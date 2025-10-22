Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода гасит огонь и запирает жир внутри: вот как вернуть конфоркам силу пламени
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье

Временная поблажка с водительскими правами отменяется: возвращаются старые правила

Авто

Решение об отмене автоматического продления водительских удостоверений связано с тем, что в России восстановили поставки микрочипов и наладили собственное производство. Об этом Pravda.Ru сообщил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

Ранее ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбоя Зокирова сообщило, что с 1 января 2026 года в России прекратится действие механизма автоматического продления водительских удостоверений, введенного в 2022 году.

По словам Ладушкина, мера по автоматическому продлению была временным решением, связанным с дефицитом электронных компонентов, необходимых для изготовления удостоверений с микрочипом. Тогда ГАИ, чтобы избежать выдачи временных документов без чипа, продлевала срок действия существующих прав. Сейчас, отметил эксперт, в этом больше нет необходимости — поставки комплектующих стабилизировались, а производство удалось локализовать.

"Сейчас такой проблемы уже нет, потому что поставки микрочипов полностью восстановлены и их производство в России налажено в требуемом объеме. Мы можем самостоятельно обеспечивать все потребности ГАИ, не прибегая к временным мерам, как это было ранее. Поэтому возвращение к стандартной процедуре продления водительских удостоверений является логичным и обоснованным шагом", — подчеркнул Ладушкин.

Он добавил, что теперь процедура возвращается к классическому формату: водительские удостоверения вновь будут выдаваться сроком на десять лет, после чего потребуется личное обращение в подразделение ГАИ. Там водитель пройдет обновление данных, сделает новую фотографию и получит новое удостоверение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.