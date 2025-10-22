Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Змеи, мумии и сигналы из космоса: неделя, когда наука снова переписала границы возможного
Быстро, сытно и по-настоящему вкусно: как приготовить спагетти, от которых не оторвёшься
Организм не забыл вирус: почему кашель не отпускает неделями даже после выздоровления
Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают
Стилист Эльвира Янковская: арест и слёзы на заседании суда — что произошло
С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников
Эти слова на дороге обернутся проблемами: чего не стоит говорить сотруднику ГИБДД
Древний властелин Кавказа: зверь, дробивший череп одним укусом — находка, от которой стынет кровь
Биткоин-киты меняют тактику: что происходит с криптовалютой

Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков

0:58
Авто

Владение автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе всё чаще превращается не в вопрос удобства, а в показатель достатка. Рост транспортного налога, удорожание утильсбора, дорогие парковки и бензин, который уже вплотную подошёл к 80 рублям за литр, делают личный транспорт роскошью. Жители Югры всё чаще пересчитывают расходы и задумываются: стоит ли машина того, чтобы в прямом смысле держать её на балансе семьи.

Рост расходов на владение автомобилем в Ханты-Мансийске
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рост расходов на владение автомобилем в Ханты-Мансийске

Неподъёмный транспортный налог

В ХМАО готовят повышение ставок транспортного налога. Предполагается, что для владельцев машин мощностью менее 100 лошадиных сил ставка вырастет с 5 до 7,5 рублей за "лошадку". Для автомобилей помощнее — от 100 до 150 сил — сумма почти утроится, до 17,5 рублей.

К примеру, за автомобиль с двигателем 137 л. с. теперь придётся заплатить 2397,5 рубля. Ещё недавно этот же налог обходился в 959 рублей. Чиновники объясняют повышение тем, что за последнее десятилетие доходы населения якобы удвоились, но жители региона к таким аргументам относятся скептически.

"Цена растет из-за того, что увеличивается стоимость на расходные материалы. Последний раз цена выросла на 10 процентов. Теперь замена колес обойдется в сумму от 2300 рублей", — сказал сотрудник одной из шиномонтажных мастерских Нижневартовска.

А ещё и утильсбор

Вслед за налогом увеличится и плата за утилизацию подержанных машин. Сейчас за ввоз авто с двигателем мощнее 160 л. с. для личного пользования платят от 3400 до 5200 рублей. Но уже с января 2026 года сумма может вырасти в десятки, а то и сотни раз — до миллиона рублей и выше. Это приведёт к скачку цен на новые автомобили и подорожанию "вторички".

Парковка дороже квартиры

Владельцы машин в Югре сталкиваются с другой проблемой — стоимость парковочных мест. В Сургуте минимальная цена машиноместа — от 300 тысяч рублей, а самые дорогие предложения доходят до 2,85 миллиона за 18 квадратных метров. В Ханты-Мансийске парковка обойдётся до 1,6 миллиона, а в Нижневартовске — чуть дешевле, от 85 тысяч рублей, сообщает  muksun.fm.

Для сравнения: в Костроме подземное место на 18 м² стоит 1,7 миллиона рублей, а в Москве час аренды на подземной стоянке — от 800 рублей.

Сравнение

Показатель 2024 год 2026 (прогноз)
Транспортный налог (100 л. с.) 500 руб. 750 руб.
Транспортный налог (150 л. с.) 1050 руб. 2625 руб.
Утильсбор (160 л. с.) 5200 руб. до 1 000 000 руб.
Парковка в Сургуте от 300 000 руб. до 2 850 000 руб.
Бензин АИ-92 62 руб./л до 80 руб./л

Советы шаг за шагом

  1. оцените необходимость личного авто: если вы редко выезжаете за город, возможно, выгоднее пользоваться такси или каршерингом;

  2. рассчитайте реальные затраты — налог, топливо, страховка, шиномонтаж, парковка;

  3. рассмотрите альтернативы: электромобиль, гибрид, общественный транспорт или корпоративный автобус;

  4. при покупке нового автомобиля уточните условия утильсбора — иногда дилеры берут часть расходов на себя;

  5. храните машину в охраняемом месте: это снизит риски угона и повреждений, особенно зимой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без учёта всех сопутствующих расходов.
    Последствие: финансовая нагрузка, задолженность по налогам и страховке.
    Альтернатива: перед покупкой используйте онлайн-калькулятор расходов и выбирайте автомобиль с низким расходом топлива.
  • Ошибка: игнорирование сезонного обслуживания.
    Последствие: преждевременный износ деталей, поломки на морозе.
    Альтернатива: заранее меняйте масло, проверяйте аккумулятор и тормозную систему в проверенном СТО.
  • Ошибка: хранение автомобиля во дворе без защиты.
    Последствие: риск штрафов и повреждений от наледи.
    Альтернатива: арендуйте место на крытой стоянке или установите навес.

А что если…

А что если от личных машин действительно придётся отказаться? В крупных городах Югры уже обсуждают запуск новых маршрутов общественного транспорта и развитие каршеринга. В перспективе это может стать выгодным решением: расходы делятся между пользователями, а заботы по обслуживанию берет на себя компания.

Плюсы и минусы владения авто

Плюсы Минусы
Свобода перемещений Высокие налоги и сборы
Комфорт и независимость Дорогой бензин
Возможность поездок за город Платная парковка
Престиж Рост стоимости обслуживания

FAQ

Как выбрать автомобиль для Югры?
Лучше брать полноприводный кроссовер или внедорожник, устойчивый к морозам. Популярны модели с обогревом зеркал и аккумулятором повышенной ёмкости.

Сколько стоит содержать авто в ХМАО в год?
Средняя сумма — от 150 до 300 тысяч рублей, включая топливо, налоги, страховку и сезонное обслуживание.

Что выгоднее — купить или арендовать авто?
Если пробег меньше 10 тысяч км в год, аренда или каршеринг будут дешевле покупки.

Мифы и правда

Миф 1: налоги растут только для дорогих машин.
Правда: повышение коснётся даже малолитражек, включая бюджетные модели.

Миф 2: бензин в северных регионах дороже из-за логистики.
Правда: часть цены формируют региональные надбавки и местные налоги.

Миф 3: подержанные машины не подорожают.
Правда: рост утильсбора и падение предложения на рынке поднимут цены и на вторичку.

Три интересных факта

  1. в Сургуте самое дорогое машиноместо стоит почти как квартира — 2,85 млн рублей;

  2. средний расход бензина в условиях югорских зим выше на 20%, чем в средней полосе;

  3. с 2026 года планируется ввод новых стандартов утилизации авто, которые могут повлиять на импорт.

Исторический контекст

Повышение транспортных налогов — не новое явление. В начале 2010-х годов подобные меры уже вводились в регионах, но тогда рост был умеренным и касался в основном премиум-класса. Сегодня ситуация иная: под удар попадает массовый сегмент. В 2020-х годах на фоне роста цен на топливо и инфляции автомобили перестали быть символом доступности. Теперь личная машина всё чаще воспринимается как предмет статуса, а не как повседневная необходимость.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Последние материалы
Маленькие яблочки — большие возможности: вот зачем садоводы возвращают ягодную красавицу
Хватит стоять у плиты: эти пирожки с мясом из микроволновки готовятся быстрее, чем закипает чайник
Поезда слов и звуков: мозг оказался похож на метро, где каждый вагон везёт свой смысл
Слепая мотивация опаснее лени: когда желание стать лучше превращает спорт в стресс и ведёт к выгоранию
Мороз, лёд и капризный движок: 5 вещей, которые спасут вашу машину зимой
Ваша кухня хранит скрытое пространство: секрет, который знают дизайнеры, но не раскрывают
Вода возвращает контроль: как правильное питьё помогает терять килограммы без усилий
Куб против радаров: Россия глушит разведку Украины в Харьковской области
Пленник ТЦК: раскрыта страшная судьба пойманных уклонистов
Баба-яга не долетела: раскрыта тактика российских FPV-дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.