Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт во время беременности: запретный плод или залог счастливых родов
Золото с кухни: дешёвый способ вернуть жизнь увядающим растениям на подоконнике — без лишних затрат
Мгла на улицах — тревога в душе: почему туман превращает город в ловушку для мозга
Планета, которую проклял Юпитер: как разрушился мир, когда-то похожий на Землю
Умер звезда КВН Павел Козмопулос: как юморист боролся с жестокой судьбой
Он пролежал две тысячи лет, но будто заснул вчера: находка, от которой мурашки по коже
Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке
Золотистая снаружи, сырая внутри: ошибка, которая превращает пиццу в несъедобный блин
Куртка из прошлого стала мечтой будущего: старый стиль, который теперь носят все

Россиян приучают к доверию: на заправках теперь платят только после полного бака

7:17
Авто

В российских автозаправочных сетях всё активнее внедряют новую систему обслуживания — постоплату. Она кардинально меняет привычный для водителей порядок: теперь заправка автомобиля начинается сразу, а расчёт производится только после того, как бак будет полон. Для многих автовладельцев это выглядит непривычно, ведь долгие годы действовало строгое правило — сначала оплатить, потом заправляться.

Вечерняя заправка в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вечерняя заправка в Москве

Однако подобная схема уже давно стала нормой в Европе и США. Там водители спокойно заезжают на заправку, заливают топливо и только после этого оплачивают покупку. Этот подход экономит время и делает процесс обслуживания быстрее, что, в свою очередь, повышает обороты АЗС. Пока бак наполняется, водитель может пройти к кассе или оформить платёж в приложении, не теряя ни минуты.

Почему владельцы АЗС поддерживают нововведение

Главная цель постоплаты — увеличить продажи и упростить процесс обслуживания клиентов. Когда человек не ограничен заранее внесённой суммой, он чаще заправляет бак "до полного", а не на фиксированные 500 или 1000 рублей. Это увеличивает общий объём продаж топлива и снижает очереди.

Кроме того, постоплата повышает лояльность клиентов. Водителю не нужно выбирать между несколькими вариантами: оплачивать заранее или выходить из машины, чтобы указать сумму. Достаточно подъехать к колонке и доверить всё заправщику.

Как работает система постоплаты

Процесс прост: водитель подъезжает к колонке, заправщик вставляет пистолет в бак и начинает подачу топлива. После завершения заправки автовладелец просто идёт к кассе, сообщает номер колонки и оплачивает точный объём топлива.

Если необходимо задать конкретное количество литров или ограничить сумму, это можно сделать заранее. На многих станциях этим занимается оператор, но всё чаще подобные функции доступны в мобильных приложениях. Некоторые сети внедряют самообслуживание: водитель сам задаёт лимит через интерфейс на экране или в телефоне.

Сравнение: традиционная предоплата и новая постоплата

Параметр Предоплата Постоплата
Порядок действий Сначала оплата, потом заправка Сначала заправка, потом оплата
Скорость обслуживания Зависит от очередей у кассы Выше, особенно при оплате через приложение
Уровень доверия Клиент уверен в сумме Требуется контроль процесса
Удобство Ограничено заранее заданной суммой Гибкость, можно заправить бак полностью
Риски Минимальные Возможен человеческий фактор

Советы шаг за шагом: как безопасно пользоваться постоплатой

  1. Перед началом заправки убедитесь, что колонка обнулена — на табло не должно быть остатка от предыдущей операции.

  2. Если заправку проводит оператор, визуально контролируйте процесс: не отвлекайтесь, пока пистолет не будет вынут из бака.

  3. При оплате в приложении проверяйте, что операция прошла успешно и сумма совпадает с показаниями колонки.

  4. Сохраняйте чек — он может пригодиться при разбирательстве спорных ситуаций.

  5. При первых признаках недолива (например, если объём топлива явно меньше ожидаемого) сразу обращайтесь к администрации АЗС.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: водитель полностью доверяет заправщику и не следит за процессом.
    Последствие: риск недолива топлива и переплаты.
    Альтернатива: всегда контролировать показания счётчика, особенно при постоплате.

  • Ошибка: отсутствие проверки состояния колонки перед началом.
    Последствие: на табло могут остаться данные предыдущего клиента, что приведёт к некорректному расчёту.
    Альтернатива: убедиться, что показатели сброшены до нуля перед началом подачи топлива.

  • Ошибка: использование непроверенных мобильных приложений для оплаты.
    Последствие: возможные ошибки транзакции или двойное списание.
    Альтернатива: скачивать официальные программы сети АЗС (например, "Газпромнефть", "Лукойл", "Роснефть").

А что если водитель не заплатит

АЗС тщательно контролируют процесс постоплаты: каждая колонка подключена к кассовой системе, а камеры фиксируют номер автомобиля. Если клиент уедет, не рассчитавшись, его данные попадут в базу нарушителей. Впоследствии ему могут отказать в обслуживании на всех станциях сети, а в отдельных случаях — подать заявление в полицию.

Кроме того, современные системы позволяют блокировать запуск колонки, если предыдущая операция не закрыта. Таким образом, случайные "забывчивые" клиенты не смогут повторить заправку, не рассчитавшись за прошлую.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы:

  • экономия времени и снижение очередей;

  • возможность заправить бак полностью без ограничений;

  • упрощение процесса для водителей с безналичной оплатой;

  • повышение гибкости и лояльности клиентов.

Минусы:

  • риск недолива при невнимательности водителя;

  • зависимость от добросовестности персонала;

  • необходимость постоянного контроля.

Несмотря на возможные риски, большинство водителей отмечают, что с переходом на постоплату заправка действительно становится быстрее и удобнее. Главное — не терять бдительность и не оставлять процесс без внимания.

FAQ

Как выбрать заправку с постоплатой?
Выбирайте крупные сети с хорошей репутацией и современным оборудованием. Они чаще внедряют новые технологии и следят за безопасностью клиентов.

Сколько стоит топливо при постоплате?
Цена не отличается от обычной — тарифы фиксированы, система влияет только на порядок оплаты.

Можно ли оплачивать через смартфон?
Да, многие сети предоставляют мобильные приложения с функцией постоплаты, где можно оплатить банковской картой или Apple Pay/Google Pay.

Мифы и правда

  • Миф: постоплата выгодна только владельцам АЗС.
    Правда: она удобна и для водителей — сокращает время обслуживания и позволяет не ограничивать объём топлива.

  • Миф: постоплата увеличивает число мошенничеств.
    Правда: современные системы видеонаблюдения и онлайн-кассы минимизируют такие случаи.

  • Миф: водителю теперь можно не выходить из машины.
    Правда: контроль за процессом заправки остаётся важным условием безопасности.

Интересные факты

  • Первые постоплатные системы появились в США ещё в 1960-х годах.
  • В России экспериментально внедрять их начали около 2015 года.
  • В некоторых странах клиент может оплачивать топливо через считывание номера автомобиля — без карточек и телефонов.
Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Он пролежал две тысячи лет, но будто заснул вчера: находка, от которой мурашки по коже
Тайна кофе, который пьют миллионеры: цена шока и аромат дикости
Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке
Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр
Золотистая снаружи, сырая внутри: ошибка, которая превращает пиццу в несъедобный блин
Куртка из прошлого стала мечтой будущего: старый стиль, который теперь носят все
Ремонт управляет эмоциями: как цвет стен незаметно заставляет вас грустить, лениться или работать
Пока человечество мечтает о Марсе, Вселенная предлагает вариант получше: новая Земля совсем рядом
Не спугните, а переиграйте: безопасный способ спасти черешню и смородину от крылатых воров
Египтяне и римляне не зря им поклонялись: главная целительная тайна кошек раскрыта только сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.