Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков

Владение автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе всё чаще превращается не в вопрос удобства, а в показатель достатка. Рост транспортного налога, удорожание утильсбора, дорогие парковки и бензин, который уже вплотную подошёл к 80 рублям за литр, делают личный транспорт роскошью. Жители Югры всё чаще пересчитывают расходы и задумываются: стоит ли машина того, чтобы в прямом смысле держать её на балансе семьи.
В ХМАО готовят повышение ставок транспортного налога. Предполагается, что для владельцев машин мощностью менее 100 лошадиных сил ставка вырастет с 5 до 7,5 рублей за "лошадку". Для автомобилей помощнее — от 100 до 150 сил — сумма почти утроится, до 17,5 рублей.
К примеру, за автомобиль с двигателем 137 л. с. теперь придётся заплатить 2397,5 рубля. Ещё недавно этот же налог обходился в 959 рублей. Чиновники объясняют повышение тем, что за последнее десятилетие доходы населения якобы удвоились, но жители региона к таким аргументам относятся скептически.
"Цена растет из-за того, что увеличивается стоимость на расходные материалы. Последний раз цена выросла на 10 процентов. Теперь замена колес обойдется в сумму от 2300 рублей", — сказал сотрудник одной из шиномонтажных мастерских Нижневартовска.
Вслед за налогом увеличится и плата за утилизацию подержанных машин. Сейчас за ввоз авто с двигателем мощнее 160 л. с. для личного пользования платят от 3400 до 5200 рублей. Но уже с января 2026 года сумма может вырасти в десятки, а то и сотни раз — до миллиона рублей и выше. Это приведёт к скачку цен на новые автомобили и подорожанию "вторички".
Владельцы машин в Югре сталкиваются с другой проблемой — стоимость парковочных мест. В Сургуте минимальная цена машиноместа — от 300 тысяч рублей, а самые дорогие предложения доходят до 2,85 миллиона за 18 квадратных метров. В Ханты-Мансийске парковка обойдётся до 1,6 миллиона, а в Нижневартовске — чуть дешевле, от 85 тысяч рублей, сообщает muksun.fm.
Для сравнения: в Костроме подземное место на 18 м² стоит 1,7 миллиона рублей, а в Москве час аренды на подземной стоянке — от 800 рублей.
|Показатель
|2024 год
|2026 (прогноз)
|Транспортный налог (100 л. с.)
|500 руб.
|750 руб.
|Транспортный налог (150 л. с.)
|1050 руб.
|2625 руб.
|Утильсбор (160 л. с.)
|5200 руб.
|до 1 000 000 руб.
|Парковка в Сургуте
|от 300 000 руб.
|до 2 850 000 руб.
|Бензин АИ-92
|62 руб./л
|до 80 руб./л
оцените необходимость личного авто: если вы редко выезжаете за город, возможно, выгоднее пользоваться такси или каршерингом;
рассчитайте реальные затраты — налог, топливо, страховка, шиномонтаж, парковка;
рассмотрите альтернативы: электромобиль, гибрид, общественный транспорт или корпоративный автобус;
при покупке нового автомобиля уточните условия утильсбора — иногда дилеры берут часть расходов на себя;
храните машину в охраняемом месте: это снизит риски угона и повреждений, особенно зимой.
А что если от личных машин действительно придётся отказаться? В крупных городах Югры уже обсуждают запуск новых маршрутов общественного транспорта и развитие каршеринга. В перспективе это может стать выгодным решением: расходы делятся между пользователями, а заботы по обслуживанию берет на себя компания.
|Плюсы
|Минусы
|Свобода перемещений
|Высокие налоги и сборы
|Комфорт и независимость
|Дорогой бензин
|Возможность поездок за город
|Платная парковка
|Престиж
|Рост стоимости обслуживания
Как выбрать автомобиль для Югры?
Лучше брать полноприводный кроссовер или внедорожник, устойчивый к морозам. Популярны модели с обогревом зеркал и аккумулятором повышенной ёмкости.
Сколько стоит содержать авто в ХМАО в год?
Средняя сумма — от 150 до 300 тысяч рублей, включая топливо, налоги, страховку и сезонное обслуживание.
Что выгоднее — купить или арендовать авто?
Если пробег меньше 10 тысяч км в год, аренда или каршеринг будут дешевле покупки.
Миф 1: налоги растут только для дорогих машин.
Правда: повышение коснётся даже малолитражек, включая бюджетные модели.
Миф 2: бензин в северных регионах дороже из-за логистики.
Правда: часть цены формируют региональные надбавки и местные налоги.
Миф 3: подержанные машины не подорожают.
Правда: рост утильсбора и падение предложения на рынке поднимут цены и на вторичку.
в Сургуте самое дорогое машиноместо стоит почти как квартира — 2,85 млн рублей;
средний расход бензина в условиях югорских зим выше на 20%, чем в средней полосе;
с 2026 года планируется ввод новых стандартов утилизации авто, которые могут повлиять на импорт.
Повышение транспортных налогов — не новое явление. В начале 2010-х годов подобные меры уже вводились в регионах, но тогда рост был умеренным и касался в основном премиум-класса. Сегодня ситуация иная: под удар попадает массовый сегмент. В 2020-х годах на фоне роста цен на топливо и инфляции автомобили перестали быть символом доступности. Теперь личная машина всё чаще воспринимается как предмет статуса, а не как повседневная необходимость.
