Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века

В России появился настоящий раритет — BMW 850Ci 1997 года выпуска с пробегом всего 9 666 километров. Автомобиль был ввезён из Италии, где более двух десятилетий находился у одного владельца и проходил обслуживание исключительно у официальных дилеров марки. Машина уже растаможена и полностью готова к постановке на учёт. Для коллекционеров и ценителей классических BMW это редкая возможность приобрести не просто автомобиль, а часть инженерной истории компании.
BMW 850Ci — представитель знаменитой серии 8, которая в 1990-е считалась технологическим прорывом. Под капотом установлен 5,4-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 490 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч — впечатляющие показатели для купе почти тридцатилетнего возраста.
Двигатель M73 отличался не только мощностью, но и выдающейся плавностью хода. Он стал одним из последних "чистых" V12 без турбин и гибридных надстроек, что делает модель особенно привлекательной для коллекционеров.
Экземпляр, выставленный на продажу, сохранился почти в заводском виде. Серебристый кузов без царапин и следов коррозии, оригинальные 17-дюймовые диски и идеально подогнанные панели говорят о бережной эксплуатации.
Салон отделан натуральной кожей — материал со временем не потерял эластичности и лишь требует лёгкого обновления потолка. Все элементы интерьера оригинальные: приборная панель, мультируль, деревянные вставки и даже штатная акустика BMW.
|Параметр
|BMW 850Ci (1997)
|BMW 8 Series (2025)
|Двигатель
|V12, 5,4 л, 326 л. с.
|R6 или V8, 3,0-4,4 л, 333-530 л. с.
|Разгон 0-100 км/ч
|6,3 с
|4,0-5,0 с
|Крутящий момент
|490 Н·м
|до 750 Н·м
|КПП
|5-ступенчатая автоматическая
|8-ступенчатая автоматическая
|Привод
|Задний
|Полный
|Электроника
|Минимальная, без "помощников"
|Полный пакет систем безопасности и ассистентов
Сравнение показывает: несмотря на возраст, легендарное купе конца XX века всё ещё впечатляет. Его главная сила — в харизме и инженерной чистоте. Это машина без лишней электроники, созданная для наслаждения процессом вождения, а не для рекордов на треке.
Проверьте оригинальность деталей. Сохранение заводских элементов — главный критерий ценности.
Изучите сервисную историю. Отметки у официальных дилеров повышают стоимость и доверие.
Оцените лакокрасочное покрытие. Даже мелкие подкрашивания снижают коллекционную привлекательность.
Проверьте соответствие номеров кузова и двигателя. Подлинность — залог успешной инвестиции.
Уточните юридическую чистоту и документы ввоза. Машина должна быть растаможена и готова к регистрации.
Ошибка: ориентироваться только на внешний вид автомобиля.
Последствие: можно приобрести отреставрированный экземпляр без оригинальных деталей, что обесценит его как коллекционный объект.
Альтернатива: требовать подтверждение пробега и оригинальности через дилерскую базу BMW Classic.
Ошибка: сравнивать цену с обычными BMW 90-х годов.
Последствие: непонимание реальной рыночной стоимости редких моделей.
Альтернатива: ориентироваться на международные каталоги, где стоимость подобных экземпляров часто превышает 100 000 евро.
Ошибка: использовать автомобиль как повседневный транспорт.
Последствие: рост пробега и износ снижают инвестиционную привлекательность.
Альтернатива: хранить машину в сухом боксе и выезжать лишь на клубные мероприятия.
Классические автомобили BMW, особенно с мотором V12, стабильно растут в цене. В Европе и США редкие версии 850Ci продаются по цене свыше 120 000 евро. Российский экземпляр за 13 миллионов рублей выглядит конкурентоспособно, учитывая состояние, оригинальный пробег и сохранность всех деталей.
Для инвестора это возможность не только владеть автомобилем, но и увеличить капитал: рынок коллекционных машин в последние годы демонстрирует ежегодный рост на 8-10 %.
Плюсы:
уникальность и редкость модели;
сохранённый оригинальный двигатель V12;
высокая инвестиционная привлекательность;
идеальное состояние кузова и салона;
статус и престиж в автоклубах.
Минусы:
высокая стоимость обслуживания и запчастей;
необходимость бережного хранения;
ограниченные возможности повседневной эксплуатации.
Почему BMW 850Ci считается особенным?
Это один из первых автомобилей марки с V12 и технологией drive-by-wire (электронная дроссельная заслонка). Он стал символом инженерного совершенства 90-х.
Можно ли найти аналоги по состоянию?
Почти невозможно. Большинство 850Ci к этому времени имеют пробег свыше 150 000 км и требуют реставрации.
Сколько стоит обслуживание V12?
Плановое ТО в специализированном сервисе обходится в среднем от 150 000 до 250 000 ₽, включая замену всех жидкостей и диагностику.
Миф: старые BMW ненадёжны и постоянно ломаются.
Правда: при регулярном обслуживании двигатели V12 служат сотни тысяч километров без проблем.
Миф: коллекционные автомобили не окупаются.
Правда: при правильном хранении и уходе они растут в цене, особенно редкие версии с низким пробегом.
Миф: такие машины нельзя поставить на учёт.
Правда: если автомобиль растаможен и имеет полный пакет документов, регистрация проходит без сложностей.
