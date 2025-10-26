Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погода сушит лицо сильнее, чем солнце: как спасти кожу в сезон отопления
Интерьер как визуальная терапия: тот самый минимализм, который лечит души
Незваные гости: сад превращается в убежище для змей — враги или хранители равновесия
Сердце, бьющееся в такт шагам: как лошади чувствуют человека даже после разлуки
Яйцо апокалипсиса: человечество нашло сохранившийся эмбрион динозавра
Эти голливудские пары доказали: любовь может быть самым выгодным контрактом
Стирает без устали, а помыть её — забыл: как освежить стиральную машину без единой капли химии
Строгий цифровой запрет Киры Найтли: почему актриса скрывает дочерей от соцсетей
От предвзятости к уважению: Москва изменила правила игры для работников старше 50

Металл против времени: автомобили, которые можно выхватить перед обвалом цен

8:29
Авто

Реформа утилизационного сбора, которая должна вступить в силу этой зимой, способна перевернуть автомобильный рынок России. Новая шкала ставок, привязанная к мощности двигателя, уже заставила дилеров действовать на опережение — массово завозить машины по старым тарифам, пока изменения не начали действовать. Среди осенних новинок — японские и корейские хиты, мощные американцы и футуристичные китайские электрокары.

Skoda Superb
Фото: wikipediа by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Superb

Что изменится из-за реформы

Министерство промышленности и торговли предложило пересчитать утильсбор по прогрессивной шкале, где ключевым показателем станет мощность двигателя. Для машин до 160 л. с. сохранится льготная ставка, но автомобили с более "горячими" моторами попадут под коммерческий сбор, в разы выше прежнего. Изначально предполагалось ввести новые правила с 1 ноября, но теперь запуск отложен как минимум до декабря.

Пока же у покупателей есть возможность приобрести автомобили по старым ставкам, и дилеры этим активно пользуются.

Автомобили, которые уже можно купить

Toyota Sienna — комфорт без компромиссов

Гибридный минивэн Toyota Sienna в исполнении Premium Edition доступен у крупных дилеров "Рольф" и Major. Модель поставляется из Китая, где собирается на предприятии FAW-Toyota. Под капотом — гибридная установка мощностью 245 л. с., одноступенчатый "автомат" и полный привод. Цена — от 9,9 млн ₽. Среди конкурентов — Voyah Dream, Wey 80 и GAC M8. Просторный салон, шестиместная компоновка и богатая комплектация делают Sienna одним из самых удобных семейных автомобилей на рынке.

Toyota 4Runner — культовый внедорожник возвращается

Ещё до пересмотра утильсбора дилеры начали принимать заказы на новый Toyota 4Runner с гибридным мотором 2,4 л (278 л. с.). Некоторые автосалоны уже выставили живые экземпляры по цене около 10,2 млн ₽. В списке оснащения — система мониторинга слепых зон, функция бесключевого доступа, премиальная аудиосистема JBL и ассистент парковки.

Genesis GV80 Coupe — спорт и роскошь

Корейский бренд Genesis представил в России кроссовер GV80 Coupe 2025 года в комплектации Base. Модель получила полный привод, двигатель на 249 л. с., адаптивный круиз-контроль, парктроники и камеру заднего вида. Стоимость — около 12 млн ₽. Эта машина сочетает спортивный дизайн с комфортом бизнес-класса и выступает как альтернатива немецким премиум-кроссоверам.

Skoda Superb — чешская классика с китайской пропиской

Возвращение Skoda на российский рынок стало неожиданностью. Новые Superb 2025 года поставляются из Китая и уже продаются по цене от 4,6 млн ₽. Лифтбек оснащён адаптивным круиз-контролем, подогревом всех сидений, беспроводной зарядкой и двухзонным климат-контролем. Это редкий случай, когда машина сочетает престиж, комфорт и доступность обслуживания.

Ford F-150 Raptor SuperCrew — американская легенда

Самый мощный представитель осеннего списка — Ford F-150 Raptor SuperCrew. Пикап с двигателем 3,5 л и отдачей 450 л. с. стоит 14,6 млн ₽. Модель получила адаптивный круиз, камеры кругового обзора, усиленные бамперы и фирменную двухуровневую оптику. Несмотря на цену, интерес к машине стабильно высокий: спрос формируют ценители мощных и надёжных пикапов.

Автомобили, которые скоро появятся

Zeekr 9X — китайский ответ Bentley

Полноприводный Zeekr 9X мощностью 1177 л. с. претендует на титул самой впечатляющей новинки сезона. Внедорожник с двухкамерной пневмоподвеской, системой сверхбыстрой зарядки и оригинальными фарами с алмазной огранкой обещают доставить в Россию до конца ноября. Конкуренты модели — Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Ожидается, что первые машины прибудут по действующим ставкам утильсбора, что делает покупку особенно выгодной.

Xiaomi YU7 — когда электроника становится автомобилем

Китайский бренд Xiaomi расширяет границы, выпуская мощный электрический SUV YU7 с запасом хода более 800 км. Автомобиль оснащён панорамной крышей, пневмоподвеской и автопилотом собственной разработки. Внутри — фирменный экран HyperVision и мультимедийный планшет вместо классической приборной панели. Компания "Авилон" обещает начало продаж в конце ноября, а первая партия уже разошлась по предзаказам.

Buick Envision S — американец с восточным характером

Необычный кроссовер Buick Envision S, собираемый в Китае, должен появиться у дилеров к декабрю. Оснащён мотором на 237 л. с., девятиступенчатым "автоматом" и передним приводом. В салоне — панорамное табло из двух экранов и минимум физических кнопок. Модель позиционируется как альтернатива японским и немецким кроссоверам среднего класса.

Сравнение популярных новинок

Модель Тип двигателя Мощность Привод Цена (₽) Страна сборки
Toyota 4Runner гибрид 278 л. с. полный 10,2 млн Япония/Китай
Genesis GV80 Coupe бензин 249 л. с. полный 12 млн Корея
Skoda Superb бензин 186 л. с. передний 4,6 млн Китай
Zeekr 9X гибрид 1177 л. с. полный н/д Китай
Xiaomi YU7 электромотор 496 л. с. полный н/д Китай

Советы шаг за шагом: как купить выгодно

  1. Следите за сроками вступления реформы утильсбора — после её запуска цены могут резко вырасти.

  2. Уточняйте страну происхождения — машины из Китая часто дешевле из-за логистики.

  3. При выборе гибрида сравните мощность: до 160 л. с. сохраняется льготная ставка.

  4. Проверьте наличие у дилера предзаказа — иногда можно зафиксировать старую цену.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: покупка мощного авто после вступления новых ставок.
    Последствие: значительное подорожание за счёт коммерческого утильсбора.
    Альтернатива: выбрать модель с мотором до 160 л. с. или гибрид в базовой версии.

  • Ошибка: игнорирование проверки происхождения машины.
    Последствие: риск переплатить за "серый" ввоз или попасть на отсутствие гарантии.
    Альтернатива: покупать у официальных дилеров, работающих с крупными сетями.

А что если…

Если реформа вступит в силу раньше декабря, вероятно, часть мощных машин уйдёт с рынка, уступив место гибридным и электрическим моделям. Это ускорит переход к экологичным технологиям и сделает электрокары привлекательнее с точки зрения налогообложения.

Плюсы и минусы параллельных поставок

  • Плюсы: широкий выбор редких моделей, отсутствие ограничений по брендам, гибкость комплектаций.

  • Минусы: возможные проблемы с гарантией, различия в сертификации и сложности с ремонтом.

Несмотря на риски, параллельный импорт сегодня остаётся ключевым источником автомобильных новинок в России. Осень 2025 года доказала, что даже в условиях реформ рынок способен предложить автомобили на любой вкус — от семейных минивэнов до ультрасовременных электрокаров.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Домашние животные
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Прямые волосы без химии и жара: три расчёски, которые справятся лучше плойки
Самая универсальная заправка в мире — готовится за 30 секунд
Как обмануть собственный мозг и наконец полюбить спорт: метод, который работает даже на лентяях
Охота начинается с правильного выбора: как найти собаку, которая не подведёт в лесу
Эволюция под давлением: почему современные моторы требуют лёгких, а не густых масел
Не только лицо, но и доверие: косметолог раскрыла свою правду о конфликте с Верой Сотниковой
Тёмная материя, FRB, мультивселенная: нерешенные вопросы науки
Этот жир удивил медиков: почему кардиологи теперь советуют есть сало
Энергия без химии: простая смесь, которая работает лучше энергетиков — сила в обычных продуктах
Пустой чемодан — полное счастье: как освободить место и голову перед путешествием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.