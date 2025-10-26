Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе

Зима — это экзамен даже для уверенных автомобилистов. Мороз, лёд, короткий световой день и коварные колеи превращают простую поездку в испытание на внимательность и терпение. Чтобы встретить сезон уверенно, стоит не только вспомнить уроки автошколы, но и освоить приёмы, которыми пользуются опытные водители.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Водитель рядом с примерзшей дверью авто

Прогрев вариатора: нюансы холодного старта

Все вариаторы нуждаются в прогреве, но подход зависит от их типа.

Если установлен гидротрансформатор (ГДТ) — как в вариаторе WLY CVT18, распространённом на многих современных авто — можно греть коробку, как обычный "автомат". Переведите селектор в D , удерживая педаль тормоза, и подождите 2-3 минуты. Гидротрансформатор сам выделяет тепло и помогает маслу достичь рабочей температуры.

Если вариатор с фрикционными дисками, лучше не держать селектор в "драйве". Пусть мотор немного прогреется, а затем начните движение плавно. Главное — первые километры ехать спокойно, не нажимая резко на газ: именно движение равномерно разогревает трансмиссию.

Как выбраться из заснеженного двора

Не нужно "бросаться в бой" с первой же попытки. Опытные водители действуют осторожно: покачиваниями вперёд-назад, каждый раз завоёвывая по полметра. Главное — не допустить пробуксовки, чтобы не зарыться в снег.

Хорошие зимние шины здесь незаменимы. Cordiant Winter Drive 2 благодаря направленному рисунку протектора и множеству насечек сохраняет сцепление с утрамбованным снегом, а выступы в плечевой зоне помогают "вырезать" дорогу даже при глубоком слое снега.

Знаки, которые спасают от столкновений: читайте тени

Зимой темнеет рано, и видимость часто ограничена. Но даже если фары встречной машины ещё не видны, её тень может выдать присутствие. Двигающиеся тени на припаркованных авто означают, что рядом едет другой водитель. Перед началом движения убедитесь, что ваши траектории не пересекаются. Со временем вы научитесь замечать такие мелочи автоматически.

Как тронуться на заднем приводе

Заднеприводные машины сложнее в управлении зимой. Часто они не могут тронуться с места, если передние колёса вывернуты. Решение простое:

Поставьте руль прямо — сопротивление качению снизится. Попробуйте начать движение плавно, без резкого газа.

Шины Cordiant Winter Drive 2 помогут сохранить курсовую устойчивость: монолитное центральное ребро очищает пятно контакта от снега, а ламели с переменным шагом создают дополнительные кромки сцепления.

Торможение двигателем с "автоматом"

На скользкой дороге важно не злоупотреблять педалью тормоза. На автоматических КПП без ручного режима можно тормозить двигателем: просто резко отпустите педаль газа. Электронный блок управления распознает этот сигнал и включит пониженную передачу.

Эффект усиливается при правильных шинах. У Cordiant Snow Cross 2 увеличена протяжённость кромок сцепления, а шипы расположены в 18 рядов, что гарантирует устойчивое замедление даже на обледеневшей дороге.

Поворот на переднем приводе: техника безопасности

На заснеженном перекрёстке не сбрасывайте газ — это может вызвать занос.

Начинайте поворот на ровном газу.

Если чувствуете занос — немного прибавьте скорость, чтобы стабилизировать авто.

При сносе слегка выпрямите колёса.

Шины Cordiant Winter Drive 2 с продольными канавками и 3D-замками в ламелях стабилизируют машину при повороте и позволяют уверенно завершить манёвр.

Опасность невидимая: "чёрный лёд"

Так называемый black ice - тонкий прозрачный слой льда на асфальте, который почти невозможно заметить. Главное правило:

не тормозить педалью;

не менять резко направление движения;

просто отпустить газ и позволить машине замедлиться двигателем.

Шины Cordiant Snow Cross 2 помогают сохранить контроль: квадратное сечение корпуса шипов и усиленный нижний фланец обеспечивают надёжный прокол льда и препятствуют проворачиванию шипа в блоке протектора.

Трамвайные пути зимой: осторожность прежде всего

Рельсы зимой — худшая разновидность льда. Не ускоряйтесь и не тормозите на них: можно потерять управление или повредить трансмиссию. Переезжайте плавно, без изменений скорости, убедившись, что трамвай не приближается.

Дистанция на трассе: правило шести секунд

Летом водители придерживаются "двух секунд", зимой — шести. Отсчитайте по дорожным столбам, сколько времени проходит между тем, как впереди идущая машина минует ориентир и вы. Если меньше шести секунд — увеличьте дистанцию.

Надёжное сцепление обеспечат шины Cordiant Sno-Max 7000: сплошное продольное ребро стабилизирует автомобиль на прямой и помогает точно дозировать тормозное усилие даже на заснеженной трассе.

Можно ли тормозить в повороте?

Современные автомобили с ABS и системой стабилизации уже не требуют жёсткого запрета на торможение в повороте. Электроника распределяет усилие и помогает избежать сноса. Главное — не паниковать и при первых признаках скольжения корректировать движение лёгким нажатием на газ.

Cordiant Winter Drive 2 обеспечивает дополнительную жёсткость боковых шашек, предотвращая деформацию протектора при перестроениях и крутых поворотах.

Колея или лужа: где безопаснее?

Если зимой колея заполнилась водой, не пытайтесь ехать по асфальту под лужами — велик риск аквапланирования. Лучше двигаться по твёрдому льду: сцепление предсказуемее.

Шины Cordiant Sno-Max 7000 с клиновидными прорезями эффективно отводят воду и снежную кашу, снижая риск потери управления.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : резко стартовать в снегу.

Последствие : зарывание и пробуксовка.

Альтернатива : двигаться раскачкой, без избыточного газа.

Ошибка : тормозить на рельсах или чёрном льду.

Последствие : занос или потеря управления.

Альтернатива : плавное замедление двигателем.

Ошибка: недооценивать дистанцию на трассе.

Последствие: столкновение при резком торможении.

Альтернатива: правило шести секунд и уверенные зимние шины.

Плюсы хорошей зимней подготовки

Плюсы:

спокойствие и уверенность за рулём;

предсказуемость поведения машины;

снижение износа тормозов и трансмиссии;

экономия топлива за счёт плавной езды.

Минусы:

больше времени на прогрев и осторожные манёвры;

необходимость регулярно проверять состояние шин и давления.

FAQ

Нужно ли прогревать коробку зимой?

Да, особенно вариатор с гидротрансформатором.

Как определить чёрный лёд?

Если асфальт блестит, но кажется влажным — скорее всего, это лёд.

Стоит ли переобуваться в шипованные шины?

Если часто ездите по загородным дорогам и льду — однозначно да.

Мифы и правда

Миф : ABS мешает тормозить на снегу.

Правда : наоборот, система предотвращает блокировку колёс и улучшает управляемость.

Миф : зимой нужно греть двигатель 15 минут.

Правда : достаточно 3-5 минут, остальное — пустая трата топлива.

Миф: чем шире шины, тем лучше.

Правда: на снегу и льду узкая шина эффективнее — давление на пятно контакта выше.

Интересные факты