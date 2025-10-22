Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Владение автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе всё чаще превращается не в вопрос удобства, а в показатель достатка. Рост транспортного налога, удорожание утильсбора, дорогие парковки и бензин, который уже вплотную подошёл к 80 рублям за литр, делают личный транспорт роскошью. Жители Югры всё чаще пересчитывают расходы и задумываются: стоит ли машина того, чтобы в прямом смысле держать её на балансе семьи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рост расходов на владение автомобилем в Ханты-Мансийске

Неподъёмный транспортный налог

В ХМАО готовят повышение ставок транспортного налога. Предполагается, что для владельцев машин мощностью менее 100 лошадиных сил ставка вырастет с 5 до 7,5 рублей за "лошадку". Для автомобилей помощнее — от 100 до 150 сил — сумма почти утроится, до 17,5 рублей.

К примеру, за автомобиль с двигателем 137 л. с. теперь придётся заплатить 2397,5 рубля. Ещё недавно этот же налог обходился в 959 рублей. Чиновники объясняют повышение тем, что за последнее десятилетие доходы населения якобы удвоились, но жители региона к таким аргументам относятся скептически.

"Цена растет из-за того, что увеличивается стоимость на расходные материалы. Последний раз цена выросла на 10 процентов. Теперь замена колес обойдется в сумму от 2300 рублей", — сказал сотрудник одной из шиномонтажных мастерских Нижневартовска.

А ещё и утильсбор

Вслед за налогом увеличится и плата за утилизацию подержанных машин. Сейчас за ввоз авто с двигателем мощнее 160 л. с. для личного пользования платят от 3400 до 5200 рублей. Но уже с января 2026 года сумма может вырасти в десятки, а то и сотни раз — до миллиона рублей и выше. Это приведёт к скачку цен на новые автомобили и подорожанию "вторички".

Парковка дороже квартиры

Владельцы машин в Югре сталкиваются с другой проблемой — стоимость парковочных мест. В Сургуте минимальная цена машиноместа — от 300 тысяч рублей, а самые дорогие предложения доходят до 2,85 миллиона за 18 квадратных метров. В Ханты-Мансийске парковка обойдётся до 1,6 миллиона, а в Нижневартовске — чуть дешевле, от 85 тысяч рублей, сообщает muksun.fm.

Для сравнения: в Костроме подземное место на 18 м² стоит 1,7 миллиона рублей, а в Москве час аренды на подземной стоянке — от 800 рублей.

Сравнение

Показатель 2024 год 2026 (прогноз) Транспортный налог (100 л. с.) 500 руб. 750 руб. Транспортный налог (150 л. с.) 1050 руб. 2625 руб. Утильсбор (160 л. с.) 5200 руб. до 1 000 000 руб. Парковка в Сургуте от 300 000 руб. до 2 850 000 руб. Бензин АИ-92 62 руб./л до 80 руб./л

Советы шаг за шагом

оцените необходимость личного авто: если вы редко выезжаете за город, возможно, выгоднее пользоваться такси или каршерингом; рассчитайте реальные затраты — налог, топливо, страховка, шиномонтаж, парковка; рассмотрите альтернативы: электромобиль, гибрид, общественный транспорт или корпоративный автобус; при покупке нового автомобиля уточните условия утильсбора — иногда дилеры берут часть расходов на себя; храните машину в охраняемом месте: это снизит риски угона и повреждений, особенно зимой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля без учёта всех сопутствующих расходов.

Последствие: финансовая нагрузка, задолженность по налогам и страховке.

Альтернатива: перед покупкой используйте онлайн-калькулятор расходов и выбирайте автомобиль с низким расходом топлива.

Последствие: финансовая нагрузка, задолженность по налогам и страховке. Альтернатива: перед покупкой используйте онлайн-калькулятор расходов и выбирайте автомобиль с низким расходом топлива. Ошибка: игнорирование сезонного обслуживания.

Последствие: преждевременный износ деталей, поломки на морозе.

Альтернатива: заранее меняйте масло, проверяйте аккумулятор и тормозную систему в проверенном СТО.

Последствие: преждевременный износ деталей, поломки на морозе. Альтернатива: заранее меняйте масло, проверяйте аккумулятор и тормозную систему в проверенном СТО. Ошибка: хранение автомобиля во дворе без защиты.

Последствие: риск штрафов и повреждений от наледи.

Альтернатива: арендуйте место на крытой стоянке или установите навес.

А что если…

А что если от личных машин действительно придётся отказаться? В крупных городах Югры уже обсуждают запуск новых маршрутов общественного транспорта и развитие каршеринга. В перспективе это может стать выгодным решением: расходы делятся между пользователями, а заботы по обслуживанию берет на себя компания.

Плюсы и минусы владения авто

Плюсы Минусы Свобода перемещений Высокие налоги и сборы Комфорт и независимость Дорогой бензин Возможность поездок за город Платная парковка Престиж Рост стоимости обслуживания

FAQ

Как выбрать автомобиль для Югры?

Лучше брать полноприводный кроссовер или внедорожник, устойчивый к морозам. Популярны модели с обогревом зеркал и аккумулятором повышенной ёмкости.

Сколько стоит содержать авто в ХМАО в год?

Средняя сумма — от 150 до 300 тысяч рублей, включая топливо, налоги, страховку и сезонное обслуживание.

Что выгоднее — купить или арендовать авто?

Если пробег меньше 10 тысяч км в год, аренда или каршеринг будут дешевле покупки.

Мифы и правда

Миф 1: налоги растут только для дорогих машин.

Правда: повышение коснётся даже малолитражек, включая бюджетные модели.

Миф 2: бензин в северных регионах дороже из-за логистики.

Правда: часть цены формируют региональные надбавки и местные налоги.

Миф 3: подержанные машины не подорожают.

Правда: рост утильсбора и падение предложения на рынке поднимут цены и на вторичку.

Три интересных факта

в Сургуте самое дорогое машиноместо стоит почти как квартира — 2,85 млн рублей; средний расход бензина в условиях югорских зим выше на 20%, чем в средней полосе; с 2026 года планируется ввод новых стандартов утилизации авто, которые могут повлиять на импорт.

Исторический контекст

Повышение транспортных налогов — не новое явление. В начале 2010-х годов подобные меры уже вводились в регионах, но тогда рост был умеренным и касался в основном премиум-класса. Сегодня ситуация иная: под удар попадает массовый сегмент. В 2020-х годах на фоне роста цен на топливо и инфляции автомобили перестали быть символом доступности. Теперь личная машина всё чаще воспринимается как предмет статуса, а не как повседневная необходимость.