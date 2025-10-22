Временная поблажка с водительскими правами отменяется: возвращаются старые правила

Решение об отмене автоматического продления водительских удостоверений связано с тем, что в России восстановили поставки микрочипов и наладили собственное производство. Об этом Pravda.Ru сообщил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ранее ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбоя Зокирова сообщило, что с 1 января 2026 года в России прекратится действие механизма автоматического продления водительских удостоверений, введенного в 2022 году.

По словам Ладушкина, мера по автоматическому продлению была временным решением, связанным с дефицитом электронных компонентов, необходимых для изготовления удостоверений с микрочипом. Тогда ГАИ, чтобы избежать выдачи временных документов без чипа, продлевала срок действия существующих прав. Сейчас, отметил эксперт, в этом больше нет необходимости — поставки комплектующих стабилизировались, а производство удалось локализовать.

"Сейчас такой проблемы уже нет, потому что поставки микрочипов полностью восстановлены и их производство в России налажено в требуемом объеме. Мы можем самостоятельно обеспечивать все потребности ГАИ, не прибегая к временным мерам, как это было ранее. Поэтому возвращение к стандартной процедуре продления водительских удостоверений является логичным и обоснованным шагом", — подчеркнул Ладушкин.

Он добавил, что теперь процедура возвращается к классическому формату: водительские удостоверения вновь будут выдаваться сроком на десять лет, после чего потребуется личное обращение в подразделение ГАИ. Там водитель пройдет обновление данных, сделает новую фотографию и получит новое удостоверение.