными на всех континентах. Ниже представлен обзор десяти моделей, которые заслужили особое внимание владельцев и экспертов.

BMW X3
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X3

BMW X7: вершина линейки кроссоверов

Флагманский X7 сочетает премиум-комфорт и внушительную мощность. Просторный семиместный салон, двухцветная отделка кожей и панорамная крыша создают ощущение уюта и статуса.

Автомобиль оснащён бензиновым турбомотором TwinPower Turbo мощностью 381 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 5,8 секунды. Уже в базовой комплектации присутствует пневмоподвеска, ассистенты вождения, проекционный дисплей, 5-зонный климат-контроль и аудиосистема с 3D-звучанием.

BMW X4: динамика и уверенность

X4 второго поколения получил спортивный дизайн и усовершенствованную аэродинамику. Благодаря увеличенной колёсной базе и интеллектуальному полному приводу управляемость стала точнее, а комфорт — выше.

Автомобиль доступен с бензиновыми моторами мощностью от 184 до 387 л. с. и дизелями 190-249 л. с. Интерьер включает сенсорный экран 10,25 дюйма, адаптивное рулевое управление, спортивные кресла и современную мультимедийную систему с интеграцией смартфона.

BMW X3: универсальный кроссовер

X3 объединяет практичность, комфорт и динамику. Турбомоторы объёмом 2 литра развивают от 184 до 387 л. с., обеспечивая уверенное ускорение и плавность хода.

Модель получила адаптивную подвеску, стеклянную панорамную крышу, интеллектуальную подсветку Iconic Glow и обновлённый интерьер из экологичных материалов. Цифровой ключ и голосовой ассистент делают управление интуитивным, а ассистенты парковки помогают даже новичкам.

BMW X6: стиль купе и сила внедорожника

X6 представляет собой сочетание спортивного характера и внедорожных возможностей. Платформа X5 дополнена купеобразной крышей, увеличенным клиренсом и пакетом xOffroad.

Мощный двигатель на 530 л. с. обеспечивает разгон до сотни за 4,3 секунды. Ключевые особенности — 8-ступенчатая коробка Steptronic, спортивная подвеска, проекционный дисплей, 4-зонный климат и премиальная отделка салона.

BMW 5-Series: классика бизнес-класса

Пятая серия выпускается с 1972 года и остаётся одной из самых сбалансированных моделей бренда. Современное поколение G60 оснащается бензиновыми и дизельными турбомоторами мощностью от 170 до 381 л. с.

Интерьер оформлен в стиле современной лаконичности: мультируль, продуманная подсветка, аудиосистема с алмазными динамиками и цифровая приборная панель. Автомобиль оборудован интеллектуальной навигацией, ассистентами вождения и системой дистанционного обновления программного обеспечения.

BMW 4-Series Coupe: спорт и технология

Купе четвёртой серии создано на базе "тройки", но отличается выраженным спортивным характером. Двигатели TwinPower Turbo (184-387 л. с.) обеспечивают разгон от 7,5 до 4,5 секунд.

Подвеска и рулевое управление откалиброваны для идеального баланса маневренности и устойчивости. В салоне — обновлённая мультимедийная система, комфортные сиденья, современная панель и высокоточное климатическое управление.

BMW X5: сочетание мощности и уверенности

Пятое поколение X5 (G05) стало символом внедорожной универсальности. Пневмоподвеска и пакет xOffroad адаптируют автомобиль под любые условия — от гравия до снега.

Модификации оснащаются двигателями мощностью 340-400 л. с. Кузов регулируется по высоте, система освещения меняет сценарии подсветки, а кокпит объединяет все функции в интуитивно понятный интерфейс.

BMW M5: технологический прорыв

Современная версия M5 (G90) — подключаемый гибрид, сочетающий бензиновый V8 и электромотор. Совокупная мощность — 727 л. с., разгон до 100 км/ч — 3,5 секунды.

Модель оснащена адаптивной подвеской, карбон-керамическими тормозами, проекционным дисплеем и системой BMW iDrive, позволяющей управлять функциями голосом, жестами и через сенсор.

BMW 6-Series Gran Turismo: комфорт для дальних поездок

Хэтчбэк шестой серии ориентирован на длительные путешествия. Улучшенная аэродинамика, лазерные фары и система Executive Drive обеспечивают стабильность и плавность движения.

Пневмоподвеска и активное рулевое управление повышают устойчивость на поворотах. Двигатели — бензиновые 249-340 л. с. и дизельные 190-249 л. с. Система Connected Navigation помогает планировать маршрут и искать парковку.

BMW 3-Series Gran Turismo: компакт с характером

3-Series GT совмещает практичность хэтчбэка и динамику седана. Подвеска обеспечивает плавность, клиренс — 165 мм, салон просторен, несмотря на компактный кузов.

Двигатели развивают от 143 до 306 л. с., коробка передач — механическая или автоматическая. Безопасность поддерживают системы кругового обзора, стабилизации и помощи при парковке.

Таблица сравнения

Модель Тип кузова Мощность, л. с. Разгон 0-100 км/ч Привод
X7 SUV 381 5,8 с полный
X4 купе-кроссовер 184-387 6,0-4,7 с полный
X3 SUV 184-387 7,7 с полный
X6 SUV-купе 530 4,3 с полный
5-Series седан 170-381 7,7-4,7 с задний/полный
4-Series Coupe купе 184-387 7,5-4,5 с полный
X5 SUV 340-400 5,5-5,2 с полный
M5 седан (гибрид) 727 3,5 с полный
6-Series GT хэтчбэк 190-340 8-5,2 с полный
3-Series GT хэтчбэк 143-306 7,9-5,3 с задний/полный

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • высокий уровень надёжности и безопасности;
  • устойчивость на дороге;
  • премиальные материалы салона;
  • развитая система ассистентов;
  • высокая ликвидность при продаже.

Недостатки:

  • дорогие запчасти и обслуживание;
  • повышенные требования к качеству топлива;
  • высокая стоимость страховки.

Три интересных факта

  1. Первый BMW X5 выпускался в США, на заводе в Южной Каролине.

  2. Модель BMW 5-Series первой получила электронное ограничение скорости.

  3. До официального выхода BMW X6 фанаты создали его клуб поклонников.

Исторический контекст

  1. В 1972 году началось производство первой 5-Series — модели, определившей стандарты бизнес-класса.

  2. В 1999 году появился первый кроссовер BMW X5, открывший новую эру внедорожников марки.

  3. Современный гибрид M5 символизирует переход бренда к электрификации без потери спортивного характера.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
